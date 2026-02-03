Την έναρξη εθνικού διαλόγου για το νέο Εθνικό Απολυτήριο ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια διυπουργικής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου με τη μαθητική κοινότητα να βρίσκεται στις επάλξεις και να καλεί την πολιτική ηγεσία να τους ακούσει.

Το «σήμα εκκίνησης» δόθηκε για την προσεχή εβδομάδα στη Βουλή, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Η διαβούλευση προγραμματίζεται να διαρκέσει εννέα μήνες, με διακριτά στάδια και στόχο την εκπόνηση νομοθετικής πρωτοβουλίας προς το τέλος του έτους.

Πέντε πυλώνες

Οι υπό συζήτηση αλλαγές δεν αφορούν τους μαθητές που φοιτούν σήμερα στο Λύκειο, ούτε τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου, ενώ οι Πανελλαδικές Εξετάσεις δεν καταργούνται. Πρώτος ενδεχόμενος ορίζοντας εφαρμογής είναι η Α’ Λυκείου, το σχολικό έτος 2027-2028.

Ο εθνικός διάλογος θα περιστραφεί γύρω από πέντε θεματικούς πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας αφορά το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, περιλαμβανομένου του προγρογράμματος σπουδών, ο δεύτερος τη σχολική ζωή, ο τρίτος την επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών, ο τέταρτος τις κτιριακές, ψηφιακές και εργαστηριακές υποδομές και ο πέμπτος την διακυβέρνηση.

Στους δρόμους οι μαθητές

Στο άκουσμα των κυβερνητικών ανακοινώσεων η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας κατήγγειλε ότι το συγκεκριμένο σχέδιο θα μετατρέψει το σχολείο σε ένα «εξεταστικό κέντρο» και θα «αυξήσει δραματικά την πίεση» στους μαθητές. «Θέλουν να κάνουν το σχολείο μας ακόμη πιο ανυπόφορο, να μας φέρουν το Εθνικό Απολυτήριο, δηλαδή Τριπλές Πανελλαδικές σε κάθε τάξη του Λυκείου και σε όλα τα μαθήματα και με Τράπεζα Θεμάτων!», αναφέρουν και οργανώνονται καλώντας την πολιτική ηγεσία να μην διανοηθεί να φέρει το νέο πλαίσιο.

«Δε θέλουμε το Εθνικό Απολυτήριο, γιατί μας διαχωρίζει ακόμη περισσότερο με βάση τη δυνατότητα που έχουν οι οικογένειές μας να πληρώνουν φροντιστήρια από το Δημοτικό! Γιατί δε θέλουμε τα όνειρά μας για να σπουδάσουμε στη σχολή που μας αρέσει να μετριούνται σε ευρώ! Αυτό είναι άδικο! Δεν θέλουμε όλα μας τα χρόνια στο σχολείο να είναι παπαγαλία, άγχος και εξετάσεις. Δε φτάνει που ήδη τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ σε φροντιστήρια, που δεν έχουμε ελεύθερο χρόνο ούτε για να πάμε βόλτα με τους φίλους μας, με το Εθνικό Απολυτήριο θα μας φορτώσουν κι άλλο άγχος, κι άλλο τρέξιμο για ένα σχολείο εξεταστικό κέντρο, με τεράστια ποσά σε φροντιστήρια για τις οικογένειες μας. Δηλαδή, πλήρωνε αλλιώς απολυτήριο δεν έχει…», αναφέρουν μεταξύ άλλων.

Οι μαθητές απηύθυναν πρόσκληση στα 15μελή των σχολείων να συνεδριάσουν και να οργανώσουν συνελεύσεις των σχολείων για να αποφασίσουν πώς θα δηλώσουν την αντίθεσή τους.

Προχωρούν σε καταλήψεις στις 26 και 27 Φεβρουαρίου, λίγες μέρες την τρίτη επέτειο από το έγκλημα των Τεμπών. Παράλληλα η Συντονιστική Επιτροπή καλεί σε συμμετοχή στο μαθητικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια στις 26 Φλεβάρη και στις 28 Φεβρουαρίου συμμετέχουν στα συλλαλητήρια των εργαζόμενων.