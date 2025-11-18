Βλάβη στην Cloudflare επηρέασε μεγάλο μέρος του Διαδικτύου – Εκτός λειτουργίας το X και το ChatGPT

Μεγάλο μέρος του Παγκόσμιου Ιστού βρέθηκε offline το απόγευμα της Τρίτης λόγω αδιευκρίνιστου τεχνικού προβλήματος στην Cloudflare, εταιρεία κυβερνοασφάλειας που εξυπηρετεί το 20% των ιστοσελίδων σε όλο τον κόσμο.

Εκτός λειτουργίας βρέθηκαν μεταξύ άλλων η πλατφόρμα X και το ChatGPT.

Και οι δύο υπηρεσίες εμφάνιζαν μήνυμα σφάλματος λίγο πριν από τις 4 το απόγευμα ώρα Ελλάδας, ωστόσο επανήλθαν λίγο αργότερα, τουλάχιστον για ορισμένους χρήστες.

«H Cloudflare έχει αντιληφθεί και ερευνά ζήτημα που δυνητικά επηρεάζει πολλαπλούς πελάτες» ανέφερε η εταιρεία λίγο πριν από τις 14.00 ώρα Ελλάδας.

Σε επόμενη ενημέρωσή της, ανέφερε ότι κάποιες υπηρεσίες επανέρχονται, πρόσθεσε όμως ότι οι πελάτες της «ενδέχεται να παρατηρούν ρυθμούς σφαλμάτων πάνω από το κανονικό καθώς συνεχίζουμε τις προσπάθειες αποκατάστασης».

Εκτός λειτουργίας βρέθηκε και το Downdetector, το οποίο παρακολουθεί τις βλάβες σε μεγάλους διαδικτυακούς τόπους.

Το μπλακάουτ στην Cloudflare έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τη βλάβη στο cloud της Amazon που έθεσε εκτός λειτουργίας περισσότερες από 1.000 ιστοσελίδες και εφαρμογές.

Ορισμένοι ειδικοί επισήμαναν τότε τους κινδύνους που προκύπτουν όταν μεγάλο μέρος της διαδικτυακής κίνησης συγκεντρώνεται σε λίγους παρόχους.