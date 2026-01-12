newspaper
12.01.2026 | 16:57
Μεγάλη φωτιά σε κατοικία στο Ίλιον – Kάηκαν και δύο οχήματα
Αγρότες: Σε διάλογο με τους «πρόθυμους» πάει η κυβέρνηση μετά το «μπλόκο» της Πανελλαδικής Επιτροπής
Ελλάδα 12 Ιανουαρίου 2026 | 23:43

Αγρότες: Σε διάλογο με τους «πρόθυμους» πάει η κυβέρνηση μετά το «μπλόκο» της Πανελλαδικής Επιτροπής

«Ναυάγησε» η συνάντηση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων με τον πρωθυπουργό. Επικοινωνιακή ντρίπλα της κυβέρνησης που κρατά «ζωντανό» τον διάλογο με τους αγρότες δεχόμενος στο Μαξίμου τους «προθύμους» που αποτελούν μειοψηφία του αγροτικού κινήματος. Αναπόφευκτη η σύγκρουση και η κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων με την κυβέρνηση να… περιμένει στη γωνία όσους «θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική».

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Στα άκρα οδηγείται η σύγκρουση της κυβέρνησης με τους αγρότες. Μετά από σχεδόν 45 ημέρες στα μπλόκα η πολυαναμενόμενη συνάντηση των εκπροσώπων του αγροκτηνοτροφικού κόσμου με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου τινάχθηκε στον «αέρα».

«Παγώνει» το μονοπάτι του διαλόγου. Η στρατηγική των «δύο ραντεβού» δυναμίτισε το κλίμα. «Μας εμπαίζουν» καταγγέλλουν οι αγρότες από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων

Η στρατηγική των «δύο ραντεβού» που υιοθέτησε η κυβέρνηση δυναμίτισε το κλίμα με την πλειοψηφία των αγροτών να καταλογίζουν στην κυβέρνηση προσπάθεια διάσπασης του αγροτικού μετώπου και το Μαξίμου να επιρρίπτει ευθύνες σε «εκείνους που με οποιοδήποτε κίνητρο θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική».

Κάτι άρχισε να αχνοφαίνεται

Η κατάσταση άρχισε να μυρίζει μπαρούτι από την Κυριακή (11/01). Οι δύο επιτροπές που δέχθηκε ο πρωθυπουργός να συναντήσει περιελάμβανε και τα αποσχισθέντα από το κοινό μέτωπο μπλόκα.

Μπλόκο Νίκαιας

Όπως έγραφε το in, οι υποψίες των αγροτών πως στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό θα επιβληθεί και η παρουσία των μπλόκων των «προθύμων» –Πράσινα Φανάρια, Κερδύλλια, Κορίνθιοι, Κρητικοί κ.α- επιβεβαιώθηκε το πρωί της Δευτέρας αφού έγινε γνωστό πως τα αποσχισθέντα μπλόκα θα συναντηθούν με τον πρωθυπουργό το μεσημερι (15.00) της Τρίτης.

Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έχει προσπαθήσει να ξεδιαλύνει την κατάσταση λέγοντας πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα συναντήσει μόνο εκπροσώπους της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων αλλά και εκπροσώπους από περίπου 6 μπλόκα που έχουν διαφοροποιηθεί από την Πανελλαδική.

Σε μια εξελίξη της τελευταίας στιγμή ρήγμα φαίνεται πως υπάρχει και στο μειοψηφικό μπλοκ καθώς σε αλλαγή στάσης προχώρησαν οι αγρότες από την Κρήτη. Ενώ ήταν προσκεκλημένοι στη συνάντηση (εκείνης στην οποία θα πήγαιναν τα Πράσινα Φανάρια), πλέον δήλωσαν ότι δεν πρόκειται να παραστούν σε καμία συνάντηση.

Η κυβέρνηση «πήγε να μας βάλει τρικλοποδιά»

Ο εκ Θεσσαλίας ορμώμενος αγροτοσυνδικαλιστής Ρίζος Μαρούδας εξηγώντας στους συναδέλφους τι συμβαίνει υποστήριξε: Η κυβέρνηση «πήγε να μας βάλει τρικλοποδιά. Εμείς θέλαμε να πάμε στην συνάντηση, αλλά μας ακυρώνουν για να παίξουν τα δικά τους παιχνίδια».

Στην κυβέρνηση συνέχιζαν μονότονα να αναφέρουν πως στο τραπέζι δεν βρίσκεται μία συνάντηση με αγρότες και μία δεύτερη με εκπροσώπους κτηνοτρόφων, μελισσοπαραγωγών και αλιέων, καθώς και αγρότες από άλλες περιοχές της χώρας. Η κυβέρνηση δέχθηκε δύο διαφορετικές συναντήσεις με εκπροσώπους διαφορετικών μπλόκων που οι πρώτοι δεν θέλουν να προσέλθουν μαζί στη συνάντηση με τους δεύτερους.

Το γυαλί ράγισε και μετά έσπασε…

Σε όλη την επικράτεια, τη Δευτέρα (12/01), τα «όχι» στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό απ΄ όσους συντάσσονται με την Πανελλαδική Επιτροπή έπεσαν «βροχή».

Μετά το πέρας των γενικών συνελεύσεων αυτό που άρχισε να διαφαίνεται πήρε σάρκα και οστά και οι αγρότες ανακοίνωσαν πως δεν θα πάνε στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

«Καταγγέλλουμε τον εμπαιγμό απέναντι στον αγώνα μας» ανέφερε ο αγροτοσυνδικαλιστής από το μπλόκο της Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας. «Αν αλλάξει γνώμη και δεχτεί τις επιτροπές μας όπως τις έχουμε ορίσει εμείς θα προσέλθουμε στη συνάντηση», πρόσθεσε και τόνισε πως οι αγρότες συζητούν κλιμάκωση του αγώνα τους.

Οι αγρότες φέρνουν πίσω στο τραπέζι -όχι του διαλόγου- των κινητοποιήσεων blackout της χώρας σε όλα τα κεντρικά οδικά σημεία και πανελλαδικό συλλαλητήριο στην Αθήνα. Αποφάσεις θα ληφθούν στις κατά τόπους γενικές συνελεύσεις αλλά και στην τελική συνεδρίαση της πανελλαδικής επιτροπής.

Συνέλευση των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα

Βαρύ το κλίμα στην κυβέρνηση

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο ζυγίζουν τα νέα δεδομένα. «Σαράντα ημέρες μετά, αποδείχθηκε πως οι προθέσεις κάποιων εκπροσώπων των μπλόκων ήταν άλλες και δεν αφορούσαν σε καμία περίπτωση την ικανοποίηση δίκαιων αιτημάτων του αγροτικού κόσμου», σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές εμφανώς ενοχλημένες από την απόφαση των αγροτών να μην προσέλθουν στον διάλογο.

Αφού εξηγούν διάφορα διαδικαστικά για τη συνάντηση και την αποδοχή του αιτήματος να μεταβούν στο Μέγαρο Μαξίμου 25 εκπρόσωποι έναντι 20 που ήταν ο αρχικός όρος, σημειώνουν πως «δυστυχώς, για ακόμη μια φορά η όποια προσπάθεια διαλόγου από πλευράς της κυβέρνησης, τινάζεται στον αέρα με αποκλειστική υπαιτιότητα μιας μικρής μειοψηφίας εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα, που χρησιμοποιεί τον αγροτικό αγώνα ως άλλοθι για προσωπικές ή εξωθεσμικές επιδιώξεις και η οποία επιθυμούσε να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό και πρόσωπα ελεγχόμενα από τις Αρχές για παράνομες επιδοτήσεις ή παραβατικές συμπεριφορές».

Οι ίδιες πηγές επιλέγουν να σηκώσουν τους τόνους αναφέροντας μεταξύ άλλων πως «η κυβέρνηση, αλλά κυρίως η κοινωνία δεν έχει άλλο χρόνο για εκείνους που με οποιοδήποτε κίνητρο θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική» προειδοποιώντας πως «σε περίπτωση κλιμάκωσης κινητοποιήσεων μόνες αρμόδιες είναι οι αρχές».

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
«Έπρεπε να είχε ήδη παραιτηθεί» – Αιχμηρή ανακοίνωση του Συλλόγου για Καρυστιανού, που τώρα δηλώνει ότι δεν φεύγει
Ελλάδα 12.01.26

«Έπρεπε να είχε ήδη παραιτηθεί» – Αιχμηρή ανακοίνωση του Συλλόγου για Καρυστιανού, που τώρα δηλώνει ότι δεν φεύγει

«Δεν θα επιτρέψουμε ο Σύλλογος των συγγενών του εγκλήματος των Τεμπών να αποτελέσει όχημα για προσωπικές φιλοδοξίες και επιδιώξεις», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην σκληρή ανακοίνωση του Συλλόγου, μέσω της οποίας γνωστοποιεί ότι ζήτησε την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού. Παράτυπο το email, δεν παραιτούμαι δηλώνει τώρα η ίδια και ζητά γενική συνέλευση.

Σύνταξη
Νωρίτερα κλείνουν τρεις σταθμοί του Μετρό – Το ωράριο και οι εναλλακτικές μετακινήσεις
Ελλάδα 12.01.26

Νωρίτερα κλείνουν τρεις σταθμοί του Μετρό – Το ωράριο και οι εναλλακτικές μετακινήσεις

Η αλλαγή στο ωράριο των συγκεκριμένων σταθμών του Μετρό κρίθηκε απαραίτητη λόγω των εντατικών εργασιών που πραγματοποιούνται για την εγκατάσταση δικτύου 5G, αλλά και την αντικατάσταση σιδηροτροχιών.

Σύνταξη
Πάτρα: Μυστήριο με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Βίντεο ντοκουμέντο τη δείχνει να συνομιλεί με άγνωστο άνδρα
Ελλάδα 12.01.26

Πάτρα: Μυστήριο με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Βίντεο ντοκουμέντο τη δείχνει να συνομιλεί με άγνωστο άνδρα

Η Ασφάλεια στην Πάτρα διερευνά πολύ προσεκτικά την υπόθεση και με τη δέουσα ευαισθησία, κάνοντας έκκληση σε όποιον έχει πληροφορίες, να επικοινωνήσει με τις αρχές.

Σύνταξη
Καμίνια: Τρεις κουκουλοφόροι λήστεψαν με την απειλή λοστού 97χρονη και την κόρη της – Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη
Ελλάδα 12.01.26

Καμίνια: Τρεις κουκουλοφόροι λήστεψαν με την απειλή λοστού 97χρονη και την κόρη της – Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη

Οι δράστες μπήκαν στο σπίτι των δύο γυναικών στα Καμίνια τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, τις ακινητοποίησαν και άρπαξαν χρήματα και χρυσαφικά

Σύνταξη
Άγιος Δημήτριος: Αρχηγός ομάδας χούλιγκαν ο 39χρονος που δέχθηκε πυροβολισμούς – Είχε συλληφθεί για εγκληματική οργάνωση
Άγιος Δημήτριος 12.01.26

Αρχηγός ομάδας χούλιγκαν ο 39χρονος που δέχθηκε πυροβολισμούς - Είχε συλληφθεί για εγκληματική οργάνωση

Ο 39χρονος που τραυματίστηκε στο πόδι, έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν με έντονη δραστηριότητα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου ως αρχηγός συνδέσμου οπαδών ενώ εξετάζεται η σχέση του και με κυκλώματα της αλβανικής μαφίας

Σύνταξη
Μπλόκα: «Ναυάγησε» η συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό – Καταγγέλλουν την κυβέρνηση για απόπειρα διάσπασης
«Βροχή» τα «όχι» 12.01.26 Upd: 20:56

«Ναυάγησε» η συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό - Καταγγέλλουν την κυβέρνηση για απόπειρα διάσπασης

«Παγώνει» το μονοπάτι του διαλόγου με ευθύνη της κυβέρνησης. Η στρατηγική των «δύο ραντεβού» δυναμίτισε το κλίμα. Πολιτικό «παιχνίδι» με τα μπλόκα. «Μας εμπαίζουν» καταγγέλλουν οι αγρότες από την Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων.

Σύνταξη
Η ιδιαιτέρα του Μπίτζιου κάρφωσε τον Λαβράνο για την Krikel επιβεβαιώνοντας τον Τρίμπαλη για την «κάλυψη της ΝΔ»
Δίκη υποκλοπών 12.01.26

Η ιδιαιτέρα του Μπίτζιου κάρφωσε τον Λαβράνο για την Krikel επιβεβαιώνοντας τον Τρίμπαλη για την «κάλυψη της ΝΔ»

Η Λίνα Κατσούδα, πρώην ιδιαιτέρα του Φέλιξ Μπίτζιου, επιβεβαίωσε ότι στην Krikel ακουγόταν από όλους ότι «όσο η ΝΔ είναι στα πράγματα δεν θα έχουμε τίποτα να φοβηθούμε» και κατέρριψε τους ισχυρισμούς του Γιάννη Λαβράνου περί «καμίας σχέσης» με την εταιρεία, όπως και τις άδειες εξαγωγής κατασκοπευτικού λογισμικού

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Εξελίξεις στην υπόθεση του μικρού Παναγιωτάκη – «Είπα αυτά που μου είχαν υποδείξει…» λέει η Ειρήνη Μουρτζούκου
Αλλαγή σκηνικού 12.01.26

Εξελίξεις στην υπόθεση του μικρού Παναγιωτάκη – «Είπα αυτά που μου είχαν υποδείξει…» λέει η Ειρήνη Μουρτζούκου

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου και τον θάνατο του Παναγιωτάκη - Τι υποστηρίζει τώρα η κατηγορούμενη

Σύνταξη
Φοινικούντα: Η απολογία του ανιψιού για το διπλό έγκλημα στο κάμπινγκ – Το ChatGTP και η συνάντηση στο καζίνο
Ελλάδα 12.01.26

Φοινικούντα: Η απολογία του ανιψιού για το διπλό έγκλημα στο κάμπινγκ – Το ChatGTP και η συνάντηση στο καζίνο

Το MEGA και η εκπομπή Live News παρουσιάζουν όλα όσα ισχυρίστηκε ο ανιψιός του δολοφονημένου επιχειρηματία ενώπιον της ανακρίτριας πριν προφυλακιστεί κατηγορούμενος για ηθική αυτουργία.

Σύνταξη
Στην «κατάψυξη» η χώρα – Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας που «χτυπήθηκε» από ανεμοστρόβιλο στην Αλεξανδρούπολη
Ελλάδα 12.01.26

Στην «κατάψυξη» η χώρα – Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας που «χτυπήθηκε» από ανεμοστρόβιλο στην Αλεξανδρούπολη

Αρνητικό ρεκόρ σημείωσε σήμερα το Σέλι Βέροιας με τον υδράργυρο να αγγίζει τους -15 βαθμούς Κελσίου, με τη Βλαστή Κοζάνης να ακολουθεί με – 11,4 βαθμούς.

Σύνταξη
Χανιά: Εξαρθρώθηκε σπείρα νεαρών που έκλεβαν μοτοσυκλέτες – Δέκα συλλήψεις εκ των οποίων οι 7 ανήλικοι
Ελλάδα 12.01.26

Χανιά: Εξαρθρώθηκε σπείρα νεαρών που έκλεβαν μοτοσυκλέτες – Δέκα συλλήψεις εκ των οποίων οι 7 ανήλικοι

Εξιχνιάστηκαν 27 περιπτώσεις κλοπών μοτοσυκλετών στα Χανιά - Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται και 9 κηδεμόνες για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης: Η «AS» εξηγεί από πότε άρχισε η «φθορά» του Τσάμπι Αλόνσο στη «βασίλισσα»
Ποδόσφαιρο 12.01.26

Ρεάλ Μαδρίτης: Η «AS» εξηγεί από πότε άρχισε η «φθορά» του Τσάμπι Αλόνσο στη «βασίλισσα»

Η μεγάλη ισπανική εφημερίδα εξηγεί πως η Ρεάλ οδηγήθηκε στην απομάκρυνση του Τσάμπι Αλόνσο από την τεχνική της ηγεσία: «Η απόλυσή του ήταν ουσιαστικά προδιαγεγραμμένη μετά την ήττα-σοκ από τη Θέλτα».

Σύνταξη
«Έπρεπε να είχε ήδη παραιτηθεί» – Αιχμηρή ανακοίνωση του Συλλόγου για Καρυστιανού, που τώρα δηλώνει ότι δεν φεύγει
Ελλάδα 12.01.26

«Έπρεπε να είχε ήδη παραιτηθεί» – Αιχμηρή ανακοίνωση του Συλλόγου για Καρυστιανού, που τώρα δηλώνει ότι δεν φεύγει

«Δεν θα επιτρέψουμε ο Σύλλογος των συγγενών του εγκλήματος των Τεμπών να αποτελέσει όχημα για προσωπικές φιλοδοξίες και επιδιώξεις», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην σκληρή ανακοίνωση του Συλλόγου, μέσω της οποίας γνωστοποιεί ότι ζήτησε την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού. Παράτυπο το email, δεν παραιτούμαι δηλώνει τώρα η ίδια και ζητά γενική συνέλευση.

Σύνταξη
Νωρίτερα κλείνουν τρεις σταθμοί του Μετρό – Το ωράριο και οι εναλλακτικές μετακινήσεις
Ελλάδα 12.01.26

Νωρίτερα κλείνουν τρεις σταθμοί του Μετρό – Το ωράριο και οι εναλλακτικές μετακινήσεις

Η αλλαγή στο ωράριο των συγκεκριμένων σταθμών του Μετρό κρίθηκε απαραίτητη λόγω των εντατικών εργασιών που πραγματοποιούνται για την εγκατάσταση δικτύου 5G, αλλά και την αντικατάσταση σιδηροτροχιών.

Σύνταξη
Οι καλύτεροι γαστρονομικοί προορισμοί για το 2026, σύμφωνα με τον οδηγό Michelin
Δείπνο; 12.01.26

Οι καλύτεροι γαστρονομικοί προορισμοί για το 2026, σύμφωνα με τον οδηγό Michelin

Ο οδηγός Michelin δημοσίευσε τη λίστα με τους 16 καλύτερους γαστρονομικούς προορισμούς που αξίζει να επισκεφθούμε το 2026 - Από την Σαουδική Αραβία μέχρι την Ιταλία, ένα (νόστιμο) πιάτο δρόμος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο υπουργός Εξωτερικών Πρεβό καλεί τον Ιρανό πρέσβη για να εκφράσει τις ανησυχίες του Βελγίου
Βρυξέλλες 12.01.26

Ο υπουργός Εξωτερικών Πρεβό καλεί τον Ιρανό πρέσβη για να εκφράσει τις ανησυχίες του Βελγίου

Ο επικεφαλής της βελγικής διπλωματίας, Μαξίμ Πρεβό, κάλεσε σήμερα τον πρεσβευτή του Ιράν στις Βρυξέλλες για να εκφράσει την έντονη ανησυχία του σχετικά με την κατάσταση στη χώρα

Σύνταξη
Φασισμός, πετρέλαιο, αντίσταση, ζωή – Η γενεαλογία της οδύνης στη Λατινική Αμερική μέσα από 100 κλικ
Μάθημα ιστορίας 12.01.26

Φασισμός, πετρέλαιο, αντίσταση, ζωή – Η γενεαλογία της οδύνης στη Λατινική Αμερική μέσα από 100 κλικ

Η Λατινική Αμερική και η αιματοβαμμένη ιστορία της μέσα από το φωτογραφικό καλειδοσκόπιο του Βραζιλιάνου ιστορικού και δημοσιογράφου Πάουλο Αντόνιο Παραναγκουά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ιαπωνία: Πέθανε η Ai, η ιδιοφυής χιμπατζής που άλλαξε όσα γνωρίζαμε για τη νοημοσύνη των πρωτευόντων
Ιαπωνία 12.01.26

Πέθανε η Ai, η ιδιοφυής χιμπατζής που άλλαξε όσα γνωρίζαμε για τη νοημοσύνη των πρωτευόντων

Η Ai, η θηλυκή χιμπατζής που εντυπωσίασε την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα με την ικανότητά της να αναγνωρίζει κινεζικούς χαρακτήρες, γράμματα και αριθμούς, πέθανε σε ηλικία 49 ετών στην Ιαπωνία

Σύνταξη
Προξενείο στη Γροιλανδία ανοίγει η Γαλλία – «Θα είμαστε στο πλευρό τους», λέει το Παρίσι
Απόφαση Μακρόν 12.01.26

Προξενείο στη Γροιλανδία ανοίγει η Γαλλία – «Θα είμαστε στο πλευρό τους», λέει το Παρίσι

Η υπουργός Άμυνας, Κατρίν Βοτρέν, είπε ότι «δεν τίθεται θέμα να αφήσουμε τη Γροιλανδία και τη Δανία μόνες τους να αντιμετωπίσουν τις φιλοδοξίες του Τραμπ».

Σύνταξη
Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Ντραγκόφσκι από τον Παναθηναϊκό στη Βίτζεβ Λοτζ (vid)
Ποδόσφαιρο 12.01.26

Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Ντραγκόφσκι από τον Παναθηναϊκό στη Βίτζεβ Λοτζ (vid)

Παίκτης της Βίτζεβ Λοτζ είναι κι επίσημα ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό. Ο Πολωνός τερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο ως το 2029.

Σύνταξη
Γισραέλ Άινχορν: Το Ισραήλ εκδίδει ένταλμα σύλληψης σε βάρος πρώην συμβούλου του Νετανιάχου – Η σχέση του με την Ελλάδα
Κόσμος 12.01.26

Γισραέλ Άινχορν: Το Ισραήλ εκδίδει ένταλμα σύλληψης σε βάρος πρώην συμβούλου του Νετανιάχου – Η σχέση του με την Ελλάδα

Ο Άινχορν δεν έχει επιστρέψει στο Ισραήλ από τότε που ξεκίνησε η έρευνα, αλλά πέρυσι ανακρίθηκε από ισραηλινούς ανακριτές στη Σερβία - Όπως αποκάλυψε η Haaretz είχε επαφές με στελέχη της ΝΔ πριν τις εκλογές του 2023

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Σαουλίδης έχει θέσει εαυτόν εκτός Κινήματος – Αποστάσεις και από τον Δούκα για τη συμμετοχή του στη βιβλιοπαρουσίαση Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Σαουλίδης έχει θέσει εαυτόν εκτός Κινήματος – Αποστάσεις και από τον Δούκα για τη συμμετοχή του στη βιβλιοπαρουσίαση Τσίπρα

"Έχει θέσει εαυτόν εκτός ΠΑΣΟΚ εδώ και καιρό με τις κινήσεις του το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, Αντώνης Σαουλίδης λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη. Γιατί η συμμετοχή του στην βιβλιοπαρουσίαση της Ιθάκης αιφνιδίασε το στρατόπεδο του Χάρη Δούκα. Τι δηλώνει ο ίδιος.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: Η αποκάλυψη του in για τη σχέση Krikel – ισραηλινής Elbit Systems, αναδεικνύει σοβαρά ερωτήματα για την εθνική ασφάλεια
Πολιτική 12.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: Η αποκάλυψη του in για τη σχέση Krikel – ισραηλινής Elbit Systems, αναδεικνύει σοβαρά ερωτήματα για την εθνική ασφάλεια

Ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τη συνεργασία της Krikel με τους ισραηλινούς της Elbit Systems. «Ο κ. Μητσοτάκης έχει την πλήρη ευθύνη για όλες αυτές τις αθλιότητες. Κι αν νομίζει ότι θα ξεφύγει από τις ευθύνες αυτές, είναι βαθιά γελασμένος», σχολιάζει η Κουμουνδούρου.

Σύνταξη
«Ο Παναθηναϊκός κοντά στη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο» (pic)
Ποδόσφαιρο 12.01.26

«Ο Παναθηναϊκός κοντά στη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο» (pic)

Ο Αργεντινός ρεπόρτερ υποστηρίζει πως ο Παναθηναϊκός δίνει 10,2 εκατ. ευρώ για το 75% των δικαιωμάτων του Σαντίνο Αντίνο και είναι κοντά σε συμφωνία με την Γοδόι Κρουζ για την απόκτηση του 20χρονου.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Χιλιάδες νοσηλευτές απεργούν στα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Νέας Υόρκης – Ποια είναι τα αιτήματά τους
ΗΠΑ 12.01.26

Χιλιάδες νοσηλευτές απεργούν στα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Νέας Υόρκης - Ποια είναι τα αιτήματά τους

Η μεγαλύτερη απεργία νοσηλευτών στην ιστορία της Νέας Υόρκης ξεκίνησε μετά την αποτυχία των διαπραγματευτών πέντε μεγάλων νοσοκομείων και της κρατικής ένωσης νοσηλευτών να συμφωνήσουν σε νέα σύμβαση

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ
Ποδόσφαιρο 12.01.26

LIVE: Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ

LIVE: Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ για το FA Cup. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Ελβετία: Μήνυση κατά του Charlie Hebdo –Σκίτσο σατιρίζει την τραγωδία του Κραν Μοντανά
«Ασέβεια» 12.01.26

Ελβετία: Μήνυση κατά του Charlie Hebdo –Σκίτσο σατιρίζει την τραγωδία του Κραν Μοντανά

Κάνοντας παιχνίδι με τον τίτλο κωμωδίας του 1979, σκιτσογράφος του Charlie Hebdo παρουσιάζει καμένους ανθρώπους να κάνουν σκι. Οι ενάγοντες, καταγγέλλουν έλλειψη σεβασμού στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Σύνταξη
Η συνάντηση από το παρελθόν που έκανε τον Ντομινίκ Γουίλκινς να συγκινηθεί (pic)
Μπάσκετ 12.01.26

Η συνάντηση από το παρελθόν που έκανε τον Ντομινίκ Γουίλκινς να συγκινηθεί (pic)

Η συγκινητική συνάντηση που είχε ο θρύλος του ΝΒΑ και πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού Ντομινίκ Γουίλκινς σε γηροκομείο με μία μακιγιέρ που τον περιποιόταν 30 χρόνια πριν.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πάτρα: Μυστήριο με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Βίντεο ντοκουμέντο τη δείχνει να συνομιλεί με άγνωστο άνδρα
Ελλάδα 12.01.26

Πάτρα: Μυστήριο με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Βίντεο ντοκουμέντο τη δείχνει να συνομιλεί με άγνωστο άνδρα

Η Ασφάλεια στην Πάτρα διερευνά πολύ προσεκτικά την υπόθεση και με τη δέουσα ευαισθησία, κάνοντας έκκληση σε όποιον έχει πληροφορίες, να επικοινωνήσει με τις αρχές.

Σύνταξη
Η «Μέριλ Στριπ του πορνό» ξέρει τι χρειάζεται για να μείνεις στην κορυφή της βιομηχανίας ενηλίκων – Δεν είναι αυτό που νομίζεις
Relationsex 12.01.26

Η «Μέριλ Στριπ του πορνό» ξέρει τι χρειάζεται για να μείνεις στην κορυφή της βιομηχανίας ενηλίκων – Δεν είναι αυτό που νομίζεις

Η Άντζελα Γουάιτ, κατά πολλούς η κορυφαία πορνοστάρ του πλανήτη, μετά από 20 plus χρόνια που έχει στη βιομηχανία ενηλίκων αποκαλύπτει το ένα και μοναδικό μυστικό της για να είναι η καλύτερη σε αυτό που κάνει.

Σύνταξη
