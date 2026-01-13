newspaper
Σημαντική είδηση:
13.01.2026 | 09:20
Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Κλιμακώνουν οι αγρότες, σκέψεις και για τρακτέρ στην Αθήνα – Με ποινές απειλεί το Μαξίμου και συναντά μόνο τους «πρόθυμους»
13 Ιανουαρίου 2026 | 08:55

Κλιμακώνουν οι αγρότες, σκέψεις και για τρακτέρ στην Αθήνα – Με ποινές απειλεί το Μαξίμου και συναντά μόνο τους «πρόθυμους»

«Όχι» στα παιχνίδια της κυβέρνησης είπαν οι αγρότες, που ετοιμάζονται για τη νέα κλιμάκωση - Αύριο η Πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων - Το Μαξίμου καταφεύγει σε απειλές και συκοφάντηση και ο πρωθυπουργός πραγματοποιεί ραντεβού με όσους «πρόθυμους» καταφέρει να συγκεντρώσει

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Spotlight

Έτοιμοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους είναι οι αγρότες, καταγγέλλοντας τον εμπαιγμό και τα διασπαστικά παιχνίδια της κυβέρνησης, τα οποία τίναξαν στον αέρα τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Τα μπλόκα που συσπειρώνονται στην Πανελλαδική Επιτροπή, από τη Νίκαια, την Καρδίτσα, τη Φθιώτιδα, μέχρι τα Μάλγαρα και τον Έβρο, το ένα μετά το άλλο, χθες ανακοίνωναν ότι δεν θα προσέλθουν σε συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, από τη στιγμή που δεν θα γινόταν δεκτές οι δύο επιτροπές τους έτσι όπως τις είχαν ορίσει: 25μελή επιτροπή  για φυτική παραγωγή + 10μελή για κτηνοτροφία,  μελισσοκομία και  αλιεία.

«Υπάρχει κόσμος που είναι κατεστραμμένος εδώ πέρα, κόσμος που σφάξανε τα κοπάδια του, που πνίγηκαν τα χωράφια του, δεν είναι παίξε γέλασε η ζωή μας»

Συνέλευση στο μπλόκο της Νίκαιας

Αγρότες: Απειλές και συκοφαντία από το Μαξίμου

Από την πλευρά της η κυβέρνηση, όπως φάνηκε από τη χθεσινοβραδυνή διαρροή από το Μαξίμου: επιμένει στη στρατηγική της συκοφάντησης και διαστρεβλώνοντας την αλήθεια μιλά για «μια μικρή μειοψηφία εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα, που χρησιμοποιεί τον αγροτικό αγώνα ως άλλοθι για προσωπικές ή εξωθεσμικές επιδιώξεις και η οποία επιθυμούσε να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό και πρόσωπα ελεγχόμενα από τις Αρχές για παράνομες επιδοτήσεις ή παραβατικές συμπεριφορές».

Κατηγορώντας τους αγρότες για «επαναστατική γυμναστική», απειλεί με ποινές και καταστολή σε περίπτωση κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων. «Θα εφαρμοστούν όλα όσα έχουν προαναγγελθεί προς όφελος των αγροτών και των κτηνοτρόφων και σε περίπτωση κλιμάκωσης κινητοποιήσεων μόνες αρμόδιες είναι οι αρχές», αναφέρει μέσω των διαρροών.

Μαξίμου: Συνάντηση με όσους πρόθυμους καταφέρει να συγκεντρώσει

Την ίδια ώρα, από το Μαξίμου, επιχειρούν να διασώσουν τον σχεδιασμό τους για συνάντηση του πρωθυπουργού με  όσους «πρόθυμους» μπορέσουν να συγκεντρώσουν. Το ραντεβού Μητσοτάκη με μια ομάδα, που σε κάθε περίπτωση αποτελεί μειοψηφία του αγροτικού κινήματος, αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 15.00 στο Μέγαρο Μαξίμου. Το ποιους θα εκπροσωπεί αυτή η ομάδα, είναι θολό. Σύμφωνα με το ΑΠΕ αποτελείται από εκπροσώπους των Πράσινων Φαναριών, και έξι ακόμη μπλόκων που συντάσσονται με αυτά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ,  θα προσέλθει στο Μαξίμου επιτροπή με 20 μέλη, 4 από τα οποία, θα προέρχονται από τα Πράσινα Φανάρια. Τα υπόλοιπα 16 μέλη αναμένεται να προσδιοριστούν.

Για την ιστορία, στην αρχή γινόταν λόγος για από 14 έως 18 μπλόκα τα οποία ωστόσο βαίνουν μειούμενα. Τα μπλόκα αυτά εμφανίστηκαν δύο φορές, χωρίς όμως ονόματα και υπογραφές. Σημειωτέον ότι εν τω μεταξύ το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια είχε ήδη διασπαστεί και είχαν αποχωρήσει όσοι διαφωνούσαν με το σχέδιο για συμβιβασμό με την κυβέρνηση.

«Δεν είναι παίξε γέλασε η ζωή μας»

«Μιλάμε για 6 μπλόκα που παλεύουν εδώ και βδομάδες να βάλουν πλάτη στην προσπάθεια της κυβέρνησης να διασπάσει τον αγώνα μας. Το θέμα δεν είναι μόνο αριθμητικό είναι ότι μας εμπαίζει μετά από τόσες μέρες που είμαστε στο δρόμο και ζητάμε την επιβίωση μας. Έχουμε αξιοπρέπεια και απαιτούμε λύσεις!» τόνισε εκ μέρους του μπλόκου Νίκαιας, ο Ρίζος Μαρούδας και πρόσθεσε: «Εδώ είναι αγώνας επιβίωσης, ξεσηκωμός για την ζωή μας και δεν δεχόμαστε από την κυβέρνηση να παίζει παιχνίδια με την επιβίωση μας.

Υπάρχει κόσμος που είναι κατεστραμμένος εδώ πέρα, κόσμος που σφάξανε τα κοπάδια του, που πνίγηκαν τα χωράφια του, δεν είναι παίξε γέλασε η ζωή μας».

YouTube thumbnail

Αύριο η πανελλαδική συνάντηση των μπλόκων

Οι αγρότες στο πλαίσιο κλιμάκωσης, εξετάζουν το blackout της χώρας σε όλα τα κεντρικά οδικά σημεία και πανελλαδικό συλλαλητήριο στην Αθήνα. Αποφάσεις θα ληφθούν στις κατά τόπους γενικές συνελεύσεις αλλά και στην τελική συνεδρίαση της πανελλαδικής επιτροπής, η οποία αναμένεται να γίνει αύριο.

Όπως είπε στο MEGA, o Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Καρδίτσας, «φάνηκε ότι η κυβέρνηση δεν ήθελε να κάνει διάλογο μαζί μας. Κάναμε πανελλαδική σύσκεψη το Σάββατο και στείλαμε πρόταση για δύο επιτροπές, με 25 και 10 άτομα για να γίνουν δύο συναντήσεις. Αυτό που είπαμε είναι ότι πρέπει να δει εμάς. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση την είχε έτοιμη την άλλη επιτροπή.

Το πρόβλημά μας είναι ότι η κυβέρνηση δεν ήθελε να συναντήσει αγρότες των μπλόκων. Ήθελε να διασπάσει τους αγρότες. Εμείς στείλαμε και είπαμε δύο επιτροπές με 25 + 10 άτομα για να εκπροσωπούνται όλα τα μπλόκα και όλοι κλάδοι. Εμείς είμαστε ενωμένοι. Η απόφαση να μην πάμε πάρθηκε απ΄ όλα τα μπλόκα. Συνεχίζουμε τον αγώνα και ζητάμε ουσιαστικό διάλογο.

Αύριο θα κάνουμε μία συνάντηση εκπροσώπων των μπλόκων, και είναι στο τραπέζι ακόμη και να κατέβουμε στην Αθήνα».

Αποκλεισμοί

Οι αγρότες συνεχίζουν τις κατά τόπους κινητοποιήσεις. Σήμερα από τις 12 το μεσημέρι, κλείνουν επ’ αόριστο τα Μάλγαρα. Στην Αιτωλοακαρνανία, αγρότες που συνεδρίασαν στην περιοχή του Αγγελόκαστρου αποφάσισαν μπλόκο επ’ αόριστον. Σύμφωνα με την απόφαση, θα παραμείνουν στα διόδια του Αγγελόκαστρου, επιτρέποντας τη διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις, ενώ παράλληλα, εξετάζονται περαιτέρω μορφές κινητοποιήσεων, όπως κλείσιμο παραδρόμων και μηχανοκίνητες πορείες στο κέντρο του Αγρινίου. Στη Δυτική Μακεδονία, οι αγρότες του μπλόκου στη Μπάρα Σιάτιστας προχωρούν σε αποκλεισμό της Εγνατίας Οδού για όλα τα οχήματα από σήμερα, Τρίτη στις 12.00 το μεσημέρι, καθώς και κλείσιμο του παραδρόμου της παλαιάς εθνικής οδού Κοζάνης–Καστοριάς για τα φορτηγά, από τις 13.00 έως τις 15.00.

Παράλληλα, οι αγρότες του μπλόκου του Προμαχώνα αποφάσισαν τον αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού για τα φορτηγά επ’ αόριστον, από σήμερα στις 12.00, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Όπως προβλέπεται στην απόφαση, σε ορισμένα χρονικά διαστήματα θα προχωρούν και σε αποκλεισμό για τα ΙΧ οχήματα, με την κατάσταση να επανεκτιμάται καθημερινά.

