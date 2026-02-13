newspaper
Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ: «Δεν φοβάμαι τα μικρόβια… Συνήθιζα να σνιφάρω κοκαΐνη από καθίσματα τουαλέτας»
Κόσμος 13 Φεβρουαρίου 2026, 16:37

Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ: «Δεν φοβάμαι τα μικρόβια… Συνήθιζα να σνιφάρω κοκαΐνη από καθίσματα τουαλέτας»

Ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ έκανε την ομολογία αυτή στον podcaster Τέο Βον

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, συχνά αποκαλούμενος RFK Jr (Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ), έκανε μία σπάνια ομολογία αυτή κατα την διάρκεια μίας συνέντευξης με τον podcaster Τέο Βον, στην εκπομπή του This Past Weekend.

Οι δύο συζήτησαν την κοινή τους ιστορία κατάχρησης ναρκωτικών και τη συμμετοχή τους σε συναντήσεις υποστήριξης πριν αυτές ακυρωθούν λόγω του COVID. Αργότερα σχημάτισαν μια «πειρατική» ομάδα που συνέχισε να συναντιέται κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Ο Κένεντι αναπολούσε τις δεκαετίες που πέρασε προσπαθώντας να ξεπεράσει την κατάχρηση αλκοόλ και ουσιών.

Είπε: «Δεν φοβάμαι τα μικρόβια… Συνήθιζα να σνιφάρω κοκαΐνη από καθίσματα τουαλέτας».

«Ξέρω ότι αυτή η ασθένεια θα με σκοτώσει», συνέχισε, αναφερόμενος στον εθισμό.

«Αν δεν το κάνω, αν δεν το αντιμετωπίσω, που για μένα σημαίνει να πηγαίνω σε συναντήσεις κάθε μέρα. Είναι απλά κακό για τη ζωή μου».

Η ηγετική θέση του RFK jr και οι αντιδράσεις

Η Protect Our Care, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που αγωνίζεται για προσιτή υγειονομική περίθαλψη στις ΗΠΑ, ζήτησε την παραίτηση του  Κένεντι μετά τη συνέντευξη.

Σε μια δήλωση, ανέφερε ότι ήταν «ο πιο επικίνδυνος, ανίκανος και ακατάλληλος άνθρωπος που ηγήθηκε ποτέ μιας τόσο σημαντικής ομοσπονδιακής υπηρεσίας που έχει εξουσία ζωής και θανάτου».

Ο Μπραντ Γούντχαουζ, πρόεδρος της οργάνωσης, απάντησε με μία μόνο λέξη: «Παραίτηση».

Η ομολογία του ανθρώπου που ηγείται της κυβερνητικής πολιτικής για την υγεία προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη αντίδραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Μάλκολμ Κένυατα, δημοκρατικός βουλευτής από την Πενσυλβάνια, δημοσίευσε στο X: «Για κάποιο λόγο δεν εμπιστεύομαι αυτόν τον άνθρωπο σε θέματα δημόσιας υγείας».

Ενώ ο Άαρον Ράιχλιν-Μέλνικ, στέλεχος του Αμερικανικού Συμβουλίου Μετανάστευσης, υπογράμμισε τα δύο μέτρα και δύο σταθμά απέναντι στον εθισμό.

Έγραψε: «Απλά να υπενθυμίσω ότι η κυβέρνηση Τραμπ αποκαλεί τους μετανάστες που έχουν πέσει στον εθισμό στα ναρκωτικά ‘τους χειρότερους των χειρότερων’ εγκληματίες, ανεξάρτητα από το πόσο καιρό έχουν τα προβλήματα εθισμού τους».

Ο  Κένεντι έχει μιλήσει ανοιχτά για τον εθισμό του στα ναρκωτικά στο παρελθόν, ο οποίος ξεκίνησε μετά τη δολοφονία του πατέρα του, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι, τον Ιούνιο του 1968 στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια.

Συνελήφθη δύο φορές για αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά: για κατοχή κάνναβης το 1970 και για κατοχή ηρωίνης το 1983. Αποδίδει στην τελευταία σύλληψη το γεγονός ότι τον ώθησε να σταματήσει τα ναρκωτικά.

Ο Κένεντι έγινε γνωστός ως σκεπτικιστής των εμβολίων κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού.

Έχει ιστορικό επαναλαμβανόμενων διαψευσμένων ισχυρισμών, συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης των εμβολίων με τον αυτισμό στα παιδιά.

