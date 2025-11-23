Στόχος κυβερνοεπίθεσης έγινε εταιρεία που προμηθεύει και υποστηρίζει τεχνολογικά πιστωτές ακινήτων, όπως έγινε γνωστό το Σάββατο, βάζοντας μεγάλες αμερικανικές τράπεζες και δανειστές ενυπόθηκων δανείων σε έναν αγώνα δρόμου προσπαθώντας να διαπιστώσουν εάν και σε ποιον βαθμό επηρεάστηκαν από την παραβίαση δεδομένων.

Ο προμηθευτής, SitusAMC Group Holdings, LP, δήλωσε σε ανακοίνωση το Σάββατο ότι κάποιος παραβίασε τα συστήματά του και έκλεψε δεδομένα πελατών, συμπεριλαμβανομένων «λογιστικών αρχείων και νομικών συμφωνιών».

Η εταιρεία ανέφερε ότι έμαθε για την εισβολή στις 12 Νοεμβρίου και ότι εξακολουθεί να αξιολογεί το εύρος και τον αντίκτυπο της παραβίασης με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και τις ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου. Η SitusAMC δήλωσε ότι έστειλε επιστολές στους πελάτες της το Σάββατο, αναφέροντας ότι η εταιρεία λειτουργεί κανονικά, ότι η παραβίαση «έχει πλέον περιοριστεί» και ότι «δεν περιλάμβανε κρυπτογραφικό κακόβουλο λογισμικό».

Η JPMorgan και η Citigroup ήταν μεταξύ των τραπεζών που έλαβαν τέτοιες ειδοποιήσεις, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν την υπόθεση και μίλησαν στο Bloomberg, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών.

Εκπρόσωποι των δύο τραπεζών αρνήθηκαν να σχολιάσουν εάν ή πώς επηρεάστηκαν οι τράπεζές τους.

Το FBI

«Το FBI έχει ενημερωθεί για μία κυβερνοεπίθεση που αφορά έναν τρίτο πάροχο στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών», σύμφωνα με δήλωση του FBI που αποδίδεται στον διευθυντή Kash Patel. «Ενώ συνεργαζόμαστε στενά με τους επηρεαζόμενους οργανισμούς και τους συνεργάτες μας για να κατανοήσουμε την έκταση των πιθανών επιπτώσεων, δεν έχουμε εντοπίσει καμία λειτουργική επίπτωση στις τραπεζικές υπηρεσίες».

Η SitusAMC ενημέρωσε όλους τους πελάτες της με στεγαστικά δάνεια ότι ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί, αλλά δεν γνωρίζει ακόμη την πλήρη έκταση της παραβίασης, σύμφωνα με άλλη πηγή που επικαλείται το Bloomberg.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της SitusAMC, Michael Franco, δήλωσε ότι η παραβίαση έχει περιοριστεί.

«Εξακολουθούμε να εστιάζουμε στην ανάλυση των δεδομένων που ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί και θα παρέχουμε ενημερώσεις απευθείας στους πελάτες μας καθώς προχωρά η έρευνά μας», δήλωσε ο Franco σε ανακοίνωση που εξέδωσε μέσω εκπροσώπου του.

