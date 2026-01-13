Καρφιά για τους απόντες από τον Μητσοτάκη, με υποσχετικές για το μέλλον «γλυκαίνει» τους παρόντες

Ευκαιρία για «ανασκόπηση» θεωρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης την συνάντησή του με τους αγρότες, μιλώντας για τον τρόπο με τον οποίο «η κυβέρνηση έχει ανταποκριθεί σε αρκετά από τα αιτήματα του κλάδου».

Παράλληλα, ζήτησε μία «ευρύτερη συζήτηση, πέρα και πάνω από τα άμεσα κλαδικά αιτήματα», για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, ενώ δεν παρέλειψε να αφήσει αιχμές για τους απόντες από τη συνάντηση, τονίζοντας πως «τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες», άρα, η κυβέρνηση συζητά «πάντα με αυτούς οι οποίοι έχουν διάθεση να συζητήσουν» μαζί της.

Ο κ. Μητσοτάκης, αφού εξέφρασε την πεποίθησή του, πως θα γίνει «μία πολύ ουσιαστική συζήτηση, παραγωγική συζήτηση, για τα πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στη χώρα μας», προσέθεσε αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να ακούσει από τους ίδιους τους αγρότες «πώς οι λύσεις που έχουν δοθεί μπορούν να εφαρμοστούν πιο αποτελεσματικά, να δούμε τι περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν, να δούμε σε ποιο βαθμό υπάρχουν ειδικά τοπικά ζητήματα, τα οποία μπορούν ενδεχομένως να εξειδικευθούν και σε άλλες συναντήσεις που θα έχετε με το επιτελείο μας».

Και προσέθεσε ότι πρέπει «να κάνουμε και μία ευρύτερη συζήτηση, πέρα και πάνω από τα άμεσα κλαδικά αιτήματα, γι’ αυτό το οποίο νομίζω μας απασχολεί όλους: ποιο είναι τελικά το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, όλη αυτή η συζήτηση για τον εκσυγχρονισμό του, πώς μπορεί να μεταφερθεί από τη θεωρία στην πράξη. Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της Διακομματικής Επιτροπής την οποία έχουμε συστήσει στη Βουλή και η οποία θα αρχίσει τις εργασίες της άμεσα και στην οποία θα επιζητήσουμε, προφανώς, να συμμετέχετε και να μας καταθέσετε συγκεκριμένες προτάσεις».

«Άρα, νομίζω ότι το πεδίο είναι ανοιχτό για να κάνουμε μία ουσιαστική συζήτηση και να καταλήξουμε και σε συγκεκριμένα συμπεράσματα», ανέφερε, ενώ τόνισε πως θα ήθελε αυτή η συζήτηση «να ήταν και υπό προϋποθέσεις (σ.σ. υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η κυβέρνηση, προφανώς) πιο διευρυμένη».

Για να καταλήξει πως «τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες, άρα, εμείς συζητούμε πάντα με αυτούς οι οποίοι έχουν διάθεση να συζητήσουν μαζί μας και προφανώς δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν να έρθει και να προσέλθει σε έναν διάλογο, τον οποίο για δικούς του λόγους μπορεί να μην τον επιδιώκει».

«Δεν μας επηρεάζει αυτή η συνάντηση»

«Εμείς δεν παίζουμε το παιχνίδι της κυβέρνησης», τόνισε από την πλευρά των αγροτών, που δεν προσήλθαν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, σε παρέμβασή του στην ΕΡΤ, προσθέτοντας πως «τα 62 μπλόκα, αυτοί που έχουμε τα τρακτέρ στον δρόμο δεν μας επηρεάζει αυτή η συνάντηση, ας αποφασίσουν για τους εαυτούς τους».

«Εμείς έχουμε τα αιτήματά μας και θα πάμε στον πρωθυπουργό όταν αποφασίσει να κάνει ουσιαστικό διάλογο», υπογράμμισε.

Οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας κατηγορούν την κυβέρνηση για αναξιοπιστία. Όπως λένε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάζει από το παράθυρο μία δεύτερη επιτροπή αγροτών, οι οποίοι είναι εκτός Πανελλαδικής και εκτός μπλόκων.

Οι αγρότες της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων επιμένουν να γίνει αποδεκτή η δική τους διπλή επιτροπή, με τη συμμετοχή συνολικά 35 ατόμων από τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα και τα νησιά.

Η πανελλαδική των 62 μπλόκων θα συνεδριάσει αύριο, Τετάρτη, το μεσημέρι εκ νέου στον Παλαμά Καρδίτσας, για να αποφασίσει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, κόντρα στις απειλές της κυβέρνησης για καταστολή και ποινικές διώξεις.