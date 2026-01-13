Εξαντλήθηκαν τα όρια παροχών και υπομονής απειλεί ο Μητσοτάκης – Μικρές βελτιώσεις σε ρεύμα και αγροτικό πετρέλαιο

Μικρές βελτιώσεις στο αγροτικό ρεύμα, χωρίς να αλλάζει η τιμή, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με την αντιπροσωπεία των «προθύμων» στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις πρώτες δηλώσεις τους, αγρότες και κτηνοτρόφοι, που παρευρέθηκαν στη συνάντηση, μίλησαν για «καλό κλίμα» και «ουσιαστική συζήτηση».

Βελτιώσεις στα μέτρα για ρεύμα και αγροτικό πετρέλαιο, αλλά όχι αλλαγές επί της ουσίας

Η συνάντηση έγινε παρουσία αγροτοσυνδικαλιστών και μη από 14 μπλόκα, οι οποίοι προσήλθαν αντιτιθέμενοι στην απόφαση της πλειοψηφίας για απόρριψη του προσχηματικού διαλόγου.

Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

1) Τεχνικά θέματα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, 2) Ζητήματα μετάβασης της ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, 3) Νέοι αγρότες, 4) Επαγγελματική εκπροσώπηση αγροτών, 5) Πράσινη μετάβαση, 6) Ανάγκη αύξησης παραγωγικότητας, 7) Νέα ΚΑΠ – πανελλαδικός διάλογος, 8) Ανακατανομή πόρων στους έντιμους αγρότες – βασική και οικολογικά σχήματα, 9) Διασύνδεση επιδότησης με παραγωγή – νέο μοντέλο, 10) Κόστος παραγωγής – ρεύμα και πετρέλαιο – επικαιροποίηση μεθοδολογίας, 11) Ενίσχυση μηδικης στις κόκκινες περιοχές, 12) Ενίσχυση θερμοκηπίων, 13) Υποδομές – αρδευτικά και αγροτικοί δρόμοι, 14) Κλιματική αλλαγή – λειψυδρία, 15) Εργάτες γης, 16) ΕΛΓΑ – αλλαγή κανονισμού, 17) Εκπαίδευση αγροτών, 18) Αξιοποίηση ανεκμετάλλευτης αγροτικής γης, 19) Τιμές φυτοφαρμάκων, 20) Ευλογιά.

Οι πρώτες δηλώσεις

Ο Μανώλης Ορφανουδάκης, πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Φαιστού, στη δήλωση που έκανε μετά το πέρας της συνάντησης αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες στην Κρήτη και ειδικά αυτοί της θερμοκηπιακής καλλιέργειας σημειώνοντας πως ο πρωθυπουργός τους άκουσε και δεσμεύτηκε να δώσει απαντήσεις στα θέματα που έθεσαν.

Για τα μεγάλα θέματα που αφορούν το σύνολο του κλάδου (αγροτικό ρεύμα και πετρέλαιο) παρέπεμψε στις δηλώσεις του πρωθυπουργού με τις 8,5 κιλοβατώρες να παραμένουν στο τραπέζι.

Ο Μάρκος Λέγγας, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Οργάνωσης Παραγωγών Πήγασος Αγροδιατροφή και μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου Κορινθίας μίλησε για έναν «δίαυλο» που «άνοιξε» και εκτίμησε πως «ξεκινά κάτι μεγάλο για τον πρωτογενή τομέα».

Τι ανακοίνωσε ο Κυρ. Μητσοτάκης

Με την κυβέρνηση να τονίζει μονότονα πως οι αγρότες θα έχουν το χαμηλότερο ηλεκτρικό τιμολόγιο στην Ευρώπη ο πρωθυπουργός, νωρίς το βράδυ, ανακοίνωσε: «Εντάσσονται στο ίδιο καθεστώς για το αγροτικό ρεύμα όσοι βρίσκονται σε ρύθμιση και επί έναν χρόνο αποδεικνύονται συνεπείς. Επίσης, οι αγρότες μας πια δεν θα πληρώνουν Ειδικό Φόρο στο πετρέλαιο και από σήμερα ούτε τον ΦΠΑ αυτής της έκπτωσης. Οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ επιταχύνονται, ενώ, όπως συζητήθηκε και στη συνάντηση, θα υπάρξει μια ειδική πρόβλεψη για την απώλεια εισοδήματος στην παραγωγή φυτικών ζωοτροφών που επηρεάστηκαν αρνητικά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την κυβέρνηση υπό πίεση, αναφερόμενος στους απόντες σημείωσε: «Δυστυχώς, όμως, μια κομματική μειοψηφία επιμένει σε κάποια από τα μπλόκα, εκβιάζοντας ανοιχτά την κοινωνία».

<br />

Είπε ακόμα πως «η κυβέρνηση εξάντλησε τις αντοχές της οικονομίας, στηρίζοντας τους αγρότες όσο ποτέ. Εξάντλησε, όμως, και τα όρια της κατανόησής της απέναντι σε έναν κλάδο στο πλευρό του οποίου βρίσκεται εδώ και χρόνια» και εξαπέλυσε απειλές: «δεν πρόκειται να ανεχθούμε ούτε εκβιασμούς, ούτε παρανομίες, ούτε παραλογισμούς. Και, ασφαλώς, δεν θα αδικήσουμε την υπόλοιπη κοινωνία».

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο πρωθυπουργός είχε τονίσει πως «τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες, άρα, εμείς συζητούμε πάντα με αυτούς οι οποίοι έχουν διάθεση να συζητήσουν μαζί μας και προφανώς δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν να έρθει και να προσέλθει σε έναν διάλογο, τον οποίο για δικούς του λόγους μπορεί να μην τον επιδιώκει».

Νέα συνάντηση

Η σημερινή συζήτηση για όλα τα ζητήματα που τέθηκαν θα συνεχιστεί με συνάντηση των εκπροσώπων με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Η συνάντηση που συμφωνήθηκε θα γίνει την Τετάρτη (14/01), στις 11.30 π.μ., στο γραφείο του αντιπροέδρου.

Στα μπλόκα

Με μπαράζ αποκλεισμών στο οδικό δίκτυο, χωρίς να κλείνει η πόρτα του διαλόγου, ξεκίνησε η Τρίτη (13/01) στα μπλόκα που συντάσσονται με την Πανελλαδική Επιτροπή ενώ την Τετάρτη θα κληθούν να πάρουν νέες αποφάσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεων.

Στο μεταξύ, στην Αχαΐα, ανακοίνωση που στρέφεται κατά των δύο συναδέλφων τους που συμμετείχαν στην συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κ. Μητσοτάκη, εξέδωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Δ. Αχαΐας και η Συντονιστική Επιτροπή Κτηνοτρόφων Δ. Αχαΐας. Τους κατηγορούν ότι δεν σεβάστηκαν τις αποφάσεις τους.