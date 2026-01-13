Πυρ ομαδόν κατά της κυβέρνησης για τους χειρισμούς στο αγροτικό

Μετά τον εμπαιγμό της κυβέρνησης κατά της πλειοψηφίας των αγροτών, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί σήμερα μόνο με εκπρόσωπους των «προθύμων».

Η συνάντηση με τους εκπροσώπους των μπλόκων που πρωτοστατούσαν στις κινητοποιήσεις οδηγήθηκε σε ναυάγιο με ευθύνη της κυβέρνησης.

Η εξέλιξη αυτή, έχει προκαλέσει την οργή της πλειοψηφίας του αγροτικού κόσμου ενώ και εκπρόσωποι κομμάτων εκτοξεύουν «πυρά» κατά της κυβέρνησης για τους χειρισμούς στο αγροτικό.

Καρχιμάκης: «Για άλλη μία φορά η κυβέρνηση δεν διαχειρίστηκε το θέμα με γνώμονα το καλό των Ελλήνων»

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ο κ. Καρχιμάκης (ΠΑΣΟΚ) τονίζει μιλώντας στο MEGA, ότι η κυβέρνηση δεν έκανε το αυτονόητο και δεν διαχειρίστηκε το ζήτημα προς όφελος των αγροτών και της χώρας.

«Να πούμε αλήθειες; Όλοι θέλουν το διάλογο. Και όλοι ήθελαν το διάλογο. Κανένας αγρότης δεν ήθελε να κάνει γιορτές στο δρόμο και στο κρύο. Κανένας. Και κανένας δεν ήθελε να κολλήσει. Το πρόβλημα είναι ότι η κυβέρνηση, επί 45 μέρες πριν και πλέον έχουμε φτάσει τις 60 και, δεν έκανε το αυτονόητο.

Αυτό που έλεγε το ΠΑΣΟΚ. Ότι αν ήμασταν εμείς κυβέρνηση θα είχαμε εξειδικεύσει από την πρώτη στιγμή τα μέτρα και είχαμε μιλήσει για συγκεκριμένα μέτρα: 7 λεπτά το αγροτικό ρεύμα, πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στους βασικούς συντελεστές κόστους παραγωγής, όπως τα λιπάσματα που είναι πέντε φορές πιο ακριβά στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, προστασία της αγροτικής γης από πλειστηριασμούς και βεβαίως αφορολόγητο στην αντλία. Αυτά τα βασικά ως βάση διαλόγου και καταψήφιση της Mercosur. Τα βασικά και μετά θα συζητάγαμε τα υπόλοιπα αιτήματα», τόνισε.

«Για το εάν είναι πολιτικό θέμα, νομίζω ότι το επιχείρημα είναι αντίστροφο. Δηλαδή, αν ίσχυε αυτό, η κυβέρνηση θα ‘κανε το αυτονόητο. Θα έλεγε «παιδιά, ελάτε. 25, 35 στα καλά τα 100 ήτανε. Ελάτε να συζητήσουμε». Και φύγετε καταγγέλλοντας. Δεν έκανε αυτό. Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή δεν διαχειρίστηκε το ζήτημα με άξονα το καλό των Ελλήνων και της Ελλάδας. Θέλω να σας θυμίσω ότι αυτή η συζήτηση δεν γίνεται σε κενό οικονομικό. Γίνεται τη στιγμή που έχουμε τρία μεγάλα ινστιτούτα να λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση για πρώτη φορά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αντιμετωπίζει κίνδυνο επισιτιστικής κρίσης και το μεγαλύτερο κίνδυνο επισιτιστικής κρίσης από τις ευρωπαϊκές χώρες, τον αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Άρα αντί 40 μέρες να προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα, να μην ταλαιπωρηθούν ούτε οι αγρότες ούτε η υπόλοιπη κοινωνία, αλλά βασικά να δώσει προοπτική και ελπίδα στον αγροτικό κόσμο και επάρκεια σε ό,τι αφορά στον αγροδιατροφικό τομέα, έκανε επικοινωνιακά παιχνίδια. Έπαιξε, είχε επικοινωνιακή βούληση»,

»Νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει μία συγκεκριμένη τακτική ιδεολογική. Δεν πιστεύει στο μικρό και μεσαίο κλήρο, δεν πιστεύει στη μικρή και μεσαία επιχείρηση, δεν πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Και με αυτόν τον τρόπο καταστρέφει τους ανθρώπους οι οποίοι βασίζονται στο μικρό και μεσαίο κλήρο. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι απλά μια πολιτική εκτίμηση του ΠΑΣΟΚ, μπορείτε να το δείτε να καταγράφεται σε νούμερα, όπως είδαμε στο τέλος του ’25 τη μεγάλη αύξηση στα λουκέτα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και σε εκθέσεις όπως η έκθεση Πισσαρίδη, που επί της ουσίας μιλάει για «γάγγραινα» σε ό,τι αφορά στους μικρομεσαίους για την ελληνική οικονομία.

Είναι ζήτημα ανάγκης για τους αγρότες και είναι ζήτημα επιβίωσης. Θέλω να σας πω ότι οι αγρότες δεν έχουνε, γιατί μιλάμε και για τη Mercosur αυτές τις μέρες, δεν έχουν να ανταγωνιστούν μονάχα τα προϊόντα τα οποία έρχονται από τη Λατινική Αμερική. Έρχονται να ανταγωνιστούν και τα προϊόντα για παράδειγμα από την Ιταλία, όπου το αγροτικό ρεύμα είναι στα 5 λεπτά, όπως και το βιομηχανικό ρεύμα. Εμείς είπαμε ότι τα 7 λεπτά στην ενέργεια είναι η ανώτατη τιμή και παρουσιάσαμε ένα αναλυτικό σχέδιο μέσα από το οποίο στην πενταετία θα μπορέσουμε να ρίξουμε ακόμα και στα δυόμισι λεπτά την κιλοβατώρα ή ακόμα ακόμα εφόσον πετύχει το σχέδιό μας για τις ενεργειακές κοινότητες παντού, να έχουνε οι αγρότες και ένα κάποιο εισόδημα. Και είπαμε ότι με μία συγχρηματοδότηση 50% κράτος και αγροτικοί συνεταιρισμοί, για 30.000 επένδυση των αγροτικών συνεταιρισμών του αγρότη, θα μπορεί να έχει 300 ευρώ εισόδημα. Μιλήσαμε συγκεκριμένα. Από την άλλη, η Νέα Δημοκρατία δεν κάνει αυτό και να δώσει και μία προοπτική για το πώς θα αναδομηθεί ο αγροτικός κόσμος στην Ελλάδα, διαχειρίζεται συνεχώς επικοινωνιακά. Και παίζει μουσικές καρέκλες στο Μαξίμου», υπογράμμισε.

Καραμέρος: «Η κυβέρνηση ακολουθεί την τακτική «διαίρει και βασίλευε» σε όλους τους κλάδους»

Ο κ. Καραμέρος (ΣΥΡΙΖΑ) υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση ακολουθεί την τακτική του «διαίρει και βασίλευε», προσπαθώντας να επιλέξει τους συνομιλητές της και να απαξιώσει μέρος των αγροτών.

«Να τα λέμε τα πράγματα απλά. Η κυβέρνηση ακολουθεί την τακτική «διαίρει και βασίλευε» σε όλους τους κλάδους. Όσοι εργαζόμενοι και ασχολούνται με το συνδικαλισμό, ξέρουν ότι η κυβέρνηση τα τελευταία εφτά χρόνια αυτό κάνει παντού. Όπου δεν μπορεί να ελέγξει, δημιουργεί ένα σωματείο όπου δεν θέλει να κάτσει να συζητήσει όπως συμβαίνει με τους αγρότες, προσπαθεί να τους διασπάσει, τα βρίσκει με τους μισούς, τους άλλους μισούς με δημοσιεύματα και με τις ελεγκτικές αρχές τους βγάζει στον τάκο, ότι δήθεν είναι παραβατικοί, και τώρα για πρώτη φορά θέλει να διαλέξει τους συνομιλητές της. Αυτό δεν υπακούει σε καμία λογική. Και δεν είναι έτσι όπως τα είπε ο κύριος Μαρκόπουλος, τα δοκίμασε όλα αυτές τις 45 μέρες. Δεν είδαμε αστυνομική βία και να απαντούν με άσχημο τρόπο και πολλοί από τους αγρότες στην Κρήτη; Και ξύλο είδαμε. Και την αστυνομία να κλείνει τους δρόμους ενόσω οι αγρότες τους είχαν ανοιχτούς μέσα στις γιορτές είδαμε», σημείωσε χαρακτηριστικά».

Και συνέχισε ο κ. Καραμέρος: «Η σημερινή συνάντηση κατά την γνώμη μου ματαιώθηκε γιατί προσπαθεί η κυβέρνηση, το Μέγαρο Μαξίμου, να διαλέξει τους συνομιλητές της. Και λέει η Νέα Δημοκρατία, ότι «δεν θέλουμε λέει κάποιους που είναι ελεγχόμενοι». Ποιος δεν θέλει κάποιους που είναι ελεγχόμενοι αγρότες; Που το μισό Μαξίμου είναι ελεγχόμενο; Και ο ίδιος ο πρωθυπουργός για μια σειρά υποθέσεων; Να πουν και οι αγρότες δηλαδή, «εμείς δεν θέλουμε να μιλήσουμε με τον Μητσοτάκη, με τον Μυλωνάκη, με τον Χατζηδάκη» – δεν ξέρω γω ποιοι θα είναι από την άλλη πλευρά – γιατί είναι ελεγχόμενοι για μια σειρά υποθέσεων». Η τακτική του «διαίρει και βασίλευε» έχει ένα αποτέλεσμα.

Η χώρα παραμένει κομμένη σε διάφορα σημεία εδώ και 45 μέρες. Και την ευθύνη την έχει η κυβέρνηση. Σε λίγο θα απαιτούσε να είναι στο τραπέζι από την άλλη πλευρά η κυρία με τη Φεράρι, ο Φραπές και ο Χασάπης. Έτσι έχει μάθει να αντιμετωπίζει «βολικούς» αγρότες τα τελευταία χρόνια. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Η Mercosur, δηλαδή τα προϊόντα από τη Λατινική Αμερική που θα πνίξουν την Ευρώπη και την Ελλάδα και θα διαλύσουν οριστικά την εγχώρια παραγωγή, τον πρωτογενή τομέα. Πρέπει να συζητηθεί στη Βουλή. Να το φέρει στη Βουλή και να πάρει καθαρή θέση. Είναι υπέρ ή κατά της Mercosur; Είναι υπέρ. Δεν έχει πάρει κάποια θέση διαφορετική. Η ιστορία της Mercosur ξεκίνησε το 1995. Δεν είμαστε στην ίδια κατάσταση με την κλιματική κρίση, με την ενεργειακή φτώχεια, με όλα αυτά τα οποία έχουμε μεσολαβήσει. Είμαστε στο έτος 2026».

«Μπορώ να σας φέρω πλείστα παραδείγματα. Εκτός του ότι η κυβέρνηση αυτή τα τελευταία οχτώ χρόνια, όποιος απεργούσε τον έστελνε στο αυτόφωρο, με νομοθεσίες έχουν ποινικοποιήσει τον συνδικαλισμό, σε πολλές περιπτώσεις. Και σε υπουργεία και σε οργανισμούς, πήγαινε και έφτιαχνε ένα σωματείο. Πήγαινε και έφτιαχνε ένα σωματείο προκειμένου να συνομιλεί με αυτό και να πετάει έξω το 70% των συνδικαλιστών και των εκπροσώπων. Αυτό πιστεύω θα κάνει και με τους αγρότες. Γι’ αυτό και υπάρχει αυτή η αντίδραση. Εγώ δεν θέλω κλειστούς δρόμους, θέλω ανοιχτούς δρόμους, αλλά θέλω μία ειλικρινή στάση της κυβέρνησης να λύσει το θέμα. Όταν προσπαθεί με πλάγιους τρόπους, στη λογική του «διαίρει και βασίλευε», δεν πρόκειται να βρεθεί λύση», τόνισε κλείνοντας.

Μαρκόπουλος: «Κάποιοι αγροτοσυνδικαλιστές λειτουργούν με κομματικό κριτήριο»

Από την πλευρά του ο βουλευτής της ΝΔ, κ. Μαρκόπουλος, υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση δεν υποχώρησε σε “παράλογα” αιτήματα των αγροτών σχετικά με τον αριθμό των εκπροσώπων τους στη συνάντηση, καθώς θεωρεί ότι ορισμένοι εξ αυτών λειτουργούν με κομματικά κριτήρια, επιδιώκοντας την όξυνση της κατάστασης αντί την εξεύρεση λύσεων.

«Κάποιοι, από τους εκπροσώπους των αγροτών λένε κάποια πράγματα προφανώς για να καλύψουν έναν απογοητευτικό τακτικισμό, γιατί αυτό το οποίο παρακολουθούμε είναι ένας απογοητευτικός τακτικισμός κατώτερος των περιστάσεων και κατώτερος και των προβλημάτων. Είναι ξεκάθαρο ότι πάρα, πάρα πολλοί αγρότες λειτουργούν προφανώς με άξονα, με γνώμονα και με πυξίδα τα αιτήματά τους, για τη βελτίωση συνθηκών στον κλάδο, για να πάρουν πράγματα από την κυβέρνηση. Είναι όμως και ξεκάθαρο, νομίζω είναι πασιφανές, ότι κάποιοι λειτουργούν με κομματικό κριτήριο. Έχουν πέσει κάποιες μάσκες. Υπάρχει και κομματικός προσανατολισμός σε αυτά τα οποία γίνονται. Νομίζω ότι το μπλόκο της Νίκαιας, από όπου έχουν ξεκινήσει κυρίως όλες οι αντιδράσεις, έχει και σε έναν μεγάλο βαθμό κομματική προέλευση. Ή παρακολουθώ αγροτοσυνδικαλιστές οι οποίοι έχουν υπάρξει μέχρι και υποψήφιοι σε πολιτικά κόμματα. Επειδή κάποια κόμματα έχουν τα προβλήματά τους, λόγω της συζήτησης για νέα κόμματα που θα μπουν και ενδεχομένως θα αλιεύσουν από αυτό το οποίο θεωρούν πολιτικό πεδίο δικό τους. Επειδή έχουν τις αγωνίες τους για το πώς θα υπάρξουν, είναι μία σχεδόν προεκλογική χρονιά το ’26, αυτή τη στιγμή επιδιώκουν όχι να βρεθούν λύσεις για τα προβλήματα των αγροτών, αλλά επιδιώκουν να οξύνουν την κατάσταση. Καθαρά τα πράγματα», είπε αρχικά.

«Ο πρωθυπουργός, όποιος και να είναι, τώρα είναι ο Μητσοτάκης, πριν ήταν ο Τσίπρας, πιο πριν ήταν ο Σαμαράς, ο Παπανδρέου κλπ. Ο πρωθυπουργός είναι θεσμός. Κανένας δεν δικαιούται να παίζει κρυφτούλι με έναν θεσμό. Προσωπική μου λοιπόν άποψη είναι ότι ήδη και τα δύο γκρουπ, ήδη, είναι κάτι το οποίο υπερβαίνει κάποια πράγματα. Ας γίνει όμως για να εκτονωθεί η κατάσταση. Το να κάθεται τώρα αυτή τη στιγμή μία ολόκληρη κοινωνία να βρίσκεται μπροστά σε αυτόν τον τακτικισμό, σε αυτό το παιχνίδι και σε αυτό το κρυφτούλι, νομίζω ότι είναι κατώτερο των περιστάσεων.

Και πολύ ορθά, η κυβέρνηση δεν υποχωρεί. Αρκετά δώσαμε και χώρο, δώσαμε και χρόνο. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν. Τι δηλαδή; Θα πρέπει η κυβέρνηση σε οποιοδήποτε παράλογο αίτημα να υποχωρεί; Νομίζετε τώρα εσείς ότι το θέμα ήταν οι πέντε ή δέκα καρέκλες παραπάνω; Ήδη δημιουργήθηκαν δύο γκρουπ. Το ζήτημα είναι ότι στις προτάσεις αυτές για πρόσωπα υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ελέγχονται για παράνομες πράξεις, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είχαν προβεί σε βιαιότητες και προφανώς δεν μπορεί με έναν θεσμό σαν τον πρωθυπουργό να γίνονται δεκτοί στο Μαξίμου. Και όποιος θέλει να διασύρει τον πρωθυπουργό, δεν διασύρει τον Μητσοτάκη, τον θεσμό πάει να διασύρει. Τέλος με την αντιπολιτική. Η κυβέρνηση έχει δώσει χώρο», συνέχισε και προσέθεσε ο κ. Μαρκόπουλος:

«Μάλλον οι αγρότες λειτουργούν περισσότερο σαν κοτζαμπάσηδες άλλων ετών οι οποίοι χτυπάνε το χέρι και θέλουν τα πάντα να γίνονται με τον τρόπο τους. Δεν είμαστε «αυτοκράτορες». Ένας αυτοκράτορας δεν θα άφηνε 40 ημέρες χωρίς παρέμβαση των ΜΑΤ, χωρίς να έχει υπάρξει ούτε ένα επεισόδιο με την αστυνομία, με ακρόαση των αιτημάτων. Είναι ξεκάθαρο ότι μία μερίδα αγροτών θέλει να δημιουργήσει εξεγερσιακό κλίμα για μικροκομματικά οφέλη. Έχουμε καταλάβει τι παίζεται στα μπλόκα. Από την μεριά κάποιων είναι ξεκάθαρο ότι είναι πολιτικά τα κίνητρα».