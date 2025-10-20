Δεκάδες ιστότοποι offline λόγω προβλήματος στο cloud της Amazon – Social media και τράπεζες στη λίστα

Αναστάτωση στο Διαδίκτυο έχει προκαλέσει η ξαφνική και ταυτόχρονη δυσλειτουργία πολλών δημοφιλών εφαρμογών και ιστοσελίδων που βασίζονται στην υπηρεσία νέφους της Amazon.

Σύμφωνα με το Downdetector, το Snapchat, η Perplexity, το Roblox, το Tinder και το Duolongo είναι μερικοί από τους ιστότοπους που τέθηκαν εκτός λειτουργίας το πρωί της Δευτέρας.

Το πρόβλημα επηρεάζει και τράπεζες όπως οι Halifax, Lloyds και Bank of Scotland στη Βρετανία, αναφέρει το BBC.

Πελάτες αναφέρουν ότι δεν μπορούν να συνδευθούν στο web banking και οι πληρωμές με κάρτες απορρίπτονται.

Η δυσλειτουργία επηρεάζει επίσης την βρετανική φορολογική αρχή HMRC και τις γαλλικές εταιρείες επικοινωνιών SFR και Free, σύμφωνα με το Euronews.

Μια πιο πλήρης λίστα των ιστότοπων είναι: Snapchat, Slack, Signal, Tinder, Ring, Roblox, Clash Royale, Life360, My Fitness Pal, Xero, Canva, Amazon, Amazon Web Services, Amazon Music, Prime Video, Clash of Clans, Fortnite, Wordle, Duolingo, Coinbase, HMRC, Vodafone, Playstation, Pokémon Go.

«Είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε αυξημένους ρυθμούς σφαλμάτων και καθυστερήσεων σε πολλαπλές υπηρεσίες του Amazon Web Services στην Περιφέρεια ΗΠΑ-Ανατολικά-1» ανέφερε η AWS.

Η δυσλειτουργία επηρέασε και υπηρεσίες της ίδιας της Amazon όπως ο ψηφιακός βοηθός Alexa, ο οποίος έπαψε να απαντά στα εργτήματα των χρηστών. Εκτός λειτουργίας φαίνεται επίσης να βρίσκονται το Amazon.com και το PrimeVideo.

Η AWS είναι η υπηρεσία cloud της Amazon, η μεγαλύτερη του κόσμου, η οποία φιλοξενεί σε διακομιστές της χιλιάδες δικτυακούς τόπους και πληροφοριακά συστήματα επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με το The Verge, προηγούμενα μπλακάουτ της AWS στην Περιφέρεια ΗΠΑ-Ανατολικά-1 είχαν δημιουργήσει παρόμοιας έκτασης προβλήμτα και το 2020, το 2021 και το 2023.

