20.08.2025 | 21:34
Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 16 περιοχές την Πέμπτη
Κρις Πρατ: Υπερασπίζεται τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ και την ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ – «Τον αγαπώ»
Go Fun 20 Αυγούστου 2025 | 20:30

Κρις Πρατ: Υπερασπίζεται τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ και την ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ – «Τον αγαπώ»

Ο Κρις Πρατ, για πολλούς «ο χειρότερος Κρις που έβγαλε ποτέ το Χόλιγουντ» σε νέα του συνέντευξη επιτίθεται σε όλους όσοι αμφισβητούν τις πολιτικές του Ρόμπερτ κένεντι Τζούνιορ και του Ντόναλντ Τραμπ. «Να είστε λογικοί» προτείνει στους εχθρούς τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Spotlight

Ο Κρις Πρατ, ο οποίος σπανίως τοποθετείται σε πολιτικά ζητήματα, μίλησε ανοιχτά για τη σχέση του με τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, συγγενή της συζύγου του, Κάθριν Σβαρτσενέγκερ.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο podcast του Μπιλ Μάχερ, ο ηθοποιός αποκάλυψε πως τον «αγαπά», σχολιάζοντας τις έντονες αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η πολιτική του δράση, ειδικά από τα μέλη της δικής του οικογένειας, όπως την ξαδέλφη του Καρολάιν Κένεντι και την αδελφή του, Μαρία Σράιβερ.

Ο Πρατ μίλησε ανοιχτά για τις θετικές του σχέσεις με τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, τον οποίο αποκάλεσε «σπουδαίο» και «αστείο», παρότι οι απόψεις του τελευταίου έχουν προκαλέσει δημόσια κατακραυγή και έχουν φέρει εμφύλιο στη δυναστεία των Κένεντι.

Ο σταρ της Marvel εμφανίστηκε στο podcast του Μάχερ, όπου μίλησε για τη σύζυγό του, Κάθριν Σβαρτσενέγκερ, και τη διάσημη οικογένειά της, στην οποία ανήκει και ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ.

Η Σβαρτσενέγκερ είναι κόρη της Μαρία Σράιβερ και του Άρνολντ Σβατσενέγκερ και εγγονή της Γιούνις Κένεντι Σράιβερ, της μεγαλύτερης αδελφής του Ρόμπερτ Κένεντι του πρεσβύτερου.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο podcast, ο Κρις Πρατ αποκάλυψε ότι έχει «περάσει αρκετές φορές χρόνο μαζί του, απλώς σε μια ατμόσφαιρα οικογενειακού δείπνου, και τα πήγαμε πολύ καλά».

«Νομίζω ότι είναι σπουδαίος. Νομίζω ότι είναι αστείος», πρόσθεσε. «Μου αρέσει, τον αγαπώ».

«Άθλια ατζέντα»

Ο Κρις Πρατ συνέχισε, σχολιάζοντας ότι ο κόσμος της πολιτικής είναι μια «άθλια επιχείρηση».

«Δεν ασχολούμαι με την πολιτική, προφανώς, αλλά το Χόλιγουντ από μόνο του είναι ένας πολιτικός θεσμός. Έχω δει πώς αυτό που είσαι μπορεί να είναι σε πλήρη αντίθεση με αυτό που λένε στους άλλους ότι είσαι σε τέτοιο σημείο που έυκολα μπορείς να πεις: ‘Ουάου, αυτό είναι καθαρή μυθοπλασία’» είπε.

«Έτσι, από τη μικρή μου εμπειρία, μπόρεσα να διακρίνω πώς ο άνθρωπος που είσαι μπορεί μερικές φορές να βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τον άνθρωπο που ο εχθρός σου λέει ότι είσαι», συνέχισε. «Και στην πολιτική, κληρονομείς εχθρούς».

«Νομίζω ότι είναι σπουδαίος. Νομίζω ότι είναι αστείος. Μου αρέσει, τον αγαπώ»

YouTube thumbnail

Ο ηθοποιός σχολίασε επίσης τον ρόλο του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ ως υπουργού Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών στην κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. «Όταν ανεβαίνεις στο άρμα του πιο διχαστικού προέδρου όλων των εποχών, είναι λογικό να σε κάνουν να φαίνεσαι απαίσιος».

Ο σταρ εξήγησε ότι όταν βλέπει τον κουνιάδο του, δεν τον ρωτάει για τις απόψεις του πάνω σε διάφορα θέματα. Όταν είναι μαζί, είπε ο Πρατ, συνήθως «παίζουν απλώς χαρτιά, κάνουν διασκεδαστικά πράγματα ή απλά απολαμβάνουν το φαγητό».

«Δεν πρόκειται να τον ρωτήσω για να βρω ποιες από αυτές τις δηλώσεις του είναι αληθινές», είπε ο Πρατ. «Απλώς υποθέτω ότι καμία δεν είναι. Του εύχομαι τα καλύτερα» συνέχισε.

«Θα μου ήταν αδύνατο να είμαι τόσο βυθισμένος στο μίσος για τον πρόεδρο ώστε οποιαδήποτε επιτυχία από την κυβέρνησή του να μου προκαλεί αλλεργική αντίδραση»

Ο πρωταγωνιστής των Guardians of the Galaxy πρόσθεσε:

«Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ επιβλέπει και τα οποία φαίνεται να υποστηρίζονται με διακομματικό τρόπο – όπως το να βγάλουν τα τοξικά πράγματα από τα τρόφιμα των παιδιών μας. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι σπουδαίο. Αν καταφέρει ακόμη και μόνο αυτό, είναι καταπληκτικός».

Αναφερόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ, ο Πρατ είπε:

«Θα μου ήταν αδύνατο να είμαι τόσο βυθισμένος στο μίσος για τον πρόεδρο ώστε οποιαδήποτε επιτυχία από την κυβέρνησή του να μου προκαλεί αλλεργική αντίδραση. Να είμαι δηλαδή: ‘Α, λοιπόν, αν το κάνουν αυτοί, δεν θέλω να συμβεί. Θα βάλω μόνος μου χλωρίνη στα δημητριακά των παιδιών μου!’ Να είστε λογικοί. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που θα ήταν καλό να συμβούν. Θέλω να είναι όλοι επιτυχημένοι».

Εμφύλιος στους Κένεντι

Αν και ο Κρις Πρατ υπερασπίζεται τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ άλλα μέλη της δυναστείας έχουν εκφράσει δημοσίως την έντονη κριτική τους.

Η ξαδέλφη του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ και κόρη του Τζον Κένεντι, Καρολάιν Κένεντι, τον είχε καταγγείλει πριν την επιβεβαίωση της θέσης του στην κυβέρνηση Τραμπ, γράφοντας: «Ο ίδιος ο Μπόμπι είναι ένας predator».

H Kαρολάιν Κένεντι ισχυρίστηκε ότι ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ είναι «εθισμένος στην προσοχή και την εξουσία» και «ακατάλληλος» να διαμορφώσει την πολιτική υγείας του έθνους.

Επιπλέον, η πεθερά του Κρις Πρατ, Μαρία Σράιβερ, εξέφρασε τη στήριξή της στις επικρίσεις της Καρολάιν.

Η υπεράσπιση του Κρις Πρατ στον αμφιλεγόμενο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ομόφωνη δημόσια καταδίκη των άλλων μελών της οικογένειας με πολλούς χρήστες στο διαδίκτυο να υπενθυμίζουν γιατί ο Πρατ είναι «ο χειρότερος Κρις που βγήκε ποτέ από το Χόλιγουντ».

Όταν ο Κρις Πρατ δικάστηκε (δίκαια) από το διαδίκτυο

Το 2021, ο Πρατ έκανε μια ανάρτησή αφιερωμένη στην γυναίκα του Κάθριν Σβαρτσενέγκερ, με την οποία είναι παντρεμένος από το 2019 μετά τη γέννηση της κόρης τους Λίλα, στο Instagram.

Στη λεζάντα, ο Πρατ ενθάρρυνε τους ακόλουθούς του να «βρουν κάποιον» που να τους κοιτάζει με τον τρόπο που τον κοιτάζει η σύζυγός του στη φωτογραφία, προτού μοιραστεί μερικά από τα πράγματα για τα οποία είναι ευγνώμων στη γυναίκα του, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος πως του χάρισε μια «υπέροχη υγιή κόρη».

«Γνωριστήκαμε στην εκκλησία. Μου χάρισε μια καταπληκτική ζωή, μια υπέροχη υγιή κόρη, μασάει τόσο δυνατά που μερικές φορές βάζω τα ακουστικά μου για να μην την ακούω, αλλά αυτό είναι αγάπη» έγραψε ο ηθοποιός. «Με βοηθά σε όλα. Σε αντάλλαγμα, ανοίγω κατά καιρούς ένα βάζο με πίκλες. Αυτή είναι η ανταλλαγή. Η καρδιά της είναι καθαρή και μου ανήκει».

«Ως γονέας παιδιού με ειδικές ανάγκες, ενοχλήθηκα όταν είπες ότι [η νέα γυναίκα σου] σου χάρισε μια υγιή κόρη. Το παιδί σου έχει ειδικές ανάγκες και είναι επίσης ξεχωριστό και υγιές!»

Ο ηθοποιός, ο οποίος είναι πατέρας του Τζακ με την πρώην σύζυγό του Άννα Φάρις, περιέγραψε στη συνέχεια τη νέα του σύζυγο ως «τον μεγαλύτερο θησαυρό του».

Αν και η ανάρτηση αποθεώθηκε από κάποιους φαν του Πρατ, πολλοί διέκριναν σε όσα έγραψε για την «υγιή κόρη του» μια «παθητική επίθεση» στην πρώην σύζυγό του, η οποία έχει μιλήσει ανοιχτά για τα προβλήματα υγείας του γιου τους στο παρελθόν.

Ο γιος του Κρις Πρατ και της Άννα Φάρις είχε γεννηθεί πρόωρα με την πρωταγωνίστρια του Scary Movie να αποκαλύπτει πως ο γιος τους ζύγιζε μόλις 1.700 γραμμάρια κατά τη γέννησή του και πέρασε τον πρώτο του μήνα στη ΜΕΘ.

Στα απομνημονεύματά της, Unqualified, η Φάρις θυμήθηκε επίσης την «συναισθηματικά εξαντλητική» στιγμή που ακολούθησε τη γέννηση του Τζακ, καθώς και την στιγμή που εκείνη και ο Πρατ ενημερώθηκαν από τον παιδοχειρουργό πως ο «Τζακ είχε κάποια σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία και υπήρχε πιθανότητα να είχε αναπτυξιακή αναπηρία».

Σε άλλο σημείο ανέφερε: «Ο Τζακ έκανε μερικές χειρουργικές επεμβάσεις. Μερικές επεμβάσεις κήλης, μερικές επεμβάσεις στα μάτια του και είχε επίσης ένα μικρό πρόβλημα με την καρδιά».

«Φανταστείτε να έχετε ένα παιδί με αναπηρία και να καμαρώνετε για το ‘υγιές’ παιδί σας»

Η ανάρτησή του προκάλεσε σειρά αντιδράσεων με ένα σχόλιο να μαζεύει πολλά likes.

«Γιατί σχολιάζεις ότι σου έδωσε μια υγιή κόρη; Είσαι πικραμένος που ο γιος σου γεννήθηκε πρόωρα και έχει προβλήματα υγείας; Αυτή είναι μια τόσο παθητική επιθετική δήλωση» έγραφε.

Ένας άλλος πρόσθεσε: «Ως γονέας παιδιού με ειδικές ανάγκες, ενοχλήθηκα όταν είπες ότι [η νέα γυναίκα σου] σου χάρισε μια υγιή κόρη. Σαν να υπονοείς πως η προηγούμενη γυναίκα σου δεν το έκανε. Το παιδί σου έχει ειδικές ανάγκες και είναι επίσης ξεχωριστό και υγιές! Πρέπει να την επαινείς για όλα όσα πέρασε. Κι αυτόν επίσης».

«Φανταστείτε να έχετε ένα παιδί με αναπηρία και να καμαρώνετε για το ‘υγιές παιδί σας» σχολίασε άλλος.

@farisqvsp #ANNAFARIS | fav mother-son duo🥹‼ #farisqvsp #annafaris #annafarisedit #annafarisunqualified #babyboy #jackpratt #viral #viraltiktok #fypシ #blowthisup #faris #favs #cuties #mothersonduo ♬ původní zvuk – nat

