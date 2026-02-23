Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας στην Ινδία ανακοίνωσε απόψε ότι ένα αεροσκάφος αεροδιακομιδής ασθενών, στο οποίο επέβαιναν συνολικά επτά άνθρωποι, συνετρίβη στο κρατίδιο Τζαρκχάντ.

Το αεροσκάφος Beechcraft ⁠C90 της εταιρείας Redbird Airways, είχε απογειωθεί από το Ράντσι του Τζαρχάντ στις 19:11, τοπική ώρα, με πέντε επιβάτες και δύο μέλη πληρώματος. Στη συνέχεια ζήτησε να αλλάξει πορεία, λόγω της κακοκαιρίας και ακολούθως χάθηκε η επικοινωνία και το στίγμα του στο ραντάρ, ανέφερε η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας (DGCA) στην ανακοίνωσή της.

Δείτε σχετικές αναρτήσεις για το αεροσκάφος που κατέπεσε:

The aircraft had two pilots: Captain Vivek Vikas Bhagat and Savrajdeep Singh. Dr Vikas Kumar Gupta was bringing a critical patient Sanjay Kumar to Delhi for treatment. The aircraft departed from Ranchi at 19:11; it requested to change direction due to bad weather over Kolkata… https://t.co/Luh33BSiLu pic.twitter.com/xjsC6PwMOs — Prem Sen (@senprem2001) February 23, 2026

A Redbird Airways Beechcraft King Air air ambulance from Ranchi to Delhi crashed in Jharkhand after losing radar contact at 7:34 PM. Seven people, including two crew members, were onboard. DGCA and AAIB have launched investigations as search and rescue operations intensify.… pic.twitter.com/YuvlY92xZm — The Daily Jagran (@TheDailyJagran) February 23, 2026

Μια ομάδα διασωστών βρίσκεται στο σημείο της συντριβής, πρόσθεσε. Δεν είναι σαφές προς το παρόν αν υπάρχουν επιζώντες.