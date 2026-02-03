newspaper
Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
03.02.2026 | 18:11
Τραγωδία στη Λάρισα – Νεκρή ηλικιωμένη από φωτιά σε διαμέρισμα
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΚΚΕ: Οι αλλαγές στο Λύκειο προμηνύουν ολομέτωπη επίθεση σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς – Να μείνουν στα χαρτιά
Επικαιρότητα 03 Φεβρουαρίου 2026, 19:51

ΚΚΕ: Οι αλλαγές στο Λύκειο προμηνύουν ολομέτωπη επίθεση σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς – Να μείνουν στα χαρτιά

Το ΚΚΕ κάνει λόγο για «σοβαρή στρέβλωση του μορφωτικού ρόλου του σχολείου, το οποίο μετατρέπεται σε φροντιστήριο, όμως σε 27αρια τμήματα»

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Explorationship: Ένα νέο στάδιο στις σύγχρονες σχέσεις;

Explorationship: Ένα νέο στάδιο στις σύγχρονες σχέσεις;

Spotlight

Τις εξαγγελίες Μητσοτάκη για το Εθνικό Απολυτήριο επικρίνει το ΚΚΕ, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «ένας γονιός μαθητή της Γ’ Λυκείου έχει ζήσει τουλάχιστον τέσσερις ενάρξεις διαλόγου για το σχολείο και το Λύκειο και τα αποτελέσματα είναι γνωστά σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα».

«Σήμερα, η κυβέρνηση της ΝΔ εγκαινίασε άλλον έναν διάλογο για το Λύκειο και το ‘εθνικό απολυτήριο’», σημειώνει ο Περισσός, υπογραμμίζοντας πως «οι αλλαγές στο Λύκειο που έως τώρα έχουν πάντως εξαγγελθεί, προμηνύουν ολομέτωπη επίθεση στις μαθήτριες και στους μαθητές, στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς και γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να μείνουν στα χαρτιά!».

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, «προβλέπονται εξοντωτικές εξεταστικές διαδικασίες τύπου πανελλαδικών εξετάσεων από την Α’ Λυκείου, με θέματα που θα μπαίνουν κατά 100% από Τράπεζα Θεμάτων. Ενώ συνεχίζουν κανονικά και οι Πανελλαδικές εξετάσεις. Με απλά λόγια, παιδιά από 15 ετών θα βιώνουν το άγχος της Γ’ Λυκείου και στην Α’ Λυκείου και στη Β’ Λυκείου!».

«Μάλιστα, η γενίκευση της χρήσης της Τράπεζας Θεμάτων απομακρύνει τους εκπαιδευτικούς από τον παιδαγωγικό τους ρόλο, καθώς εξαφανίζεται ακόμα κι αυτή η δυνατότητα που είχαν να επιλέγουν θέματα με βάση τον ρυθμό της τάξης, το διαπιστωμένο από τους ίδιους επίπεδο των μαθητών», προσθέτει το ΚΚΕ, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «αυτό το κυνήγι κάλυψης της ύλης και των SOS από τους εκπαιδευτικούς όχι μόνο δεν είναι παιδαγωγικό μέτρο, αλλά αντίθετα συνιστά σοβαρή στρέβλωση του μορφωτικού ρόλου του σχολείου, το οποίο μετατρέπεται σε φροντιστήριο, όμως σε 27αρια τμήματα, δηλαδή εκ των πραγμάτων απαξιωμένο και γι’ αυτόν του τον ρόλο».

«Μεγαλύτερη δεξαμενή πελατείας για την αγορά προσόντων και πτυχίων»

Ο Περισσός υπογραμμίζει, άλλωστε, πως «είναι υποκριτικό το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την έλλειψη προσπάθειας από τους μαθητές και τις μαθήτριες σε ένα σχολείο που είναι, άλλωστε, άχαρο και βαρετό, και το οποίο διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις έχουν οικοδομήσει (παντελής απουσία καλλιτεχνικών μαθημάτων, προβλήματα υποδομών, αυταρχισμός, κ.α.)» και προσθέτει πως «το ‘σήμα’ άλλωστε το δίνει η ίδια η κυβέρνηση, με τα μέτρα που έχει αποφασίσει για τα πανεπιστήμια. Δηλαδή, με την ψήφιση ιδιωτικών πανεπιστημίων που δίνουν πτυχία εφάμιλλα με αυτά των δημοσίων, χωρίς πανελλαδικές, όπου θα μετράει το πορτοφόλι των γονιών, αλλά και με το άνοιγμα του δρόμου ακόμα και δημόσια πανεπιστήμια να ιδρύουν τμήματα επί πληρωμή χωρίς εξετάσεις, όπως η ίδρυση Ιατρικής σχολής στην Κύπρο από το ΕΚΠΑ, όπου με 20.000 ευρώ τον χρόνο δίδακτρα και με βάση 11,7 κάποια/κάποιος εισάγεται σε τμήμα Ιατρικής!».

Βασικοί στόχοι των αλλαγών, σύμφωνα με το ΚΚΕ, είναι:

– «Να εξωθηθούν, κάνοντας το Γενικό Λύκειο πιο δύσκολο, περισσότερα παιδιά προς την πρόωρη κατάρτιση με βάση τις στρατηγικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις οποίες υλοποίησαν όλες οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ) τα τελευταία χρόνια και στο επίκεντρό τους έχουν την παραγωγή φθηνού κι ευέλικτου εργατικού δυναμικού με χαμηλές απαιτήσεις, για να αυξάνεται η κερδοφορία των καπιταλιστών.

– »Να δημιουργηθεί μεγαλύτερη δεξαμενή πελατείας για την αγορά προσόντων και πτυχίων που έχει διαμορφωθεί, η οποία υποβαθμίζει παραπέρα τα μορφωτικά και επαγγελματικά δικαιώματα των νέων και αδειάζει τις τσέπες των οικογενειών».

«Κοινή η επιχειρηματολογία των άλλων κομμάτων»

«Για αυτήν την απαράδεκτη πολιτική της», όπως υποστηρίζει, «η κυβέρνηση της ΝΔ έχει βρει συναίνεση και στήριγμα στην πλειοψηφία των κομμάτων της Βουλής, όπως αποδείχτηκε και στη συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων το περασμένο καλοκαίρι. Ιδιαίτερα στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο λειτουργεί ως ‘λαγός’ σε αυτή την υπόθεση», προσθέτει χαρακτηριστικά.

Και επισημαίνει ότι «κοινή επίσης είναι και η επιχειρηματολογία που προβάλλεται για να γίνει αποδεκτή αυτή η αντιπαιδαγωγική ‘καταιγίδα’», σημειώνοντας πως.

– «Όλα τα κόμματα μιλάνε ‘για το τρίωρο άγχος των πανελλαδικών εξετάσεων που πρέπει να εκλείψει’, αρνούνται όμως την πρόταση του εκπαιδευτικού κόσμου και του ΚΚΕ για κατοχύρωση βαθμολογίας και επανάληψη της προσπάθειας σε υπόλοιπα μαθήματα.

– »Προβάλλεται ότι άλλα κράτη της Ευρώπης έχουν προχωρήσει σε αντίστοιχες αλλαγές στο επίπεδο του Λυκείου και της πρόσβασης στο πανεπιστήμιο. Κρύβουν, όμως, τις ολέθριες συνέπειες από την εφαρμογή αντίστοιχων μέτρων τόσο στην περαιτέρω κατηγοριοποίηση σχολείων και μαθητών, στην ένταση της ανισότιμης πρόσβασης στα πανεπιστήμια, όσο και στην παραπέρα απομάκρυνση του σχολείου από τον μορφωτικό του ρόλο. Αποσιωπούν ότι τα αντίστοιχα ‘εθνικά απολυτήρια’ διεθνώς έχουν πολλαπλασιάσει τον ‘τζίρο’ και την τιμή των φροντιστηρίων, με αποτέλεσμα παραπέρα ανισότιμη πρόσβαση σε αυτά και φυσικά αύξηση των κερδών των ιδιοκτητών. Ταυτόχρονα, όλα δείχνουν ότι η απαξίωση του Λυκείου δεν αντιμετωπίστηκε, συνεχίζει να κυριαρχεί και να αυξάνεται το αίσθημα της ‘βαρεμάρας’, μειώνεται το αίσθημα συμμετοχής στη σχολική κοινότητα».

«Το σχολείο και το Λύκειο νοσούν»

Ο Περισσός τονίζει πως όλα τα παραπάνω «αποτελούν τρανές αποδείξεις ότι το σχολείο και το Λύκειο νοσούν, γιατί εκφράζουν και δουλεύουν για μια άδικη, εκμεταλλευτική και ξεπερασμένη ιστορικά κοινωνία. Και τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση της ΝΔ δείχνουν ξεκάθαρα τους δυο κόσμους αυτής της κοινωνίας, απ’ τη μια τον κόσμο της υλικής και πολιτιστικής πράξης που όλα τα δημιουργεί κι όμως όλα του λείπουν και, απ’ την άλλη, τον κόσμο του παρασιτισμού, της αντικοινωνικής σπατάλης και του κέρδους».

«Σε αυτόν τον ταξικά πολωμένο κόσμο βρίσκονται οι αιτίες των αδιεξόδων της νέας γενιάς, των εμποδίων να ξεδιπλώσει αρετές και κλίσεις, να αναπτύξει ολόπλευρα την προσωπικότητά της, ειδικά κατά την περίοδο της εφηβείας. Και στην πάλη για την κατάργηση αυτού του κόσμου της εκμετάλλευσης βρίσκεται και η λύση αυτών των προβλημάτων», όπως αναφέρει.

Καταλήγοντας, υπογραμμίζει πως «το ΚΚΕ και η ΚΝΕ θα πρωτοστατήσουν στην ενημέρωση και συζήτηση για τις ταξικές και αντιπαιδαγωγικές αλλαγές στο Λύκειο παντού: στα σωματεία και στους συλλόγους διδασκόντων, στους συλλόγους και στις ενώσεις γονέων, στα 5μελή και 15μελή των μαθητών. Θα μπει μπροστά για την οργάνωση του αγώνα για να μην περάσουν αυτά τα απαράδεκτα μέτρα, για να διευρυνθεί και να βαθύνει ο προβληματισμός για το παιδαγωγικά αναγκαίο και ρεαλιστικό: για ένα σχολείο της σύγχρονης γενικής παιδείας που θα ενσωματώνει δημιουργικά τη θεωρία και την πράξη, τις τέχνες και τον αθλητισμό σε μια σχολική κοινότητα με κοινές αξίες και σκοπούς, που θα γράφει στις σημαίες της ‘ένας για όλους και όλοι για έναν». Για ένα σχολείο των όλων και των ξεχωριστών. Ένα σχολείο για όλους».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ακρίβεια: Πώς «τρώει» τους καταναλωτές στην Ελλάδα

Ακρίβεια: Πώς «τρώει» τους καταναλωτές στην Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Explorationship: Ένα νέο στάδιο στις σύγχρονες σχέσεις;

Explorationship: Ένα νέο στάδιο στις σύγχρονες σχέσεις;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Motor Oil στο +1%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Motor Oil στο +1%

inWellness
Με μια ματιά 03.02.26

Δεν είναι όλες οι πατάτες ίδιες

Οι πατάτες έχουν πολλά να προσφέρουν: βιταμίνες, μέταλλα, υδατάνθρακες. Αλλά πως αναγνωρίζεις τις πιο θρεπτικές;

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
ΠΑΣΟΚ για Εθνικό Απολυτήριο: Στον διάλογο με προτάσεις, όχι ως σχολιαστές του κυβερνητικού σχεδίου – Καταθέσαμε πρόταση από τον Ιούλιο του 2024
Επικαιρότητα 03.02.26

ΠΑΣΟΚ για Εθνικό Απολυτήριο: Στον διάλογο με προτάσεις, όχι ως σχολιαστές του κυβερνητικού σχεδίου – Καταθέσαμε πρόταση από τον Ιούλιο του 2024

«Με όρους ξανά αμιγώς επικοινωνιακούς, η κυβέρνηση ανακοινώνει, από το Μέγαρο Μαξίμου και όχι από την Επιτροπή της Βουλής, την έναρξη του διαλόγου, υπηρετώντας προφανώς τον (προ)εκλογικό σχεδιασμό της ΝΔ», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Εθνικό Απολυτήριο: Δόθηκε το «σήμα εκκίνησης» – Πότε θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο
Ξεκινά ο εθνικός διάλογος 03.02.26

Ανοίγει ο φάκελος «Εθνικό Απολυτήριο» - Πότε θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο

Την έναρξη εθνικού διαλόγου για το νέο Εθνικό Απολυτήριο ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια διυπουργικής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι προτάσεις, η διαβούλευση, το χρονοδιάγραμμα.

Σύνταξη
Αντιδράσεις για το υπό έγκριση καθηκοντολόγιο των μαιών – Τι απαντά ο Γεωργιάδης
Ελλάδα 03.02.26

Αντιδράσεις για το υπό έγκριση καθηκοντολόγιο των μαιών – Τι απαντά ο Γεωργιάδης

Οι Σύλλογοι Επιστημόνων Μαιών Ελλάδος εκφράζουν ανησυχία για το υπό έγκριση καθηκοντολόγιο καθώς έχουν αφαιρεθεί βασικές αρμοδιότητες - «Κακώς υπάρχει ανησυχία, τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει», λέει ο Γεωργιάδης

Σύνταξη
ΚΚΕ: Οι διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού ότι οι σχέσεις με την Τουρκία «δεν χρειάζονται διαμεσολαβητές» είναι αυταπόδεικτα ψευδείς
Πολιτική 03.02.26

ΚΚΕ: Οι διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού ότι οι σχέσεις με την Τουρκία «δεν χρειάζονται διαμεσολαβητές» είναι αυταπόδεικτα ψευδείς

Το δίλημμα δεν είναι ούτε "Μητσοτάκης ή χάος", ούτε "Μητσοτάκης ή κάποιος συνεχιστής της πολιτικής του", αλλά αν ο λαός θα αντιπαλέψει την αντιλαϊκή πολιτική ακόμα πιο αποφασιστικά, σε συμπόρευση με το ΚΚΕ αναφέρει ο Περισσός

Σύνταξη
Επίσκεψη Δένδια στην Ουάσιγκτον: Στο επίκεντρο η αμυντική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ
Πολιτική 03.02.26

Επίσκεψη Δένδια στην Ουάσιγκτον: Στο επίκεντρο η αμυντική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ

Ο κ. Δένδιας αφίχθη στην αμερικανική πρωτεύουσα τη Δευτέρα το απόγευμα, όπου πραγματοποιεί σειρά πολιτικών επαφών, με αφορμή τη συμμετοχή του στις εργασίες του συνεδρίου

Σύνταξη
Βασίλης Σπανάκης: Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για 61 αντιπλημμυρικά έργα στην Αττική
Επικαιρότητα 02.02.26

Βασίλης Σπανάκης: Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για 61 αντιπλημμυρικά έργα στην Αττική

Την προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια από την Περιφέρεια Αττικής για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων στην ευρύτερη περιοχή με ένταξη 61 αντιπλημμυρικών έργων συνολικού προϋπολογισμού 508 εκατ. ευρώ ανέδειξε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Απουσιάζει για άλλη μια φορά η ουσία και η ενσυναίσθηση
Για εργατικό δυστύχημα 01.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Απουσιάζει για άλλη μια φορά η ουσία και η ενσυναίσθηση

«Να κρύβουμε τις γκάφες, να ασκούμε πολιτική επικοινωνίας, να πετάμε λάσπη απέναντι σε κάθε φωνή κριτικής. Αυτή είναι η φιλοσοφία της κυβέρνησης», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας την ανάρτηση Μητσοτάκη

Σύνταξη
ΚΚΕ κατά Μητσοτάκη: Αποκρουστική ανάρτηση την ώρα που οι εργαζόμενοι θρηνούν για τον άδικο χαμό των 5 εργατριών
Για Βιολάντα 01.02.26

ΚΚΕ κατά Μητσοτάκη: Αποκρουστική ανάρτηση την ώρα που οι εργαζόμενοι θρηνούν για τον άδικο χαμό των 5 εργατριών

«Ο πρωθυπουργός, με μία αποκρουστική και χυδαία ανάρτηση, έχει το θράσος να επικαλείται τη θέση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή κατάταξη των εργοδοτικών εγκλημάτων», σημειώνει το ΚΚΕ, σε σχόλιό του.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Πυρά σε Μητσοτάκη για Αιγαίο και εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα
ΠΑΣΟΚ 01.02.26

Τσουκαλάς: Πυρά σε Μητσοτάκη για Αιγαίο και εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα

«Ο Πρωθυπουργός δεν βρήκε δύο γραμμές να διαφοροποιηθεί ούτε από τη βιαστική δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου περί μη παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας στη Βιολάντα ούτε από τις εθνικά επικίνδυνες θεωρίες του Κοινοβουλευτικού του Εκπροσώπου περί γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο», τονίζει ο κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για την τραγωδία στα Τρίκαλα: Η κυβέρνηση να σταματήσει τα επικοινωνιακά παιχνίδια και να αναλάβει τις ευθύνες της
«Πλήρη διαλεύκανση» 30.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για την τραγωδία στα Τρίκαλα: Η κυβέρνηση να σταματήσει τα επικοινωνιακά παιχνίδια και να αναλάβει τις ευθύνες της

«Ο σεβασμός στη μνήμη των θυμάτων απαιτεί αλήθεια και απαντήσεις. Πρέπει να έρθουν όλα στο φως, να μη μείνει το παραμικρό στοιχείο χωρίς διερεύνηση», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Μέτρα τριών φάσεων για το κυκλοφοριακό
Τι εξετάζεται 30.01.26

Μέτρα τριών φάσεων για το κυκλοφοριακό

Στις άμεσες δράσεις της κυβέρνησης για το κυκλοφοριακό περιλαμβάνονται η μείωση των φορτηγών στον Κηφισό - αλλά όχι η πλήρης απαγόρευσή τους - και έξυπνα φανάρια

Κώστας Ντελέζος
Τσουκαλάς κατά Π. Μαρινάκη για Βιολάντα: Βιάστηκε να αθωώσει την εταιρεία πριν δούμε τα τελικά πορίσματα
Πυρά κατά κυβέρνησης 29.01.26

Τσουκαλάς κατά Π. Μαρινάκη για Βιολάντα: Βιάστηκε να αθωώσει την εταιρεία πριν δούμε τα τελικά πορίσματα

Ο κ. Π. Μαρινάκης «βιάστηκε να διαβεβαιώσει πως ούτε η κυβέρνηση ούτε ο εργοδότης έφεραν κάποια ευθύνη» ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς - «Τι προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση πριν δούμε τα τελικά πορίσματα;» διερωτάται

Σύνταξη
ΚΚΕ: Παρέμβαση στην ΕΕ «για το προδιαγεγραμμένο εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα»
Εργατικό δυστύχημα 29.01.26

ΚΚΕ: Παρέμβαση στην ΕΕ «για το προδιαγεγραμμένο εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα»

Η ΕΟ του ΚΚΕ, θέτει σειρά ερωτημάτων στην Κομισιόν - «Οι ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας που προβλέπουν οδηγίες της ΕΕ είναι το έδαφος πάνω στο οποίο γεννιούνται τα εργοδοτικά εγκλήματα», σημειώνει

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ένα ταξίδι στον αριστοτελικό στοχασμό: Αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ
Media 03.02.26

Ένα ταξίδι στον αριστοτελικό στοχασμό: Αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ

Ένα ξεχωριστό φιλοσοφικό ταξίδι προσφέρει ΤΟ ΒΗΜΑ την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, με την συνολική έκδοση τριών ιδιαίτερων πραγματειών που αποδίδονται στον Αριστοτέλη: «Περί Μέθης», «Περί Αρετών και Κακιών» και «Περί Κόσμου».

Σύνταξη
«Παντρέψου με!» – Η Σάρα Φέργκιουσον είχε παραδοθεί άνευ όρων στον Τζέφρι Έπσταϊν σύμφωνα με νέα στοιχεία
Σχέση εξάρτησης 03.02.26

«Παντρέψου με!» - Η Σάρα Φέργκιουσον είχε παραδοθεί άνευ όρων στον Τζέφρι Έπσταϊν σύμφωνα με νέα στοιχεία

Η πρώην δούκισσα του Γιορκ, Σάρα Φέργκιουσον, επαίνεσε επίσης τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία ως «τον αδελφό που πάντα ήθελε να έχει».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικό drone – Κατευθυνόταν προς το αεροπλανοφόρo «Λίνκολν»
Μέση Ανατολή 03.02.26 Upd: 19:47

Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικό drone – Κατευθυνόταν προς το αεροπλανοφόρo «Λίνκολν»

Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών αναχαίτισε ιρανικό drone που φέρεται ότι πλησίαζε το αεροπλανοφόρο «Λίνκολν» στην Αραβική Θάλασσα. Αλλαγές στο πρόγραμμα των διαπραγματεύσεων ζητά το Ιράν.

Σύνταξη
Λανουά στους διαιτητές: «Θέλουμε να μείνουμε στην ΚΕΔ αλλά δεν εξαρτάται από εμάς»
On Field 03.02.26

Λανουά στους διαιτητές: «Θέλουμε να μείνουμε στην ΚΕΔ αλλά δεν εξαρτάται από εμάς»

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά μίλησε στους διαιτητές της Super League, στο πλαίσιο του σεμιναρίου, εκφράζοντας την επιθυμία να παραμείνει αρχιδιαιτητής και μετά το καλοκαίρι

Βάιος Μπαλάφας
Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης προσέγγισαν για νηοψία αμερικανικό δεξαμενόπλοιο – Συνεχίζει την πορεία του
Στο Ορμούζ 03.02.26

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης προσέγγισαν για νηοψία αμερικανικό δεξαμενόπλοιο – Συνεχίζει την πορεία του

Ιρανικά πλοιάρια πλησίασαν το αμερικανικό δεξαμενόπλοιο και το διέταξαν να σταματήσει για νηοψία. Aυτό αύξησε την ταχύτητά του και συνέχισε την πορεία του συνοδευόμενο από αμερικανικό πολεμικό.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Ουγγαρία
Άλλα Αθλήματα 03.02.26

LIVE: Ελλάδα – Ουγγαρία

LIVE: Ελλάδα – Ουγγαρία. Παρακολουθήστε live στις 19:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Ουγγαρία για τα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο γυναικών. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
«Συνεχίστε να την ψάχνετε, βοήθησα αρκετά» λέει ο πατέρας της Λόρας – Νέες μαρτυρίες για την οικογένεια της 16χρονης
Ελλάδα 03.02.26

«Συνεχίστε να την ψάχνετε, βοήθησα αρκετά» λέει ο πατέρας της Λόρας - Νέες μαρτυρίες για την οικογένεια της 16χρονης

Γειτόνισσα της οικογένειας κάνει λόγο για μία οικογένεια πολύ κλειστή, ενώ ο πατέρας της 16χρονης, Λόρας σύμφωνα με τη μαρτυρία, είχε πει σε γείτονες ότι «τον ακολουθούν» και ότι νιώθει απειλή, πριν η οικογένεια αποφασίσει αιφνιδιαστικά να μετακομίσει.

Σύνταξη
Δίκη Λεπέν: Ο εισαγγελέας ζητά να επικυρωθούν οι ποινές της και η στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι
Απόφαση το καλοκαίρι 03.02.26

Δίκη Λεπέν: Ο εισαγγελέας ζητά να επικυρωθούν οι ποινές της και η στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι

Από την απόφαση του Εφετείου θα κριθεί αν η Μαρίν Λεπέν θα μπορέσει να είναι υποψήφια για τις προεδρικές εκλογές το 2027. Ο εισαγγελέας ζητά επικύρωση των πρωτόδικων ποινών για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Σύνταξη
Πρώτη μεταμόσχευση προσώπου από δότη που πέθανε με υποβοηθούμενη αυτοκτονία
Επιστήμες 03.02.26

Πρώτη μεταμόσχευση προσώπου από δότη που πέθανε με υποβοηθούμενη αυτοκτονία

Ισπανίδα που αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή της δώρισε το πρόσωπό της σε μια γυναίκα που είχε παραμορφωθεί λόγω λοίμωξης. Η μεταμόσχευση είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Σύνταξη
Επιστολή αποκαλύπτει πόσα πλήρωσε -και τι όφειλε- ο Φράνκο για πίνακα του Γκόγια που ήθελε να χαρίσει στον Χίτλερ
Κάτι ξέχασες 03.02.26

Επιστολή αποκαλύπτει πόσα πλήρωσε -και τι όφειλε- ο Φράνκο για πίνακα του Γκόγια που ήθελε να χαρίσει στον Χίτλερ

Μια επιστολή του 1942, εντοπισμένη τυχαία σε παζάρι της Μαδρίτης, αποκαλύπτει ότι ο Φρανθίσκο Φράνκο δεν πλήρωσε ποτέ τρία αντίγραφα πίνακα του Γκόγια που είχε αγοράσει ως δώρο για τον Αδόλφο Χίτλερ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ποιος είναι ο 54χρονος Έλληνας που συνελήφθη στη Ροδόπη για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία
Ελλάδα 03.02.26

Ποιος είναι ο 54χρονος Έλληνας που συνελήφθη στη Ροδόπη για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία

Ο 54χρονος από τη Ροδόπη εργαζόταν περιστασιακά στο λιμάνι του Αμβούργου και κατηγορείται πως μαζί με έναν Ρουμάνο προκάλεσαν δολιοφθορά σε πολεμικό πλοίο της Γερμανίας - 19 τραπεζικά βιβλιάρια βρέθηκαν στο σπίτι του

Σύνταξη
Καλαματιανός: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δίνει λευκή επιταγή σε μια κυβέρνηση που παραβιάζει συνεχώς το Σύνταγμα
Συνταγματική αναθεώρηση 03.02.26

Καλαματιανός: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δίνει λευκή επιταγή σε μια κυβέρνηση που παραβιάζει συνεχώς το Σύνταγμα

«Δεν τους εμπιστευόμαστε. Δεν τους εμπιστεύεται η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Για αυτό τον λόγο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να φύγει άμεσα αυτή η κυβέρνηση», τόνισε ο Διονύσης Καλαματιανός

Σύνταξη
Πολύ καλό βαθμό βάζει η ΚΕΔ στον Μακέλι για τη διαιτησία του στο ματς ΑΕΚ-Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 03.02.26

Πολύ καλό βαθμό βάζει η ΚΕΔ στον Μακέλι για τη διαιτησία του στο ματς ΑΕΚ-Ολυμπιακός

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά και ο αναπληρωτής Πάολο Βαλέρι μίλησαν με τον Μακέλι και έμειναν ευχαριστημένοι από την απόδοση του Ολλανδού, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο σε σεμινάριο ελίτ διαιτητών

Βάιος Μπαλάφας
Γαλλία: Σε κρίσιμη κατάσταση καθηγήτρια γυμνασίου – Δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από μαθητή
«Βαθύ σοκ» 03.02.26 Upd: 18:23

Γαλλία: Σε κρίσιμη κατάσταση καθηγήτρια γυμνασίου – Δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από μαθητή

Η επίθεση με μαχαίρι έγινε στην πόλη Σαναρι-σιρ-Μερ. Ο 15χρονος ύποπτος, μαθητής της Γ' Τάξης, κρατείται με κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Επιτέθηκε στην καθηγήτρια την ώρα του μαθήματος.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: Πιο κρίσιμο από ποτέ να υπερασπιστούμε την πολυμέρεια, να διαφυλάξουμε το διεθνές δίκαιο
Διπλωματία 03.02.26

Γεραπετρίτης: Πιο κρίσιμο από ποτέ να υπερασπιστούμε την πολυμέρεια, να διαφυλάξουμε το διεθνές δίκαιο

Κατά τη συνάντηση του με τον Ισπανό ομόλογο του, στη Μαδρίτη ο Γεραπετρίτης χαρακτήρισε την πολιτική Τραμπ ως κίνητρο να επανεξετάσει η Ευρώπη τις ιδέες για το μέλλον και την αυτονομία της.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
LIVE: Ντουμπάι – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 03.02.26

LIVE: Ντουμπάι – Ολυμπιακός

LIVE: Ντουμπάι – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντουμπάι – Ολυμπιακός για την 26η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Βορίζια: Αυτά είναι τα όπλα που βρέθηκαν – Δεν σχετίζονται με την αιματηρή συμπλοκή
Ελλάδα 03.02.26

Βορίζια: Αυτά είναι τα όπλα που βρέθηκαν – Δεν σχετίζονται με την αιματηρή συμπλοκή

Ως πιο σημαντικό εύρημα αξιολογείται το φιτίλι που εντοπίστηκε - Θα εξεταστεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για πιθανά ευρήματα DNA που να συνδέονται με τη βόμβα που τοποθετήθηκε σε σπίτι στα Βορίζια και ακολούθησε η αιματηρή συμπλοκή

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο