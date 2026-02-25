Οι ΗΠΑ ζητούν από την Anthropic να επιτρέψει την αυτόνομη στρατιωτική χρήση της Τεχνητής της Νοημοσύνης

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, έδωσε στην εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic προθεσμία μέχρι την Παρασκευή για να υποχωρήσει από τις δικλείδες ασφαλείας για τα προϊόντα της που χρησιμοποιούνται από το στρατό, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας Axios την Τρίτη.

Το Reuters ⁠ανέφερε αποκλειστικά αυτό το μήνα ότι ⁠το Πεντάγωνο πίεζε μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης ⁠, συμπεριλαμβανομένων των OpenAI ⁠και Anthropic ‌, να ‌καθιστούν τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης τους ‌διαθέσιμα σε απόρρητα δίκτυα χωρίς πολλούς από τους τυπικούς περιορισμούς που οι εταιρείες ⁠εφαρμόζουν στους ⁠χρήστες.

Επίσης, αυτό το μήνα, η Axios ανέφερε ότι το Πεντάγωνο εξέταζε το ενδεχόμενο να διακόψει τις σχέσεις του με την Anthropic λόγω της επιμονής της τελευταίας να διατηρήσει περιορισμούς στον τρόπο με τον οποίο ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποιεί τα μοντέλα της, τα οποία περιλαμβάνουν το Claude AI.

Η Anthropic αρνείται να χαλαρώσει τα μέτρα της

Το εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης Anthropic δεν έχει καμία πρόθεση να χαλαρώσει τους περιορισμούς χρήσης του για στρατιωτικούς σκοπούς, δήλωσε την Τρίτη ένα πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με το θέμα, μετά από μια συνάντηση για να συζητήσουν το μέλλον του με το Πεντάγωνο, όπως ανέφερε το Reuters.

Η συνάντηση μεταξύ του CEO της εταιρείας, Ντάριο Αμοντέι, και του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, είχε προγραμματιστεί για να επιλύσει μια διαμάχη μεταξύ των δύο πλευρών που διήρκεσε μήνες. Η νεοφυής επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης αρνήθηκε να καταργήσει τα μέτρα ασφαλείας που θα εμπόδιζαν τη χρήση της τεχνολογίας της για την αυτόνομη στόχευση όπλων και την πραγματοποίηση εσωτερικής επιτήρησης στις ΗΠΑ.

Αξιωματούχοι του Πενταγώνου υποστήριξαν ότι η κυβέρνηση πρέπει να υποχρεούται μόνο να συμμορφώνεται με την αμερικανική νομοθεσία. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Χέγκσεθ έθεσε τελεσίγραφο στην Anthropic: είτε θα θεωρηθεί κίνδυνος για την αλυσίδα εφοδιασμού είτε η κυβέρνηση θα επικαλεστεί νόμο που θα αναγκάσει την Anthropic να αλλάξει τους κανόνες της, ανέφερε η πηγή. Η κυβέρνηση έδωσε στην Anthropic προθεσμία μέχρι την Παρασκευή για να απαντήσει.

Σε δύσκολη θέση η Anthropic

Το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Claude της Anthropic φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επιχείρηση του αμερικανικού στρατού για τη απαγωγή του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, υπογραμμίζοντας τον αυξανόμενο ρόλο των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης στο Πεντάγωνο, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.

Η αποστολή για την αιχμαλώτιση του Μαδούρο και της συζύγου του περιελάμβανε βομβαρδισμούς σε διάφορες τοποθεσίες στο Καράκας τον περασμένο μήνα. Οι οδηγίες χρήσης της Anthropic απαγορεύουν τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης Claude για τη διευκόλυνση της βίας, την ανάπτυξη όπλων ή τη διεξαγωγή επιτήρησης, όπως υπογραμμίζει η Wall Street Journal.

«Δεν μπορούμε να σχολιάσουμε εάν η Claude ή οποιοδήποτε άλλο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιήθηκε για κάποια συγκεκριμένη επιχείρηση, απόρρητη ή μη», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας. «Οποιαδήποτε χρήση της Claude, είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε σε κυβερνητικό επίπεδο, πρέπει να συμμορφώνεται με τις Πολιτικές Χρήσης μας, οι οποίες διέπουν τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Claude. Συνεργαζόμαστε στενά με τους συνεργάτες μας για να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση».

Τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026, πριν βγουν τα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα, ο επικεφαλής της Ομάδας Περιφρούρησης Ασφαλείας της Anthropic, Μρίνανκ Σάρμα, παραιτήθηκε ξαφνικά με μια μυστηριώδη προειδοποίηση ότι «ο κόσμος βρίσκεται σε κίνδυνο».