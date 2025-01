Την ώρα που η αμερικανική Γερουσία εξέταζε την υποψηφιότητα του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ για την ηγεσία του υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ, η ξαδέρφη του Κάρολαιν Κένεντι τον χαρακτήριζε «αρπακτικό».

Με επιστολή της προς τα μέλη της Γερουσίας, το μοναδικό εν ζωή παιδί του Τζον Κένεντι, θεωρεί ότι ο Ρόμπερτ Κένεντι, ο οποίος αποτελεί προσωπική επιλογή του προέδρου Τραμπ, δεν είναι κατάλληλος για την θέση.

Προκειμένου να αποδείξει του λόγου της το αληθές, η Καρολάιν Κένεντι κάνει μια αναδρομή στο παρελθόν του ξαδέρφου της, δημοσιεύοντας μάλιστα σε βίντεο τα όσα του καταλογίζει.

Ο γιος της, Jack Schlossberg, δημοσίευσε αργότερα ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου η ίδια διαβάζει δυνατά την επιστολή.

«Τώρα που ο Μπόμπι προτάθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ για τη θέση του υπουργού Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, μια θέση που θα τον τοποθετήσει υπεύθυνο για την υγεία του αμερικανικού λαού, αισθάνομαι την υποχρέωση να μιλήσω», είπε.

Η Κένεντι συνέχισε να περιγράφει πώς θεωρεί ότι ο ξάδελφός της Ρόμπερτ είναι «ακατάλληλος» για τη θέση για την οποία προτάθηκε.

Όμως, προειδοποίησε, υπάρχουν «προσωπικές ιδιότητες» που θεωρεί ότι προκαλούν «ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία».

«Γνωρίζω τον Μπόμπι όλη μου τη ζωή», εξήγησε. «Μεγαλώσαμε μαζί. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι κρατάει αρπακτικά πουλιά ως κατοικίδια, επειδή ο ίδιος ο Μπόμπι είναι αρπακτικό».

Ισχυρίζεται ότι, ως νεαρός άνδρας, ο Robert «ενθάρρυνε» τα μέλη της οικογένειας «να ακολουθήσουν το δρόμο της κατάχρησης ουσιών», αν και ο ίδιος τελικά ανέκαμψε από τον εθισμό.

«Το υπόγειό του, το γκαράζ του, το δωμάτιο του κοιτώνα του ήταν πάντα το κέντρο της δράσης, όπου τα ναρκωτικά ήταν διαθέσιμα και όπου απολάμβανε να δείχνει ότι είχε βάλει μικρά κοτόπουλα και ποντίκια στο μπλέντερ για να ταΐσει τα γεράκια του», δήλωσε η Κένεντι. «Συχνά ήταν μια διεστραμμένη σκηνή απόγνωσης και βίας».

Ambassador Caroline Kennedy’s statement to the US Senate on RFKJr’s nomination for HHS Secretary

This is a reading of a letter she just sent to Senate Committee on Health, Education, Labor and Pensions

I’m so proud of my courageous mother, who’s lived a life of dignity,… pic.twitter.com/feysNA0Wwp

— Jack Schlossberg (@JBKSchlossberg) January 28, 2025