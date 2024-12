Ο Ρόμπερτ Κένεντι θέλει να τοποθετήσει τη νύφη του στη CIA για να βρει ποιος σκότωσε τον θείο του

Ο Ρόμπερτ Κένεντι τζούνιορ πιστεύει ότι η CIA είχε ρόλο στη δολοφονία του θείου του, του προέδρου Τζον Κένεντι και προωθεί τη νύφη του, Αμαρυλλίς Φοξ Κένεντι για την θέση της αναπληρώτριας διευθύντριας της υπηρεσίας πληροφοριών, σύμφωνα με το Axios και άλλα μέσα. Κάτι που έχει προκαλέσει ταραχή στους κόλπους των Ρεπουμπλικανών.

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος Τραμπ αισθάνεται ότι χρωστάει χάρη στον στον Ρόμπερτ Κένεντι τζούνιορ, που αποσύρθηκε και τον στήριξε στην δική του εκλογή και σύμφωνα με το αμερικανικό Axios, θέλει να τον ευχαριστήσει. Αλλά υπάρχει παρασκήνιο σχετικά με το αν ο Φοξ Κένεντι είναι η σωστή επιλογή για τη Νο 2 θέση της CIA.

Ο Ρόμπερτ Κένεντι τζούνιορ έλεγε στον κόσμο ότι η Φοξ Κένεντι – η διευθύντρια της προεκλογικής του εκστρατείας, η οποία είναι παντρεμένη με τον γιο του Μπόμπι Κένεντι τον Γ’ – θα βοηθούσε να βρεθεί η άκρη του νήματος στη δολοφονία του JFK, είπαν δύο πηγές των Ρεπουμπλικανών στο Axios. «Ο RFK το πιστεύει αυτό και θέλει να φτάσει στην άκρη του νήματος», δήλωσε μία από τις πηγές.

Αν η Φοξ Κένεντι οριζόταν αναπληρώτρια του Τζον Ράτκλιφ, του εκλεκτού του Τραμπ για διευθυντή της CIA, θα ήταν σε θέση να ερευνήσει τι γνωρίζει η CIA για τη δολοφονία και ενδεχομένως θα μπορούσε να παροτρύνει για τον αποχαρακτηρισμό και τη δημοσιοποίηση εγγράφων. Κάτι που η υπηρεσία αρνείται να πράξει εδώ και δεκαετίες.

«Τα στοιχεία είναι συντριπτικά ότι η CIA εμπλέκεται στη δολοφονία και στη συγκάλυψη»

Ο Ρόμπερτ Κένεντι τζούνιορ έχει πραγματική επιρροή. Ο Τραμπ έχει έρθει κοντά με τον πρώην Δημοκρατικό, θεωρώντας τον ως σύμβολο ενός διευρυνόμενου συνασπισμού που ασπάζεται τη φιλοσοφία του, ακόμα και εντός Δημοκρατικών. Ο Ρόμπερτ Κένεντι υποστηρίζει τις θεωρίες περί εμπλοκής της CIA στον θάνατο τόσο του θείου του όσο και του πατέρα του, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι.

«Τα στοιχεία είναι συντριπτικά ότι η CIA εμπλέκεται στη δολοφονία και στη συγκάλυψη», δήλωσε ο Κένεντι για τον θάνατο του θείου του σε ένα podcast τον Μάιο του περασμένου έτους.

Είπε επίσης ότι υπάρχουν «πειστικές» αλλά «έμμεσες» αποδείξεις ότι η CIA εμπλέκεται και στο θάνατο του πατέρα του. Ο Τραμπ έχει υποσχεθεί να δώσει στη δημοσιότητα τα τελευταία αρχεία της δολοφονίας του JFK.

Τον Αύγουστο, είχε πει μάλλον ως μέρος της συμφωνίας στήριξης από τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ ότι «Θα συστήσω μια νέα ανεξάρτητη προεδρική επιτροπή για τις απόπειρες δολοφονίας και θα αναλάβει να δώσει στη δημοσιότητα όλα τα εναπομείναντα έγγραφα που αφορούν τη δολοφονία του προέδρου Τζον Κένεντι».

⚫Former CIA officer, Amaryllis Fox Kennedy, on the truth of American policy in Ukraine. It was never about helping Ukrainians. pic.twitter.com/r5YvR6ttp6 — MBP🇺🇸 (@truembp) November 25, 2024

When Amaryllis Fox Kennedy says the intel agencies are a threat to our country, she’s not guessing. She spent ten years as a CIA officer before running Bobby Kennedy Jr.’s presidential campaign. She’s now campaigning for Trump. (0:00) The Ukraine War Scam

(9:50) Why Washington… pic.twitter.com/Zq0OUp0p8W — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) October 25, 2024

Η Αμαρυλλίς Φοξ Κένεντι έχει δεκαετή εμπειρία από την υπηρεσία και βαθιές γνώσεις γεωπολιτικής

Η Φοξ Κένεντι εργάστηκε ως μυστική πράκτορας της CIA (χωρίς κάλυψη ή διπλωματικό διαβατήριο) για σχεδόν μια δεκαετία και έγραψε λεπτομερή απομνημονεύματα για την εμπειρία της. Φέρεται να υπέβαλε τα απομνημονεύματα στον εκδότη του βιβλίου χωρίς να πάρει την έγκριση του Συμβουλίου Ελέγχου Δημοσιεύσεων της CIA, προκαλώντας αντιδράσεις στην υπηρεσία.

Το πολιτικό προσωπικό στις ΗΠΑ έχει ήδη ξεσηκωθεί στο ενδεχόμενο η Φοξ Κένεντι να πάρει τη θέση της αναπληρώτριας διευθύντριας της CIA. Τα άνω βίντεο, στα οποία κατηγορεί τις ΗΠΑ για τον πόλεμο στην Ουκρανία με στόχο τον έλεγχο πόρων και οικονομικό κέρδος, στα οποία κρίνει τις μυστικές υπηρεσίες έχουν αναστατώσει το στρατιωτικό και βιομηχανικό κατεστημένο της χώρας.

Αντίστοιχες θέσεις ασπάζεται απόλυτα και ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, μιλώντας σε συνεντεύξεις του. Για παράδειγμα άσκησε κριτική για το πραξικόπημα στην Ουκρανία του 2014 και τις ηχογραφήσεις της Βικτόρια Νούλαντ που επέλεγε το υπουργικό συμβούλιο της χώρας. Κάτι που επίσης εξαγριώνει τους συστημικούς φίλους των μυστικών υπηρεσιών.

Στο απόσπασμα, η Φοξ Κένεντι επικαλείται την εμπειρία της στη CIA και υποστηρίζει ότι πρέπει να υπάρξουν περισσότερες αποχρώσεις στη συζήτηση για το Ισλαμικό Κράτος . Ένα από τα συμπεράσματά της:«Ο μόνος πραγματικός τρόπος για να αφοπλίσεις τον εχθρό σου είναι να τον ακούσεις», υποννοώντας πως οι πολιτικές των ΗΠΑ δημιουργούν εξτρεμιστές.