Λάρισα: Το μπλόκο των αγροτών στον Πλατύκαμπο από ψηλά
Μια πολύ διαφορετική εικόνα από αυτήν του Μεγάρου Μαξίμου και της συνάντησης που έχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τους αγρότες, καταγράφηκε στη Λάρισα.
Για τρεις ώρες έκλεισαν την παλαιά εθνική οδό στη Λάρισα με τρακτέρ οι αγρότες στο ύψος του Πλατυκάμπου κλιμακώνοντας τον αγώνα τους.
Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες χωρίς να κλείνουν την πόρτα του διαλόγου
Οι αγρότες που συμμετέχουν στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων επανέλαβαν το αίτημά τους προς το Μέγαρο Μαξίμου να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση με τον πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή δύο αντιπροσωπειών: μίας 25 αγροτών και μίας δεύτερης 10 κτηνοτρόφων, αλιέων και μελισσοκόμων.
Για τον λόγο αυτόν, αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στη σημερινή προγραμματισμένη συνάντηση.
Συζήτηση «χωρίς όρους» και «επικοινωνιακά παιχνίδια»
Οι επόμενες κινήσεις των αγροτών αναμένεται να αποφασιστούν την Τετάρτη, στη νέα πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, που θα πραγματοποιηθεί στη 1:00 μ.μ. στον Παλαμά Καρδίτσας. Στο τραπέζι εξετάζονται όλα τα σενάρια ακόμα και συλλαλητήριο στην Αθήνα.
«Εμείς συνεχίζουμε να ζητάμε συνάντηση με τον πρωθυπουργό», αναφέρουν από τον κόμβο του Πλατυκάμπου οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας.
O εκπρόσωπος Τύπου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας, Ιορδάνης Ιωαννίδης, στάθηκε ιδιαίτερα στην αντιπροσωπεία αγροτών και κτηνοτρόφων που συμμετείχαν στη συνάντηση με τον κ. Μητσοτάκη, λέγοντας ότι «αντιπροσωπεύουν τον εαυτό τους και δεν έχουν κανένα θεσμικό ρόλο. Μιλάνε μεμονωμένα, χωρίς κανένα ρόλο και είναι δικαίωμα τους».
Από εκεί και πέρα κάλεσε τον πρωθυπουργό να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου για μια συζήτηση «χωρίς όρους» και χωρίς να υπάρχουν «επικοινωνιακά παιχνίδια».
- Λάρισα: Το μπλόκο των αγροτών στον Πλατύκαμπο από ψηλά
- «Η Γροιλανδία προτιμά να παραμείνει στη Δανία, παρά να εξαγοραστεί από τις ΗΠΑ», λέει ο πρωθυπουργός του νησιού
- Τουρκία: Μια δικαστής θύμα απόπειρας γυναικοκτονίας μέσα σε δικαστήριο από τον εισαγγελέα πρώην σύζυγό της
- Η Ελληνίδα Katherine Embiricos στο κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών με ένα πολυσυζητημένο ντοκιμαντέρ
- LIVΕ: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
- Κωνσταντινίδης: «Οι συγγενείς δεν θα σταθούν πολιτικά δίπλα στη Μαρία» – Άτυπος όρος η μη εμπλοκή των μελών σε κόμματα
- Τριανταφύλλου: Η κυβέρνηση προστάτευε την Intellexa και το αντίστροφο – Οι υποκλοπές λειτούργησαν ως ΣΔΙΤ
- Επίθεση φιλίας – Πρόσωπο του Τραμπ επέλεξε η Meta για νέο της πρόεδρο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις