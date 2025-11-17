Δανία: Φιλορώσοι χάκερ έκαναν κυβερνοεπίθεση σε πολιτικά κόμματα την παραμονή των εκλογών

Την παραμονή των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών στη Δανία, οι ιστότοποι αρκετών πολιτικών κομμάτων δεν ήταν προσβάσιμοι το πρωί της Δευτέρας. Είχαν δεχθεί κυβερνοεπίθεση, όπως και μια εφημερίδα. Την ευθύνη ανέλαβαν φιλορώσοι χάκερ.

Η υπηρεσία πολιτικής ασφάλειας της Δανίας ανακοίνωσε ότι είναι ενήμερη και πως παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης σε σχέση με τις στρατιωτικές πληροφορίες. Σύμφωνα με την υπηρεσία, επρόκειτο για «κατανεμημένες επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης (DDoS)».

«Οι επιθέσεις DDoS αποτελούν μέρος του τοπίου. Οι δράστες πίσω από τις επιθέσεις αυτές τις πραγματοποιούν κυρίως για να παρενοχλήσουν και να προσελκύσουν την προσοχή», πρόσθεσε.

Η κυβερνοεπίθεση έγινε στους ιστότοπους του Συντηρητικού Κόμματος και του ψηφοδελτίου της Ενότητας. Η πρόσβαση σε αυτούς ήταν αδύνατη για μεγάλο χρονικό διάστημα και έως ότου αποκατασταθεί η λειτουργία τους.

Επίθεση και σε εφημερίδα

Η κυβερνοεπίθεση έπληξε και την Copenhagen Post, διαδικτυακή αγγλόφωνη εφημερίδα για την επικαιρότητα στη Δανία.

«Οι υπηρεσίες στρατιωτικών πληροφοριών της Δανίας μας ενημέρωσαν ότι πιθανή αιτία είναι μια επίθεση DDoS, καθώς η κάλυψή μας για τις τοπικές εκλογές της 18ης Νοεμβρίου μας κατέστησε στόχο», έγραψε η εφημερίδα στον λογαριασμό της στο Instagram.

NoName057

Η φιλορωσική ομάδα χάκερ NoName057 ανέλαβε την ευθύνη με ανάρτησή της. Έγραψε λίγο μετά τις 9 το πρωί (τοπική ώρα) ότι έβαλε στο στόχαστρο τους ιστότοπους ορισμένων πολιτικών κομμάτων της Δανίας, όπως και αυτόν της δημόσιας τηλεόρασης και ραδιοφωνίας DR.

Ωστόσο, σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP), η DR δήλωσε ότι «δεν καταγράφηκε κανένα περιστατικό που να έπληξε την ικανότητά της να λειτουργεί κανονικά».

Την περασμένη εβδομάδα, η ίδια ομάδα χάκερ ανέλαβε την ευθύνη για κυβερνοεπιθέσεις κατά ιστοτόπων αρκετών δήμων της Δανίας, δημοσίων υπηρεσιών και μιας εταιρείας του τομέα της άμυνας. Προεκλογικά, σε ανάλυση των κινδύνων, οι υπηρεσίες πληροφοριών της Δανίας είχαν αξιολογήσει στις αρχές Νοεμβρίου υψηλό τον κίνδυνο για κυβερνοεπίθεση.

«Είναι πιθανό φιλορωσικές ομάδες χάκερ να εξαπολύσουν επιθέσεις DDoS κατά ιστοτόπων που έχουν σχέση με τις εκλογές», έγραψαν.

Τι είναι μια κυβερνοεπίθεση DDoS

Οι επιθέσεις DDoS κατακλύζουν τους ιστότοπους με τεράστια ποσότητα επισκεψιμότητας. Με τον τρόπο αυτό οι ιστότοποι καταρρέουν και δεν είναι διαθέσιμοι. Οι επιθέσεις αυτές σπάνια στοχεύουν στην κλοπή δεδομένων. Σύμφωνα με τους ειδικούς, συνήθως στόχο τους έχουν την ορατότητα, τον συμβολισμό και την πολιτική πίεση.

Ο Γιορν Γκούλντμπεργκ, ειδικός ασφάλειας πληροφορικής στη Δανία, εξήγησε ότι μια κυβερνοεπίθεση DDoS «είναι μέρος ενός ευρύτερου μοτίβου στο οποίο οι κυβερνοεπιθέσεις χρησιμοποιούνται ως εργαλείο πολιτικής πίεσης».

Ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Ετοιμότητας, Τόρστεν Σακ Πέντερσεν επιβεβαίωσε ότι οι αρχές έχουν λάβει προφυλάξεις για να διασφαλίσουν ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν όπως έχει προγραμματιστεί. Προέτρεψε τους ψηφοφόρους να μην ανησυχούν: «Οι Δανοί θα πρέπει να περιμένουν με ανυπομονησία να πάνε στις κάλπες αύριο», είπε.

Αυτή η κυβερνοεπίθεση έρχεται εν μέσω μιας σειράς απειλών για την κυβερνοασφάλεια στη Δανία. Την περασμένη Τετάρτη, αρκετοί δήμοι της χώρας είδαν τους ιστότοπούς τους να τίθενται εκτός λειτουργίας σε παρόμοιες επιθέσεις. Οι αρχές είχαν προειδοποιήσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι φιλορωσικές ομάδες χάκερ είναι πιθανό να στοχεύσουν δανικούς ιστότοπους σε σχέση με τις εκλογές.