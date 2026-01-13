newspaper
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
13.01.2026 | 15:31
Συναγερμός στο νοσοκομείο Βόλου – Άνδρας απειλεί να πέσει στο κενό
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μπλόκα: Σοβαρές αιχμές για τους αποσχισθέντες αγρότες – Στο τραπέζι blackout σε κεντρικά οδικά σημεία
Ελλάδα 13 Ιανουαρίου 2026 | 16:55

Μπλόκα: Σοβαρές αιχμές για τους αποσχισθέντες αγρότες – Στο τραπέζι blackout σε κεντρικά οδικά σημεία

Προς μετωπική σύγκρουση με την κυβέρνηση οδηγούνται τα 62 αγροτικά μπλόκα, που αποφάσισαν να μην προσέλθουν στον διάλογο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ανακοίνωση με σοβαρές αιχμές για δύο συναδέλφους του που συντάχθηκαν με τους «προθύμους» από τον Αγροτικό Σύλλογο Δ. Αχαΐας.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η διατροφική πυραμίδα «ανάποδα» – Τι αλλάζει με τις νέες συστάσεις των ΗΠΑ

Η διατροφική πυραμίδα «ανάποδα» – Τι αλλάζει με τις νέες συστάσεις των ΗΠΑ

Spotlight

Μπαράζ αποκλεισμών η πρώτη απάντηση των αγροτών που συντάσσονται με την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων με πολύωρους αποκλεισμούς στο οδικό δίκτυο. Αγωνιστική διάθεση στα «μπλόκα», χωρίς να κλείνουν την πόρτα του διαλόγου. Ρήγμα στο ενιαίο μέτωπο των αγροτών και αιχμηρή ανακοίνωση του Αγροτικού Συλλόγου Δ. Αχαΐας και της Συντονιστικής Επιτροπής Κτηνοτρόφων Δ. Αχαΐας.

«Όχι» στα παιχνίδια της κυβέρνησης είπαν οι αγρότες της Πανελλαδικής και ετοιμάζονται για νέα κλιμάκωση

Την ώρα που ο πρωθυπουργός υποδέχεται την ομάδα των «προθύμων», με το τοπίο να είναι θολό σε σχέση με το αν και ποιους τελικά εκπροσωπεί, η κατάσταση βαίνει προς μετωπική σύγκρουση.

Σκληρή ανακοίνωση για τους… «πρόθυμους»

Στο μεταξύ, στην Αχαΐα, ανακοίνωση που στρέφεται κατά των δύο συναδέλφων τους που συμμετείχαν στην συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κ. Μητσοτάκη, εξέδωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Δ. Αχαΐας και η Συντονιστική Επιτροπή Κτηνοτρόφων Δ. Αχαΐας. Τους κατηγορούν ότι δεν σεβάστηκαν τις αποφάσεις τους.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Σήμερα και χωρίς καμία συνεννόηση και ενημέρωση μάθαμε ότι 2 μέλοι της συντονιστικής επιτροπής κινούμενα μεμονωμένα και υποκινούμενα κομματικά αποφάσισαν να παρευρεθούν στην συνάντηση με τον πρωθυπουργό μη σεβόμενα την γραμμή που είχαμε αποφασίσει από κοινού από την αρχή των κινητοποιήσεων. Δηλώνουμε ότι δεν εκπροσωπούν κανέναν άλλο παρα μόνω τον εαυτό τους. Η αγρότες της δυτικής αχαΐας και οι κτηνοτρόφοι τάσονται 100% με τις αποφάσεις της πανελλαδικής. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δεν θα διασπαστούν όσο και να το προσπαθούν οι κυβερνητικοί χειρισμοί. Είμαστε όλοι μαζί μία γροθιά για την επιβίωσή μας όσοι “εφιάλτες” και να φανερωθούν».

Στα μπλόκα

Οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας σήμερα προχωρούν σε αποκλεισμό για τρεις ώρες στην παλαιά εθνική οδό στο ύψος του Πλατυκάμπου. Από τις 15:00 έως τις 18:00, θα είναι παρατεταγμένοι με τα τρακτέρ στο σημείο, διακόπτοντας την κυκλοφορία.

Οι αγρότες που συμμετέχουν στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων επανέλαβαν το αίτημά τους προς το Μέγαρο Μαξίμου να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση με τον πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή δύο αντιπροσωπειών: μίας 25 αγροτών και μίας δεύτερης 10 κτηνοτρόφων, αλιέων και μελισσοκόμων. Για τον λόγο αυτόν, αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στη σημερινή προγραμματισμένη συνάντηση.

Οι επόμενες κινήσεις των αγροτών αναμένεται να αποφασιστούν την Τετάρτη, στη νέα πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, που θα πραγματοποιηθεί στη 1:00 μ.μ. στον Παλαμά Καρδίτσας. Στο τραπέζι εξετάζονται όλα τα σενάρια ακόμα και συλλαλητήριο στην Αθήνα.

Σε αποκλεισμό των διοδίων Μαλγάρων, επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Αθήνας, προχώρησαν οι παραγωγοί το μεσημέρι της Τρίτης κλείνοντας το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα και προς Θεσσαλονίκη. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών, ενώ το πότε θα ανοίξει εκ νέου ο δρόμος παραμένει άγνωστο και θα αποφασιστεί σε νέα γενική συνέλευση των παραγωγών.

Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό του κόμβου της Τρίγλιας, επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών προχώρησαν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι Νομού Χαλκιδικής.

Κλειστός ο Προμαχώνας

Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού του Προμαχώνα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας -μόνο για φορτηγά- προχώρησαν λίγο μετά τις δύο το μεσημέρι της Τρίτης, οι αγρότες του μπλόκου.

Στη Δυτική Μακεδονία οι αγρότες προχώρησαν σε κλείσιμο επ’ αόριστον της Εγνατίας Οδού για όλα τα οχήματα (εκτός των έκτακτων περιστατικών) και του παραδρόμου της παλαιάς Εθνικής οδού Κοζάνης – Καστοριάς μόνο για τα φορτηγά. Από τις 19:00 θα κλείσει το Τελωνείο της Νίκης στην Φλώρινα μόνο για τα φορτηγά.

Την απόφαση να κλείσουν την Εθνική Οδό Ιωαννίνων – Κακκαβιάς πήραν οι αγρότες του μπλόκου στο Καλπάκι, καθώς συντάσσονται με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Deals: Με φόρα από το 2025 το ποδαρικό του 2026

Deals: Με φόρα από το 2025 το ποδαρικό του 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η διατροφική πυραμίδα «ανάποδα» – Τι αλλάζει με τις νέες συστάσεις των ΗΠΑ

Η διατροφική πυραμίδα «ανάποδα» – Τι αλλάζει με τις νέες συστάσεις των ΗΠΑ

Economy
Ελληνικό 10ετές ομόλογο: Προσφορές πάνω από 51 δισ. ευρώ

Ελληνικό 10ετές ομόλογο: Προσφορές πάνω από 51 δισ. ευρώ

inWellness
inTown
«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Stream newspaper
Δίκη Novartis: Ποινές φυλάκισης 25 και 28 μηνών με αναστολή σε Δεσταμπασίδη και Μαραγγέλη
Ελλάδα 13.01.26

Δίκη Novartis: Ποινές φυλάκισης 25 και 28 μηνών με αναστολή σε Δεσταμπασίδη και Μαραγγέλη

Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε στους κατηγορούμενους το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά τη πράξη, το οποίο και είχαν αιτηθεί νωρίτερα δια των συνηγόρων τους

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Απεργία ταξί: Με καπνογόνα και κόρνες οδεύουν προς το υπουργείο Μεταφορών
Ελλάδα 13.01.26

Απεργία ταξί: Με καπνογόνα και κόρνες οδεύουν προς το υπουργείο Μεταφορών

Σε 48ωρη απεργία οι οδηγοί ταξί - Τα αιτήματά τους - Το ΣΑΤΑ προειδοποιεί πως «αν η κυβέρνηση συνεχίσει να αγνοεί τα δίκαια αιτήματά μας, η απάντηση μας θα είναι σφοδρή, αγωνιστική και με μεγάλες εκπλήξεις».

Σύνταξη
Δολοφονία Γρηγορόπουλου: Επεισοδιακή η δίκη Κορκονέα στον Άρειο Πάγο
Ελλάδα 13.01.26

Δολοφονία Γρηγορόπουλου: Επεισοδιακή η δίκη Κορκονέα στον Άρειο Πάγο

Ο εισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου εισηγήθηκε να απορριφθεί η αίτηση αναίρεσης του κατηγορούμενου, πρόταση που αν γίνει δεκτή από τον Άρειο Πάγο θα επικυρωθεί η ποινή της ισόβιας κάθειρξης

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Καραχάλιος για Καρυστιανού: «Την έχει μαγέψει η Γρατσία, την έχουν παγιδέψει με τους αστρολογικούς χάρτες»
Βίντεο 13.01.26

Καραχάλιος για Καρυστιανού: «Την έχει μαγέψει η Γρατσία, την έχουν παγιδέψει με τους αστρολογικούς χάρτες»

Επίθεση στην Μαρία Καρυστιανού εξαπέλυσε ο Νίκος Καραχάλιος λέγοντας ότι «έχει χάσει το μέτρο» ότι «λέει συνεχώς ψέματα» και ότι «δεν σκέφτεται λογικά»

Σύνταξη
Σέρρες: Συγκλονίζει ο πατέρας του 17χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου – «Ο άγγελός μου, έφυγε μαρτυρικά»
Ελλάδα 13.01.26

Συγκλονίζει ο πατέρας του 17χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στις Σέρρες: «Ο άγγελός μου, έφυγε μαρτυρικά»

«Εάν αυτόν τον είχαν πάρει και τον είχαν βάλει σε μία δομή φιλοξενίας ανηλίκων, αυτή τη στιγμή εγώ δεν θα πονούσα έτσι» λέει ο πατέρας του 17χρονου

Σύνταξη
Συνελήφθη 53χρονος καταδικασμένος για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου στη Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 13.01.26

Συνελήφθη 53χρονος καταδικασμένος για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου στη Θεσσαλονίκη

σε βάρος του 53χρονου εκκρεμούσε απόφαση δικαστηρίου της Ρόδου, με την οποία καταδικάστηκε σε συνολική κάθειρξη 16 ετών για γενετήσιες πράξεις και κατάχρηση ανηλίκου, όπου το θύμα δεν έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιράν: Το κύμα αμφισβήτησης ενισχύεται, αλλά το καθεστώς θα αντέξει, λένε αναλυτές
Reuters 13.01.26

Το κύμα αμφισβήτησης στο Ιράν ενισχύεται, αλλά το καθεστώς θα αντέξει, λένε αναλυτές

Επιβίωση του καθεστώτος, ωστόσο, δεν σημαίνει σταθερότητα, επισημαίνουν οι αναλυτές. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις από το 1979

Σύνταξη
Φουρνιέ: «Περιμένουμε μία δύσκολη μάχη με την Παρτιζάν – Ποτέ δεν είναι εύκολο να παίζεις εκεί»
Μπάσκετ 13.01.26

Φουρνιέ: «Περιμένουμε μία δύσκολη μάχη με την Παρτιζάν – Ποτέ δεν είναι εύκολο να παίζεις εκεί»

Ο Εβάν Φουρνιέ παραχώρησε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Παρτιζάν (14/1, 20:30) και τόνισε ότι οι Ερυθρόλευκοι αναμένουν μία δύσκολη μάχη.

Σύνταξη
Ο εισαγγελέας της Νότιας Κορέας ζητά την θανατική ποινή για τον πρώην πρόεδρο Γιουν
Επιβολή στρατιωτικού νόμου 13.01.26

Ο εισαγγελέας της Νότιας Κορέας ζητά την θανατική ποινή για τον πρώην πρόεδρο Γιουν

Στις 3 Δεκεμβρίου 2024, ο Γιουν κήρυξε στρατιωτικό νόμο, για πρώτη φορά στη Νότια Κορέα από την εποχή της στρατιωτικής δικτατορίας του Τσουν Ντου-Χουάν το 1980

Σύνταξη
Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ: «800 εκατ. από 64 δράσεις ΕΣΠΑ για ΜμΕ, μηδέν ευρώ δαπάνη – Είναι σκοπιμότητα, όχι ανικανότητα
«Συστημικό πρόβλημα» 13.01.26

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ: «800 εκατ. από 64 δράσεις ΕΣΠΑ για ΜμΕ, μηδέν ευρώ δαπάνη – Είναι σκοπιμότητα, όχι ανικανότητα

Πολλές δράσεις του ΕΣΠΑ, που αφορούν τις ΜμΕ, παραμένουν σε πλήρη ακινησία,«καθώς δεν έχει εκταμιευτεί ούτε ένα ευρώ», καταγγέλλουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Μικρά και μεγάλα τέρατα: ΜΚΟ καταγγέλλει εκμετάλλευση σε εργοστάσιο παραγωγής Labubu
Κίνα 13.01.26

Μικρά και μεγάλα τέρατα: ΜΚΟ καταγγέλλει εκμετάλλευση σε εργοστάσιο παραγωγής Labubu

Μια ΜΚΟ για τα εργασιακά δικαιώματα αναφέρει ότι βρήκε στοιχεία για εκμετάλλευση εργαζομένων στην αλυσίδα εφοδιασμού της Labubus, των γούνινων παιχνιδιών που κατέκτησαν τον κόσμο το 2025

Σύνταξη
Καρφιά για τους απόντες από τον Μητσοτάκη, με υποσχετικές για το μέλλον «γλυκαίνει» τους παρόντες
Πολιτική Γραμματεία 13.01.26

Καρφιά για τους απόντες από τον Μητσοτάκη, με υποσχετικές για το μέλλον «γλυκαίνει» τους παρόντες

«Τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρεώνοντας σε όσους δεν πήγαν και ιδιοτελείς σκοπούς. «Είμαστε εδώ να δούμε τι περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν», είπε, χωρίς να αφήνει περιθώρια, ενώ μοιράζει υποσχετικές για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Προαιρετική» διαφάνεια και υποχρεωτική συσκότιση – «Στον αέρα» οι πληρωμές των αγροτών
Επικαιρότητα 13.01.26

Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Προαιρετική» διαφάνεια και υποχρεωτική συσκότιση – «Στον αέρα» οι πληρωμές των αγροτών

«Η Νέα Αριστερά ζητά άμεσα πλήρη δημοσιοποίηση όλων των στοιχείων που αφορούν τον έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και της επιστολής παραίτησης του ορκωτού λογιστή»

Σύνταξη
Capital Economics: Ξεχάστε τις «σφαίρες επιρροής», το νου σας στα μπλοκ υπερδυνάμεων
Παγκόσμια σκακιέρα 13.01.26

Capital Economics: Ξεχάστε τις «σφαίρες επιρροής», το νου σας στα μπλοκ υπερδυνάμεων

Το δόγμα "Ντονρόε" αναζωπύρωσε τις συζητήσεις περί σφαιρών επιρροής, με τις ΗΠΑ να εστιάζουν στο Δυτικό Ημισφαίριο. Όμως τα πράγματα είναι πολύ πιο σύνθετα, υποστηρίζει η Capital Economics.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο 16χρονος μαθητής που κατέκτησε Χρυσή Σφαίρα – Ο Όουεν Κούπερ ήρθε για να αλλάξει την υποκριτική
Culture Live 13.01.26

Ο 16χρονος μαθητής που κατέκτησε Χρυσή Σφαίρα – Ο Όουεν Κούπερ ήρθε για να αλλάξει την υποκριτική

Ο Όουεν Κούπερ στεκόταν καταμεσής της σκηνής των Χρυσών Σφαιρών, μπροστά στην ελίτ του Χόλιγουντ, λέγοντας ότι η εμπειρία «του φαινόταν απλά εξωπραγματική».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τι συμβαίνει όταν ποντίκια εργαστηρίου απελευθερώνονται στο λιβάδι
Επιστροφή στη φύση 13.01.26

Τι συμβαίνει όταν ποντίκια εργαστηρίου απελευθερώνονται στο λιβάδι

Τα ποντίκια απελευθερώθηκαν από το άγχος που είχαν αναπτύξει στο εργαστήριο, εύρημα που αναδεικνύει τη σημασία των πλούσιων ερεθισμάτων και των προκλήσεων για την ψυχική υγεία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ξύλο σε αγώνα πρωταθλήματος Νέων στην Ισπανία – Εισέβαλαν στο γήπεδο και οι γονείς! (vids)
Ποδόσφαιρο 13.01.26

Ξύλο σε αγώνα πρωταθλήματος Νέων στην Ισπανία – Εισέβαλαν στο γήπεδο και οι γονείς! (vids)

Ντροπιαστικές εικόνες για το ισπανικό ποδόσφαιρο σε αγώνα ομάδων νέων στη Γρανάδα, όταν ο αγωνιστικός χώρος μετατράπηκε σε ρινγκ μετά από συμπλοκή των παικτών και την ταυτόχρονη είσοδο των γονιών στον αγωνιστικό χώρο...

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο