Ο Τραμπ έδωσε εντολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να σταματήσουν τη συνεργασία με την Anthropic

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή σε κάθε ομοσπονδιακή υπηρεσία να σταματήσει να χρησιμοποιεί τεχνολογία από την αμερικανική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic. Η αμερικανική κυβέρνηση έχει έρθει σε σύγκρουση με την εταιρεία.

Το Πεντάγωνο, το οποίο χρησιμοποιεί το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης Claude της Anthropic στα απόρρητα δίκτυά του, θέλει να μπορεί να το χρησιμοποιεί για «όλους τους νόμιμους σκοπούς». Ωστόσο, η Anthropic έχει θέσει δύο κόκκινες γραμμές για το Πεντάγωνο: ότι το Claude δεν θα χρησιμοποιηθεί σε αυτόνομα όπλα και ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί στη μαζική παρακολούθηση πολιτών των ΗΠΑ.

Και έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει καμία πρόθεση να συναινέσει.

«Οι απειλές δεν αλλάζουν τη θέση μας: δεν μπορούμε με καθαρή συνείδηση ​​να αποδεχτούμε το αίτημά τους», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.

Με ανάρτηση στο Truth Social

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε την ανακοίνωση για την απόφαση, η οποία αναμένεται να προκαλέσει πλήγμα στην εταιρεία, με ανάρτηση στο Truth Social. Εκεί τόνισε ότι οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες θα έχουν έξι μήνες για να καταργήσουν σταδιακά τη χρήση των προϊόντων της Anthropic.



Η αμερικανική κυβέρνηση είχε πει στην Anthropic ότι η εταιρεία είχε προθεσμία μέχρι τις 5:01 μ.μ. Ανατολική Ώρα ΗΠΑ της Παρασκευής για να υποκύψει στις απαιτήσεις του Πενταγώνου. Διαφορετικά θα βρισκόταν αντιμέτωπη με ταυτοποίηση «κινδύνου αλυσίδας εφοδιασμού». Ο χαρακτηρισμός αυτός συνήθως προορίζεται για εταιρείες που θεωρούνται προεκτάσεις ξένων εχθρών.

Υπήρχε συμφωνία;

Λίγο πριν κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ την ανακοίνωση, ο Εμίλ Μάικλ, υφυπουργός Έρευνας και Μηχανικής του Πενταγώνου, δήλωνε σε συνέντευξή του στο Bloomberg ότι βρίσκονταν «στα τελικά στάδια» μιας συμφωνίας με την Anthropic. Έλεγε μεταξύ άλλων ότι η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης θα είχε «συμφωνήσει σε αυτό που ήθελαν ουσιαστικά».

«Κρίσιμες στρατιωτικές επιχειρήσεις»

Από την πλευρά του, το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι δεν έχει κανένα συμφέρον να χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη για να παρακολουθεί πολίτες ή για αυτόνομα όπλα. Αλλά πως χρειάζεται την ελευθερία να χρησιμοποιεί την τεχνολογία που αδειοδοτεί.

«Πρόκειται για ένα απλό, κοινόχρηστο αίτημα που θα εμποδίσει την Anthropic να θέσει σε κίνδυνο κρίσιμες στρατιωτικές επιχειρήσεις και ενδεχομένως να θέσει σε κίνδυνο τους πολεμιστές μας», υποστήριξε στο Χ ο εκπρόσωπος του, Σον Παρνέλ.

«Δεν θα αφήσουμε ΚΑΜΙΑ εταιρεία να υπαγορεύσει τους όρους σχετικά με τον τρόπο που λαμβάνουμε επιχειρησιακές αποφάσεις», πρόσθεσε.

Η διαφωνία κορυφώθηκε την Τρίτη σε μια συνάντηση στο αμερικανικό υπουργείο Άμυνας, μεταξύ του υπουργού Πιτ Χέγκσεθ και του διευθύνοντος συμβούλου της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι.

Σύμφωνα με το δίκτυο CNN, πηγή δήλωσε ότι η συνάντηση ήταν εγκάρδια. Ωστόσο, αξιωματούχοι του Πενταγώνου δεν απείλησαν μόνο να ακυρώσουν τη σύμβαση των 200 εκατομμυρίων δολαρίων της Anthropic. Μεταξύ άλλων κατέστη σαφές ότι θα της απέδιδαν έναν χαρακτηρισμό που θα μπορούσε να απειλήσει τα κέρδη της.

Τι έκανε η Anthropic με το Πεντάγωνο

Το μοντέλο Claude της Anthropic ήταν το πρώτο τεχνητής νοημοσύνης που εργάστηκε στα απόρρητα δίκτυα του στρατού. Η εταιρεία σύναψε σύμβαση αξίας έως και 200 ​​εκατομμυρίων δολαρίων με το Πεντάγωνο το περασμένο καλοκαίρι. Άλλες μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, όπως η OpenAI, έχουν συνάψει συμφωνίες με το Πεντάγωνο μόνο για τα μη απόρρητα δίκτυά τους.

Μέσα στην «πολιτική αποδεκτής χρήσης» της Anthropic στη σύμβαση υπάρχουν απαγορεύσεις κατά της χρήσης του Claude σε μαζική επιτήρηση και αυτόνομα όπλα.

Σύμφωνα με τον Γκρέγκορι Άλεν, ανώτερο σύμβουλο στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών, που μίλησε στο Bloomberg, «αυτή η διαμάχη έρχεται σε δύσκολη στιγμή. Επειδή, αφενός, η βάση χρηστών εντός του υπουργείου Άμυνας αγαπά την Anthropic, αγαπά το Claude και λέει ότι οι περιορισμοί χρήσης τους, τουλάχιστον από τις συζητήσεις που έχω κάνει, δεν έχουν ποτέ ενεργοποιηθεί».

Ωστόσο το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας δεν θέλει να περιορίζεται από τις πολιτικές μιας εταιρείας. Αξιωματούχος του Πενταγώνου δήλωσε στο CNN: «Δεν μπορείς να ηγείσαι τακτικών (επιχειρήσεων) κατ’ εξαίρεση» και «η νομιμότητα αποτελεί ευθύνη του Πενταγώνου ως τελικού χρήστη».

Κατά την άποψη του Πενταγώνου, δεν θέλει να βρίσκεται στη μέση μιας κατάστασης εθνικής ασφάλειας, να χρειάζεται να ζητά άδεια από μια εταιρεία και να καταργούνται τα προστατευτικά κιγκλιδώματα.

Πλήγμα και για το Πεντάγωνο

Η διακοπή της συνεργασίας με την Anthropic θα μπορούσε να αποτελέσει πρόβλημα και για το Πεντάγωνο. Κατ’ αρχάς διότι θα χρειαστεί να αντικαταστήσουν τυχόν εσωτερικά συστήματα που χρησιμοποιούν το Claude. Και επίσης, σύμφωνα με αξιωματούχο του Πενταγώνου, παρά το γεγονός ότι το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης Grok του Έλον Μασκ είναι «σύμφωνο με τη χρήση σε απόρρητο περιβάλλον», δεν θεωρείται τόσο προηγμένο όσο το Claude.