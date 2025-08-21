Αναστολή λειτουργίας σε 38 σχολεία στην Ήπειρο λόγω έλλειψης μαθητών

Σε αναστολή λειτουργίας οδηγούνται 38 σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ήπειρο λόγω έλλειψης μαθητών.

Όπως έγινε γνωστό, σε 38 σχολεία της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ήπειρο δεν θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι σε λίγες μέρες, καθώς αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας τους για την προσεχή σχολική χρονιά 2025-2026.

Πρόκειται για 25 Νηπιαγωγεία και 13 Δημοτικά σχολεία και στους 4 νομούς της Περιφέρειας τα οποία θα παραμείνουν κλειστά λόγω έλλειψης μαθητών. Δηλαδή, είτε δεν συγκεντρώνουν τον επαρκή αριθμό μαθητών, ή δεν έχουν καθόλου μαθητές.

Η απόφαση πάρθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου, μετά από σχετικές εισηγήσεις των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης των τεσσάρων Νομών.