Γαλλία: Στα χέρια χάκερ ιατρικά στοιχεία 15 εκατομμυρίων πολιτών – Και πολιτικοί μεταξύ τους
Από την κυβερνοεπίθεση εκτέθηκαν στο διαδίκτυο ακόμη και πληροφορίες όπως αν κάποιος είναι ομοφυλόφιλος ή αν έχει κάποια ασθένεια. Επίσης, σχόλια των γιατρών σχετικά με τους ασθενείς.
- «Άμεση εκεχειρία» ανάμεσα σε Πακιστάν και Αφγανιστάν ζητά ο Γκουτέρες - Το Ιράν πρότεινε να μεσολαβήσει
- Μοσχάτο: 33χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί με όπλο, σφαίρες, χειροβομβίδα ρέπλικα και 7.500 ευρώ
- Αυτή είναι η «μεσίτρια» που φέρεται να οδήγησε στην αυτοκτονία τον Σπύρο Καλλέργη
- Γάζα: Μεταστροφή της κοινής γνώμης στις ΗΠΑ – Πιο πολλοί Αμερικανοί συμπαθούν τους Παλαιστίνιους από το Ισραήλ
Διοικητικά έγγραφα και ιατρικές πληροφορίες για 15 εκατομμύρια Γάλλους βρίσκονται στα χέρια χάκερ, έπειτα από κυβερνοεπίθεση. Η ανακοίνωση από το υπουργείο Υγείας στη Γαλλία έρχεται μέρες μόλις μετά την προειδοποίηση των αρχών ότι υπήρξε παραβίαση 1,2 τραπεζικών λογαριασμών.
Αυτά τα στοιχεία εκλάπησαν όταν οι δράστες χρησιμοποίησαν τα διαπιστευτήρια αξιωματούχου.
Την κυβερνοεπίθεση αποκάλυψε το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο France 2. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μεταξύ των προσώπων, τα ιατρικά στοιχεία και προσωπικά δεδομένα των οποίων διέρρευσαν, είναι και κορυφαίοι πολιτικοί. Πλέον, όλες αυτές οι πληροφορίες είναι ορατές στο διαδίκτυο.
Προσωπικά δεδομένα
Μεταξύ των πληροφοριών που έχουν εκτεθεί είναι ακόμη και λεπτομέρειες όπως αν κάποιος είναι ομοφυλόφιλος ή αν έχει AIDS.
Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, η κυβερνοεπίθεση πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 2025. Αφορούσε πληροφορίες από περίπου 1.500 ιατρικές πρακτικές που είχαν χρησιμοποιήσει λογισμικό που κατασκευάστηκε από την εταιρεία Cegedim Sante.
Η παραβίαση δεδομένων αφορούσε κυρίως ονόματα ασθενών, αριθμούς τηλεφώνου και ταχυδρομικές διευθύνσεις. Ωστόσο, για 169.000 ασθενείς υπήρχαν σημειώσεις γιατρών, «μερικές από τις οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητα δεδομένα».
Ωστόσο, το υπουργείο Υγείας υποστηρίζει ότι δεν έχουν εκτεθεί συνταγές ή αποτελέσματα αιματολογικών εξετάσεων. Επισήμανε επίσης ότι η παραβίαση είχε αναληφθεί. Ωστόσο δεν έδωσε λεπτομέρειες για τους δράστες.
Η ανακοίνωση της εταιρείας
Η Cegedim Sante υπέβαλε ποινική καταγγελία για την παραβίαση τον Οκτώβριο του 2025. Η εταιρεία δήλωσε ότι η παραβίαση αφορούσε περίπου 1.500 γιατρούς από τους περίπου 3.800 που χρησιμοποίησαν το λογισμικό.
Η εταιρεία Cegedim δήλωσε ότι «υποστηρίζει τους πελάτες της και τους ασθενείς τους όσο το δυνατόν περισσότερο» και θα «συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές».
Η παραβίαση αφορούσε «15,8 εκατομμύρια διοικητικά αρχεία (…) μεταξύ των οποίων 165.000 περιέχουν προσωπικούς σχολιασμούς των γιατρών σχετικά με ευαίσθητες πληροφορίες» για τους ασθενείς, ανέφερε.
Σύμφωνα με τον Ζερόμ Μπιλουά, ειδικό στον κυβερνοχώρο στην εταιρεία συμβούλων Wavestone, η διαρροή θα μπορούσε να είναι «η μεγαλύτερη στη Γαλλία» στον τομέα της υγείας. Είπε επίσης ότι θα μπορούσε να έχει «ανεπανόρθωτες συνέπειες».
«Μόλις δημοσιευτούν πληροφορίες υγείας που λένε: «Έχετε AIDS» ή «Έχετε την τάδε ασθένεια», δεν μπορείτε ποτέ πια να το αποκρύψετε», είπε ο Ζερόμ Μπιλουά στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP).
Κυβερνοεπίθεση στις τράπεζες
Το γαλλικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε στις 18 Φεβρουαρίου ότι χάκερ απέκτησε πρόσβαση σε πανεθνική βάση δεδομένων τράπεζας και αναζήτησε πληροφορίες για 1,2 εκατομμύρια λογαριασμούς.
Είπε επίσης ότι ο χάκερ χρησιμοποίησε τα κλεμμένα διαπιστευτήρια ενός αξιωματούχου για να αποκτήσει πρόσβαση σε στοιχεία, όπως αριθμούς λογαριασμών, ονόματα κατόχων και διευθύνσεις.
- Γαλλία: Στα χέρια χάκερ ιατρικά στοιχεία 15 εκατομμυρίων πολιτών – Και πολιτικοί μεταξύ τους
- Πτώση τζίρου δηλώνει η πλειονότητα των επιχειρήσεων κατά τις χειμερινές εκπτώσεις
- Η ζωή της Κάρα Ντελεβίν άλλαξε ριζικά όταν αποφάσισε να σταματήσει το αλκοόλ – «Άξιζε κάθε δευτερόλεπτο»
- e-EΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποια επιδόματα και εφάπαξ καταβάλλονται ως 6 Μαρτίου
- Αμφίβολος για το δεύτερο παιχνίδι με το Μαυροβούνιο ο Ρογκαβόπουλος
- ΑΑΔΕ: Μετάθεση προθεσμιών για Ενιαίες Αιτήσεις Ενισχύσεων 2024 και 2025
- Δίκτυο αποχέτευσης: Επιδότηση έως 1.300 ευρώ για σύνδεση
- Τέμπη: Αγρυπνία στις εστίες του ΑΠΘ για τα 57 θύματα της τραγωδίας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις