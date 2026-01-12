«Η κυβέρνηση υπονομεύει την κουβέντα» καταγγέλλουν οι αγρότες – Εμπλοκή λίγο πριν τη συνάντηση με Μητσοτάκη

«Η κυβέρνηση υπονομεύει την κουβέντα», καταγγέλλουν οι αγρότες, λίγο πριν τη συνάντησή τους με τον πρωθυπουργό την Τρίτη, στην οποία είχαν αποφασίσει να μεταβούν χωρίς να αποσύρουν τα τρακτέρ από τους δρόμους, προειδοποιώντας με κλιμάκωση σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν από τα όσα ειπωθούν.

Στο παραπέντε της συνάντησης ωστόσο, ανέκυψε σοβαρή εμπλοκή με τον αριθμό και την προέλευση των εκπροσώπων της αντιπροσωπείας στο Μαξίμου, με τους αγρότες να καταλογίζουν ευθύνες στην κυβέρνηση.

Τι συνέβη

Στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, την Κυριακή οι αγρότες, αποφάσισαν να μεταβούν στο Μαξίμου δύο επιτροπές: Μια 25μελης για αγροτικά ζητήματα και μια 10μελης για θέματα κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων. To σκεπτικό είναι, να συζητηθούν σε μεγαλύτερη έκταση και ξεχωριστά τα θέματα που αφορούν τους κλάδους αυτούς.

Το βράδυ της Κυριακής, ωστόσο τους γνωστοποιήθηκε ότι ο πρωθυπουργός αποδέχεται μεν το αίτημα για δύο επιτροπές, κάνοντας όμως λόγο για συμμετοχή έως 20 άτομα μάξιμουμ σε κάθε μία.

Οι αγρότες όμως θεωρούν ότι αυτό είναι προσχηματικό και εκτιμούν ότι με αυτή την πρόταση, το Μαξίμου «κλείνει το μάτι» σε μπλόκα που έχουν διαφοροποιηθεί από την Πανελλαδική Επιτροπή, όπως τα Πράσινα Φανάρια. Η μη παρουσία των ομάδων που τράβηξαν διαφορετική ρότα, θεωρείται από τους αγρότες κόκκινη γραμμή για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

«Είναι στο χέρι της κυβέρνησης αν η συνάντηση θα τιναχτεί στον αέρα»

«Χθες το βράδυ λάβαμε μήνυμα ότι ο πρωθυπουργός δέχεται 20 άτομα, αντί για 25 και 10 που έχουμε πει. Οι άνθρωποι βάζουν συνέχεια τρικλοποδιές. Θέλουν να πάμε 20 και 20 για να βάλουν μέσα και τα 6 μπλόκα (σ.σ που έχουν διαφοροποιηθεί από την Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων ). Θέλουν να μας βάλουν να τσακωθούμε μεταξύ μας. Εάν δεν δεχτούν τα 25 άτομα, τότε τα μπλόκα δεν θα πάνε», είπε στο MEGA, ο Λουκάς Βούλγαρης, αντιπρόεδρος του αγροτικού συλλόγου Βοιωτίας.

«Το 25 + 10 είναι κόκκινη γραμμή». «Προτείναμε και μια 35μελη επιτροπή αλλά μας είπαν δεν μπορεί να χωρέσει χωροταξικά στο Μαξίμου. Όταν ο πρωθυπουργός λέει ότι θέλει να δει εκπροσώπους από όλα τα μπλόκα και όλους τους κλάδους, οι 35 είναι ο ελάχιστος αριθμός»

«Η κυβέρνηση τελευταία στιγμή, βάζει τρικλοποδιές, υπονομεύει την κουβέντα» σημείωσε ο Αλέξανδρος Γιαννακόπουλος, γραμματέας των Μελισσοκόμων Καρδίτσας. θεωρώντας ότι η κυβέρνηση κλείνει το μάτι στους «πρόθυμους» με τον τρόπο που θέλει να γίνει η συνάντηση. «Οι πρόθυμοι θα μπορούσαν να συζητήσουν με την κυβέρνηση όποτε ήθελαν» πρόσθεσε και υπογράμμισε: «Εδώ και 43 ημέρες έχουμε δείξει τι πάει να πει ενότητα, ομοψυχία και δημοκρατικές διαδικασίες. Σαν ένα μπλόκο έχουμε λειτουργήσει όλο αυτό το διάστημα και πρέπει να είναι από όλη την Ελλάδα άνθρωποι. Όταν λένε για 10 καρέκλες, είναι αστείο αυτό», είπε.

«Είναι στο χέρι της κυβέρνησης αν θα γίνει η συνάντηση ή αν θα τιναχτεί στον αέρα. Αν έχει θέληση η κυβέρνηση μπορεί να μας δει όλους μαζί, έτσι όπως αποφασίσαμε στην Πανελλαδική σύσκεψη (25 και 10). Δεν θα παίξουμε την κολοκυθιά», σημείωσε και ο Στέργιος Λίτος, πρόεδρος αγροτών – κτηνοτρόφων Βισαλτίας Σερρών.

«Υπάρχει μεγάλη περίπτωση να μην πάμε»

«Η πανελλαδική πρότεινε δύο επιτροπές, η μια από 25 αγρότες και η άλλη από 10 αλιείς, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους. Η δεύτερη επιτροπή που ανακοίνωσε η κυβέρνηση είναι με όσους δεν συμμετέχουν στην πανελλαδική. Εμείς περιμένουμε την επίσημη απάντηση για τις δύο επιτροπές που προτείναμε στην πανελλαδική. Αν δεν γίνει δεκτό αυτό θα δούμε με τα υπόλοιπα μπλόκα τι θα κάνουμε. Υπάρχει μεγάλη περίπτωση να μην πάμε» δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό του ΑΝΤ1 ο αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας.

Σύμφωνα τον ίδιο «το 25+10 είναι κόκκινη γραμμή, προτείναμε και μια 35μελη επιτροπή αλλά μας είπαν δεν μπορεί να χωρέσει χωροταξικά στο Μαξίμου. Όταν ο πρωθυπουργός λέει ότι θέλει να δει εκπροσώπους από όλα τα μπλόκα και όλους τους κλάδους, οι 35 είναι ο ελάχιστος αριθμός».

Όπως εξήγησε ο ίδιος «δεν λέω στον πρωθυπουργό ποιους θα δει αλλά η 20μελης που είπαν είναι από τα αποσχισθέντα από την πανελλαδική επιτροπή μπλόκα. Εμείς θέλουμε ως πανελλαδική που εκπροσωπούμε τα 60 μπλόκα, να γίνουν δύο επιτροπές η μια με 25 άτομα και η άλλη με 10. Δεν μπορεί να μετέχουν στην εκπροσώπηση της πανελλαδικής άτομα που έχουν διαφωνήσει μαζί της. Δεν πρόκειται να πάμε με συναδέλφους που δημόσια έχουν διαφωνήσει με την πανελλαδική».