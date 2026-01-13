Αγρότες: Στο Μαξίμου η αντιπροσωπεία των «προθύμων» για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – Συνεδριάζει αύριο για κλιμάκωση η Πανελλαδική Επιτροπή

Συναντάται στις 15:00, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η ομάδα των «προθύμων», με το τοπίο να είναι θολό σε σχέση με το αν και ποιους τελικά εκπροσωπεί, με την κυβέρνηση σε πλήρη σύγκρουση με την πραγματικότητα, να επιχειρεί να τους παρουσιάσει ως εκπροσώπους της πλειοψηφίας, βλέποντας πάντως ότι ακόμη και τα δικά της νούμερα «δεν βγαίνουν».

Νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ισχυρίστηκε ότι αυτοί που πάνε στο Μαξίμου, είναι η «πλειοψηφία» και επιχείρησε να πείσει ότι υπερτερούν της πανελλαδικής των 60 και πλέον μπλόκων, που περιλαμβάνουν τους αγρότες στα πανίσχυρα μπλόκα της Θεσσαλίας και τα μεγάλα αγροτικά μέτωπα της Μακεδονίας και της δυτικής Ελλάδας.

Παρέθεσε δε τους συμμετέχοντες (κάποιοι εκ των οποίων ωστόσο εκπροσωπούν μόνο τον εαυτό τους, όπως έχουν καταγγείλει οι αγωνιζόμενοι αγρότες), καταδεικνύοντας την αλλεργία της κυβέρνησης στις συλλογικές αποφάσεις λέγοντας το «πάνε πια οι εποχές των συνελεύσεων.

Oι αγρότες έφτασαν λίγο πριν τις 3 στο Μέγαρο Μαξίμου για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Σύμφωνα με πηγές, εκτός από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη συνάντηση με την αντιπροσωπεία των «προθύμων» θα παραστούν από πλευράς κυβέρνησης οι εξής:

-Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης

-Κώστας Τσιάρας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

-Θάνος Πετραλιάς, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

-Γιάννης Ανδριανός, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

-Χρήστος Κέλλας, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

-Σπύρος Πρωτοψάλτης, ΓΓ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

-Αντώνης Φιλιππής, ΓΓ Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων

-Αργυρώ Ζέρβα, ΓΓ Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών

-Ανδρέας Λυκουρέντζος, Πρόεδρος ΕΛΓΑ

-Θανάσης Κοντογεώργης, Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό

-Γιώργος Μυλωνάκης, Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό

Λίστα με 25 ονόματα

Η κυβέρνηση μιλά για «εκπροσώπους» 14 μπλόκων και φορέων, ενώ υπάρχει και λίστα με 25 ονόματα.

1. Τσίλιας Χρήστος, γραμματέας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης (Πράσινα Φανάρια)

2. Λιολιόπουλος Αναστάσιος, πρόεδρος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας

3. Βόλκος Νίκος, μέλος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας

4. Τόπης Αθανάσιος, μέλος Α.Σ. Αλεξάνδρειας

5. Διαμαντόπουλος Αδαμάντιος, πρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου

6. Παναγής Ιωάννης, αντιπρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου

7. Παπαδόπουλος Γεώργιος, πρόεδρος Α.Σ. Δήμου Πέλλας

8. Δημητριάδης Νίκος, μέλος ΑΣ Δ. Σκύδρας

9. Τοπαλίδης Στέφανος, πρόεδρος ΑΣ Δ. Σκύδρας

10. Μπαλούκας Δημήτρης, πρόεδρος Πανθεσσαλικής Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων

11. Παπακωστούλης Θεόδωρος ΑΣ πρ. Δ. Πλατυκάμπου

12. Μπατρακούλης Αντώνης, μέλος ΑΣ Δ. Πλατυκάμπου

13. Παρλάντζας Νίκος, εκπρόσωπος κτηνοτρόφων των οποίων το ζωικό κεφάλαιο θανατώθηκε στο πλαίσιο μέτρων βιοασφάλειας

14. Καλόγερος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος κτηνοτρόφων Μαγνησίας

15. Πάντζιος Χρήστος, αγρότης, Μικροθήβες

16. Παπαθανασίου Αναστασία, νέα αγρότισσα, Μικροθήβες

17. Παλιούρας Γεώργιος, πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας

18. Δημούλιας Ιωάννης, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιάτου, επικεφαλής αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου

19. Λέγγας Μάρκος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Οργάνωσης Παραγωγών Πήγασος Αγροδιατροφή, μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου

20. Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος Α.Σ. Δυτικής Αχαΐας

21. Τσίλιας Δημήτριος, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών

22. Ορφανουδάκης Μανώλης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Φαιστού και αντιπρόεδρος συντον. Ν. Ηρακλείου

23. Γαϊτάνης Γιάννης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Ιεράπετρας.

24. Καββουσανάκης Μανώλης, ταμίας αγροτικού συλλόγου Ιεράπετρας με εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση πέντε αγροτικών συλλόγων Κρήτης

25. Φασομυτάκης Γιάννης, εκπρόσωπος αγροτικού συλλόγου νότιας Κρήτης

Στη λίστα υπάρχουν ονόματα που οποία περιλαμβάνουν ιδιότητες όπως… «αγρότης» και «αγρότισσα» από τις Μικροθήβες, και άλλους που δεν αποσαφηνίζεται πώς μετέχουν.

Κλιμακώνουν οι αγρότες – «Δεν μας επηρεάζει αυτή η συνάντηση»

«Εμείς δεν παίζουμε το παιχνίδι της κυβέρνησης», τόνισε ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, σε παρέμβασή του στην ΕΡΤ, προσθέτοντας πως «τα 62 μπλόκα, αυτοί που έχουμε τα τρακτέρ στον δρόμο δεν μας επηρεάζει αυτή η συνάντηση, ας αποφασίσουν για τους εαυτούς τους».

«Εμείς έχουμε τα αιτήματά μας και θα πάμε στον πρωθυπουργό όταν αποφασίσει να κάνει ουσιαστικό διάλογο», είπε.

Η πανελλαδική των 62 μπλόκων θα συνεδριάσει αύριο το μεσημέρι εκ νέου στον Παλαμά Καρδίτσας, για να αποφασίσει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, κόντρα στις απειλές της κυβέρνησης για καταστολή και ποινικές διώξεις.

Απειλεί τους αγρότες η κυβέρνηση και μιλά για εγκάθετους

«Ήρθε νομίζω η στιγμή να συνεννοηθούμε ότι το να κόβεις την Ελλάδα στα δύο, ειδικά μετά από τόση ικανοποίηση αιτημάτων, είναι κάτι παράνομο που απλά και μόνο οι Αρχές πρέπει να επιληφθούν» είπε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε τηλεοπτική συνέντευξη.

Ερωτηθείς, μάλιστα, αν η Αστυνομία θα επέμβει σε περίπτωση που κλείσουν οι δρόμοι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε πως είναι υποχρέωση των Αρχών και της Δικαιοσύνης, με τον τρόπο που κρίνουν, να παρέμβουν χωρίς ακρότητες όπως προβλέπει ο νόμος. «Χωρίς την Αστυνομία δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο νόμος αν κλείσουν οι δρόμοι», είπε.

Κατέφυγε στη γνωστή τακτική της συκοφάντησης και αντιστροφής της πραγματικότητας, κάνοντας λόγο για «μειοψηφία» και «κομματικά εγκάθετους» που πυρπολούν τον διάλογο και «υποκινούν αυτές τις αντιδράσεις» ονοματίζοντας συγκεκριμένα το ΚΚΕ.

«Στέλνω ένα μήνυμα ακόμα και τώρα σε αυτή τη μειοψηφία η οποία κινείται από ξεκάθαρα κομματικά συνδικαλιστικά κίνητρα, να καταλάβει, είναι σίγουρα και το ΚΚΕ, μα σίγουρα και το ΚΚΕ, να καταλάβει ότι το 2026 δεν είναι ούτε ’96 ούτε 2006. Πάνε οι εποχές των θρυλικών γενικών συνελεύσεων που όλοι συμμετείχαμε στα πανεπιστήμια, εμείς ήμασταν βέβαια στην άλλη πλευρά πάντοτε, της λογικής, αλλά δεν έχει σημασία. Ο κόσμος πρέπει να πάει μπροστά, η κυβέρνηση θα κριθεί και από αυτό και θα κριθεί και από την αποτελεσματικότητα στα υπόλοιπα», ανέφερε.

Αποκλεισμοί δρόμων και τελωνείων

Οι αγρότες συνεχίζουν τις κατά τόπους κινητοποιήσεις.

Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό του κόμβου της Μπάρας Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, προχωρούν σήμερα οι παραγωγοί από τις 12:00, διακόπτοντας τη διέλευση φορτηγών παντός τύπου. Παράλληλα, από τις 13:00 και για δύο ώρες θα αποκλειστούν και οι παρακαμπτήριες οδοί, βάσει σχετικής απόφασης της γενικής τους συνέλευσης.

Σύμφωνα με τους ίδιους, η κατάσταση θα αξιολογείται διαρκώς και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, δεν αποκλείεται να προχωρήσουν σε αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρά προβλήματα.

Στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας βρίσκονται παραγωγοί από όλη τη Δυτική Μακεδονία, με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα. Κατά τις ώρες του αποκλεισμού, η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων, των τουριστικών λεωφορείων, καθώς και των οχημάτων έκτακτης ανάγκης, διεξάγεται, μέσω παράκαμψης, από την παλαιά Εθνική Οδό Κοζάνης – Καστοριάς.

Παρόμοια κινητοποίηση αποφάσισαν οι παραγωγοί στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης – Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ. Με απόφαση της γενικής τους συνέλευσης, το σημείο θα μείνει αποκλεισμένο μέχρι τις 5 το απόγευμα. Στο σημείο βρίσκονται αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας, καθώς και του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Αμυνταίου, μεταδίδει το ΑΠΕ. Σύμφωνα με τους ίδιους, η κατάσταση θα αξιολογείται διαρκώς και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, δεν αποκλείεται να προχωρήσουν σε αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρά προβλήματα.

Σε πολύωρους αποκλεισμούς προχωρούν από σήμερα οι παραγωγοί στα τελωνεία του Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία. Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σε συνέχεια των αποφάσεων που έλαβαν στις γενικές τους συνελεύσεις, όπου οριστικοποίησαν τη θέση τους να μην προσέλθουν σήμερα σε διάλογο με τον πρωθυπουργό.

Στο πλαίσιο αυτό, από τις 12:30 σήμερα, οι παραγωγοί των Σερρών προχώρησαν σε αποκλεισμό του τελωνείου του Προμαχώνα, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο, για φορτηγά παντός τύπου καθώς και για Ι.Χ. οχήματα. Ο αποκλεισμός, όπως αποφασίστηκε στη γενική συνέλευση, θα διαρκέσει τουλάχιστον 24 ώρες, ενώ το πότε θα ανοίξει εκ νέου το τελωνείο θα αποφασιστεί σε νέα σύσκεψη των παραγωγών.

Οι παραγωγοί στο τελωνείο των Ευζώνων προχώρησαν σε αποκλεισμό του σημείου, έως τις 16:00 και από τις 19:00 έως τις 00:00, όπως αποφασίστηκε στη γενική τους συνέλευση. Ο αποκλεισμός αφορά τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο από τη χώρα και ισχύει για όλα τα οχήματα, φορτηγά και Ι.Χ. επιβατικά, ενώ η διέλευση θα επιτρέπεται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.

Σε τετράωρο αποκλεισμό του τελωνείου της Νίκης, από τις 19.00, αποφάσισαν να προχωρήσουν και σήμερα οι παραγωγοί που βρίσκονται στο σημείο, με την κινητοποίηση να αφορά όλα τα φορτηγά. Παράλληλα, με απόφαση της γενικής τους συνέλευσης, από τις 20.00 και για δύο ώρες θα απαγορεύεται και η διέλευση των Ι.Χ. επιβατικών οχημάτων.

Στο Νευροκόπι Δράμας, οι παραγωγοί αποφάσισαν στη γενική τους συνέλευση να μην προχωρήσουν σήμερα σε αποκλεισμό, λόγω του παγετού και προς αποφυγήν ατυχημάτων, καθώς το θερμόμετρο τις βραδινές ώρες αγγίζει τους -13 βαθμούς Κελσίου. Το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία.