Παρεμβάσεις για την παιδεία στην Αττική με χρηματοδότηση 7,83 εκατ. Ευρώ

Σημαντικές παρεμβάσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και της προσχολικής φροντίδας δρομολογεί η Περιφέρεια Αττικής, με την υπογραφή τριών συμβάσεων συνολικού ύψους 7,83 εκατ. ευρώ από τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά. Τα έργα αφορούν την ανέγερση νέου σχολείου στο Χαλάνδρι, τη δημιουργία βρεφονηπιακού σταθμού στη Δάφνη – Υμηττό και την ενεργειακή αναβάθμιση επτά σχολικών μονάδων στη Γλυφάδα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της περιφέρειας Αττικής.

Κεντρικό έργο αποτελεί η κατασκευή του νέου κτηρίου του 6ου Λυκείου Χαλανδρίου, με προϋπολογισμό 4,39 εκατ. ευρώ. Το σχολείο θα ανεγερθεί σε δημοτικό οικόπεδο 10 στρεμμάτων στο Πάτημα Χαλανδρίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Σεπτέμβριο του 2028. Θα περιλαμβάνει σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, ειδικούς χώρους, βιβλιοθήκη και πλήρη προσβασιμότητα για ΑμεΑ.

Παράλληλα, στη Δάφνη προχωρά η μετατροπή του πρώην ΠΙΚΠΑ σε πρότυπο βρεφονηπιακό σταθμό, προϋπολογισμού 1,48 εκατ. ευρώ. Η νέα δομή θα φιλοξενεί 81 παιδιά (βρέφη και νήπια) και αναμένεται να καλύψει σημαντικές ανάγκες των οικογενειών της περιοχής, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τους επόμενους 18 μήνες.

Τέλος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, με χρηματοδότηση 910.000 ευρώ, επτά σχολικές μονάδες στη Γλυφάδα εντάσσονται σε πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν θερμομόνωση, αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού και αντικατάσταση φωτισμού με LED, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών μάθησης και τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος.

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, μεταξύ άλλων, οι συγκεκριμένες συμβάσεις δεν αποτελούν απλώς τεχνικά έργα, αλλά επένδυση στη νέα γενιά και στην καθημερινότητα χιλιάδων οικογενειών σε όλη την Αττική: «Είναι η πιο ουσιαστική επένδυση για το μέλλον του τόπου μας» τόνισε χαρακτηριστικά σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της περιφέρειας Αττικής.

*πηγή φωτογραφιών, Περιφέρεια Αττικής