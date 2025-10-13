magazin
Κάποτε άξιζε περισσότερα από τον Ρέμπραντ: Γιατί η Γιοχάννα Κούρτεν «θάφτηκε» στη σκόνη των αιώνων;
Κάτω Χώρες 13 Οκτωβρίου 2025 | 15:45

Κάποτε άξιζε περισσότερα από τον Ρέμπραντ: Γιατί η Γιοχάννα Κούρτεν «θάφτηκε» στη σκόνη των αιώνων;

Κάποτε η Γιοχάννα Κούρτεν πουλούσε ακριβότερα κι από τον Ρέμπραντ· σήμερα το όνομά της μετά βίας ακούγεται. Μια νέα έκθεση στην Ουάσινγκτον επαναφέρει στο κάδρο τις γυναίκες που όρισαν την εικόνα των Κάτω Χωρών

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Δουλειά: 7 τρόποι να μη βαριόμαστε!

Δουλειά: 7 τρόποι να μη βαριόμαστε!

Spotlight

Γύρω στα τέλη του 17ου αιώνα, η Ολλανδή Γιοχάννα Κούρτεν πουλά στην αυτοκράτειρα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ένα έργο τέχνης για 4.000 γκίλντερ Ολλάνδιας. Ποσό πάνω από τα διπλάσια απ’ όσα έλαβε ο Ρέμπραντ για τη «Νυχτερινή Περίπολο» (1642). Σήμερα ο Ρέμπραντ είναι σύμβολο. Η Κούρτεν; Μια υποσημείωση. Η νέα έκθεση «Women Artists From Antwerp to Amsterdam, 1600–1750» στο National Museum of Women in the Arts (NMWA) στην Ουάσινγκτον, σε συνεργασία με το Μουσείο Καλών Τεχνών Γάνδης, έρχεται να αποκαταστήσει τη μνήμη: 150 έργα / 40 δημιουργοί, πολλά για πρώτη φορά στις ΗΠΑ.

Συντεχνίες, αγορά και «γυναικεία μέσα»

Στις Κάτω Χώρες του 17ου αιώνα (σημερινά Βέλγιο–Ολλανδία), οι συντεχνίες των πόλεων (Άμστερνταμ, Χάαρλεμ, Αμβέρσα) ρύθμιζαν την αγορά: έλεγχαν την ποιότητα, την τιμολόγηση, το δικαίωμα υπογραφής. Ορισμένες γυναίκες (π.χ. Τζούντιθ Λάιστερ, Ρέιτσελ Ράις) κατάφεραν να ενταχθούν· άλλες, όπως η Μαρία Φάιντερμπε, εργάζονται εκτός συντεχνιών. Παράλληλα, στην Αμβέρσα ανθεί μια ανοιχτή αγορά όπου οι καλλιτέχνες παράγουν για άμεση πώληση σε εμπόρους και διεθνείς πελάτες—μια πρώιμη μορφή μαζικής καλλιτεχνικής οικονομίας.

Κοπτικό έργο σε χαρτί της Γιοχάννα Κούρτεν, «Άγιος Αντώνιος». Πηγή: Wikipedia

Τα μέσα που αργότερα απαξιώθηκαν ως «γυναικεία εργασία»—κέντημα, δαντέλα, χαρτοκοπτική—τότε ήταν υψηλής αξίας. Η Κούρτεν υπήρξε σταρ της εποχής της: οι περίτεχνες «ζωγραφιές με κλωστή» που αυτή δημιουργούσε εκτίνασσαν τιμές. Η Φάιντερμπε χαράζει στα ξύλινα γλυπτά της το «Maria Faydherbe me fecit» (με έκανε/με δημιούργησε), δηλώνοντας δημιουργική «σφραγίδα» σε ένα πεδίο όπου οι ξυλογλύπτες σπάνια υπέγραφαν—κάτι που προκάλεσε την οργή των ανδρών συναδέλφων της (έγγραφο διαμαρτυρίας του 1633).

Μαρία Φάιντερμπε – Η Παρθένος και το Βρέφος, 1632

Αυτοπροσωπογραφίες ως μανιφέστα

Η Λάιστερ, γύρω στο 1630, ζωγραφίζει τον εαυτό της χαμογελαστό, με πάνω από 18 πινέλα στο χέρι — εικονογράφηση επαγγελματικής αυτοπεποίθησης. Αργότερα, πιο ώριμη, εξακολουθεί να κρατά παλέτα και πινέλο: δηλώνει «είμαι ζωγράφος» ακόμη και μετά τον γάμο και τη μητρότητα. Η Μαρία Σχάλκεν (περ. 1680) απεικονίζει επίσης τον εαυτό της εν ώρα εργασίας στο στούντιο· για δεκαετίες ο πίνακας αποδιδόταν στον αδελφό της Γκόντφριντους, ώσπου οι συντηρητές αποκάλυψαν τη δική της υπογραφή. Άλλο έργο της σώζεται μόνο με το επώνυμο «Σχάλκεν», με ενδείξεις ότι το μικρό της όνομα διαγράφηκε ώστε να πουληθεί ως «Γκόντφριντους» — επειδή «πουλούσε περισσότερο».

Αλληγορικό πορτρέτο της Γιοχάννα Κούρτεν

Οικογενειακά «brand names» και αθέατη εργασία

Πολλές δημιουργοί (π.χ. Καταρίνα Γκένς Β΄, Μαρία ντε Γκρέμπερ) μεγάλωσαν μέσα σε οικογενειακά εργαστήρια που λειτουργούσαν σαν μικρά «brand names»: κοινό ύφος και συλλογική παραγωγή, με την τελική υπογραφή να ανήκει σχεδόν πάντα στον πατέρα-μάστορα. Χαρακτηριστικό τεκμήριο της εκπαίδευσης «εντός οικογένειας» είναι μια χαλκογραφική πλάκα της Μαγδαλένα βαν ντε Πάσσε με την Κάθριν Μάνερς–Βίλιερς, Δούκισσα του Μπάκιγχαμ: στο πίσω μέρος της πλάκας διακρίνονται αδέξιες παιδικές χαράξεις, ένα σπάνιο τεκμήριο της εκμάθησης μέσω μίμησης επάνω στο ίδιο μέταλλο. Η ίδια η Βίλιερς—σύζυγος του ισχυρού Τζορτζ Βίλιερς, ευνοουμένου του Ιακώβου Α΄—ήταν «σελέμπριτι» της εποχής, ιδανικό θέμα για εργαστήρια που παρήγαν εικόνες για μια ανοικτή, διεθνή αγορά.

Η Δαντελοπλέκτρια του Νικόλαες Μάες

Για τις γυναίκες των χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων, η «καλλιτεχνική» διέξοδος ήταν συχνά η δαντελοποιία—μια βιομηχανία που «ντύνει» με πολυτέλεια τα μεγάλα πορτρέτα της εποχής. Το ειδυλλιακό Η Δαντελοπλέκτρια του Νικόλαες Μάες (περ. 1656) στήνει μια ρομαντική εκδοχή: ήσυχο, τακτοποιημένο εσωτερικό, απαλό χρυσαφένιο φως που γαληνεύει τη σκηνή, ένα παιδί ήρεμο δίπλα, στάση σώματος που υποβάλλει άνεση—η εργασία μοιάζει τρυφερή οικιακή ενασχόληση. Αντίθετα, στο Δύο γυνάικες ράβουν της Χέρτρουντ Ρόχμαν (1640–1657) βλέπουμε την πραγματικότητα: στενός και ψυχρός χώρος, μοναδική πηγή φωτός το κερί που κουράζει τα μάτια, σκυφτές πλάτες και κουρασμένα χέρια πάνω στο ύφασμα, πρόχειρα μέσα θέρμανσης για τα πόδια. Η πρώτη εικόνα ρομαντικοποιεί την εργασία, η δεύτερη εκθέτει τη φθορά της, της αληθινές συνθήκες· και σε έναν μεγάλο πίνακα του Maidens’ House – ένα πρώην ορφανοτροφείο της Αμβέρσα – η αντίφαση κορυφώνεται: δεκάδες κορίτσια μαθαίνουν δαντέλα υπό επιτήρηση, ενώ στο προσκήνιο ποζάρουν οι ευεργέτες—η πολυτέλεια των ελίτ στηρίζεται σε υποαμειβόμενη ή και απλήρωτη παιδική εργασία και ο πίνακας το «φωνάζει».

Δύο Γυναίκες Ράβουν της Χέρτρουντ Ρόχμαν, 1640 -1557

Γυναίκες ως επαγγελματίες της αγοράς

Η Κλάρα Πέτερς εκμεταλλεύεται την ανοιχτή αγορά της Αμβέρσας λειτουργώντας με επαγγελματική λογική παραγωγής: επαναλαμβάνει μοτίβα —χαρακτηριστικά, ο ίδιος κυπρίνος εμφανίζεται σε δύο διαφορετικά μουσεία— πιθανότατα με στένσιλ, ώστε να αυξάνει την ταχύτητα και τον όγκο.

Στο ίδιο πνεύμα αγοράς, η Γιοχάννα Βεργκάουεν ειδικεύεται στην πιστή αντιγραφή συνθέσεων των Ρούμπενς και βαν Ντάικ για εξαγωγή στη Νότια Αμερική· στην εποχή της, η αντιγραφή θεωρείται αυθύπαρκτη δεξιότητα και σεβαστό επάγγελμα, όχι ευτελής μίμηση.

Ωστόσο, πίσω από αυτή την καλλιτεχνική άνθηση υπάρχει μια σκοτεινή υποδομή: η δουλεία. Η βοτανογράφος Μαρία Σιμπίλα Μέριαν καταγράφει τη χλωρίδα και την πανίδα του Σουρινάμ (ολλανδική αποικία) αξιοποιώντας γνώσεις που της μεταδίδουν σκλαβωμένοι άνθρωποι—τους οποίους η ίδια αναγνωρίζει στις σημειώσεις της. Ανάμεσά τους, το peacock flower (που αποτυπώνει σε ακουαρέλα) που αναφέρεται ότι χρησιμοποιούνταν από σκλαβωμένες γυναίκες για τερματισμό εγκυμοσύνης· ένα σκληρό αλλά αποκαλυπτικό παράδειγμα γυναικείας γνώσης και αντίστασης μέσα στην αποικιακή πραγματικότητα.

Πώς χάθηκαν – και πώς επιστρέφουν

Στις αρχές του 18ου αιώνα, βιογράφοι τιμούν γυναίκες στα ίδια χαρακτικά πορτρέτα με άνδρες αστέρες. Στο «The Great Theater of Netherlandish Painters and Paintresses»  (πρώιμος 18ος αι.), τρεις γυναίκες—ανάμεσά τους η Κούρτεν—ξεχωρίζουν, ενώ η Άννα Μαρία φαν Σούρμαν (πρώτη γυναίκα φοιτήτρια στη Δημοκρατία των Κάτω Χωρών) τοποθετείται πιο περίοπτα ακόμη και από τον Ρέμπραντ στη σχετική σελίδα. Κι όμως, τα μουσεία του 19ου–20ού αιώνα συλλέγουν κυρίως άνδρες και καθιερώνουν μια ιεραρχία που ανεβάζει ζωγραφική/γλυπτική και υποτιμά υφαντικά/δαντέλες. Έτσι έργα σαν της Κούρτεν σπανίζουν σήμερα—όχι γιατί ήταν ασήμαντα, αλλά γιατί δεν διατηρήθηκαν με την ίδια φροντίδα.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση της Τζούντιθ Λάιστερ: ο πίνακας «Αγόρι με σταφύλια και καπέλο» αποδίδονταν για χρόνια στον Φρανς Χαλς. Όταν τη δεκαετία του ’70 η απόδοση διορθώθηκε και «μπήκε» το όνομά της, το LACMA επέλεξε να τον αποχωριστεί. Πέντε δεκαετίες αργότερα, το 2022, μέσα σε αναζωπύρωση ενδιαφέροντος για τη Λάιστερ, το έργο αποκτήθηκε από το Currier Museum σε τίμημα συγκρίσιμο με Χαλς. Η αγορά αργεί να αναθεωρήσει∙ όταν όμως το κάνει, επανατοποθετεί ταυτόχρονα και την αξία και το κύρος.

Αυτοπροσωπογραφία της Τζούντιθ Λάιστερ, Πηγή: Wikipedia

Το διακύβευμα

Η έκθεση του NMWA δεν είναι απλώς αναδρομή· είναι επαναπλαισίωση: συντεχνίες, αγορά, τάξη, αποικιοκρατία και γυναικεία τεχνογνωσία μπαίνουν πάλι στον χάρτη. Κι αν κάτι μένει, είναι αυτό: η ιστορία της τέχνης δεν είναι κατάλογος μεγάλων ανδρών. Είναι παζλ με κομμάτια που έλειψαν. Πολλά από αυτά έχουν υπογραφή γυναικών—μερικές φορές χαραγμένη θαρραλέα: me fecit.

Business
ΟΠΑΠ: Πώς «χτίζει» με την Allwyn τον πρωταθλητή στο gaming

ΟΠΑΠ: Πώς «χτίζει» με την Allwyn τον πρωταθλητή στο gaming

Vita.gr
Δουλειά: 7 τρόποι να μη βαριόμαστε!

Δουλειά: 7 τρόποι να μη βαριόμαστε!

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Βούτηξε» κάτω από τις 2.090 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Βούτηξε» κάτω από τις 2.090 μονάδες

inWellness
inTown
Stream magazin
Πορτρέτα εργαζομένων στο σεξ λίγο πριν την ερωτική επαφή – Το τελετουργικό της προετοιμασίας
Ρεαλισμός 13.10.25

Πορτρέτα εργαζομένων στο σεξ λίγο πριν την ερωτική επαφή – Το τελετουργικό της προετοιμασίας

Ο Vincent Wechselberger ταξίδεψε από το Βερολίνο μέχρι το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και την Πόλη του Μεξικού, για να φωτογραφίσει ανθρώπους που εργάζονται στο σεξ - οι οποίοι, ελπίζουν, πενθούν, υπάρχουν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Χαλάκια μπάνιου, κεριά κι εσώρουχα – Τι θα έλεγε ο Μπασκιά για την εμπορευματοποίηση της τέχνης του;
Marketing rules 12.10.25

Χαλάκια μπάνιου, κεριά κι εσώρουχα – Τι θα έλεγε ο Μπασκιά για την εμπορευματοποίηση της τέχνης του;

Το νέο βιβλίο «The Making of an Icon» του Νταγκ Γούνταμ εξετάζει τον καλλιτέχνη Ζαν Μισέλ Μπασκιά, του οποίου τα έργα έχουν γίνει σχεδόν πανταχού παρόντα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τζακ Κέρουακ: Ανέκδοτο χειρόγραφο από το On The Road στα αρχεία του αρχιμαφιόζου Πολ Καστελάνο
The Good Life 10.10.25

Τζακ Κέρουακ: Ανέκδοτο χειρόγραφο από το On The Road στα αρχεία του αρχιμαφιόζου Πολ Καστελάνο

Μία «εξαιρετικά σημαντική» ανέκδοτη ιστορία του Τζακ Κέρουακ, η οποία περιγράφεται ως «ένα χαμένο κεφάλαιο του εμβληματικού βιβλίου του On The Road [Στον Δρόμο]», ανακαλύφθηκε έπειτα από δεκαετίες στα αρχεία ενός δολοφονημένου αφεντικού της Μαφίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τα εφηβικά δωμάτια-καταφύγια των 90s χώρεσαν όλους τους πειραματισμούς της εποχής
Πριν τις selfie 10.10.25

Τα εφηβικά δωμάτια-καταφύγια των 90s χώρεσαν όλους τους πειραματισμούς της εποχής

Η φωτογράφος Adrienne Salinger επανέρχεται στο πρωτοποριακό της έργο της δεκαετίας του '90, προσφέροντας μια διευρυμένη ματιά στα δωμάτια και τις ζωές των Αμερικανών εφήβων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από την Όντρεϊ στον Νταλί: Η υπερβατική κομψότητα του Σέσιλ Μπίτον ανατέμνει τη λάμψη 
Έκθεση 07.10.25

Από την Όντρεϊ στον Νταλί: Η υπερβατική κομψότητα του Σέσιλ Μπίτον ανατέμνει τη λάμψη 

Όσο ο κόσμος εφευρίσκει και καταναλώνει νέα, εύπεπτα,  είδωλα, ο Σερ Σέσιλ Μπίτον επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από μια μεγαλειώδη έκθεση 250 φωτογραφιών και κοστουμιών, που επιβεβαιώνει ότι η κομψότητα είναι μια αθάνατη μορφή τέχνης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το νέο μουσείο της Φρίντα Κάλο στην Πόλη του Μεξικού μαρτυρά μυστικά για τα νεανικά της χρόνια
Casa Roja 07.10.25

Το νέο μουσείο της Φρίντα Κάλο στην Πόλη του Μεξικού μαρτυρά μυστικά για τα νεανικά της χρόνια

Το οικογενειακό σπίτι και το καλλιτεχνικό καταφύγιο της Φρίντα Κάλο ανοίγει ως μουσείο αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η οικογένεια διαμόρφωσε τη ζωή και το έργο της πρωτοπόρου καλλιτέχνιδας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι αντιφάσεις της καρδιάς – Το μεγαλείο της αποτύπωσης του γήρατος μέσα από τον φακό του Ρίτσαρντ Άβεντον
Σοφία 06.10.25

Οι αντιφάσεις της καρδιάς – Το μεγαλείο της αποτύπωσης του γήρατος μέσα από τον φακό του Ρίτσαρντ Άβεντον

Από τη χαρούμενη Γκλόρια Σουάσον μέχρι τους royal του Γουίνδσορ, που φαίνονται φοβισμένοι, ο Ρίτσαρντ Άβεντον πέρασε μεγάλο μέρος της καριέρας του φωτογραφίζοντας τον χρόνο που περνάει από τα πρόσωπα των ανθρώπων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρενέ Μαγκρίτ: «Το να μεταμορφώνεις τη σάρκα μιας γυναίκας σε ουρανό είναι μια πράξη μαύρης μαγείας»
Οι αντιφάσεις 06.10.25

«Το να μεταμορφώνεις τη σάρκα μιας γυναίκας σε ουρανό είναι μια πράξη μαύρης μαγείας»

Ο πίνακας «La Magie Noire» του Βέλγου ζωγράφου Ρενέ Μαγκρίτ, ο οποίος πρόκειται να δημοπρατηθεί αυτόν τον μήνα, άνηκε για σχεδόν έναν αιώνα στην οικογένεια της Γαλλίδας αντιστασιακής Σουζάν Σπάακ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ArtCode: «Μας εμπνέει η σύγχρονη πραγματικότητα, με όλα τα αντιφατικά και πολύπλευρα στοιχεία της»
Platforms Project 02.10.25

ArtCode: «Μας εμπνέει η σύγχρονη πραγματικότητα, με όλα τα αντιφατικά και πολύπλευρα στοιχεία της»

Η Μαρία Σταμάτη και ο Κώστας Βίττης, το δίδυμο πίσω από την εικαστική πλατφόρμα ArtCode, λίγο πριν επιστρέψουν στην έκθεση Platforms Project, μας μιλούν για την έμπνευση, το μέλλον και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ποιος φιλοτέχνησε τελικά τον μυστηριώδη πίνακα που έκλεψαν οι Ναζί και βρέθηκε σε σπίτι στην Αργεντινή;
Ανατροπή; 30.09.25

Ποιος φιλοτέχνησε τελικά τον μυστηριώδη πίνακα που έκλεψαν οι Ναζί και βρέθηκε σε σπίτι στην Αργεντινή;

Στον Τύπο, ο πίνακας «Portrait of a Lady (Contessa Colleoni)» αποδόθηκε στον ζωγράφο Τζουζέπε Γκισλάντι, ωστόσο, ένας Ιταλός επιμελητής δίνει μια διαφορετική ερμηνεία για το έργο που βρέθηκε πρόσφατα στην Αργεντινή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Εμπιστοσύνη, γενναιοδωρία και πνευματική οξυδέρκεια – H εξωκοσμική περίπτωση της Τίλντα Σουίντον
«Διαρκής» 30.09.25

Εμπιστοσύνη, γενναιοδωρία και πνευματική οξυδέρκεια – H εξωκοσμική περίπτωση της Τίλντα Σουίντον

Μια νέα έκθεση και ένα βιβλίο εξερευνούν την εξαιρετική καριέρα της πρωτοπόρας φιγούρας του κινηματογράφου, της μόδας, της τέχνης – η γεννημένη αβάν-γκαρντ, βραβευμένη με Όσκαρ, icon, Τίλντα Σουίντον, είναι από αλλού φερμένη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κρυμμένο σε κοινή θέα: Το Mendelssohn Stradivarius του 1709 που εξαφανίστηκε από τη Ναζιστική Γερμανία βρέθηκε στην Ιαπωνία
Μυστήριο 29.09.25

Κρυμμένο σε κοινή θέα: Το Mendelssohn Stradivarius του 1709 που εξαφανίστηκε από τη Ναζιστική Γερμανία βρέθηκε στην Ιαπωνία

Ένα Stradivarius του 1709, που ανήκε στην οικογένεια Μέντελσον και θεωρούνταν κλεμμένο από τους Ναζί, εντοπίστηκε στην Ιαπωνία με άλλο όνομα, μετά από έρευνα που αποκάλυψε την αληθινή του ταυτότητα

Σύνταξη
Σάλος στην τέχνη: Η τεχνητή νοημοσύνη διαψεύδει εμπειρογνώμονες για τον Λαουτίστα του Καραβάτζιο – «Αυθεντικός»
Σκάνδαλο 27.09.25

Σάλος στην τέχνη: Η τεχνητή νοημοσύνη διαψεύδει εμπειρογνώμονες για τον Λαουτίστα του Καραβάτζιο – «Αυθεντικός»

Επιστημονική ανάλυση που βασίστηκε σε Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα στον κόσμο των Παλαιών Δασκάλων, αποδίδοντας στον θρυλικό Καραβάτζιο (Michelangelo Merisi da Caravaggio) έναν πίνακα που μέχρι σήμερα όλοι θεωρούσαν αντίγραφο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η μικρή Φρίντα, ο Ne Zha και ολόκληρο το πρόγραμμα του Animasyros 2025
Κινούμενα σχέδια 24.09.25

Η μικρή Φρίντα, ο Ne Zha και ολόκληρο το πρόγραμμα του Animasyros 2025

Με ένα πρόγραμμα πιο πλούσιο από κάθε άλλη φορά, το Animasyros 2025, το μεγαλύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων στην Ελλάδα κι ένα από τα 20 κορυφαία του είδους στην Ευρώπη συγκεντρώνει 280 ταινίες καταξιωμένων και νέων δημιουργών από 50 διαφορετικές χώρες, περιλαμβάνει 7 διαγωνιστικά τμήματα.

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Τοξικός και ακροδεξιός λόγος Μητσοτάκη, δίνει εξετάσεις στη Λατινοπούλου
ΣΥΡΙΖΑ 13.10.25

Ζαχαριάδης: Τοξικός και ακροδεξιός λόγος Μητσοτάκη, δίνει εξετάσεις στη Λατινοπούλου

«Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι ιερό για να το εμπλέκει ο κ. Μητσοτάκης στον μικροπολιτικό του σχεδιασμό», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Η ζωή σε… fast forward
On Field 13.10.25

Η ζωή σε… fast forward

Η προσθήκη του Γουόρντ δίνει ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα στην επίθεση του Ολυμπιακού και ο Αμερικανός «σάλπισε» την αντεπίθεση των πειραιωτών στο τρίτο δεκάλεπτο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τσουκαλάς: Στην υπόθεση Ρούτσι, ο Μητσοτάκης ταυτίστηκε με Γεωργιάδη και Φλωρίδη και δεν του βγήκε
Τέμπη 13.10.25

Τσουκαλάς: Στην υπόθεση Ρούτσι, ο Μητσοτάκης ταυτίστηκε με Γεωργιάδη και Φλωρίδη και δεν του βγήκε

«Πιθανόν τον κ. Μητσοτάκη να τον ενόχλησε πολύ η απεργία πείνας του κ. Ρούτσι αλλά ακόμη περισσότερο η τελική έκβαση», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Πορτρέτα εργαζομένων στο σεξ λίγο πριν την ερωτική επαφή – Το τελετουργικό της προετοιμασίας
Ρεαλισμός 13.10.25

Πορτρέτα εργαζομένων στο σεξ λίγο πριν την ερωτική επαφή – Το τελετουργικό της προετοιμασίας

Ο Vincent Wechselberger ταξίδεψε από το Βερολίνο μέχρι το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και την Πόλη του Μεξικού, για να φωτογραφίσει ανθρώπους που εργάζονται στο σεξ - οι οποίοι, ελπίζουν, πενθούν, υπάρχουν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Την είχα προειδοποιήσει πού έμπλεκε» λέει η πρώην σύζυγος του 43χρονου που κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο
Ελλάδα 13.10.25

«Την είχα προειδοποιήσει πού έμπλεκε» λέει η πρώην σύζυγος του 43χρονου που κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο

Η γυναίκα περιγράφει πως δεν ήθελε να έχει καμία σχέση με τον 43χρονο άνδρα, όπως φυσικά και η κόρη τους που σήμερα είναι 17 ετών και η οποία έχει περάσει τα πάνδεινα στα χέρια του πατέρα της.

Σύνταξη
Super League: Μάθημα για την ψυχική προετοιμασία στο σεμινάριο των διαιτητών – Ολο το πρόγραμμα
Ποδόσφαιρο 13.10.25

Super League: Μάθημα για την ψυχική προετοιμασία στο σεμινάριο των διαιτητών – Ολο το πρόγραμμα

Το σεμινάριο των διαιτητών και των βοηθών της Super League θα γίνει στη Θεσσαλονίκη το διάστημα 15-17 Οκτωβρίου. Εκτός από τα μαθήματα περιλαμβάνει και ατομικές συναντήσεις

Βάιος Μπαλάφας
Θεσσαλονίκη: Προσήχθη και ομολόγησε ο 37χρονος οδηγός ταξί που παρέσυρε αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ.
Θεσσαλονίκη 13.10.25

Προσήχθη και ομολόγησε ο 37χρονος οδηγός ταξί που παρέσυρε αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ.

Το πρωί της Δευτέρας οι αστυνομικοί της Τροχαίας στη Θεσσαλονίκη εντόπισαν τον 37χρονο, έχοντας αξιοποιήσει βιντεοληπτικό υλικό και βλέποντας τις πινακίδες του αυτοκινήτου

Σύνταξη
Εκδήλωση τιμής στον Αρχιστράτηγο Γεώργιο Καραϊσκάκη στο Νέο Φάληρο υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά
Αναγνώριση 13.10.25

Εκδήλωση τιμής στον Αρχιστράτηγο Γεώργιο Καραϊσκάκη στο Νέο Φάληρο υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά

Η εκδήλωση τελέστηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά και διοργανώθηκε με πρωτοβουλία των Συλλόγων των Απανταχού εκ του Νομού Καρδίτσας καταγομένων, καθώς και του Συλλόγου Μαυρομματιανών Καρδίτσας «Ο Καραϊσκάκης».

Σύνταξη
Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον – H ανατριχιαστική κλήση στο 911
«Πολύ αδύνατη» 13.10.25

Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον – H ανατριχιαστική κλήση στο 911

Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον καταγράφηκαν σε μια κλήση στο 911, καθώς οι φίλοι της λένε ότι ήταν «πολύ αδύνατη» τις ημέρες που προηγήθηκαν του αιφνίδιου θανάτου της σε ηλικία 79 ετών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τρίπολη: Μετανιωμένος ο 13χρονος που μαχαίρωσε τον 12χρονο – «Δεν ήθελα να κάνω κακό στον φίλο μου»
Τρίπολη 13.10.25

Μετανιωμένος ο 13χρονος που μαχαίρωσε τον 12χρονο - «Δεν ήθελα να κάνω κακό στον φίλο μου»

Η οικογένεια του 13χρονου στην Τρίπολη επιχειρεί να ρίξει τους τόνους, ενώ ο ανακριτής επέβαλε περιοριστικά μέτρα στον νεαρό, γεγονός που θα οδηγήσει σε αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος για ένα από τα δύο παιδιά

Σύνταξη
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

