Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026
18.02.2026 | 14:54
Κρατούμενος απέδρασε από την Ευελπίδων
«Πριν ή μετά την κοκαΐνη;» – Ο Υπουργός Υγείας των ΗΠΑ Κένεντι και ο Kid Rock σε καμπάνια για πολύ ιδρώτα
Go Fun 18 Φεβρουαρίου 2026, 15:30

«Πριν ή μετά την κοκαΐνη;» – Ο Υπουργός Υγείας των ΗΠΑ Κένεντι και ο Kid Rock σε καμπάνια για πολύ ιδρώτα

Μια ασυνήθιστη και άκρως αμφιλεγόμενη πρωτοβουλία για κάλεσμα σε εκγύμναση έλαβε ο Υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, δημοσιεύοντας ένα βίντεο γυμναστικής στο πλευρό του MAGA μουσικού Kid Rock

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Nordic diet: Η διατροφή που «αγαπά» τον πλανήτη και την υγεία σου

Nordic diet: Η διατροφή που «αγαπά» τον πλανήτη και την υγεία σου

Spotlight

Ο αντιεμβολιαστής Υπουργός Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, επέλεξε έναν μη συμβατικό τρόπο για να επικοινωνήσει τις θέσεις του για την ευεξία.

Ο 72χρονος συνεργάστηκε με τον γνωστό υποστηρικτή της κυβέρνησης Τραμπ και ροκ είδωλο των MAGA, Kid Rock, για τη δημιουργία ενός βίντεο 90 δευτερολέπτων με τον τίτλο Rock Out Work Out.

Το οπτικό υλικό ξεκινά με τους δύο άνδρες να ποζάρουν ημίγυμνοι, στέλνοντας το μήνυμα: «Γίνετε δραστήριοι και τρώτε αληθινό φαγητό».

Στη συνέχεια βλέπουμε τους δύο άνδρες να προπονούνται, να είναι στη σάουνα και να ασκούνται με στατικά ποδήλατα, ενώ σε μια χαρακτηριστική στιγμή ο Kid Rock εμφανίζεται να κάνει μια απρεπή χειρονομία προς την κάμερα.

Το βίντεο δεν στερείται εκκεντρικών στιγμών που κέντρισαν το ενδιαφέρον των χρηστών για να γίνει viral.

Ο Κένεντι εμφανίζεται να βυθίζεται σε μια μπανιέρα φορώντας το τζιν παντελόνι του, μια ενδυματολογική επιλογή που διατηρεί ακόμα και κατά τη διάρκεια της έντονης γυμναστικής ή της παραμονής του στη σάουνα.

Ο ίδιος είχε δηλώσει στο παρελθόν πως φοράει τζιν στο γυμναστήριο για λόγους ευκολίας και πλέον το έχει συνηθίσει.

Οι αντιδράσεις ήταν άμεσες, με χρήστες να σχολιάζουν σκωπτικά: «Όχι και τζιν στο γυμναστήριο και τη σάουνα!». Η αισθητική του βίντεο ολοκληρώνεται με τους δύο πρωταγωνιστές να πίνουν ποτήρια με πλήρες γάλα μέσα σε μια πισίνα, υπό τους ήχους της επιτυχίας Bawitdaba.

Οι αντιδράσεις

Το γραφείο Τύπου του κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, κοινοποίησε ένα στιγμιότυπο οθόνης από το βίντεο με τη λεζάντα:

«Αυτό συμβαίνει μετά το καπάκι τουαλέτας #2 ή #3;»

Το σχόλιο αναφέρεται στην παραδοχή του Κένεντι για τον εθισμό του στην κοκαΐνη της προηγούμενης εβδομάδας. Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ προκάλεσε νέο κύμα αντιδράσεων στις ΗΠΑ, μετά από δήλωσή του σε podcast ότι «δεν φοβάται τα μικρόβια», αναφερόμενος στο παρελθόν του με τις εξαρτήσεις.

Μιλώντας στην εκπομπή This Past Weekend του influencer Θίο Βον, ο Κένεντι είπε χαρακτηριστικά πως στο παρελθόν έκανε χρήση κοκαΐνης «ακόμη και από καπάκια τουαλέτας», εξηγώντας ότι η εμπειρία του με τον εθισμό τον έχει φέρει αντιμέτωπο με σοβαρούς κινδύνους για την υγεία.

Όπως ανέφερε, βρίσκεται εδώ και δεκαετίες σε αποκατάσταση και συμμετέχει συστηματικά σε ομάδες υποστήριξης.

Ο Κένεντι έχει αναφερθεί επανειλημμένα στο παρελθόν στον εθισμό του, ο οποίος — όπως έχει πει — ξεκίνησε μετά τη δολοφονία του πατέρα του, το 1968. Έχει συλληφθεί στο παρελθόν για υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά και έχει δηλώσει ότι η δεύτερη σύλληψή του αποτέλεσε σημείο καμπής προς την απεξάρτηση.

Παράλληλα, η Αλίσα Φάρα Γκρίφιν του The View σχολίασε με ειλικρίνεια:

«Τι στο διάολο μόλις είδα;»

Τράπεζες
Goldman Sachs: Ο αντίκτυπος στις τράπεζες από το Νόμο Κατσέλη

Goldman Sachs: Ο αντίκτυπος στις τράπεζες από το Νόμο Κατσέλη

