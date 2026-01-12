newspaper
12.01.2026
Μεγάλη φωτιά σε κατοικία στο Ίλιον – Kάηκαν και δύο οχήματα
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αγρότες: «Ψύχος» πριν τη συνάντηση στο Μαξίμου – «Υπονομευτική η κίνηση της κυβέρνησης»
Ελλάδα 12 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: «Ψύχος» πριν τη συνάντηση στο Μαξίμου – «Υπονομευτική η κίνηση της κυβέρνησης»

Η στρατηγική των «δύο ραντεβού» της κυβέρνησης θέτει εν αμφιβόλω το μονοπάτι του διαλόγου. «Φωτιά» έχουν πάρει τα τηλέφωνα των επικεφαλής και συμμετεχόντων στα μπλόκα. Αγρότες και κτηνοτρόφοι επανακαθορίζουν τη στάση τους. Τι λέει στο in ο αντιπρόεδρος των Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Επικίνδυνα έχει αρχίσει να τρίζει η αυριανή συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό, μετά και την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη πως η κυβέρνηση δεν δέχεται τελεσίγραφα.

Στην πιο κρίσιμη στιγμή του βρίσκεται το μέλλον του αγροτοκτηνοτροφικού κινήματος με τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό να περιβάλλεται από προσδοκίες, αγκάθια αλλά και δυσκολίες

Όπως γράφαμε και σήμερα το πρωί, οι υποψίες των αγροτών πως στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό θα επιβληθεί και η παρουσία των αποσχισθέντων μπλόκων –Πράσινα Φανάρια, Κερδύλλια, Κορίνθιοι, Κρητικοί κ.α- είχε διαφανεί ήδη από χθες το απόγευμα.

«Υπονόμευση» και «εμπαιγμός»

Σήμερα επιβεβαιώθηκε αφού έγινε γνωστό πως τα αποσχισθέντα μπλόκα θα συναντηθούν με τον πρωθυπουργό αύριο στις 15.00. Έτσι, στους αγρότες, από το επίσημο κίνημα των μπλόκων απομένει το ραντεβού στη 13.00, με συμπιεσμένη όμως ομάδα από: 25 (γεωργοί) + 10 (κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, αλιείς) άτομα. Αυτό φαίνεται πως είναι δύσκολο να γίνει δεκτό από τους αγρότες και τα τηλέφωνα των επικεφαλής και συμμετεχόντων στα μπλόκα από σε άκρη στην Ελλάδα έχουν πάρει φωτιά.

Mιλώντας στο in ο αντιπρόεδρος των Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας και από τους επικεφαλής του μπλόκου της Νίκαιας, Σωκράτης Αλειφτήρας, δήλωσε τα εξής: «αντιληφθήκαμε αυτή την υπονομευτική κίνηση της κυβέρνησης χθες το απόγευμα. Τελικά σήμερα το πρωί επιβεβαιωθήκαμε. Πώς είναι δυνατόν οι εκπρόσωποι από 60 σχεδόν μπλόκα να συμπιεστούμε σε 20μελή ομάδα και η ελάχιστη μειοψηφία των αποσχισθέντων να εκπροσωπηθεί επίσης από 20 άτομα; Είναι εμπαιγμός όταν σκεφτεί κανείς ότι ο πρωθυπουργός κάνει συνεχώς λόγο για αντιπροσωπευτικές ομάδες. Τελικά πράττει το αντίθετο. Τα μπλόκα θα συνεδριάσουν το βράδυ για να λάβουμε συλλογικά την απόφαση για την παρουσία μας ή όχι στο αυριανό ραντεβού, όμως υπάρχει έντονη τάση να μην δώσουμε τελικά το παρών».

Οι συμμετέχοντες

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο των Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτη Αλειφτήρα, μέχρι την Κυριακή το βράδυ, τα πρόσωπα που είχε συμφωνηθεί να συμμετάσχουν στην επιτροπή των εκπροσώπων των αγροτών είναι εκτός από τον ίδιο τον κ. Αλειφτήρα και οι Ρίζος Μαρούδας (πρόεδρος Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας) και Ιορδάνης Ιωαννίδης (εκπρόσωπος τύπου της εν λόγω ομοσπονδίας), ως επικεφαλής και οι τρεις του κεντρικού μπλόκου των κινητοποιήσεων, δηλαδή αυτού της Νίκαιας.

Από τη Στερεά Ελλάδα, τη συμμετοχή του στην επιτροπή των γεωργών επιβεβαίωσε στο in, ο Κυριάκος Κυριαζής, επικεφαλής του μπλόκου του Κάστρου (και πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Ορχομενού) και από τα Μάλγαρα, ο Κώστας Ανεστίδης (πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων).

Τη συμμετοχή του επιβεβαίωσε και ο επικεφαλής του μπλόκου της Θήβας -και πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου της περιοχής-, Κώστας Παπαδάκης, προσθέτοντας όμως με νόημα: «Ναι, θα συμμετάσχω, αν βέβαια η συνάντηση πραγματοποιηθεί διότι διαρκώς αλλάζουν πολλά».

Οσον αφορά στην επιτροπή των κτηνοτρόφων, σύμφωνα με τον Δημήτρη Μόσχο πρόεδρο του Συνδέσμου Ελλήνων Κτηνοτρόφων, ο οποίος μίλησε στο in, θα συμμετέχουν: ο Θωμάς Μόσχος, τεχνικός σύμβουλος του ΣΕΚ, ο Γιώργος Τερζάκης, πρόεδρος κτηνοτρόφων νομού Μαγνησίας, ο Χρήστος Τσέρνιος από την Ανατολική Μακεδονία- Θράκη, ο Γιώργος Λότσαρης από τη Δυτική Ελλάδα και ο Τάσος Γκιορκγίνης από τις Σέρρες.

