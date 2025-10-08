Η Amazon λανσάρει αυτόματους πωλητές συντογραφούμενων φαρμάκων

Αυτόματους πωλητές συνταγογραφούμενων φαρμάκων λανσάρει η Amazon σε κέντρα της One Medical στο Λος Άντζελες, ανακοίνωσε η εταιρεία την Τετάρτη, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να προκαλέσει αντιδράσεις από τα παραδοσιακά φαρμακεία.

Οι πωλητές λειτουργούν από το Amazon Pharmacy και λειτουργούν παρόμοια με ένα μηχάνημα αυτόματης πώλησης, εκδίδοντας συνταγές για ασθενείς «εντός λεπτών» από την επίσκεψή τους στον γιατρό, ανέφερε η εταιρεία.

Κάθε μηχάνημα μπορεί να αποθηκεύσει εκατοντάδες συνταγές, όπως αντιβιοτικά, εισπνευστήρες και θεραπείες για την αρτηριακή πίεση, με απόθεμα που είναι προσαρμοσμένο σε αντίστοιχα κέντρα.

«Γνωρίζουμε ότι όταν οι ασθενείς πρέπει να κάνουν μια επιπλέον επίσκεψη στο φαρμακείο αφού δουν τον γιατρό τους, πολλές συνταγές δεν εκτελούνται ποτέ», δήλωσε στο CNBC η Χάνα ΜακΚλέλαν, αντιπρόεδρος λειτουργιών του Amazon Pharmacy. «Φέρνοντας το φαρμακείο απευθείας στο σημείο φροντίδας, αφαιρούμε ένα κρίσιμο εμπόδιο και βοηθάμε τους ασθενείς να ξεκινήσουν τη θεραπεία τους όταν έχει μεγαλύτερη σημασία – αμέσως».

Η εταιρεία αναπτύσσει τα σημεία αυτόματης πώλησης συνταγών της, καθώς οι αλυσίδες φαρμακείων, συμπεριλαμβανομένων των Rite Aid, CVS και Walgreens, έχουν αντιμετωπίσει δυσκολίες με τη μείωση των περιθωρίων κέρδους φαρμάκων. Αντιμετωπίζουν επίσης αυξανόμενο ανταγωνισμό για πωλήσεις προϊόντων υψηλότερου περιθωρίου κέρδους, από παίκτες όπως η Amazon και η Walmart.

Η Rite Aid έκλεισε την περασμένη εβδομάδα όλα τα εναπομείναντα καταστήματά της μετά από περισσότερα από 60 χρόνια λειτουργίας, ενώ οι Walgreens και CVS έχουν επίσης κλείσει καταστήματα τα τελευταία χρόνια.

Η Amazon εργάζεται εδώ και χρόνια για να διεισδύσει βαθύτερα στον αξίας πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης των ΗΠΑ, ο οποίος είναι διαβόητος για την πολυπλοκότητά του και την αναποτελεσματικότητά του.

Από την Amazon Pharmacy στην One Medical

Η εταιρεία το 2018 απέκτησε το ηλεκτρονικό φαρμακείο PillPack για περίπου 750 εκατομμύρια δολάρια και λάνσαρε τη δική της προσφορά δύο χρόνια αργότερα με την ονομασία Amazon Pharmacy.

Στη συνέχεια, αγόρασε την κλινική πρωτοβάθμιας περίθαλψης One Medical το 2022 για 3,9 δισεκατομμύρια δολάρια, την τρίτη μεγαλύτερη εξαγορά στην ιστορία της. Η Amazon πειραματίστηκε επίσης με τη δική της υπηρεσία τηλεϊατρικής πριν την κλείσει το 2022.

Νωρίτερα φέτος, η Amazon αναδιάρθρωσε τις επιχειρήσεις υγειονομικής περίθαλψης σε έξι μονάδες «για να κινείται πιο γρήγορα και να συνεχίζει να καινοτομεί», μετά την αποχώρηση ορισμένων κορυφαίων στελεχών υγείας, όπως είχε αναφέρει το CNBC στο παρελθόν.

Η εταιρεία θα ξεκινήσει την εγκατάσταση των αυτόματων πωλητών στις κλινικές One Medical στο κέντρο του Λος Άντζελες, στο Δυτικό Λος Άντζελες, στο Μπέβερλι Χιλς, στο Λονγκ Μπιτς και στο Δυτικό Χόλιγουντ, ενώ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να προσθέσει περισσότερα γραφεία One Medical και άλλες τοποθεσίες στο άμεσο μέλλον.

«Με την πάροδο του χρόνου, βλέπουμε πραγματικές δυνατότητες για την επέκταση αυτής της τεχνολογίας σε άλλα περιβάλλοντα — οπουδήποτε η γρήγορη πρόσβαση σε φάρμακα μπορεί να κάνει τη διαφορά», δήλωσε η ΜακΚλέναν.

Πριν οι ασθενείς μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν το περίπτερο, ο πάροχός τους πρέπει πρώτα να στείλει μια συνταγή στο Amazon Pharmacy, όπου επαληθεύεται από έναν από τους φαρμακοποιούς της εταιρείας. Οι χρήστες ολοκληρώνουν την παραγγελία τους στην εφαρμογή Amazon και στη συνέχεια σαρώνουν έναν κωδικό QR στο περίπτερο.

Ένας φαρμακοποιός ολοκληρώνει εξ αποστάσεων τον τελικό έλεγχο της παραγγελίας πριν από τη χορήγηση του φαρμάκου, ανέφερε η εταιρεία. Οι ασθενείς μπορούν επίσης να μιλήσουν με τον φαρμακοποιό μέσω του περιπτέρου με βίντεο ή τηλεφωνική κλήση.

Η ΜακΚλέναν δήλωσε ότι τα περίπτερα δεν προορίζονται να αντικαταστήσουν τους φαρμακοποιούς «αλλά να φέρουν την εμπειρογνωμοσύνη τους πιο κοντά στο σημείο φροντίδας».

«Αυτό το μοντέλο διατηρεί τους φαρμακοποιούς στο επίκεντρο της εμπειρίας φροντίδας, ενώ παράλληλα επεκτείνει τον τρόπο και το πού μπορούν να υποστηρίξουν τους ασθενείς», πρόσθεσε.

Πηγή: OT.gr