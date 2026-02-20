Ιράν: Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους – Νεκρός ο ένας από τους δύο χειριστές
Το Ιράν πραγματοποιεί στρατιωτικές ασκήσεις μεγάλης κλίμακας θέλοντας να στείλει μήνυμα στις ΗΠΑ ότι είναι προετοιμασμένο να απαντήσει αποφασιστικά σε ενδεχόμενη στρατιωτική επίθεση
Διθέσιο εκπαιδευτικό και ελαφρύ καταδιωκτικό αεροσκάφος της ιρανικής πολεμικής αεροπορίας συνετρίβη χθες Πέμπτη στο δυτικό Ιράν, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο ένας από τους δυο πιλότους του, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση IRIB.
Το αεροσκάφος συνετρίβη ενώ εκτελούσε νυχτερινή εκπαιδευτική αποστολή στην επαρχία Χαμεντάν, που είναι γενικά ορεινή, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Ο ένας από τους χειριστές είναι σώος, πάντα σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, που διευκρίνισε πως διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.
