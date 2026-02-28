magazin
Γυναίκα ανακάλυψε 35 αυθεντικά χαρακτικά του Ρέμπραντ σε παλιό οικογενειακό συρτάρι
Art 28 Φεβρουαρίου 2026, 07:02

Γυναίκα ανακάλυψε 35 αυθεντικά χαρακτικά του Ρέμπραντ σε παλιό οικογενειακό συρτάρι

Μια τυχαία ανακάλυψη στη διάρκεια της καραντίνας αποκάλυψε ότι 35 χαρακτικά που φυλάσσονταν επί δεκαετίες σε σπίτι στο Ζούτφεν είναι αυθεντικά έργα του Ρέμπραντ βαν Ράιν και πλέον εκτίθενται δημόσια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Spotlight

Στην περίοδο της πανδημίας, όταν ο κόσμος είχε «παγώσει» μέσα στους τέσσερις τοίχους, η Σαρλότ Μάγιερ βρήκε τον χρόνο να τακτοποιήσει έναν παλιό φάκελο με έργα σε χαρτί που της είχε κληροδοτήσει ο παππούς της. Αυτό που αρχικά έμοιαζε με μια απλή οικογενειακή ανάμνηση αποδείχθηκε τελικά μια ανακάλυψη μεγάλης σημασίας.

Απευθύνθηκε στο Rembrandt House Museum στο Άμστερνταμ και οι ειδικοί επιβεβαίωσαν ότι τα 35 χαρακτικά είναι αυθεντικά έργα του Ρέμπραντ βαν Ράιν.

Σύμφωνα με το ολλανδικό δημόσιο δίκτυο Omroep, ο φάκελος παρέμενε για δεκαετίες σε συρτάρι του οικογενειακού σπιτιού στο Zutphen, στην ανατολική Ολλανδία. Ο παππούς της Μάγιερ τα είχε αγοράσει μεταξύ 1900 και 1920.

Η ίδια θυμήθηκε ότι εκείνη την εποχή τα χαρακτικά δεν θεωρούνταν ιδιαίτερα περιζήτητα: «Δεν ενδιέφεραν σχεδόν κανέναν… Δεν ήταν κάτι σπουδαίο. Με λίγα γκίλντερ, ο παππούς μου απέκτησε 35 διαφορετικά αντίτυπα».

Οι τιμές που δείχνουν την αξία

Η Σαρλότ Μάγιερ δεν έχει αποκαλύψει πόσο αποτιμάται η συλλογή της. Ωστόσο, η αγορά έργων του Ρέμπραντ βαν Ράιν δίνει μια εικόνα. Από το 2023 έως το 2025, ο οίκος Christie’s στο Λονδίνο δημοπράτησε σειρά χαρακτικών από τη συλλογή του εκλιπόντος Σαμ Γιοζεφοβίτς. Στις 3 Δεκεμβρίου 2025, το Arnout Tholinx, Inspector (περ. 1656) πωλήθηκε έναντι 4,2 εκατ. δολαρίων — τιμή-ρεκόρ για χαρακτικό Παλαιού Δασκάλου. Περίπου 70 ακόμη χαρακτικά άλλαξαν χέρια κάτω από τις 50.000 δολάρια το καθένα.

Παράλληλα, το σχέδιο Young Lion Resting (περ. 1638–42) έφτασε τα 17,9 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία του Sotheby’s νωρίτερα αυτόν τον μήνα, σημειώνοντας εντυπωσιακό ρεκόρ.

Έκθεση στο Ζούτφεν

Τον επόμενο μήνα, τα 35 χαρακτικά της Μάγιερ —μαζί με έργα που έχει συγκεντρώσει όλα αυτά τα χρόνια, τόσο του Ρέμπραντ βαν Ράιν όσο και προγενέστερων, σύγχρονων και μεταγενέστερων δημιουργών— θα παρουσιαστούν στο Stedelijk Museum Zutphen.

Η έκθεση με τίτλο «From Dark to Light» θα διαρκέσει από τις 21 Μαρτίου έως τις 14 Ιουνίου, φέρνοντας στο φως μια οικογενειακή συλλογή που παρέμεινε ξεχασμένη για περισσότερο από έναν αιώνα.

*Με πληροφορίες από: Art News 

