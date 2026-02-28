Μεταγωγικό αεροπλάνο της Βολιβιανής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ελ Άλτο στις 27 Φεβρουαρίου στη Βολιβία. Οι πρώτες αναφορές υποδεικνύουν ότι το αεροσκάφος συνετρίβη σε δρόμο στην πόλη Ελ Άλτο κάτι που δεν έχει ακόμα ξεκαθαριστεί. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν συντρίμμια από το αεροσκάφος διασκορπισμένα στον αυτοκινητόδρομο, με ομάδες έκτακτης ανάγκης να σπεύδουν στον τόπο του ατυχήματος.

#NoticieroPopular

🚨 #Último: La DGAC asegura que el avión que se accidentó en El Alto no fue por una caída de la nave, sino que se habría salido de la pista. Los videos registrados del siniestro muestran que mucho dinero que transportaba el avión quedó derramado en el piso. pic.twitter.com/Dqzi28JsPH — RTP Bolivia (@rtp_bolivia) February 27, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος συγκρούστηκε με αρκετά οχήματα που κινούνταν στον δρόμο. Εικόνες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μέρος της ατράκτου και ανθρώπους που ζητούν βοήθεια εν μέσω απόλυτου χάους. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πτώση κατά τη διάρκεια της απογείωσης. Μέχρι στιγμή υπάρχει ένας επιβεβαιωμένος νεκρός.

Πιθανώς περισσότεροι άνθρωποι να έχουν χάσει την ζωή τους στο έδαφος, με πληροφορίες από μέσα να αναφέρουν για τουλάχιστον 15 νεκρούς και 30 τραυματίες χωρίς ακόμα να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την κυβέρνηση ή την πολεμική αεροπορία. Την πληροφορία για τους νεκρούς, έδωσαν πυροσβέστες στο μέσο Unitel της Βολιβίας.

Video from the site where a Bolivian Air Force plane crashed in El Alto. Reports of multiple victims, but the number onboard remains unclear.https://t.co/uuunbpGFdh — AZ Intel (@AZ_Intel_) February 27, 2026

Συνεχίζονται οι έρευνες για επιζώντες στη Βολιβία

Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ελ Άλτο, βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 4.061 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας στο οροπέδιο της Λα Παζ και αποτελεί ένα από τα υψηλότερα εμπορικά και στρατιωτικά αεροδρόμια στον κόσμο. Αναμένεται επίσημη ανακοίνωση τις επόμενες ώρες από την Πολεμική Αεροπορία της Βολιβίας ή τις κυβερνητικές αρχές.

Ομάδες έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων πυροσβεστών, αστυνομικών και προσωπικού της Βολιβιανής Πολεμικής Αεροπορίας, βρίσκονται επί του παρόντος στον τόπο του ατυχήματος.

#Último: Un avión cae en la ciudad de #ElAlto, sector puente Bolivia, altura Costanera, impactando con vehículos. Se reportan heridos y varios vehículos dañados pic.twitter.com/DFyl69MvZe — Wilson Coronel (@Wilson_Coronel_) February 27, 2026

Τουλάχιστον 12 αυτοκίνητα χτυπήθηκαν από το αεροπλάνο

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης El Deber, το περιστατικό αφορούσε ένα στρατιωτικό αεροσκάφος Hercules C-130 που συνετρίβη γύρω στις 6:00 μ.μ. τοπική ώρα την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026.

Το αεροπλάνο συγκρούστηκε με αρκετά οχήματα που κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο. Οι φωτογραφίες δείχνουν μέρος της ατράκτου, ενώ οι άνθρωποι καλούν για βοήθεια. Εικόνες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν επίσης ανθρώπους να πλησιάζουν την περιοχή, εκμεταλλευόμενοι τη σύγχυση για να πάρουν χρήματα. Το αεροσκάφος μετέφερε χαρτονομίσματα.

Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας της Βολιβίας έφτασαν στον τόπο του ατυχήματος και παρατήρησαν το μεγάλο ποσό χρημάτων που ήταν σκορπισμένο παντού. Παρατήρησαν επίσης πολλούς ανθρώπους που επέλεξαν να μαζέψουν τα σκορπισμένα χρήματα αντί να βοηθήσουν τους τραυματίες.