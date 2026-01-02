newspaper
Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
02.01.2026 | 17:51
Σεισμός 6,5 Ρίχτερ στο Μεξικό (βίντεο)
Παρεμβάσεις για την παιδεία στην Αττική με χρηματοδότηση 7,83 εκατ. Ευρώ
Αυτοδιοίκηση 02 Ιανουαρίου 2026 | 17:47

Παρεμβάσεις για την παιδεία στην Αττική με χρηματοδότηση 7,83 εκατ. Ευρώ

Νέο Λύκειο στο Χαλάνδρι, πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός στη Δάφνη και ενεργειακή αναβάθμιση επτά σχολικών μονάδων στη Γλυφάδα με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής

Σημαντικές παρεμβάσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και της προσχολικής φροντίδας δρομολογεί η Περιφέρεια Αττικής, με την υπογραφή τριών συμβάσεων συνολικού ύψους 7,83 εκατ. ευρώ από τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά. Τα έργα αφορούν την ανέγερση νέου σχολείου στο Χαλάνδρι, τη δημιουργία βρεφονηπιακού σταθμού στη Δάφνη – Υμηττό και την ενεργειακή αναβάθμιση επτά σχολικών μονάδων στη Γλυφάδα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της περιφέρειας Αττικής.

Κεντρικό έργο αποτελεί η κατασκευή του νέου κτηρίου του 6ου Λυκείου Χαλανδρίου, με προϋπολογισμό 4,39 εκατ. ευρώ. Το σχολείο θα ανεγερθεί σε δημοτικό οικόπεδο 10 στρεμμάτων στο Πάτημα Χαλανδρίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Σεπτέμβριο του 2028. Θα περιλαμβάνει σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, ειδικούς χώρους, βιβλιοθήκη και πλήρη προσβασιμότητα για ΑμεΑ.

Παράλληλα, στη Δάφνη προχωρά η μετατροπή του πρώην ΠΙΚΠΑ σε πρότυπο βρεφονηπιακό σταθμό, προϋπολογισμού 1,48 εκατ. ευρώ. Η νέα δομή θα φιλοξενεί 81 παιδιά (βρέφη και νήπια) και αναμένεται να καλύψει σημαντικές ανάγκες των οικογενειών της περιοχής, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τους επόμενους 18 μήνες.

Τέλος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, με χρηματοδότηση 910.000 ευρώ, επτά σχολικές μονάδες στη Γλυφάδα εντάσσονται σε πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν θερμομόνωση, αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού και αντικατάσταση φωτισμού με LED, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών μάθησης και τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος.

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, μεταξύ άλλων, οι συγκεκριμένες συμβάσεις δεν αποτελούν απλώς τεχνικά έργα, αλλά επένδυση στη νέα γενιά και στην καθημερινότητα χιλιάδων οικογενειών σε όλη την Αττική: «Είναι η πιο ουσιαστική επένδυση για το μέλλον του τόπου μας» τόνισε χαρακτηριστικά σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της περιφέρειας Αττικής.

*πηγή φωτογραφιών, Περιφέρεια Αττικής

«Να μην καταργηθούν οι σχολικές επιτροπές», ζητούν Δούκας, Αγγελούδης, Μώραλης, Παχατουρίδης και Μπέγκας
Κοινή επιστολή 02.01.26

«Να μην καταργηθούν οι σχολικές επιτροπές», ζητούν Δούκας, Αγγελούδης, Μώραλης, Παχατουρίδης και Μπέγκας

Η διάταξη για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών περιλαμβάνεται στο άρθρο 31 του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εσωτερικών - Τι αναφέρουν οι πέντε δήμαρχοι στην κοινή επιστολή τους προς τους υπουργούς Θοδωρή Λιβάνιο και Σοφία Ζαχαράκη

Σύνταξη
Σημαντικό βήμα για τη διαχείριση απορριμμάτων στο Νότιο Αιγαίο
Προχωράνε 02.01.26

Σημαντικό βήμα για τη διαχείριση απορριμμάτων στο Νότιο Αιγαίο

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση των Μονάδων Επεξεργασίας, Ανάκτησης και Ανακύκλωσης απορριμμάτων στη Μύκονο, την Πάρο και τη Σύρο, όπως ανέφερε σε ανάρτηση του ο Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου.

Σύνταξη
Έψαλαν τα κάλαντα στον Χάρη Δούκα – «Το 2026 αφετηρία για μία Αθήνα πιο ανθρώπινη»
Της Πρωτοχρονιάς 31.12.25

Έψαλαν τα κάλαντα στον Χάρη Δούκα – «Το 2026 αφετηρία για μία Αθήνα πιο ανθρώπινη»

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, κάλεσε τον κόσμο στο Σύνταγμα «που θα περάσουμε καταπληκτικά με πολύ όμορφα τραγούδια, με ένα μοναδικό drone show και με τα μοναδικά και ταυτόχρονα αθόρυβα πυροτεχνήματα»

Σύνταξη
Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για το έτος 2026
Οικονομικά ΟΤΑ 31.12.25

Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για το έτος 2026

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για το έτος 2026 περιλαμβάνει έσοδα της τάξης των 26.444.324,45€ και τα χρηματικά διαθέσιμα την 31ης Δεκεμβρίου 2025 να υπολογίζονται σε 2.298.692,23€.

Σύνταξη
Κινδύνευσαν εργαζόμενοι στην καθαριότητα λόγω εισπνοής τοξικών ουσιών σε κάδο απορριμμάτων
Αυτοδιοίκηση 30.12.25

Κινδύνευσαν εργαζόμενοι στην καθαριότητα λόγω εισπνοής τοξικών ουσιών σε κάδο απορριμμάτων

Στο νοσοκομείο βρέθηκαν εργαζόμενοι στην καθαριότητα του Δήμου Χανίων οι οποίοι εισέπνευσαν, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο καθαριότητας, τοξικές ουσίες.

Σύνταξη
Ουκρανία: Τι ποσοστό εδαφών κατέλαβε η Ρωσία το 2025
Κόσμος 02.01.26

Ουκρανία: Τι ποσοστό εδαφών κατέλαβε η Ρωσία το 2025

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ουκρανικής σελίδας δημόσιων πηγών πληροφοριών, Deepstate, η Ρωσία κατέκτησε το 0,72% της Ουκρανίας, το οποίο όμως μεταφράζεται σε χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα εδαφών.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η αιτία της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά – Τι είναι τα ηχοαπορροφητικά πάνελ που λαμπάδιασαν στο μοιραίο μπαρ
Νέα στοιχεία 02.01.26

Η αιτία της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά – Τι είναι τα ηχοαπορροφητικά πάνελ που λαμπάδιασαν στο μοιραίο μπαρ

Η «συγγνώμη» στους συγγενείς των θυμάτων της φωτιάς που έσπειρε τον θάνατο στο Κραν Μοντανά - Η τραγωδία φέρνει στο προσκήνιο τη σημασία των υλικών που χρησιμοποιούνται σε κλειστούς χώρους συνάθροισης

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρχονται συλλήψεις για τρία νέα κυκλώματα που λάμβαναν παράνομες επιδοτήσεις σε Κρήτη, Τρίκαλα και Κοζάνη
Ελλάδα 02.01.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρχονται συλλήψεις για τρία νέα κυκλώματα που λάμβαναν παράνομες επιδοτήσεις σε Κρήτη, Τρίκαλα και Κοζάνη

Με εικονικά βοσκοτόπια και πλαστούς αριθμούς αιγοπροβάτων οι επιτήδειοι λάμβαναν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τα ποσά να ξεπερνούν το 1 εκατ. ευρώ

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Όποιος δεν έχει κίνητρο δεν χρειαζόταν να βρεθεί σε αυτό το όμορφο νησί, είναι τελικός»
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Μεντιλίμπαρ: «Όποιος δεν έχει κίνητρο δεν χρειαζόταν να βρεθεί σε αυτό το όμορφο νησί, είναι τελικός»

Όλα όσα είπαν ο προπονητής του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο τερματοφύλακας Κωνσταντής Τζολάκης στη συνέντευξη Τύπου του τελικού του Betsson Super Cup, κόντρα στον ΟΦΗ.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η κατάργηση των σχολικών επιτροπών βήμα υπονόμευσης των δημόσιων σχολείων από την κυβέρνηση Μητσοτάκη
Στηρίζει τους δήμαρχους 02.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η κατάργηση των σχολικών επιτροπών βήμα υπονόμευσης των δημόσιων σχολείων από την κυβέρνηση Μητσοτάκη

«Στηρίζουμε το αίτημα των δημάρχων για την απόσυρση της συγκεκριμένης διάταξης. Το λιγότερο που έχει να κάνει το αρμόδιο υπουργείο είναι να την αποσύρει», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Κόντης: «Παίζουμε με τον νταμπλούχο Ελλάδος και πρέπει να έχουμε θάρρος στο παιχνίδι μας»
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Κόντης: «Παίζουμε με τον νταμπλούχο Ελλάδος και πρέπει να έχουμε θάρρος στο παιχνίδι μας»

Ο τεχνικός του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης, μίλησε για τον τελικό του Betsson Super Cup απέναντι στον Ολυμπιακό και στάθηκε στο μεγάλο κίνητρο που έχει η ομάδα του παίζοντας απέναντι στους νταμπλούχους.

Σύνταξη
Συλλογή 61 έργων του Ανρί Ματίς δωρίστηκε σε μουσείο του Παρισιού – Πρωταγωνίστρια η κόρη του, Μαργκερίτ
Μια ενδόμυχη ματιά 02.01.26

Συλλογή 61 έργων του Ανρί Ματίς δωρίστηκε σε μουσείο του Παρισιού – Πρωταγωνίστρια η κόρη του, Μαργκερίτ

«Αυτή η [δωρεά] προστίθεται σε μια συλλογή 20 έργων του Ανρί Ματίς που είχε ήδη συγκεντρωθεί, συμπεριλαμβανομένων δύο μνημειωδών εκδοχών του La Danse», αναφέρει το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης του Παρισιού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπενίτεθ: «Δεν μου αρέσει η νέα φόρμουλα του Μουντιάλ – Υπάρχουν ήδη πάρα πολλά παιχνίδια»
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Μπενίτεθ: «Δεν μου αρέσει η νέα φόρμουλα του Μουντιάλ – Υπάρχουν ήδη πάρα πολλά παιχνίδια»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ εξέφρασε την αντίρρησή του για την αύξηση των ομάδων του Μουντιάλ, εξηγώντας πως το πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστής είναι ήδη πολύ επιβαρυμένο.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Μετά από 6 χρόνια διάλυσης του κράτους δικαίου, ο Μητσοτάκης προσπαθεί να εμφανιστεί ως θεσμικός
Σφοδρά πυρά 02.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Μετά από 6 χρόνια διάλυσης του κράτους δικαίου, ο Μητσοτάκης προσπαθεί να εμφανιστεί ως θεσμικός

«Η αδυναμία του να ορίσει με προσωπική του απόφαση τις ανεξάρτητες αρχές λόγω της συνταγματικής επιταγής για συναινέσεις, τον 'μεταμορφώνει' σε συναινετικό και ανοιχτό σε συζητήσεις», τονίζει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έσβησε σχεδόν όλες τις φωτογραφίες του από το Instagram – Τι μπορεί να σημαίνει
Μπάσκετ 02.01.26

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έσβησε σχεδόν όλες τις φωτογραφίες του από το Instagram – Τι μπορεί να σημαίνει

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αφαίρεσε σχεδόν όλες τις φωτογραφίες του από το προφίλ του στο instagram, κίνηση που μπορεί να δείχνει κάτι για την μεταγραφή του από την Παρτιζάν.

Σύνταξη
Βασίλης Φόρης: Μια ζωή αφιερωμένη στη γλώσσα των Ελλήνων
In memoriam 02.01.26

Βασίλης Φόρης: Κοζανίτης και δημοτικιστής

Διακεκριμένος φιλόλογος και γλωσσολόγος, ο οποίος διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην επίσημη καθιέρωση του μονοτονικού συστήματος γραφής της νεοελληνικής γλώσσας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Κραν Μοντανά: Σε κρίσιμη κατάσταση πάνω από 80 τραυματίες – Σε «σπινθηροβόλα κεριά» αποδίδεται η πυρκαγιά
Δύσκολη ταυτοποίηση 02.01.26

Κραν Μοντανά: Σε κρίσιμη κατάσταση πάνω από 80 τραυματίες – Σε «σπινθηροβόλα κεριά» αποδίδεται η πυρκαγιά

Έχουν ταυτοποιηθεί 113 από τους 119 τραυματίες στο Κραν Μοντανά. Ελβετοί, Γάλλοι, Ιταλοί, Σέρβοι και πολίτες άλλων χωρών μεταξύ τους. Εγκαυματίες μεταφέρονται σε άλλες χώρες για ειδική φροντίδα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Φάμελλος: Ο προϋπολογισμός υλοποιεί μνημονιακή λιτότητα – Δίνει προτεραιότητα στους ισχυρούς φίλους του Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 02.01.26

Φάμελλος: Ο προϋπολογισμός υλοποιεί μνημονιακή λιτότητα – Δίνει προτεραιότητα στους ισχυρούς φίλους του Μητσοτάκη

Ο προϋπολογισμός είναι «χωρίς μέριμνα για τον λαό και τα δημόσια αγαθά, αλλά με προτεραιότητα στα καρτέλ και στους ισχυρούς φίλους του κ. Μητσοτάκη», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Κολεγιόπαιδα που τσακώνονται σε εφηβική σειρά – Το 2025 ήταν η χρονιά των beef μεταξύ Τραμπ και ποπ σταρ
(Α)σόβαροι 02.01.26

Κολεγιόπαιδα που τσακώνονται σε εφηβική σειρά – Το 2025 ήταν η χρονιά των beef μεταξύ Τραμπ και ποπ σταρ

Το 2025, ο Τραμπ είπε ότι «μισεί την Τέιλορ Σουίφτ», αποκάλεσε «χαζό» τον Μπρους Σπρίνγκστιν, ενώ ο Λευκός Οίκος χρησιμοποίησε ποπ επιτυχίες για να δημιουργήσει memes για τα δήθεν κατορθώματα της ICE.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
