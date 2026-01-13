newspaper
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Προκλητικός ο Π. Μαρινάκης, απειλεί τους αγρότες – Ξορκίζει τις συνελεύσεις, βλέπει κομματικά εγκάθετους στα μπλόκα
Πολιτική Γραμματεία 13 Ιανουαρίου 2026 | 11:48

Προκλητικός ο Π. Μαρινάκης, απειλεί τους αγρότες – Ξορκίζει τις συνελεύσεις, βλέπει κομματικά εγκάθετους στα μπλόκα

Ξεπέρασε κάθε όριο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης, ο οποίος απειλώντας με καταστολή τους αγωνιζόμενους αγρότες μίλησε για κομματικά εγκάθετους που πυρπόλησαν τον διάλογο, στοχοποίησε το ΚΚΕ και έφτασε στο σημείο να πει «πάνε οι εποχές των γενικών συνελεύσεων», καταδεικνύοντας την αλλεργία της κυβέρνησης στις συλλογικές αποφάσεις

Σύνταξη
Εντείνει τις απειλές προς τους αγωνιζόμενους αγρότες το Μαξίμου, ενοχλημένο από το «μπλόκο» της Πανελλαδικής Επιτροπής (που εκπροσωπεί 60 μπλόκα) σε συνάντηση με τον πρωθυπουργό με σύνθεση που επεδίωκε η κυβέρνηση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε τηλεοπτική συνέντευξη, κατέφυγε στη γνωστή τακτική της συκοφάντησης  και αντιστροφής της πραγματικότητας, κάνοντας λόγο για «μειοψηφία» και «κομματικά εγκάθετους» που πυρπολούν τον διάλογο και «υποκινούν αυτές τις αντιδράσεις».

Μάλιστα ονομάτισε συγκεκριμένα το ΚΚΕ, ενώ καταδεικνύοντας την ενόχληση της κυβέρνησης από την ενιαία στάση των αγροτών που συλλογικά αποφασίζουν για τις δράσεις τους, έφτασε στο σημείο να πει: «Πάνε πια οι εποχές των συνελεύσεων».

Προκλητικός ο Π. Μαρινάκης ξορκίζει τις συλλογικές αποφάσεις και βλέπει κομματικά εγκάθετους

Ειδικότερα ο κ. Μαρινάκης, ισχυρίστηκε ότι «για άλλη μια φορά μια μικρή μειοψηφία των εκπροσώπων των αγροτών, όχι των αγροτών συνολικά γιατί στα μπλόκα είναι μία μειοψηφία των αγροτών, αυτοί οι οποίοι πυρπολούν άλλη μία συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, είναι κάποιοι κομματικά εγκάθετοι».

«Αναφέρομαι σε αυτούς που υποκινούν αυτές τις αντιδράσεις. Στο τέλος της ημέρας αυτός που δεν έρχεται να συζητήσει αυτά τα οποία ζητάει, φαίνεται δεν έχει και πολλά επιχειρήματα», είπε ο κ. Μαρινάκης στον Σκάι.

Ο ίδιος με την πραγματικότητα να τον διαψεύδει υποστήριξε ότι «η μεγαλύτερη μερίδα των ανθρώπων που είναι στους δρόμους έρχονται σήμερα με τον Πρωθυπουργό» και συνέχισε καταδεικνύοντας την αλλεργία της κυβέρνησης στις συλλογικές αποφάσεις: «Στέλνω ένα μήνυμα ακόμα και τώρα σε αυτή τη μειοψηφία η οποία κινείται από ξεκάθαρα κομματικά συνδικαλιστικά κίνητρα, να καταλάβει, είναι σίγουρα και το ΚΚΕ, μα σίγουρα και το ΚΚΕ, να καταλάβει ότι το 2026 δεν είναι ούτε ’96 ούτε 2006. Πάνε οι εποχές των θρυλικών γενικών συνελεύσεων που όλοι συμμετείχαμε στα πανεπιστήμια, εμείς ήμασταν βέβαια στην άλλη πλευρά πάντοτε, της λογικής, αλλά δεν έχει σημασία. Ο κόσμος πρέπει να πάει μπροστά, η κυβέρνηση θα κριθεί και από αυτό και θα κριθεί και από την αποτελεσματικότητα στα υπόλοιπα».

Απειλές προς τους αγρότες

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει «ίσως και στη νιοστή» τα όρια των αντοχών και της ανεκτικότητας σε πράξεις «παράνομες», όπως το κλείσιμο των δρόμων.

«Ήρθε νομίζω η στιγμή να συνεννοηθούμε ότι το να κόβεις την Ελλάδα στα δύο, ειδικά μετά από τόση ικανοποίηση αιτημάτων, είναι κάτι παράνομο που απλά και μόνο οι Αρχές πρέπει να επιληφθούν» είπε.

Ερωτηθείς, μάλιστα, αν η Αστυνομία θα επέμβει σε περίπτωση που κλείσουν οι δρόμοι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε πως είναι υποχρέωση των Αρχών και της Δικαιοσύνης, με τον τρόπο που κρίνουν, να παρέμβουν χωρίς ακρότητες όπως προβλέπει ο νόμος. «Χωρίς την Αστυνομία δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο νόμος αν κλείσουν οι δρόμοι», όπως είπε.

Ψάχνοντας πρόθυμους για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Ο κ. Μαρινάκης, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη συνάντηση των προθύμων με τον πρωθυπουργό, και επιχείρησε να πείσει ότι υπερτερούν της πανελλαδικής των 60 και πλέον μπλόκων, που περιλαμβάνουν τους αγρότες στα πανίσχυρα μπλόκα της Θεσσαλίας και τα μεγάλα αγροτικά μέτωπα της Μακεδονίας και της δυτικής Ελλάδας.

Παρέθεσε δε τους συμμετέχοντες (κάποιοι εκ των οποίων ωστόσο εκπροσωπούν μόνο τον εαυτό τους, όπως έχουν καταγγείλει οι αγωνιζόμενοι αγρότες).

«Επειδή έχω μια πρώτη εικόνα για τους ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουνε σε λίγες ώρες στο Μέγαρο Μαξίμου, θα είναι με πολλά (μπλόκα), με τα περισσότερα και αρκετά αντιπροσωπευτικά σε σχέση με τις περιοχές. Έως τώρα σας διαβάζω:  Πανθεσσαλική Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων, εκπρόσωπος κτηνοτρόφων για τα ζώα που θανατώθηκαν – δεν λέω ονόματα των ανθρώπων – Πράσινα Φανάρια, Αλεξάνδρεια, Μικροθήβες, Κερδύλια, Σκύδρα, Αιγίνιο, Λεχαινά, Μπράλος, Κάτω Αχαΐα, Συνεταιρισμός Κιάτου και Κόμβος Κιάτου και από την Κρήτη οι Αγροτικός Σύλλογος Δήμου Φαιστού, αντιπρόσωπος Συντονιστικού Νομού Ηρακλείου και Ιεράπετρα. Δηλαδή είναι από αρκετές περιοχές και ενδεχομένως να προστεθούν μέχρι εκείνη την ώρα και άλλοι εκπρόσωποι, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.

Υπενθυμίζεται ότι το Παγκρήτιο Συντονιστικό Κρήτης ανακοίνωσε από χθες ότι δεν θα προσέλθει στη συνάντηση.

Εξάλλου, σε κοινή ανακοίνωση οι Ενωτικές Ομοσπονδίες των Αγροτικών Συλλόγων Κρήτης, που εκπροσωπούν, 15 αγροτοκτηνοτροφικούς συλλόγους και το μπλόκο των Μεγάλων Χωραφιών Χανίων, ξεκαθαρίζουν ότι στηρίζουν το πλαίσιο της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

Το ραντεβού Μητσοτάκη με μια ομάδα, που παρά τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης αποτελεί μειοψηφία του αγροτικού κινήματος, αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 15.00 στο Μέγαρο Μαξίμου. Το ποιους θα εκπροσωπεί αυτή η ομάδα, παραμένει θολό.

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

