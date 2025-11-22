Μεγάλη κυβερνοεπίθεση στο Χάρβαρντ: Παραβίαση βάσης δεδομένων με στοιχεία αποφοίτων και δωρητών

Το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ ανακοίνωσε ότι έπεσε θύμα σοβαρής κυβερνοεπίθεσης, μετά την παραβίαση μιας βάσης δεδομένων που περιείχε πληροφορίες αποφοίτων, δωρητών, ορισμένων φοιτητών και μελών του διδακτικού προσωπικού.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεφωνικού ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing) καθιστώντας την το πιο πρόσφατο περιστατικό στον αυξανόμενο κύκλο κυβερνοεπιθέσεων που στοχεύουν κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια.

Πρόκειται, μάλιστα, για τη δεύτερη φορά φέτος που το Χάρβαρντ διερευνά τέτοιο επεισόδιο.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του ιδρύματος, τα δεδομένα που εκτέθηκαν περιλαμβάνουν προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας, πληροφορίες δωρεών και άλλες λεπτομέρειες σχετικές με τη δραστηριότητα συγκέντρωσης πόρων και συμμετοχής αποφοίτων.

Αν και η ταυτότητα των δραστών παραμένει άγνωστη, το πανεπιστήμιο υπογραμμίζει ότι έλαβε άμεσα μέτρα για να αποκόψει την πρόσβαση του εισβολέα και να αποτρέψει περαιτέρω παραβιάσεις.

«Συνεργαζόμαστε με εξωτερικούς ειδικούς κυβερνοασφάλειας και τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού», δήλωσε ο Tim Bailey, διευθυντής επικοινωνίας του Τμήματος Πληροφορικής. Τόνισε επίσης πως οι ομάδες ασφαλείας εργάζονται εντατικά ώστε να αξιολογήσουν την έκταση της ζημιάς και να ενισχύσουν τις άμυνες του πανεπιστημίου.

Τα πανεπιστήμια των ΗΠΑ ως στόχος

Η επίθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα ψηφιακών παραβιάσεων που έχει στο στόχαστρο τα πανεπιστήμια της Ivy League.

Στις 15 Νοεμβρίου, το Πανεπιστήμιο Πρίνστον ανακοίνωσε αντίστοιχη παραβίαση βάσης δεδομένων με στοιχεία μελών της κοινότητάς του, ενώ στα τέλη Οκτωβρίου το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβανίας εντόπισε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα που αφορούν αποφοίτους και δράσεις ανάπτυξης.

Λίγους μήνες νωρίτερα, τον Ιούνιο, το Πανεπιστήμιο Columbia είχε επιβεβαιώσει διαρροή δεδομένων περίπου 870.000 ατόμων.

Η συνεχής αύξηση κυβερνοεπιθέσεων στα κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα των ΗΠΑ αναδεικνύει την ανάγκη για πιο ισχυρά μέτρα προστασίας, καθώς οι βάσεις δεδομένων τους αποτελούν πλέον στόχο υψηλής αξίας για κυβερνοεγκληματίες και οργανωμένες ομάδες hacking.