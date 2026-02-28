Επιστροφή ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου απευθείας στην αντλία μέσω ειδικής εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο, ψαλίδι 30% στο τεκμαρτό εισόδημα για τους πωλητές λαϊκών αγορών, αλλά και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για ενστόλους και δημοσίους υπαλλήλους περιλαμβάνει το νομοσχέδιο που παρουσίασαν στο υπουργικό συμβούλιο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, και ο υφυπουργός, Θάνος Πετραλιάς.

Ειδικότερα:

1. Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου:

Αναπροσαρμόζονται αναδρομικά από την 1η Οκτωβρίου 2025 οι συντάξεις για περίπου 5.500 παθόντες εν υπηρεσία, στρατιωτικούς, αστυνομικούς, πυροσβέστες, λιμενικούς οι οποίοι εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και δεν υπάγονται στον ΕΦΚΑ, καθώς και των πολεμικών συνταξιούχων. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, ο σχετικός ανακαθορισμός είναι απαραίτητος λόγω του ότι, βάσει του συνταξιοδοτικού καθεστώτος που διέπει τα συγκεκριμένα πρόσωπα, η σύνταξη εξακολουθεί να συνδέεται με τον μισθό των εν ενεργεία συναδέλφων τους, με συνέπεια να ανακύπτει ανάγκη αναμόρφωσης της σύνταξης καθώς μεταβάλλεται ο μισθός των ενεργεία ενστόλων.

Η αναμόρφωση της σύνταξης, βάσει των μεταβολών των αντίστοιχων μισθολογικών διατάξεων δεν δύναται να προκύψει αυτοματοποιημένα, χωρίς τη θέσπιση σχετικών ρητών διατάξεων, με δεδομένη και την ιδιαιτερότητα των διατάξεων των νέων μισθολογικών νόμων.

Επιπλέον από 1ης Οκτωβρίου 2025 θεσπίστηκαν νέα, αναπροσαρμοσμένα μισθολόγια για τα στελέχη τόσο των Ενόπλων Δυνάμεων (ν. 5265/2026, Α’ 3) όσο και των Σωμάτων Ασφαλείας (ν. 5246/2025, Α’ 198), με αποτέλεσμα να ανακύπτει ανάγκη και νέου ανακαθορισμού των αντίστοιχων συντάξιμων αποδοχών από την ως άνω ημερομηνία.

Στα πρόσωπα που δικαιούνται την ειδική σύνταξη θυμάτων δυστυχήματος Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023 συμπεριλαμβάνονται και οι περιπτώσεις διαζευγμένου ή χήρου και άτεκνου αποβιώσαντος.

Φοροελαφρύνσεις σε πωλητές λαϊκών αγορώνΜειώνεται κατά 30% το τεκμαρτό εισόδημα για τους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών. Το μέτρο ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2025.

2. Επιστροφή ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου στην αντλία. Καθιερώνεται νέο σύστημα επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου 2026.

Το νέο σύστημα προβλέπει την επιστροφή του ΕΦΚ και του αναλογούντος σε αυτόν ΦΠΑ απευθείας στην αντλία και θα υλοποιηθεί μέσω ειδικής εφαρμογής που αναπτύσσεται από την ΑΑΔΕ.

Ταυτόχρονα προβλέπεται ότι ο ΕΦΚ επιστρέφεται στους πρατηριούχους ή συμψηφίζεται.

4. Η Ιερά Κοινότητα, οι Ιερές Μονές του Αγίου Ορους και τα εξαρτήματα αυτών εξαιρούνται από την υποχρέωση παρακράτησης και απόδοσης του φόρου εισοδήματος για πληρωμές που πραγματοποιούν. Για τις πληρωμές αυτές υπόχρεοι σε απόδοση του οφειλόμενου φόρου εισοδήματος είναι πλέον οι λήπτες των πληρωμών.

5. Τροποποιείται το πλαίσιο χορήγησης και επιστροφής προκαταβολών προς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και επικαιροποιούνται οι όροι και η διαδικασία εξόφλησης λογαριασμών από τους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πρακτικά ζητήματα που είχαν ανακύψει κατά την εφαρμογή μέχρι σήμερα της διαδικασίας, ενώ για πρώτη φορά τίθεται ως προϋπόθεση για την εξόφληση από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών των ανεξόφλητων λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας Φορέα που δεν ανήκει στην Κεντρική Διοίκηση η προηγούμενη βεβαίωσή του προς εξόφληση ποσού εις βάρος του Φορέα αυτού στην ΑΑΔΕ ως εσόδου του Ελληνικού Δημοσίου.

6. Παρέχεται η δυνατότητα στους κατόχους αγροτικών συνδέσεων, αλλά και τους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ) που δεν έχουν ενταχθεί στο ειδικό τιμολόγιο ΓΑΙΑ των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, να ενταχθούν σε αυτό από την 1η Απριλίου 2026, προκειμένου να μειωθεί το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως κατά τη θερινή περίοδο, κατά την οποία οι καταναλώσεις των αγροτών αυξάνονται σημαντικά.

