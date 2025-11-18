«Δεν ήταν κυβερνοεπίθεση» λέει η Cloudflare για το διαδικτυακό μπλακάουτ

Εσωτερικό πρόβλημα στο δίκτυο της Cloudflare, και όχι κυβερνοεπίθεση, ήταν η αιτία της διακοπής που επηρέασε την Τρίτη μεγάλο μέρος του Παγκόσμιου Ιστού, ανέφερε σε ανάρτησή του ο τεχνολογικός διευθυντής της εταιρείας.

Το πρόβλημα στις υπηρεσίες της Cloudflare έθεσε εκτός λειτουργίας μεγάλο αριθμό δικτυακών τόπων, ανάμεσά τους το ChatGPT και το X.

Η λειτουργία τους είχε αρχίσει να αποκαθίσταται το απόγευμα ώρα Ελλάδας.

I won’t mince words: earlier today we failed our customers and the broader Internet when a problem in @Cloudflare network impacted large amounts of traffic that rely on us. The sites, businesses, and organizations that rely on Cloudflare depend on us being available and I… — Dane Knecht 🦭 (@dok2001) November 18, 2025

Ενδεικτικό της διάστασης του προβλήματος είναι το γεγονός ότι η αμερικανική εταιρεία κυβερνοασφάλειας εξυπηρετεί το 20% των ιστοσελίδων σε όλο τον κόσμο, παρέχοντας μεταξύ άλλων εργαλεία για την αποτροπή κυβερνοεπιθέσεων και τον εντοπισμό bot που υποδύονται τους ανθρώπινους χρήστες.

Σε ανάρτησή του στο Χ, o τεχνολογικός διευθυντής της Cloudflare Ντέιν Νεχτ ζήτησε συγγνώμη για την αναστάτωση και ανέφερε ότι «ένα σφάλμα σε υπηρεσία που υποστηρίζει τις λειτουργίες αποτροπής bot άρχισε να κρασάρει έπειτα από αλλαγές ρυθμίσεων ρουτίνας».

»Αυτό προκάλεσε μια εκτεταμένη υποβάθμιση του δικτύου μας και άλλων υπηρεσιών. Δεν επρόκειτο για επίθεση» διαβεβαίωσε.

Ο Νεχτ αναγνώρισε επίσης ότι ο χρόνος που απαιτήθηκε για την αποκατάσταση της βλάβης ήταν «απαράδεκτα» μεγάλος.

Όπως είπε, η εταιρεία θα ανακοινώσει λεπτομέρειες για τη φύση του προβλήματος τις επόμενες ώρες.

Το μπλακάουτ στην Cloudflare έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τη βλάβη στο cloud της Amazon που έθεσε εκτός λειτουργίας περισσότερες από 1.000 ιστοσελίδες και εφαρμογές.

Ορισμένοι ειδικοί επισήμαναν τότε τους κινδύνους που προκύπτουν όταν μεγάλο μέρος της διαδικτυακής κίνησης συγκεντρώνεται σε λίγους παρόχους.