Ενισχυτική Διδασκαλία σε 10.000 μαθητές

Περισσότεροι από 8.200 μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου αλλά και 758 μαθητές και μαθήτριες Λυκείου παρακολουθούν φέτος την Ενισχυτική Διδασκαλία στα 4.273 τμήματα που έχουν δημιουργηθεί για τη σχολική χρονιά 2025-2026.

Στα δυσπρόσιτα σχολεία υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθεί τμήμα και με τρεις μαθητές

Υπενθυμίζεται ότι κάθε χρόνο, ανάλογα με το πλήθος των αιτήσεων συμμετοχής των μαθητών, επιλέγονται σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης κάποια σχολεία ως Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (ΣΚΑΕ) που συγκεντρώνουν μαθητές από το ίδιο το σχολείο αλλά και από όμορα – φέτος έχουν δημιουργηθεί 374 Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης.

Να σημειωθεί ότι για να δημιουργηθεί ένα τμήμα στο Γυμνάσιο θα πρέπει ο αριθμός των μαθητών που θέλουν να συμμετάσχουν να είναι 10-15, ενώ στο Λύκειο 6-10. Υπάρχει, όμως, η δυνατότητα στα δυσπρόσιτα να δημιουργηθεί τμήμα και με τρεις μαθητές.

Βασικά και ειδικά μαθήματα

Η Ενισχυτική Διδασκαλία που λειτουργεί διά ζώσης έχει… ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια και λειτουργεί παράλληλα με το Ψηφιακό Φροντιστήριο – το οποίο έχει, επίσης, μεγάλη συμμετοχή και στόχος είναι ο εμπλουτισμός του και η επέκτασή του.

Η Ενισχυτική Διδασκαλία στο Γυμνάσιο αφορά 6 βασικά μαθήματα (Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά) και δίνει τη δυνατότητα στον μαθητή να παρακολουθήσει μαθήματα για τα οποία χρειάζεται επιπλέον βοήθεια για να κατανοήσει καλύτερα τη σχολική ύλη και να καλύψει κενά στις γνώσεις του.

Προσφέρει, με άλλα λόγια, εξατομικευμένη υποστήριξη, περισσότερη εξάσκηση και καλύτερη προετοιμασία για διαγωνίσματα και εξετάσεις των βασικών μαθημάτων. Φέτος τα μαθήματα παρακολουθούν 8.271 μαθητές.

Αντίστοιχα, στο Λύκειο (και συγκεκριμένα τη Γ΄ Τάξη Λυκείου και τη Δ΄ Τάξη Λυκείου των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων) η Ενισχυτική Διδασκαλία αφορά 7 ειδικά μαθήματα, τα οποία δεν περιλαμβάνονται μεν στο ωρολόγιο πρόγραμμα αλλά είναι πανελλαδικώς εξεταζόμενα για την εισαγωγή σε κάποιες σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Ελεύθερο Σχέδιο, Γραμμικό Σχέδιο, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Μουσική Αντίληψη (θεωρία και αρμονία).

Οι αναπληρωτές

Οι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται σε τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίου είναι αποκλειστικά αναπληρωτές (φέτος προσλήφθηκαν 601), ενώ στο Λύκειο τα κενά αρχικά καλύπτονται από μόνιμους εκπαιδευτικούς και στη συνέχεια καλούνται αναπληρωτές (φέτος προσλήφθηκαν 19).

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας φέτος προσκλήθηκαν 710 εκπαιδευτικοί για την Ενισχυτική Διδασκαλία σε Γυμνάσιο και Λύκειο και το σύνολο των ενεργών συμβάσεων έως σήμερα είναι 617 (κάποιοι παραιτήθηκαν ή και προσλήφθηκαν μετέπειτα ως αναπληρωτές πλήρους απασχόλησης).

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»