Μπαράζ αποκλεισμών η πρώτη απάντηση των αγροτών που συντάσσονται με την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων με πολύωρους αποκλεισμούς στο οδικό δίκτυο. Αγωνιστική διάθεση στα «μπλόκα», χωρίς να κλείνουν την πόρτα του διαλόγου. Ρήγμα στο ενιαίο μέτωπο των αγροτών και αιχμηρή ανακοίνωση του Αγροτικού Συλλόγου Δ. Αχαΐας και της Συντονιστικής Επιτροπής Κτηνοτρόφων Δ. Αχαΐας.

«Όχι» στα παιχνίδια της κυβέρνησης είπαν οι αγρότες της Πανελλαδικής και ετοιμάζονται για νέα κλιμάκωση

Την ώρα που ο πρωθυπουργός υποδέχεται την ομάδα των «προθύμων», με το τοπίο να είναι θολό σε σχέση με το αν και ποιους τελικά εκπροσωπεί, η κατάσταση βαίνει προς μετωπική σύγκρουση.

Σκληρή ανακοίνωση για τους… «πρόθυμους»

Στο μεταξύ, στην Αχαΐα, ανακοίνωση που στρέφεται κατά των δύο συναδέλφων τους που συμμετείχαν στην συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κ. Μητσοτάκη, εξέδωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Δ. Αχαΐας και η Συντονιστική Επιτροπή Κτηνοτρόφων Δ. Αχαΐας. Τους κατηγορούν ότι δεν σεβάστηκαν τις αποφάσεις τους.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Σήμερα και χωρίς καμία συνεννόηση και ενημέρωση μάθαμε ότι 2 μέλοι της συντονιστικής επιτροπής κινούμενα μεμονωμένα και υποκινούμενα κομματικά αποφάσισαν να παρευρεθούν στην συνάντηση με τον πρωθυπουργό μη σεβόμενα την γραμμή που είχαμε αποφασίσει από κοινού από την αρχή των κινητοποιήσεων. Δηλώνουμε ότι δεν εκπροσωπούν κανέναν άλλο παρα μόνω τον εαυτό τους. Η αγρότες της δυτικής αχαΐας και οι κτηνοτρόφοι τάσονται 100% με τις αποφάσεις της πανελλαδικής. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δεν θα διασπαστούν όσο και να το προσπαθούν οι κυβερνητικοί χειρισμοί. Είμαστε όλοι μαζί μία γροθιά για την επιβίωσή μας όσοι “εφιάλτες” και να φανερωθούν».

Στα μπλόκα

Οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας σήμερα προχωρούν σε αποκλεισμό για τρεις ώρες στην παλαιά εθνική οδό στο ύψος του Πλατυκάμπου. Από τις 15:00 έως τις 18:00, θα είναι παρατεταγμένοι με τα τρακτέρ στο σημείο, διακόπτοντας την κυκλοφορία.

Οι αγρότες που συμμετέχουν στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων επανέλαβαν το αίτημά τους προς το Μέγαρο Μαξίμου να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση με τον πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή δύο αντιπροσωπειών: μίας 25 αγροτών και μίας δεύτερης 10 κτηνοτρόφων, αλιέων και μελισσοκόμων. Για τον λόγο αυτόν, αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στη σημερινή προγραμματισμένη συνάντηση.

Οι επόμενες κινήσεις των αγροτών αναμένεται να αποφασιστούν την Τετάρτη, στη νέα πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, που θα πραγματοποιηθεί στη 1:00 μ.μ. στον Παλαμά Καρδίτσας. Στο τραπέζι εξετάζονται όλα τα σενάρια ακόμα και συλλαλητήριο στην Αθήνα.

Σε αποκλεισμό των διοδίων Μαλγάρων, επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Αθήνας, προχώρησαν οι παραγωγοί το μεσημέρι της Τρίτης κλείνοντας το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα και προς Θεσσαλονίκη. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών, ενώ το πότε θα ανοίξει εκ νέου ο δρόμος παραμένει άγνωστο και θα αποφασιστεί σε νέα γενική συνέλευση των παραγωγών.

Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό του κόμβου της Τρίγλιας, επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών προχώρησαν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι Νομού Χαλκιδικής.

Κλειστός ο Προμαχώνας

Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού του Προμαχώνα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας -μόνο για φορτηγά- προχώρησαν λίγο μετά τις δύο το μεσημέρι της Τρίτης, οι αγρότες του μπλόκου.

Στη Δυτική Μακεδονία οι αγρότες προχώρησαν σε κλείσιμο επ’ αόριστον της Εγνατίας Οδού για όλα τα οχήματα (εκτός των έκτακτων περιστατικών) και του παραδρόμου της παλαιάς Εθνικής οδού Κοζάνης – Καστοριάς μόνο για τα φορτηγά. Από τις 19:00 θα κλείσει το Τελωνείο της Νίκης στην Φλώρινα μόνο για τα φορτηγά.

Την απόφαση να κλείσουν την Εθνική Οδό Ιωαννίνων – Κακκαβιάς πήραν οι αγρότες του μπλόκου στο Καλπάκι, καθώς συντάσσονται με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων