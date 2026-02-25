Υπ. Παιδείας: Από 2 Μαρτίου οι ηλεκτρονικές εγγραφές σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά για το σχολικό έτος 2026-2027
Οδηγίες για την ηλεκτρονική εγγραφή μαθητών και μαθητριών στα δημόσια νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία
Από τις 2 έως και τις 23 Μαρτίου 2026 θα πραγματοποιηθούν οι ηλεκτρονικές εγγραφές μαθητών και μαθητριών στα δημόσια νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία γενικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2026-2027.
Οι αιτήσεις θα υποβληθούν μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).
Η διαδικασία
Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας, οι γονείς και κηδεμόνες, με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TaxisNet, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω των ειδικών πλατφορμών:
- «Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο» (https://proti-eggrafi.services.gov.gr)
- «Εγγραφή στην Πρώτη Δημοτικού» (https://adimotikou.eservices.minedu.gov.gr)
«Η διαδικασία πραγματοποιείται με πλήρη διαφάνεια, ασφάλεια και ταχύτητα, εξασφαλίζοντας ίση μεταχείριση για όλους» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου.
Η τελική κατανομή των μαθητών και μαθητριών στις σχολικές μονάδες θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, βάσει της μόνιμης διεύθυνσης κατοικίας και των ισχυουσών σχολικών περιφερειών.
