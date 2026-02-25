Αεροπλάνο της American Airlines βρέθηκε με τρύπα από σφαίρα μετά από ταξίδι στην Κολομβία

Αεροπλάνο 737 της American Airlines βρέθηκε με τρύπα από σφαίρα μετά από πτήση από το Μαϊάμι προς την Κολομβία, μετ’ επιστροφής. Ένα αεροσκάφος της American Airlines βρέθηκε με εμφανή τρύπα από σφαίρα κατά τη διάρκεια ελέγχου, ενώ βρισκόταν στην Κολομβία τη Δευτέρα, σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα και έγγραφα που εξέτασε το CBS News.

Η τρύπα βρισκόταν στο δεξί φτερό ενός αεροσκάφους 737 MAX 8 μετά την πτήση του από το Μαϊάμι της Φλόριντα προς το Μεντεγίν το βράδυ της Κυριακής ως πτήση 923. Μετά την προσγείωση, το προσωπικό εδάφους ανέφερε μια τρύπα «που εκτείνεται σε όλο το μήκος του δεξιού πτερυγίου», σύμφωνα με έγγραφα που εξέτασε το CBS News. Δεν είναι σαφές πότε ή πού συνέβη η ζημιά.

Πηγές αναφέρουν ότι η ζημιά είναι συμβατή με εμφανή χτύπημα από σφαίρα. Υπάρχει ένα σημείο εισόδου που άφησε μια μικρή στρογγυλή τρύπα στη μία πλευρά του πηδαλίου, καθώς και ζημιά στο πιθανό σημείο εξόδου στην άλλη πλευρά. Η εμφανής τρύπα από σφαίρα αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τον blogger αεροπορικών εταιρειών JonNYC στο X.

CBS News has confirmed an @AmericanAir 737 was found with an apparent bullet hole in the right wing aileron Monday night in Medellin, Colombia. There was damage to the top and bottom of the component consistent with an apparent entry and exit point.

First reported by @xJonNYC https://t.co/W2wXeTzZ55 pic.twitter.com/LrQCxDMolY — Kris Van Cleave (@krisvancleave) February 24, 2026

Δεν κινδύνεψε το αεροπλάνο, θα χρειαστεί επιθεώρηση και επισκευή

Τα πηδάλια κλίσης ενός αεροσκάφους είναι σημαντικές επιφάνειες ελέγχου πτήσης που βρίσκονται στο πίσω άκρο κάθε πτέρυγας. Δημιουργούν την κλίση του αεροσκάφους. Σύμφωνα με την American Airlines, δεν υπήρξαν τραυματίες και το αεροσκάφος δεν αντιμετώπισε προβλήματα κατά την πτήση.

«Μετά από μια τακτική επιθεώρηση, οι ομάδες μας εντόπισαν μια τρύπα στο εξωτερικό ενός από τα αεροσκάφη μας στο Μεντεγίν της Κολομβίας», ανέφερε η American Airlines σε δήλωση προς το CBS News. «Το αεροσκάφος αποσύρθηκε αμέσως από την υπηρεσία για περαιτέρω επιθεώρηση και επισκευή. Θα συνεργαστούμε στενά με όλες τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση του συμβάντος».

Σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης πτήσεων του Flightradar24, πραγματοποιήθηκαν προσωρινές επισκευές και το αεροσκάφος πέταξε όπως είχε προγραμματιστεί προς το Μαϊάμι το πρωί της Δευτέρας. Στη συνέχεια, παρέμεινε στη Φλόριντα για περίπου 12 ώρες πριν πετάξει προς το Ντάλας και από τότε δεν έχει ξαναπετάξει (σ.σ. παρέμεινε για επιδιόρθωση στην τεχνική βάση). Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της Κολομβίας δήλωσε στο CBS News ότι διεξάγει έρευνα.

Το 2024, αεροσκάφη των Spirit, JetBlue και American χτυπήθηκαν από πυροβολισμούς κατά την απογείωση ή την προσγείωση στο Πορτ-ο-Πρενς της Αϊτής, καθώς η βία των συμμοριών αυξήθηκε στην πρωτεύουσα. Η FAA σταμάτησε προσωρινά την εναέρια κυκλοφορία προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Toussaint Louverture και οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες ανέστειλαν τις πτήσεις τους.