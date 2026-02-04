Μεγάλες αντιδράσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα έχουν προκαλέσει οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για το νέο Εθνικό Απολυτήριο. Οι μαθητές καταγγέλλουν ότι το σχέδιο του υπουργείου Παιδείας θα μετατρέψει το σχολείο σε ένα «εξεταστικό κέντρο» αυξάνοντας την πίεση στα παιδιά, και καλούν σε συλλαλητήρια.

Εξετάζεται να συνυπολογίζονται συνολική επίδοση στο Λύκειο, επιδόσεις στις Πανελλαδικές, προφορικοί και γραπτοί βαθμοί

Το υπουργείο από την πλευρά του προσπαθεί να κατευνάσει τα πνεύματα, με τη Σοφία Ζαχαράκη να τονίζει η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να προκαταβάλει κανέναν και ότι θα δοθεί άπλετος χρόνος στον εθνικό διάλογο. Στόχος, όπως δήλωσε, είναι να ενισχυθεί η αξία του απολυτηρίου μέσω δημόσιων και δωρεάν εργαλείων, όπως πιστοποιητικά γλωσσομάθειας και ψηφιακών δεξιοτήτων, και να διαμορφωθεί ένα προφίλ μαθητή που σκέφτεται συνθετικά.

Σύμφωνα με το προσχέδιο της πρότασης για το Εθνικό Απολυτήριο, οι Πανελλαδικές δεν καταργούνται, καθώς παραμένουν ένα αδιάβλητο σύστημα – τουλάχιστον προς το παρόν. Την ίδια ώρα έρχονται κινητοποιήσεις, με τη Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας να καταγγέλλει ότι το συγκεκριμένο σχέδιο θα μετατρέψει το σχολείο σε ένα «εξεταστικό κέντρο» και θα «αυξήσει δραματικά την πίεση» στους μαθητές.

Η διαβούλευση ξεκινά την προσεχή εβδομάδα στη Βουλή και προγραμματίζεται να διαρκέσει εννέα μήνες, με διακριτά στάδια και στόχο την εκπόνηση νομοθετικής πρωτοβουλίας προς το τέλος του έτους. Η τελική έκθεση της πρότασης αναμένεται έως τον Οκτώβριο του 2026. Στόχος της κυβέρνησης και του υπουργείου Παιδείας είναι η αναβάθμιση του Λυκείου και η ενίσχυση της αξιοπιστίας του απολυτηρίου, στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα είναι ενσωματωμένες στο Εθνικό Απολυτήριο, το οποίο θα αποτελεί και το εισιτήριο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η βασική αλλαγή έγκειται στο ότι η εισαγωγή στα ΑΕΙ δεν θα εξαρτάται αποκλειστικά από έναν γραπτό διαγωνισμό, αλλά από τη συνολική παρουσία του μαθητή στο Λύκειο.

Εξετάζεται να συνυπολογίζονται: οι επιδόσεις στις Πανελλαδικές, οι προφορικοί και γραπτοί βαθμοί, καθώς και η συνολική επίδοση στις τάξεις του Λυκείου. Να σημειωθεί ότι οι αλλαγές δεν αφορούν τους μαθητές που φοιτούν σήμερα στο Λύκειο ούτε τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου, αλλά εκείνους που φοιτούν στην Β’ Γυμνασίου.

Εθνικό Απολυτήριο: Οι αλλαγές

Όπως τονίζεται από το υπουργείο Παιδείας, οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν καταργούνται, καθώς αποτελούν ένα αξιόπιστο και αδιάβλητο σύστημα. Αυτό που μεταβάλλεται είναι ο τρόπος με τον οποίο εντάσσονται στο συνολικό πλαίσιο αξιολόγησης των μαθητών. Στο πλαίσιο των προτάσεων που θα συζητηθούν στον εθνικό διάλογο, προβλέπεται:

το 100% των θεμάτων των ενδοσχολικών εξετάσεων της Α’ και Β’ Λυκείου να προέρχεται από την Τράπεζα Θεμάτων,

αυξημένη βαρύτητα τόσο του προφορικού όσο και του γραπτού βαθμού και στις τρεις τάξεις του Λυκείου,

καθορισμός συντελεστών βαρύτητας για τον μέσο όρο του Εθνικού Απολυτηρίου.

Η πρόταση του υπουργείου βασίζεται σε πέντε κεντρικούς πυλώνες:

Εκπαιδευτικό περιεχόμενο, με κοινό κορμό γνώσεων και δεξιοτήτων.

Σχολική ζωή, με το σχολείο ως κοινότητα μάθησης και κοινωνικής ανάπτυξης.

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, με συνεχή και ουσιαστική υποστήριξη.

Υποδομές, σχολικές και ψηφιακές, για ίσες ευκαιρίες.

Διακυβέρνηση του συστήματος, με σαφείς ρόλους και θεσμική συνέχεια.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, οπότε και δόθηκε επισήμως το «σήμα εκκίνησης» της διαδικασίας, επισήμανε ότι ο διάλογος αφορά το μέλλον της εκπαίδευσης και υπερβαίνει κομματικά όρια. «Όλοι αναγνωρίζουμε ότι το Λύκειο δεν πρέπει να είναι απλά ένας στείρος χώρος προετοιμασίας εισαγωγής στο πανεπιστήμιο» δήλωσε.

Όπως αναφέρθηκε, πρώτος ενδεχόμενος ορίζοντας εφαρμογής θα είναι η Α’ Λυκείου, το σχολικό έτος 2027-2028. Ο εθνικός διάλογος θα περιστραφεί γύρω από τους πέντε θεματικούς πυλώνες, υπό την επίβλεψη ισάριθμων υποδομάδων, οι οποίες θα στελεχωθούν από καθηγητές και δασκάλους της τριτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να επιτευχθεί σύνθεση προτάσεων από όλα τα στάδια της μαθητικής ζωής.

Συντονιστικό ρόλο θα έχει η ομάδα εθνικού διαλόγου υπό την προεδρία του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Μιχάλη Σφακιανάκη, στην οποία θα συμμετέχουν τρεις κοσμήτορες και επιστημονικοί σύμβουλοι επιφορτισμένοι με την οριζόντια παρακολούθηση όλων των πυλώνων.

Ζαχαράκη: «Δεν θέλουμε να προκαταβάλουμε κανέναν»

Από την πλευρά της η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, τόνισε ότι ο διάλογος θα είναι εκτεταμένος, θεματικός και ανοιχτός, περιλαμβάνοντας συμμετοχή μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών και φορέων. Στόχος είναι να ενισχυθεί η αξία του απολυτηρίου μέσω δημόσιων και δωρεάν εργαλείων, όπως πιστοποιητικά γλωσσομάθειας και ψηφιακών δεξιοτήτων, και να διαμορφωθεί ένα προφίλ μαθητή που σκέφτεται συνθετικά.

«Οι μεταβολές που γίνονται στον χώρο της μάθησης είναι πραγματικά συγκλονιστικές, συνδέονται άμεσα με τις εξελίξεις στον χώρο της εργασίας. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι ένα παιδί το οποίο θα ξεκινήσει στο προνήπιο φέτος, θα τελειώσει το σχολείο το 2040. Είναι τα παιδιά τα οποία θα ζήσουν ‘στο πετσί τους’ αυτές τις μεγάλες αλλαγές» σημείωσε προσθέτοντας ότι θα δοθεί άπλετος χρόνος σε αυτή τη συζήτηση.

«Θέλω να τονίσω ότι πρέπει να υπάρχει στο ζήτημα αυτό διάθεση συναίνεσης και θετικής συνεισφοράς, πολύ περισσότερο όταν τουλάχιστον δύο κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουν ταχθεί υπέρ τέτοιων αλλαγών στο παρελθόν» συμπλήρωσε.

Και συνέχισε: «Είναι μια πρόσκληση σε έναν δημιουργικό προβληματισμό. Η κυβέρνηση έχει κάποιες πρώτες απόψεις, έχει κάποιες πρώτες σκέψεις, αλλά απέχει πολύ από το να έχει καταλήξει σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο για το πώς φανταζόμαστε το Λύκειο του μέλλοντος. Δεν θέλουμε να προκαταλάβουμε κανέναν. Θέλουμε να ακούσουμε περισσότερο και να μιλήσουμε λιγότερο» εκφράζοντας την ευχή για μια νομοθετική πρωτοβουλία που θα στηριζόταν και από περισσότερα του ενός κόμματος. «Αυτό νομίζω θα ήταν μια επιτυχία συνολικά της Ελλάδας», κατέληξε.

Ο κ. Σφακιανάκης σημείωσε ότι: «οφείλουμε να θέσουμε σε ράγες σταθερές τα βασικά της παιδείας. Σίγουρα το Λύκειο είναι ένα κομμάτι που είναι σημαντικότατο στην πορεία ενός παιδιού, στα στάδια μόρφωσης που αντιμετωπίζει. Και σίγουρα θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα σύστημα το οποίο θα διέπεται από την αξιολόγηση, που θα έχει αποτελεσματικότητα, θα είναι δίκαιη, θα είναι σταθερή».

Ευελπιστούμε, κατέληξε ο ίδιος, «να έχει και την ευρύτερη δυνατή συναίνεση αυτό το σύστημα, έτσι ώστε να μην παρατηρείται το φαινόμενο ότι αλλάζει μια κυβέρνηση και αλλάζει πολιτική στην παιδεία. Η πολιτική στην παιδεία πρέπει να είναι εθνική πολιτική. Υπάρχουν διεθνή δεδομένα τα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Υπάρχουν οι νέες τεχνολογίες τις οποίες θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Και, προφανώς, όλα αυτά μπορούν να δράσουν βοηθητικά».