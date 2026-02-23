Ινδία: Αεροσκάφος μεταφοράς ασθενών με επτά επιβαίνοντες συνετρίβη στο Τζαρκχάντ
Το αεροσκάφος Beechcraft C90 της εταιρείας Redbird Airways, είχε απογειωθεί από το Ράντσι του Τζαρχάντ
Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας στην Ινδία ανακοίνωσε απόψε ότι ένα αεροσκάφος αεροδιακομιδής ασθενών, στο οποίο επέβαιναν συνολικά επτά άνθρωποι, συνετρίβη στο κρατίδιο Τζαρκχάντ.
Μια ομάδα διασωστών βρίσκεται στο σημείο της συντριβής
Το αεροσκάφος Beechcraft C90 της εταιρείας Redbird Airways, είχε απογειωθεί από το Ράντσι του Τζαρχάντ στις 19:11, τοπική ώρα, με πέντε επιβάτες και δύο μέλη πληρώματος. Στη συνέχεια ζήτησε να αλλάξει πορεία, λόγω της κακοκαιρίας και ακολούθως χάθηκε η επικοινωνία και το στίγμα του στο ραντάρ, ανέφερε η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας (DGCA) στην ανακοίνωσή της.
Δείτε σχετικές αναρτήσεις για το αεροσκάφος που κατέπεσε:
The aircraft had two pilots: Captain Vivek Vikas Bhagat and Savrajdeep Singh.
Dr Vikas Kumar Gupta was bringing a critical patient Sanjay Kumar to Delhi for treatment.
The aircraft departed from Ranchi at 19:11; it requested to change direction due to bad weather over Kolkata… https://t.co/Luh33BSiLu pic.twitter.com/xjsC6PwMOs
— Prem Sen (@senprem2001) February 23, 2026
A Redbird Airways Beechcraft King Air air ambulance from Ranchi to Delhi crashed in Jharkhand after losing radar contact at 7:34 PM. Seven people, including two crew members, were onboard. DGCA and AAIB have launched investigations as search and rescue operations intensify.… pic.twitter.com/YuvlY92xZm
— The Daily Jagran (@TheDailyJagran) February 23, 2026
Μια ομάδα διασωστών βρίσκεται στο σημείο της συντριβής, πρόσθεσε. Δεν είναι σαφές προς το παρόν αν υπάρχουν επιζώντες.
