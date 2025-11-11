newspaper
11.11.2025 | 20:10
Τραγωδία στην Πάτρα: 3χρονο αγόρι έπεσε από μάντρα και σκοτώθηκε
11.11.2025 | 18:45
Τραγωδία στη Γαύδο: Ανατροπή λέμβου με τρεις νεκρούς μετανάστες
Το Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε την προσφυγή της Δανίας ενάντια στην Οδηγία για «επαρκείς κατώτατους μισθούς»
Κόσμος 11 Νοεμβρίου 2025 | 20:45

Το Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε την προσφυγή της Δανίας ενάντια στην Οδηγία για «επαρκείς κατώτατους μισθούς»

Η Οδηγία προβλέπει συλλογικές συμβάσεις για καθορισμό των μισθών, θεσπίζει πλαίσιο για διασφάλιση επαρκών κατώτατων μισθών. Το Δικαστήριο ακύρωσε δύο ρυθμίσεις που αφορούν αρμοδιότητα των κρατών.

Spotlight

«Απόφαση-ορόσημο για τους Ευρωπαίους» χαρακτήρισε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την οποία απορρίπτει την προσφυγή της Δανίας ενάντια στην Οδηγία για «επαρκείς κατώτατους μισθούς».

Η Οδηγία υιοθετήθηκε το 2022. Δεν απαιτεί από τα κράτη μέλη να εισαγάγουν έναν ενιαίο, ομοιόμορφο κατώτατο μισθό. Ωστόσο, θεσπίζει ένα πλαίσιο για τη διασφάλιση επαρκών κατώτατων μισθών στις χώρες όπου ορίζονται από το νόμο και προωθεί ισχυρότερες συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των μισθών στις υπόλοιπες.

Η Δανία είναι μία από τις πέντε χώρες της ΕΕ που δεν έχει ακόμη υιοθετήσει κατώτατο μισθό. Οι άλλες είναι η Ιταλία, η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία. Προσέφυγε ενάντια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι η οδηγία παραβιάζει τις Συνθήκες. Ισχυρίστηκε ότι η Οδηγία νομοθετεί για τις αμοιβές και το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι, τομείς που βρίσκονται εκτός της αρμοδιότητας των Βρυξελλών και ανήκουν στην αρμοδιότητα των κρατών-μέλων. Για τον λόγο αυτό, απαιτούσε την πλήρη ακύρωσή της.

Γιατί απορρίφθηκε η προσφυγή

Στην απόφασή του, το Δικαστήριο της ΕΕ επιβεβαιώνει ότι η Οδηγία για «επαρκείς κατώτατους μισθούς» στη συντριπτική πλειονότητά της είναι νόμιμη. Ακυρώνει μόνο δύο διατάξεις, κρίνοντας ότι εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών-μέλων.

Η πρώτη αφορά την απαίτηση τα κράτη-μέλη με νόμιμο κατώτατο μισθό να λαμβάνουν υπόψη στις διαδικασίες καθορισμού και επικαιροποίησής της. Η δεύτερη εμποδίζει τη μείωση των κατώτατων μισθών όταν υπόκεινται σε μηχανισμό αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής.

Ωστόσο σημειώνει ότι η Οδηγία στο σύνολό της έχει «στέρεες νομικές βάσεις» και απορρίπτει το αίτημα για ακύρωσή της. Σύμφωνα με τους δικαστές, η αποκλειστική εθνική αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις Συνθήκες «δεν επεκτείνεται σε όλα τα θέματα που έχουν οποιαδήποτε σχέση με την αμοιβή ή το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι» ούτε καλύπτει «οποιοδήποτε μέτρο που, στην πράξη, θα επηρέαζε ή θα είχε επίδραση στο επίπεδο της αμοιβής». Παρέμβαση, αναφέρουν, θα συνιστούσε μόνο αν οι Βρυξέλλες καθόριζαν άμεσα τις αμοιβές.

Χαιρετίζει η Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρέτισε την απόφαση του Δικαστηρίου, καθώς όπως σημείωσε «επιβεβαιώνει σε μεγάλο βαθμό τη νομική αρτιότητα της Οδηγίας για επαρκείς κατώτατους μισθούς».

Στην ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι «ένας επαρκής κατώτατος μισθός είναι αναγκαίος για την κοινωνική δικαιοσύνη και για μια παραγωγική και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία. Συμβάλλει στην προστασία της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων, μειώνει τη μισθολογική τους ανισότητα και την εργασιακή τους φτώχεια, στηρίζει την εγχώρια ζήτηση και ενισχύει τα κίνητρα για εργασία. Επίσης, βοηθά να γεφυρωθεί το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων».

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε σημείωμά της, χαρακτήρισε την απόφαση «ορόσημο», διότι «αφορά την αξιοπρέπεια, τη δικαιοσύνη και την οικονομική ασφάλεια» των Ευρωπαίων πολιτών. Πρόσθεσε ότι η Οδηγία πρέπει να εφαρμοστεί «με πλήρη σεβασμό στις εθνικές παραδόσεις, την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων και τη σημασία των συλλογικών διαπραγματεύσεων».

Σχετικά με τις δύο διατάξεις στην Οδηγία για «επαρκείς κατώτατους μισθούς» που ακυρώθηκαν από το Δικαστήριο, μια εκπρόσωπος της εκτελεστικής εξουσίας εξήγησε ότι η Επιτροπή «ανέλυε τον αντίκτυπο» αυτής της απόφασης. Εκτίμησε ότι «δεν θα επηρεάσει σημαντικά το γενικό πλαίσιο».

Η Επίτροπος Εργασίας

Από την πλευρά της, η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Κομισιών για τα Κοινωνικά Δικαιώματα και τις Δεξιότητες, τις Ποιοτικές Θέσεις Εργασίας και την Ετοιμότητα, Ροξάνα Μινζάτου, δήλωσε αναφορικά με την Οδηγία για «επαρκείς κατώτατους μισθούς»:

«Η σημερινή απόφαση του Δικαστηρίου ενισχύει το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο που βασίζεται σε δίκαιους και επαρκείς μισθούς και σε ισχυρές συλλογικές διαπραγματεύσεις, αποφέροντας τόσο κοινωνική δικαιοσύνη όσο και οικονομικά οφέλη. Είναι καλά νέα για τους εργαζομένους, ιδίως εκείνους που αμείβονται με χαμηλούς μισθούς, αλλά και για τους εργοδότες σε ολόκληρη την Ευρώπη που καταβάλλουν δίκαιους μισθούς».

Η Επίτροπος Εργασίας επισήμανε επίσης ότι «από την έκδοση της οδηγίας το 2022, οι κατώτατοι μισθοί αυξήθηκαν ραγδαία σε ολόκληρη την Ευρώπη, συμβάλλοντας στην αύξηση των μισθών και του βιοτικού επιπέδου για εκατομμύρια εργαζομένους. Παράλληλα, το χάσμα μεταξύ των πιο υψηλών και των πιο χαμηλών κατώτατων μισθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μειωθεί».

Economy
Ελληνική οικονομία: Δουλεύουμε πολύ, παράγουμε λίγο, κοστίζουμε ακριβά – Ο τριπλός εφιάλτης

Ελληνική οικονομία: Δουλεύουμε πολύ, παράγουμε λίγο, κοστίζουμε ακριβά – Ο τριπλός εφιάλτης

LVMH: Μεγάλη επιστροφή του εμβληματικού οίκου στην κινεζική αγορά – Ανοίγουν mega καταστήματα
Δυναμικό comeback 11.11.25

Μεγάλη επιστροφή της LVMH στην κινεζική αγορά - Ανοίγουν mega καταστήματα

Η έναρξη λειτουργίας των νέων καταστημάτων της LVMH στο Πεκίνο θα χρησιμεύσει ως βασικός δείκτης της δυναμικής που καταγράφεται και δείχνει σταδιακή ανάκαμψη των πωλήσεων ειδών πολυτελείας

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Καταδικάστηκε για απάτη-μαμούθ η «βασίλισσα των κρυπτονομισμάτων» που είχε καταφύγει στο Ηνωμένο Βασίλειο
Διεθνής Οικονομία 11.11.25

Καταδικάστηκε για απάτη-μαμούθ η «βασίλισσα των κρυπτονομισμάτων» που είχε καταφύγει στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η ποινή αναμένεται να οριστεί - Το ξέπλυμα χρήματος που έκανε η Κιάν Ζιμίν μέσω κρυπτονομισμάτων τής απέφερε Bitcoin ύψους 5 δισ. λιρών - Η απάτη στόχευε κυρίως μεσήλικες και ηλικιωμένους Κινέζους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η Ευρώπη μπαίνει σε ενεργειακή καταιγίδα
Απίστευτες οι τιμές 11.11.25

Η Ευρώπη μπαίνει σε ενεργειακή καταιγίδα

Οι τιμές ηλεκτρισμού εκτοξεύονται και καταρρέουν μέσα σε λίγα 24ωρα - Η πτώση της αιολικής παραγωγής φέρνει «ακραίες διακυμάνσεις» στις αγορές ενέργειας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
ΔΝΤ: Προβλέπει εκρηκτική αύξηση του δημόσιου χρέους στα κράτη της ΕΕ και προτείνει μεταρρυθμίσεις
Μη βιώσιμο 10.11.25

Εκρηκτική αύξηση του δημόσιου χρέους στα κράτη της ΕΕ προβλέπει το ΔΝΤ - «Πάρτε μέτρα»

Σε έκθεσή του το ΔΝΤ εκτιμά ότι το δημόσιο χρέος στα κράτη της ΕΕ θα φτάσει σε μέσα επίπεδα το 130% μέχρι το 2040, δηλαδή σχεδόν θα διπλασιαστεί σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα

Σύνταξη
Γουόρεν Μπάφετ: Αποχωρεί ο «Μάντης της Όμαχα» – Η τελευταία του επιστολή προς τους μετόχους
Berkshire Hathaway 10.11.25

Αποχωρεί ο «Μάντης της Όμαχα» - Η τελευταία επιστολή του Μπάφετ προς τους μετόχους

Τέλος μιας εποχής για έναν από τους πιο σημαντικούς επενδυτές στον κόσμο - Ο Γουόρεν Μπάφετ θα απευθύνει μήνυμα στους μετόχους της Berkshire Hathaway σήμερα, Δευτέρα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΗΠΑ: Η Γερουσία άνοιξε τον δρόμο για τον τερματισμό του shutdown έπειτα από 40 ημέρες «παράλυσης» – Τι ακολουθεί
Δημοσιονομική παράλυση 10.11.25

Τερματίζεται το shutdown στις ΗΠΑ; Χωρίς πρόβλεψη για την υγειονομική περίθαλψη η συμφωνία στη Γερουσία

Η συμφωνία για λήξη του shutdown πρέπει τώρα να εγκριθεί από τη Βουλή και να υπογραφεί από τον Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που μπορεί να πάρει μέρες.

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Πώς έμαθαν οι λομπίστες ορυκτών καυσίμων τις συνομιλίες του ΟΗΕ για το κλίμα – και μετά, συνέχισαν τη γεώτρηση
Διαπλοκή 10.11.25

Πώς έμαθαν οι λομπίστες ορυκτών καυσίμων τις συνομιλίες του ΟΗΕ για το κλίμα – και μετά, συνέχισαν τη γεώτρηση

Έρευνα δείχνει την άνευ προηγουμένου πρόσβαση των εταιρειών πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα στο Cop26-29 του ΟΗΕ, εμποδίζοντας την επείγουσα δράση για το κλίμα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η Κίνα πέτυχε μια επανάσταση καθαρής ενέργειας – Τώρα μπορεί να επιβάλει τους όρους της
Economist 09.11.25

Η Κίνα πέτυχε μια επανάσταση καθαρής ενέργειας – Τώρα μπορεί να επιβάλει τους όρους της

Η Κίνα αναδεικνύεται σε υπερδύναμη της καθαρής ενέργειας. Ο κόσμος μόνο να ωφεληθεί έχει από αυτό και να υιοθετήσει το παράδειγμά της, απαλλασσόμενος από τα ορυκτά καύσιμα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βοιωτία: Αυτός είναι ο 27χρονος που βρέθηκε απανθρακωμένος – Εξετάζεται ο ρόλος γυναίκας στην άγρια δολοφονία
Ελλάδα 11.11.25

Βοιωτία: Αυτός είναι ο 27χρονος που βρέθηκε απανθρακωμένος – Εξετάζεται ο ρόλος γυναίκας στην άγρια δολοφονία

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ιατροδικαστής εντόπισε ένα μεταλλικό αντικείμενο μέσα στο σώμα του - Όπως προέκυψε από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, είναι από βολίδα πυροβόλου όπλου.

Σύνταξη
Καλάσνικοφ και μισό εκατ. ευρώ βρέθηκαν σε σπίτι συγγενούς κατηγορουμένου για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα
Στη Θεσπρωτία 11.11.25

Καλάσνικοφ και μισό εκατ. ευρώ βρέθηκαν σε σπίτι συγγενούς κατηγορουμένου για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

Αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο σε σπίτι όπου διέμενε συγγενικό πρόσωπο του ενός εκ των δύο κατηγορουμένων για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα.

Σύνταξη
«Τρύπα στη μύτη» – Η Πάρις Τζάκσον και η μόνιμη βλάβη από τα ναρκωτικά – Εθισμός, βιασμός, νηφαλιότητα
Κληρονόμος 11.11.25

«Τρύπα στη μύτη» – Η Πάρις Τζάκσον και η μόνιμη βλάβη από τα ναρκωτικά – Εθισμός, βιασμός, νηφαλιότητα

Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον, Πάρις, έκανε ανάρτηση στο TikTok προειδοποιώντας το κοινό της για τον εθισμό και τις ναρκωτικές ουσίες που καταστρέφουν ζωές

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το χαμογελαστό κορίτσι που πάλεψε με την κυστική ίνωση: Έφυγε από τη ζωή η 27χρονη Αναστασία Τασούλα
Ελλάδα 11.11.25

Το χαμογελαστό κορίτσι που πάλεψε με την κυστική ίνωση: Έφυγε από τη ζωή η 27χρονη Αναστασία Τασούλα

Η 27χρονη Αναστασία Τασούλα, γνωστή για την επιμονή της απέναντι στην κυστική ίνωση, έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη για την αξία της ελπίδας, της αλληλεγγύης και της δωρεάς οργάνων

Σύνταξη
LIVE: Παρί – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 11.11.25

LIVE: Παρί – Παναθηναϊκός

LIVE: Παρί – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί – Παναθηναϊκός για τη 10η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Bloomberg: Ο αμερικανικός στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο κατασκευής βάσης για 10.000 άτομα «κοντά στη Γάζα»
Νότιο Ισραήλ 11.11.25

Ο αμερικανικός στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο κατασκευής βάσης για 10.000 άτομα «κοντά στη Γάζα»

Σύμφωνα με έγγραφο σύμβασης έργου που περιήλθε στην κατοχή του αμερικανικού μέσου, ο στρατός των ΗΠΑ, εξετάζει το ενδεχόμενο κατασκευής βάσης χωρητικότητας 10.000 ατόμων κοντά στη Γάζα

Σύνταξη
Ο Ποντόλσκι παίζει μπάλα σε ηλικία 40 ετών
Ποδόσφαιρο 11.11.25

Ο Ποντόλσκι παίζει μπάλα σε ηλικία 40 ετών

Ο πρώην διεθνής Γερμανός Λούκας Ποντόλσκι ανακοίνωσε ότι κρεμάει τα παπούτσια, όμως κράτησε και ένα ανοιχτό παράθυρο για να συνεχίσει στην Γκόρνικ Ζάμπρζε

Βάιος Μπαλάφας
Σχεδόν το 10% των Ευρωπαίων δεν έχει στενούς φίλους – Πού νιώθουν οι άνθρωποι πιο μόνοι; – Πώς ζουν οι Έλληνες;
Μοναξιά 11.11.25

Σχεδόν το 10% των Ευρωπαίων δεν έχει στενούς φίλους – Πού νιώθουν οι άνθρωποι πιο μόνοι; – Πώς ζουν οι Έλληνες;

Νέα έκθεση του ΟΟΣΑ αποκαλύπτει ότι το 8% των ερωτηθέντων σε 22 χώρες της ΕΕ δηλώνουν ότι δεν έχουν στενούς φίλους, ενώ το 3% αναφέρει πως δεν έχει στενά μέλη της οικογένειας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Δονούσα: Πρόστιμο πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ στον 63χρονο που είχε 58 γάτες σε ακατάλληλες συνθήκες [εικόνες]
Εικόνες 11.11.25

Δονούσα: Πρόστιμο πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ στον 63χρονο που είχε 58 γάτες σε ακατάλληλες συνθήκες

Ύστερα από καταγγελία για βασανισμό ζώων, σε περιφραγμένο χώρο ιδιοκτησίας του, όπου υπήρχαν παλιά ενοικιαζόμενα δωμάτια και εστιατόριο τα οποία δεν λειτουργούσαν πια. Εκεί είχε μαζέψει, κλειδώσει και αφήσει υποσιτισμένες 58 γάτες.

Σύνταξη
Μέσι: «Θα πάω στο Μουντιάλ μόνο αν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να βοηθήσω την Αργεντινή»
Ποδόσφαιρο 11.11.25

Μόνο έτσι θα πάει στο Μουντιάλ με την Αργεντινή ο Μέσι

Μόνο στην περίπτωση που είναι σε θέση να βοηθήσει αγωνιστικά την Εθνική Αργεντινής, θα δώσει το «παρών» στο Μουντιάλ του 2026 ο Λιονέλ Μέσι, καθώς δεν θέλει να γίνει βάρος, όπως δήλωσε.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τα τρία μεγάλα αγκάθια της ελληνικής οικονομίας και ο έντονος προβληματισμός του επιχειρηματικού κόσμου
Έλλειμμα ανταγωνιστικότητας 11.11.25

Τα τρία μεγάλα αγκάθια της ελληνικής οικονομίας και ο έντονος προβληματισμός του επιχειρηματικού κόσμου

Το ερώτημα για την ελληνική οικονομία δεν είναι αν θα συνεχίσουν να αυξάνονται οι μισθοί, αλλά αν θα μπορέσει να το κάνει χωρίς να επιβαρύνει την ανταγωνιστικότητα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα
Κόσμος 11.11.25

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα

Μετά από έξι χρόνια στην κεφαλή της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα και έστειλε ένα μήνυμα ταπεινότητας προς όλους.

Σύνταξη
Ντουμπάι BC – Ερυθρός Αστέρας 102-86: Ξέσπασε στους «Σέρβους» και τους έσπασε το σερί!
Euroleague 11.11.25

Ντουμπάι BC – Ερυθρός Αστέρας 102-86: Ξέσπασε στους «Σέρβους» και τους έσπασε το σερί!

Πραγματοποιώντας σπουδαία 4η περίοδο (33-21 το επιμέρους σκορ) η Ντουμπάι BC, συνέτριψε τον ανεβασμένο Ερυθρό Αστέρα με 102-86 και επέστρεψε στις νίκες – Τέλος στο σερί που έτρεχαν οι Σέρβοι.

Σύνταξη
Ποκρόφσκ: Eικόνες βγαλμένες από Mad Max – Δείτε πώς εισέβαλαν οι Ρώσοι [Βίντεο]
Ουκρανία 11.11.25

Εικόνες βγαλμένες από Mad Max στο Ποκρόφσκ - Δείτε πώς εισέβαλαν οι Ρώσοι

O ρωσικός στρατός καταγράφηκε σε μηχανοκίνητη επέλαση στο Ποκρόφσκ να κινείται αστραπιαία και άτακτα με μια σκηνή που θύμισε την κλασσική ταινία επιστημονικής φαντασίας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΥΠΕΝ: Περισσότεροι από 100.000 πολίτες εντάσσονται στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»
Οριστικός πίνακας 11.11.25

Περισσότεροι από 100.000 πολίτες εντάσσονται στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καλεί τους δικαιούχους να ενημερωθούν για την κατάσταση της αίτησής τους μέσω της πλατφόρμας και να επιλέξουν τον εγκεκριμένο προμηθευτή και τον εξοπλισμό που καλύπτει τις ανάγκες τους

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford έφτασε στην Καραϊβική για επιχειρήσεις «κατά των ναρκωτικών»
Διαρκής κλιμάκωση 11.11.25

Βενεζουέλα: Το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford έφτασε στην Καραϊβική για επιχειρήσεις «κατά των ναρκωτικών»

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι το αεροπλανοφόρο βρίσκεται σε απόσταση μερικών εκατοντάδων χιλιομέτρων από τις ακτές στη Βενεζουέλα. Την ανάπτυξη του στρατού στη χώρα ανακοίνωσε ο Μαδούρο.

Σύνταξη
Δεξαμενή Αλληλεγγύης: Ελλάδα, Κύπρος, Ισπανία και Ιταλία είναι οι χώρες που θα δεχθούν βοήθεια στο προσφυγικό
Κομισιόν 11.11.25

Δεξαμενή Αλληλεγγύης: Ελλάδα, Κύπρος, Ισπανία και Ιταλία είναι οι χώρες που θα δεχθούν βοήθεια στο προσφυγικό

Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να βοηθήσουν όσες χώρες βρίσκονται στη «Δεξαμενή Αλληλεγγύης» αναλαμβάνοντας την μετεγκατάσταση προσφύγων στις χώρες τους ή το οικονομικό κόστος

Σύνταξη
«Η χειρότερη πληγή για έναν επιζώντα είναι η ενοχή» – Ο Ντέιβιντ Φριτζ κρεμάστηκε από ένα παράθυρο του Μπατακλάν στο Παρίσι το 2015
Τρομοκρατία 11.11.25

«Η χειρότερη πληγή για έναν επιζώντα είναι η ενοχή» - Ο Ντέιβιντ Φριτζ κρεμάστηκε από ένα παράθυρο του Μπατακλάν στο Παρίσι το 2015

Στην 10η επέτειο της χειρότερης τρομοκρατικής επίθεσης στην ιστορία της Γαλλίας, ο γαλλο-χιλιανός φωτογράφος, Ντέιβιντ Φριτζ, ο οποίος πέρασε δυόμισι ώρες σε ένα διάδρομο μαζί με έντεκα άλλα άτομα και έναν βομβιστή αυτοκτονίας, πιστεύει ότι είναι καιρός να γυρίσει σελίδα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εικόνες καταστροφής στη Λέσβο από την κακοκαιρία – «Έσπασε» ο ποταμός Τσικνιάς σε δύο σημεία
Ελλάδα 11.11.25

Εικόνες καταστροφής στη Λέσβο από την κακοκαιρία – «Έσπασε» ο ποταμός Τσικνιάς σε δύο σημεία

Καθώς η Σκάλα Καλλονής στη Λέσβο βρέθηκε αντιμέτωπη με σφοδρή κακοκαιρία, μεγάλοι όγκοι νερού πλημμύρισαν δρόμους και σπίτια, προκαλώντας ανυπολόγιστες ζημιές και θέτοντας το νησί σε γενική επιφυλακή.

Σύνταξη
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

