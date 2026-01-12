Στα άκρα οδηγείται η σύγκρουση της κυβέρνησης με τους αγρότες. Μετά από σχεδόν 45 ημέρες στα μπλόκα η πολυαναμενόμενη συνάντηση των εκπροσώπων του αγροκτηνοτροφικού κόσμου με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου τινάχθηκε στον «αέρα».

«Παγώνει» το μονοπάτι του διαλόγου. Η στρατηγική των «δύο ραντεβού» δυναμίτισε το κλίμα. «Μας εμπαίζουν» καταγγέλλουν οι αγρότες από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων

Η στρατηγική των «δύο ραντεβού» που υιοθέτησε η κυβέρνηση δυναμίτισε το κλίμα με την πλειοψηφία των αγροτών να καταλογίζουν στην κυβέρνηση προσπάθεια διάσπασης του αγροτικού μετώπου και το Μαξίμου να επιρρίπτει ευθύνες σε «εκείνους που με οποιοδήποτε κίνητρο θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική».

Κάτι άρχισε να αχνοφαίνεται

Η κατάσταση άρχισε να μυρίζει μπαρούτι από την Κυριακή (11/01). Οι δύο επιτροπές που δέχθηκε ο πρωθυπουργός να συναντήσει περιελάμβανε και τα αποσχισθέντα από το κοινό μέτωπο μπλόκα.

Όπως έγραφε το in, οι υποψίες των αγροτών πως στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό θα επιβληθεί και η παρουσία των μπλόκων των «προθύμων» –Πράσινα Φανάρια, Κερδύλλια, Κορίνθιοι, Κρητικοί κ.α- επιβεβαιώθηκε το πρωί της Δευτέρας αφού έγινε γνωστό πως τα αποσχισθέντα μπλόκα θα συναντηθούν με τον πρωθυπουργό το μεσημερι (15.00) της Τρίτης.

Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έχει προσπαθήσει να ξεδιαλύνει την κατάσταση λέγοντας πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα συναντήσει μόνο εκπροσώπους της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων αλλά και εκπροσώπους από περίπου 6 μπλόκα που έχουν διαφοροποιηθεί από την Πανελλαδική.

Σε μια εξελίξη της τελευταίας στιγμή ρήγμα φαίνεται πως υπάρχει και στο μειοψηφικό μπλοκ καθώς σε αλλαγή στάσης προχώρησαν οι αγρότες από την Κρήτη. Ενώ ήταν προσκεκλημένοι στη συνάντηση (εκείνης στην οποία θα πήγαιναν τα Πράσινα Φανάρια), πλέον δήλωσαν ότι δεν πρόκειται να παραστούν σε καμία συνάντηση.

Η κυβέρνηση «πήγε να μας βάλει τρικλοποδιά»

Ο εκ Θεσσαλίας ορμώμενος αγροτοσυνδικαλιστής Ρίζος Μαρούδας εξηγώντας στους συναδέλφους τι συμβαίνει υποστήριξε: Η κυβέρνηση «πήγε να μας βάλει τρικλοποδιά. Εμείς θέλαμε να πάμε στην συνάντηση, αλλά μας ακυρώνουν για να παίξουν τα δικά τους παιχνίδια».

Στην κυβέρνηση συνέχιζαν μονότονα να αναφέρουν πως στο τραπέζι δεν βρίσκεται μία συνάντηση με αγρότες και μία δεύτερη με εκπροσώπους κτηνοτρόφων, μελισσοπαραγωγών και αλιέων, καθώς και αγρότες από άλλες περιοχές της χώρας. Η κυβέρνηση δέχθηκε δύο διαφορετικές συναντήσεις με εκπροσώπους διαφορετικών μπλόκων που οι πρώτοι δεν θέλουν να προσέλθουν μαζί στη συνάντηση με τους δεύτερους.

Το γυαλί ράγισε και μετά έσπασε…

Σε όλη την επικράτεια, τη Δευτέρα (12/01), τα «όχι» στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό απ΄ όσους συντάσσονται με την Πανελλαδική Επιτροπή έπεσαν «βροχή».

Μετά το πέρας των γενικών συνελεύσεων αυτό που άρχισε να διαφαίνεται πήρε σάρκα και οστά και οι αγρότες ανακοίνωσαν πως δεν θα πάνε στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

«Καταγγέλλουμε τον εμπαιγμό απέναντι στον αγώνα μας» ανέφερε ο αγροτοσυνδικαλιστής από το μπλόκο της Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας. «Αν αλλάξει γνώμη και δεχτεί τις επιτροπές μας όπως τις έχουμε ορίσει εμείς θα προσέλθουμε στη συνάντηση», πρόσθεσε και τόνισε πως οι αγρότες συζητούν κλιμάκωση του αγώνα τους.

Οι αγρότες φέρνουν πίσω στο τραπέζι -όχι του διαλόγου- των κινητοποιήσεων blackout της χώρας σε όλα τα κεντρικά οδικά σημεία και πανελλαδικό συλλαλητήριο στην Αθήνα. Αποφάσεις θα ληφθούν στις κατά τόπους γενικές συνελεύσεις αλλά και στην τελική συνεδρίαση της πανελλαδικής επιτροπής.

Βαρύ το κλίμα στην κυβέρνηση

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο ζυγίζουν τα νέα δεδομένα. «Σαράντα ημέρες μετά, αποδείχθηκε πως οι προθέσεις κάποιων εκπροσώπων των μπλόκων ήταν άλλες και δεν αφορούσαν σε καμία περίπτωση την ικανοποίηση δίκαιων αιτημάτων του αγροτικού κόσμου», σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές εμφανώς ενοχλημένες από την απόφαση των αγροτών να μην προσέλθουν στον διάλογο.

Αφού εξηγούν διάφορα διαδικαστικά για τη συνάντηση και την αποδοχή του αιτήματος να μεταβούν στο Μέγαρο Μαξίμου 25 εκπρόσωποι έναντι 20 που ήταν ο αρχικός όρος, σημειώνουν πως «δυστυχώς, για ακόμη μια φορά η όποια προσπάθεια διαλόγου από πλευράς της κυβέρνησης, τινάζεται στον αέρα με αποκλειστική υπαιτιότητα μιας μικρής μειοψηφίας εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα, που χρησιμοποιεί τον αγροτικό αγώνα ως άλλοθι για προσωπικές ή εξωθεσμικές επιδιώξεις και η οποία επιθυμούσε να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό και πρόσωπα ελεγχόμενα από τις Αρχές για παράνομες επιδοτήσεις ή παραβατικές συμπεριφορές».

Οι ίδιες πηγές επιλέγουν να σηκώσουν τους τόνους αναφέροντας μεταξύ άλλων πως «η κυβέρνηση, αλλά κυρίως η κοινωνία δεν έχει άλλο χρόνο για εκείνους που με οποιοδήποτε κίνητρο θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική» προειδοποιώντας πως «σε περίπτωση κλιμάκωσης κινητοποιήσεων μόνες αρμόδιες είναι οι αρχές».