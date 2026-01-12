newspaper
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
12.01.2026 | 10:35
Πυροβολισμοί σε ψητοπωλείο στον Άγιο Δημήτριο – Τραυματίστηκαν ο ιδιοκτήτης και ο γιος του
Πατάει τις κόκκινες γραμμές των αγροτών η κυβέρνηση – Νέες απειλές Μαρινάκη και τελεσίγραφα για τη σύνθεση των επιτροπών
Πολιτική Γραμματεία 12 Ιανουαρίου 2026 | 13:43

Πατάει τις κόκκινες γραμμές των αγροτών η κυβέρνηση – Νέες απειλές Μαρινάκη και τελεσίγραφα για τη σύνθεση των επιτροπών

Δυναμιτίζει το κλίμα η κυβέρνηση ενόψει της συνάντησης αγροτών - πρωθυπουργού - Ο Π. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι ο κ. Μητσοτάκης θα συναντήσει μόνο 20 εκπροσώπους της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων και άλλους 20 από τα μπλόκα που έχουν διαφοροποιηθεί

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Δυναμιτίζει το κλίμα η κυβέρνηση, πατώντας τις κόκκινες γραμμές της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων σχετικά με τη σύνθεση και τον αριθμό των εκπροσώπων των αγροτών που θα συναντηθούν με τον πρωθυπουργό.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι ο κ. Μητσοτάκης θα συναντήσει μόνο 20 εκπροσώπους της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, αντί των  25 + 10 που ζήτησαν οι αγρότες ώστε να υπάρξει εκπροσώπηση από όλα τα μπλόκα και από όλους τους κλάδους.

Πρόσθεσε δε ότι ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με ακόμη 20 άτομα από περίπου 6 μπλόκα που έχουν διαφοροποιηθεί από την Πανελλαδική.

Δυναμιτίζει το κλίμα

«Θα είναι δύο συναντήσεις επειδή εκείνοι (σ.σ οι αγρότες που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις) δεν ήθελαν να είναι στην ίδια συνάντηση με κάποιους άλλους, όμως η κυβέρνηση και πολύ παραπάνω ο πρωθυπουργός δε μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσίγραφων», είπε ο κ Μαρινάκης.

«Ο στόχος είναι να συναντηθούμε με όλους τους εκπροσώπους των κινητοποιήσεων, οπότε είναι δύο συναντήσεις, τις οποίες είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε παρουσία του πρωθυπουργού. Η πρώτη, με την πρώτη ομάδα των εκπροσώπων των κινητοποιήσεων όπως έχει ζητηθεί και η δεύτερη με τους υπόλοιπους που οι πρώτοι δε θέλουν να συμμετέχουν στη συνάντηση αυτή.

Άρα είναι δύο συναντήσεις, η επιθυμία είναι να γίνει αύριο, όπως έχουμε προαναγγείλει.

Περιμένουμε τα ονόματα των συμμετεχόντων για προφανείς λόγους ασφαλείας, πρέπει να δοθούν εγκαίρως από εκείνους. Έχουμε διαμηνύσει μέσω του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για επίσης προφανείς λόγους ασφαλείας αλλά και για να είναι εποικοδομητική η συνάντηση και όχι ένα πανηγύρι, όπου δεν θα βγαίνει καμία άκρη, να υπάρχει ένα ανώτατο όριο των 20 ατόμων σε έκαστη συνάντηση.

Αναμένουμε τα ονόματα ούτως ώστε αύριο πιθανότατα το μεσημέρι εκεί γύρω στη 1.00, ο στόχος είναι να γίνει η πρώτη συνάντηση και αμέσως μετά η δεύτερη, να δεχτεί ο πρωθυπουργός και το υπόλοιπο κυβερνητικό κλιμάκιο τους εκπροσώπους των αγροτικών κινητοποιήσεων».

Νέες απειλές και τελεσίγραφα στους αγρότες από την κυβέρνηση

Ξεκαθάρισε, επίσης, ότι «δεν υπάρχουν παραπάνω μέτρα από αυτά που έχουν ανακοινωθεί»,  είπε ότι «η κυβέρνηση αυτή έχει καταφέρει κι έχει δώσει όσα δεν έδωσαν αθροιστικά όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις και για τον πρωτογενή τομέα και συνολικά για τους υπόλοιπους εργαζόμενους» ενώ κατέφυγε σε απειλές προς τους αγρότες λέγοντας «είμαστε πολύ ανεχτικοί, ο στόχος μας είναι να εκτονωθεί η κρίση και να επανέλθει η κανονικότητα. Δεν θα κρύψω τα λόγια μου, δεν είναι αποδεκτή συμπεριφορά επειδή μία επαγγελματική ομάδα έχει αιτήματα, να ταλαιπωρεί την κοινωνία».

Πρόσθεσε δε, «ελπίζουμε η συνάντηση αύριο να γίνει και μετά από αυτή, έχουμε κάθε λόγο να το πιστεύουμε και ειδικά αμέσως μετά θα υπάρχει και πλήρης αποκατάσταση των δρόμων. Τώρα, δε θέλω να μιλήσω υποθετικά και ελπίζω να μη χρειαστεί να απαντήσουμε το πολύ λογικό ερώτημα το οποίο μου θέτετε. Νομίζω ότι μετά από όλα αυτά και όλα αυτά τα μέτρα, τα οποία έχουν ανακοινωθεί και όλες αυτές τις πληρωμές, και μετά και από την επικείμενη αυριανή συνάντηση δε θα υπάρχει καμία δικαιολογία ούτε για περαιτέρω κλιμάκωση, και το κυριότερο καμία δικαιολογία και για τις αρχές για περαιτέρω ανοχή, η οποία νομίζω ότι έχει ξεπεράσει ακόμα και αυτήν των προηγούμενων ετών για τη συγκεκριμένη στόχευση την οποία σας έχω εξηγήσει».

Ερωτηθείς, τι θα γίνει, σε περίπτωση κλιμάκωσης απάντησε με νόημα και με φόντο το planb των προστίμων, των διώξεων και της καταστολής: «Δεν υπάρχει κράτος στον κόσμο που να έχει ρυμουλκύσει τρακτέρ. Ας δούμε πως θα πάνε τα πράγματα».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης πέταξε το μπαλάκι στους αγρότες τους οποίους κατηγόρησε για αρνητισμό.

«Αν δεν πάμε και οι 35 η τάση είναι να μην πάμε καθόλου»

Από χθες βράδυ οπότε και γνωστοποιήθηκαν οι κυβερνητικές προθέσεις, οι αγρότες εξοργισμένοι καταγγέλλουν ότι η κυβέρνηση υπονομεύει τη συζήτηση. Επισημαίνουν ότι για αυτούς «το 25+10 είναι κόκκινη γραμμή, προτείναμε και μια 35μελη επιτροπή αλλά μας είπαν δεν μπορεί να χωρέσει χωροταξικά στο Μαξίμου. Όταν ο πρωθυπουργός λέει ότι θέλει να δει εκπροσώπους από όλα τα μπλόκα και όλους τους κλάδους, οι 35 είναι ο ελάχιστος αριθμός».

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, υπενθύμισε ότι τα 62 μπλόκα είχαν συμφωνήσει με την κυβέρνηση ότι θα ορίσουν δύο επιτροπές. Μια 25μελή επιτροπή με αγρότες από όλες τις περιοχές και μια 10μελή με κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς.

«Από τη στιγμή που το ανακοινώσαμε, άρχισαν τα «όργανα», άρχισε η εμπλοκή», επεσήμανε χαρακτηριστικά, καθώς τελικά η κυβέρνηση επιδιώκει τα 62 μπλόκα που εκπροσωπούν όλους τους αγρότες και κτηνοτρόφους να ορίσουν μια 20μελη επιτροπή.

«Η κυβέρνηση, είτε θέλει ουσιαστικό διάλογο και συνάντηση με τα μπλόκα, είτε δε θέλει», πρόσθεσε ο Ρ. Μαρούδας, υπογραμμίζοντας ότι, «τα μπλόκα εκπροσωπούνται από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, από τη συντριπτική πλειοψηφία των μπλόκων, τα χιλιάδες τρακτέρ».

Πρόσθεσε δε ότι «αν δεν πάμε και οι 35 στη συνάντηση η τάση είναι να μην πάμε καθόλου. Αυτή είναι η τάση που επικρατεί σε όλα τα μπλόκα, γιατί ήξερε κυβέρνηση, πήραμε μια απόφαση στην πανελλαδική, ορίστηκε μια εκπροσώπηση και αυτά τα πράγματα δεν αλλάζουν εύκολα». Σε κάθε περίπτωση, ανακοίνωσε πως το απόγευμα θα γίνουν συνελεύσεις σε όλα τα μπλόκα για να παρθούν αποφάσεις συντονισμένα.

«Το είπε ο κ. Μαρινάκης ξεκάθαρα. Να εκπροσωπούνται όλες οι περιοχές της χώρας. Τώρα γιατί το αλλάζει η ίδια η κυβέρνηση;», είπε, εξηγώντας ότι η κυβέρνηση το κάνει αυτό «γιατί παίζει τα δικά της επικοινωνιακά παιχνίδια. Έχει και κάποιους πρόθυμους εκεί πέρα που τους αξιοποιεί». Πρόσθεσε ότι η συνάντηση που έχει οριστεί με άλλους δήθεν εκπροσώπους των αγροτών στις 3 το μεσημέρι της Τρίτης «δεν είναι συνάντηση του αγροτικού κινήματος», είναι «ένα πανηγυράκι με τους δικούς της ανθρώπους».

Ομόλογα
JPMorgan: Στα κορυφαία carry trades η Ελλάδα, αλλά και σύσταση κατοχύρωσης κερδών

JPMorgan: Στα κορυφαία carry trades η Ελλάδα, αλλά και σύσταση κατοχύρωσης κερδών

Business
Metlen: Εξαγοράζει την NK Trailers και «θωρακίζει» το αμυντικό hub στο Βόλο

Metlen: Εξαγοράζει την NK Trailers και «θωρακίζει» το αμυντικό hub στο Βόλο

inWellness
inTown
Εξεταστική: Tελειώνει με συνοπτικές διαδικασίες τις εργασίες της- «Όχι» της ΝΔ σε κλήση νέων μαρτύρων
Πολιτική 12.01.26
Πολιτική 12.01.26

Εξεταστική: Tελειώνει με συνοπτικές διαδικασίες τις εργασίες της- «Όχι» της ΝΔ σε κλήση νέων μαρτύρων

Η ΝΔ επέμεινε στην μονομερή απόφασή της να προχωρήσει στην εξέταση των περιόδων που προηγήθηκαν του πάρτι των κοινοτικών επιδοτήσεων παρότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης επέμειναν στην ανάγκη της διεύρυνσης του καταλόγου των μαρτύρων ζητώντας μεταξύ άλλων να κληθεί και ο Μάριος Σαλμάς

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ανδρουλάκης: Τεράστιες ευθύνες της ΝΔ για τη Mercosur, το ΠΑΣΟΚ δεν θα τη στηρίξει – Πυρά για ΟΠΕΚΕΠΕ
Από Βελβεντό 12.01.26
Από Βελβεντό 12.01.26

Ανδρουλάκης: Τεράστιες ευθύνες της ΝΔ για τη Mercosur, το ΠΑΣΟΚ δεν θα τη στηρίξει – Πυρά για ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Δυτική Μακεδονία, επισκέφθηκε το πρωί τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Επεξεργασίας Οπωροκηπευτικών (ΑΣΕΠΟΠ), Βελβεντού.

Σύνταξη
«Η κυβέρνηση υπονομεύει την κουβέντα» καταγγέλλουν οι αγρότες – Εμπλοκή λίγο πριν τη συνάντηση με Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

«Η κυβέρνηση υπονομεύει την κουβέντα» καταγγέλλουν οι αγρότες – Εμπλοκή λίγο πριν τη συνάντηση με Μητσοτάκη

Οι αγρότες περιμένουν την επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης για τις δύο επιτροπές με τη σύνθεση που έχουν προτείνει 25 +10 - Σημειώνουν ότι με την αντιπρόταση για δύο 20μελεις επιτροπές, το Μαξίμου «κλείνει το μάτι» στα μπλόκα που έχουν διαφοροποιηθεί από την Πανελλαδική Επιτροπή

Σύνταξη
Μιλένα Αποστολάκη για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ επιλέγει τη συσκότιση γιατί φοβάται την αλήθεια
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

Μιλένα Αποστολάκη για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ επιλέγει τη συσκότιση γιατί φοβάται την αλήθεια

Η Μιλένα Αποστολάκη ανέφερε ότι «ζητάμε να κληθεί ως μάρτυρας στην Εξεταστική Επιτροπή ο ανεξάρτητος βουλευτής Μ.Σαλμάς ,ο οποίος με δηλώσεις του διέψευσε όσα κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Γ. Μυλωνάκης»

Σύνταξη
Αγρότες: Υπεραμύνεται της συμφωνίας Mercosur η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση
Πολιτική κόντρα 12.01.26
Πολιτική κόντρα 12.01.26

Αγρότες: Υπεραμύνεται της συμφωνίας Mercosur η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση

«Οι αγρότες είναι σε απόγνωση γιατί δεν φτάνει αυτά που έχουν, έρχεται στο κεφάλι το καπέλο της Mercosur», τονίζουν από την αντιπολίτευση με την κυβέρνηση να υπεραμύνεται της συμφωνίας κάνοντας λόγο για οικονομικά προϊόντα

Σύνταξη
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτει ο Μωυσίδης – Φαίνεται ότι έχει γίνει κατάχρηση της Τεχνικής Λύσης
ΟΠΕΚΕΠΕ 12.01.26 Upd: 12:28
ΟΠΕΚΕΠΕ 12.01.26 Upd: 12:28

Σε εξέλιξη η συνεδρίαση της Εξεταστικής: Καταθέτει ο Μωυσίδης - «Φαίνεται ότι έχει γίνει κατάχρηση της Τεχνικής Λύσης»

Η Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεκινά εκ νέου τις εργασίες της - Στο επίκεντρο η περίοδος 2015 - 2019 - Η ΝΔ απέρριψε αιτήματα της αντιπολίτευσης για κλήση νέων μαρτύρων

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Τα e-mails που «καίνε» τον Σωτήρη Ντάλα για τη συνεργασία της Krikel με τους ισραηλινούς της Elbit Systems
Πολιτική 12.01.26
Πολιτική 12.01.26

Δίκη υποκλοπών: Τα e-mails που «καίνε» τον Σωτήρη Ντάλα για τη συνεργασία της Krikel με τους ισραηλινούς της Elbit Systems

To in φέρνει στη δημοσιότητα εταιρικά e mails που αποδεικνύουν ότι ο Σωτήρης Ντάλας δεν ήταν και τόσο... ειλικρινής στην κατάθεσή του ενώπιον του δικαστηρίου για τις υποκλοπές. Η συνεργασία της Krikel του Γιάννη Λαβράνου με την ισραηλινή Elbit Systems, που διαχειρίζεται το Κέντρο Εκπαίδευσης Πτήσεων στην Καλαμάτα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
10 χρονια επιτυχίας δείχνει η τεχνητή νοημοσύνη, 6,5 χρόνια δυστυχίας η κοινή νοημοσύνη
in Confidential 12.01.26
in Confidential 12.01.26

10 χρονια επιτυχίας δείχνει η τεχνητή νοημοσύνη, 6,5 χρόνια δυστυχίας η κοινή νοημοσύνη

Με βίντεο ΑΙ χειροκρότησε ο Μητσοτάκης τον εαυτό του για την τελευταία 10ετία, προκαλώντας θυμηδία. Η συνάντηση με τους αγρότες κολλάει (και) στα διαδικαστικά και ο Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη θα εξηγήσει αναλυτικά πού οδηγούν όλα αυτά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κυρ. Μητσοτάκης: «Συννεφιασμένη» η επέτειος των 10 χρόνων αρχηγίας του στη ΝΔ, παρά τις θριαμβολογίες
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

Κυρ. Μητσοτάκης: «Συννεφιασμένη» η επέτειος των 10 χρόνων αρχηγίας του στη ΝΔ, παρά τις θριαμβολογίες

Το χάσμα Μητσοτάκη με όλους τους πρώην προέδρους του κόμματος, η δυσαρέσκεια στο εσωτερικό της ΝΔ και η σύγκρουση αντιλήψεων με φόντο την επόμενη μέρα. Η νέα παρέμβαση Δένδια, ο οποίος λειτουργεί σταθερά ως διακριτός εσωκομματικός πόλος.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Αγρότες: Δύο συναντήσεις Μητσοτάκη, με τους εκπροσώπους των μπλόκων – Διαβουλεύσεις για τα διαδικαστικά
Κινητικότητα 11.01.26
Κινητικότητα 11.01.26

Δύο συναντήσεις Μητσοτάκη, με τους εκπροσώπους των μπλόκων - Διαβουλεύσεις για τα διαδικαστικά

O υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, ζήτησε από τους εκπροσώπους των μπλόκων να καταθέσουν δύο λίστες συμμετεχόντων, έως 20 άτομα η καθεμία, για τις συναντήσεις με τον πρωθυπουργό. Προετοιμασίες από τους αγρότες.

Σύνταξη
Νίκος Ανδρουλάκης: Ανελέητο πρέσινγκ στην κυβέρνηση – Σε ρόλο οδηγού για την «αναγκαία πολιτική αλλαγή» βάζει το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 11.01.26 Upd: 21:14
Πολιτική Γραμματεία 11.01.26 Upd: 21:14

Ανελέητο πρέσινγκ στην κυβέρνηση από Ανδρουλάκη - Σε ρόλο οδηγού για την «αναγκαία πολιτική αλλαγή» βάζει το ΠΑΣΟΚ

Η πολιτική αλλαγή είναι η μόνη επιλογή της ελληνικής κοινωνίας για να ξεφύγει από το θεσμικό, κοινωνικό και οικονομικό αδιέξοδο «που μάς έχει οδηγήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας» αναφέρει από τη Δυτική Μακεδονία ο Νίκος Ανδρουλάκης και εγγυάται πως το ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει «την αναγκαία πολιτική αλλαγή».

Σύνταξη
Κ. Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να νικήσει τη ΝΔ και να τη στείλει στην αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 11.01.26
Πολιτική Γραμματεία 11.01.26

Κ. Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να νικήσει τη ΝΔ και να τη στείλει στην αντιπολίτευση

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στο MEGA. «Η βελόνα της χώρας έχει κολλήσει και με την νίκη του ΠΑΣΟΚ θα ξεκολλήσει», λέει.

Σύνταξη
Φάμελλος: «Με το σημερινό του μήνυμα ο κ. Μητσοτάκης απέδειξε ξανά ότι είναι επικίνδυνος»
Η ανάρτηση 11.01.26
Η ανάρτηση 11.01.26

Φάμελλος: «Με το σημερινό του μήνυμα ο κ. Μητσοτάκης απέδειξε ξανά ότι είναι επικίνδυνος»

Ο Σωκράτης Φάμελλος σχολίασε με αιχμηρό τρόπο την ανάρτηση Μητσοτάκη, ειδικά την αναφορά του για τη Βενεζουέλα - «Δεν βρήκε σήμερα ούτε μια λέξη να γράψει για τους αγρότες»

Σύνταξη
Η ανατριχιαστική ιστορία του ασύλου Pennhurst που ενέπνευσε τη σειρά Stranger Things
Κουβαλάει πόνο 12.01.26
Κουβαλάει πόνο 12.01.26

Η ανατριχιαστική ιστορία του ασύλου Pennhurst που ενέπνευσε τη σειρά Stranger Things

Χτισμένο στην απομονωμένη περιοχή της νοτιοανατολικής Πενσυλβανίας, το Pennhurst Asylum αποτελεί μια στοιχειωμένη υπενθύμιση ενός σκοτεινού κεφαλαίου στην ιστορία της ψυχικής υγείας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Διαδημοτική συνεργασία τριών Δήμων για τον πεζοπορικό τουρισμό
Ενώνουν δυνάμεις 12.01.26
Ενώνουν δυνάμεις 12.01.26

Διαδημοτική συνεργασία τριών Δήμων για τον πεζοπορικό τουρισμό

Τρείς δήμοι ένωσαν δυνάμεις για να αναπτύξουν τον πεζοπορικό τουρισμό, την τοπική οικονομία, τον πολιτισμό και να ενισχύσουν την βιωσιμότητα των περιοχών τους σε μια καινοτόμα δράση.

Σύνταξη
Ιράν: Ενάντια στην καταστολή, αλλά και κατά επέμβασης των ΗΠΑ οι διαδηλωτές – Τι δηλώνει η Τεχεράνη
Νέες απειλές Τραμπ 12.01.26
Νέες απειλές Τραμπ 12.01.26

Ενάντια στην καταστολή, αλλά και κατά επέμβασης των ΗΠΑ οι διαδηλωτές στο Ιράν - Τι δηλώνει η Τεχεράνη

Πόσοι είναι οι νεκροί στο Ιράν - Πού έγιναν διαδηλώσεις στις 10 και 11 Ιανουαρίου, δείτε χάρτη - Μηνύματα σε πολίτες από την Αστυνομία να μη συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Εξεταστική: Tελειώνει με συνοπτικές διαδικασίες τις εργασίες της- «Όχι» της ΝΔ σε κλήση νέων μαρτύρων
Πολιτική 12.01.26

Εξεταστική: Tελειώνει με συνοπτικές διαδικασίες τις εργασίες της- «Όχι» της ΝΔ σε κλήση νέων μαρτύρων

Η ΝΔ επέμεινε στην μονομερή απόφασή της να προχωρήσει στην εξέταση των περιόδων που προηγήθηκαν του πάρτι των κοινοτικών επιδοτήσεων παρότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης επέμειναν στην ανάγκη της διεύρυνσης του καταλόγου των μαρτύρων ζητώντας μεταξύ άλλων να κληθεί και ο Μάριος Σαλμάς

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Μεγάλη Βρετανία: Η απάντηση του αρχηγού της αστυνομίας του Λονδίνου στις κατηγορίες Τραμπ περί εγκληματικότητας
Κόσμος 12.01.26
Κόσμος 12.01.26

Η απάντηση του αρχηγού της αστυνομίας του Λονδίνου στις κατηγορίες Τραμπ περί εγκληματικότητας

Ο Μαρκ Ρούλι, επίτροπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, δήλωσε ότι το ποσοστό εγκληματικότητας στο Λονδίνο βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό και η πόλη είναι ασφαλέστερη από το Λος Αντζελες και τη Νέα Υόρκη

Σύνταξη
Χριστοδουλίδης για βίντεο περί διαφθοράς: Είμαι εδώ, δεν έχω να φοβηθώ οτιδήποτε
Κόσμος 12.01.26
Κόσμος 12.01.26

Χριστοδουλίδης για βίντεο περί διαφθοράς: Είμαι εδώ, δεν έχω να φοβηθώ οτιδήποτε

Ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στην παραίτηση του διευθυντή του γραφείου του λέγοντας πως η πράξη του «δεν είναι πράξη ενοχής. Είναι πράξη αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης»

Σύνταξη
Παζλ για δυνατούς λύτες: Είναι ο Μάρλον Μπράντο ο αληθινός πατέρας του μικρότερου γιου του Μάικλ Τζάκσον;
Χάνει η μάνα το παιδί... 12.01.26
Χάνει η μάνα το παιδί... 12.01.26

Παζλ για δυνατούς λύτες: Είναι ο Μάρλον Μπράντο ο αληθινός πατέρας του μικρότερου γιου του Μάικλ Τζάκσον;

Εδώ και λίγες ώρες μια περίεργη θεωρία έχει κάνει την εμφάνισή της στα media και υποστηρίζει ότι ο «Νονός» Μάρλον Μπράντο είναι ο βιολογικός πατέρας του μικρότερου γιου του Μάικλ Τζάκσον, Μπίγκι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ανδρουλάκης: Τεράστιες ευθύνες της ΝΔ για τη Mercosur, το ΠΑΣΟΚ δεν θα τη στηρίξει – Πυρά για ΟΠΕΚΕΠΕ
Από Βελβεντό 12.01.26

Ανδρουλάκης: Τεράστιες ευθύνες της ΝΔ για τη Mercosur, το ΠΑΣΟΚ δεν θα τη στηρίξει – Πυρά για ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Δυτική Μακεδονία, επισκέφθηκε το πρωί τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Επεξεργασίας Οπωροκηπευτικών (ΑΣΕΠΟΠ), Βελβεντού.

Σύνταξη
Σέρρες: Εισαγγελική έρευνα μετά τις αναφορές του «Χαμόγελου του Παιδιού» για το οικογενειακό περιβάλλον του 16χρονου
Ελλάδα 12.01.26
Ελλάδα 12.01.26

Σέρρες: Εισαγγελική έρευνα μετά τις αναφορές του «Χαμόγελου του Παιδιού» για το οικογενειακό περιβάλλον του 16χρονου

Εισαγγελική έρευνα για τις ενέργειες των αρμόδιων αρχών μετά τις αναφορές του «Χαμόγελου του Παιδιού» για το οικογενειακό περιβάλλον του 16χρονου κατηγορούμενου

Σύνταξη
Χρυσές Σφαίρες: Οι αντι-ICE καρφίτσες στη μνήμη της Ρενέ Γκουντ «περπάτησαν» στο κόκκινο χαλί – Ποιοι τις φόρεσαν
BE GOOD 12.01.26
BE GOOD 12.01.26

Χρυσές Σφαίρες: Οι αντι-ICE καρφίτσες στη μνήμη της Ρενέ Γκουντ «περπάτησαν» στο κόκκινο χαλί – Ποιοι τις φόρεσαν

Πολιτική διάσταση απέκτησε η φετινή τελετή των Χρυσών Σφαιρών, καθώς καλλιτέχνες εμφανίστηκαν με καρφίτσες κατά της ICE, τιμώντας τη Ρενέ Γκουντ, που δολοφονήθηκε από πυρά αξιωματικού στη Μινεάπολη.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κύπρος: Παραιτήθηκε ο διευθυντής του γραφείου του Χριστοδουλίδη, μετά το βίντεο περί «διαφθοράς»
Κόσμος 12.01.26
Κόσμος 12.01.26

Κύπρος: Παραιτήθηκε ο διευθυντής του γραφείου του Χριστοδουλίδη, μετά το βίντεο περί «διαφθοράς»

«Οποιοσδήποτε ηγέτης όταν έχει καθαρά χέρια οφείλει να είναι νηφάλιος» δηλώνει ο Χριστοδουλίδης, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για το επίμαχο βίντεο που επιχειρεί να τον εμπλέξει σε υπόθεση διαφθοράς.

Σύνταξη
Δεν πήγε καλά αυτό: Αντιδράσεις προκάλεσε η AI διαφήμιση που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη να κερνάει καφέ από τον Παράδεισο
Ακραίο 12.01.26
Ακραίο 12.01.26

Δεν πήγε καλά αυτό: Αντιδράσεις προκάλεσε η AI διαφήμιση που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη να κερνάει καφέ από τον Παράδεισο

Ένα κατάστημα στη Μεσσήνη κυκλοφόρησε διαφήμιση με τον Γιώργο Παπαδάκη να κερνάει καφέ από τον Παράδεισο, λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του και, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε αντιδράσεις.

Σύνταξη
«Η κυβέρνηση υπονομεύει την κουβέντα» καταγγέλλουν οι αγρότες – Εμπλοκή λίγο πριν τη συνάντηση με Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

«Η κυβέρνηση υπονομεύει την κουβέντα» καταγγέλλουν οι αγρότες – Εμπλοκή λίγο πριν τη συνάντηση με Μητσοτάκη

Οι αγρότες περιμένουν την επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης για τις δύο επιτροπές με τη σύνθεση που έχουν προτείνει 25 +10 - Σημειώνουν ότι με την αντιπρόταση για δύο 20μελεις επιτροπές, το Μαξίμου «κλείνει το μάτι» στα μπλόκα που έχουν διαφοροποιηθεί από την Πανελλαδική Επιτροπή

Σύνταξη
