Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
13.01.2026 | 15:31
Συναγερμός στο νοσοκομείο Βόλου – Άνδρας απειλεί να πέσει στο κενό
Λάρισα: Το μπλόκο των αγροτών στον Πλατύκαμπο από ψηλά
Ελλάδα 13 Ιανουαρίου 2026 | 17:57

Λάρισα: Το μπλόκο των αγροτών στον Πλατύκαμπο από ψηλά

Μια πολύ διαφορετική εικόνα από αυτήν του Μεγάρου Μαξίμου και της συνάντησης που έχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τους αγρότες, καταγράφηκε στη Λάρισα.

Vita.gr
Για τρεις ώρες έκλεισαν την παλαιά εθνική οδό στη Λάρισα με τρακτέρ οι αγρότες στο ύψος του Πλατυκάμπου κλιμακώνοντας τον αγώνα τους.

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες χωρίς να κλείνουν την πόρτα του διαλόγου

Οι αγρότες που συμμετέχουν στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων επανέλαβαν το αίτημά τους προς το Μέγαρο Μαξίμου να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση με τον πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή δύο αντιπροσωπειών: μίας 25 αγροτών και μίας δεύτερης 10 κτηνοτρόφων, αλιέων και μελισσοκόμων.

Για τον λόγο αυτόν, αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στη σημερινή προγραμματισμένη συνάντηση.

Συζήτηση «χωρίς όρους» και «επικοινωνιακά παιχνίδια»

Οι επόμενες κινήσεις των αγροτών αναμένεται να αποφασιστούν την Τετάρτη, στη νέα πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, που θα πραγματοποιηθεί στη 1:00 μ.μ. στον Παλαμά Καρδίτσας. Στο τραπέζι εξετάζονται όλα τα σενάρια ακόμα και συλλαλητήριο στην Αθήνα.

«Εμείς συνεχίζουμε να ζητάμε συνάντηση με τον πρωθυπουργό», αναφέρουν από τον κόμβο του Πλατυκάμπου οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας.

O εκπρόσωπος Τύπου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας, Ιορδάνης Ιωαννίδης, στάθηκε ιδιαίτερα στην αντιπροσωπεία αγροτών και κτηνοτρόφων που συμμετείχαν στη συνάντηση με τον κ. Μητσοτάκη, λέγοντας ότι «αντιπροσωπεύουν τον εαυτό τους και δεν έχουν κανένα θεσμικό ρόλο. Μιλάνε μεμονωμένα, χωρίς κανένα ρόλο και είναι δικαίωμα τους».

Από εκεί και πέρα κάλεσε τον πρωθυπουργό να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου για μια συζήτηση «χωρίς όρους» και χωρίς να υπάρχουν «επικοινωνιακά παιχνίδια».

Χρηματιστήριο Αθηνών: Διόρθωση τίτλων στην αγορά, στήριξε η HELLENiQ ENERGY

Χρηματιστήριο Αθηνών: Διόρθωση τίτλων στην αγορά, στήριξε η HELLENiQ ENERGY

Ελληνικό 10ετές ομόλογο: Προσφορές πάνω από 51 δισ. ευρώ

Ελληνικό 10ετές ομόλογο: Προσφορές πάνω από 51 δισ. ευρώ

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Αγρότες: Στο Μαξίμου η αντιπροσωπεία των «προθύμων» για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – Συνεδριάζει αύριο για κλιμάκωση η Πανελλαδική Επιτροπή
Agro-in 13.01.26 Upd: 15:00

Αγρότες: Στο Μαξίμου η αντιπροσωπεία των «προθύμων» για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – Συνεδριάζει αύριο για κλιμάκωση η Πανελλαδική Επιτροπή

Γνωστά έγιναν τα ονόματα των 25 ατόμων που θα συναντηθούν με τον κ. Μητσοτάκη, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί αν και ποιους τελικά εκπροσωπούν - Την ίδια ώρα οι αγωνιζόμενοι αγρότες κλείνουν δρόμους και τελωνεία και ετοιμάζονται για κλιμάκωση κόντρα στις απειλές για καταστολή και ποινικές διώξεις

Σύνταξη
Κλιμακώνουν οι αγρότες, σκέψεις και για τρακτέρ στην Αθήνα – Με ποινές απειλεί το Μαξίμου και συναντά μόνο τους «πρόθυμους»
«Δεν είναι παίξε γέλασε η ζωή μας» 13.01.26

Κλιμακώνουν οι αγρότες, σκέψεις και για τρακτέρ στην Αθήνα – Με ποινές απειλεί το Μαξίμου και συναντά μόνο τους «πρόθυμους»

«Όχι» στα παιχνίδια της κυβέρνησης είπαν οι αγρότες, που ετοιμάζονται για τη νέα κλιμάκωση - Αύριο η Πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων - Το Μαξίμου καταφεύγει σε απειλές και συκοφάντηση και ο πρωθυπουργός πραγματοποιεί ραντεβού με όσους «πρόθυμους» καταφέρει να συγκεντρώσει

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Αγρότες: «Ψύχος» πριν τη συνάντηση στο Μαξίμου – «Υπονομευτική η κίνηση της κυβέρνησης»
Κρίσιμες αποφάσεις 12.01.26

«Ψύχος» πριν τη συνάντηση στο Μαξίμου με τους αγρότες - «Υπονομευτική η κίνηση της κυβέρνησης»

Η στρατηγική των «δύο ραντεβού» της κυβέρνησης θέτει εν αμφιβόλω το μονοπάτι του διαλόγου. «Φωτιά» έχουν πάρει τα τηλέφωνα των επικεφαλής και συμμετεχόντων στα μπλόκα. Αγρότες και κτηνοτρόφοι επανακαθορίζουν τη στάση τους. Τι λέει στο in ο αντιπρόεδρος των Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
«Η κυβέρνηση υπονομεύει την κουβέντα» καταγγέλλουν οι αγρότες – Εμπλοκή λίγο πριν τη συνάντηση με Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

«Η κυβέρνηση υπονομεύει την κουβέντα» καταγγέλλουν οι αγρότες – Εμπλοκή λίγο πριν τη συνάντηση με Μητσοτάκη

Οι αγρότες περιμένουν την επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης για τις δύο επιτροπές με τη σύνθεση που έχουν προτείνει 25 +10 - Σημειώνουν ότι με την αντιπρόταση για δύο 20μελεις επιτροπές, το Μαξίμου «κλείνει το μάτι» στα μπλόκα που έχουν διαφοροποιηθεί από την Πανελλαδική Επιτροπή

Σύνταξη
Αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα – Επιλέγουν τους αντιπροσώπους τους για τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη
Agro-in 11.01.26

Αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα – Επιλέγουν τους αντιπροσώπους τους για τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη

Παραμένοντας στα μπλόκα, οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Θα θέσουν εκ νέου το σύνολο των αιτημάτων τους τονίζοντας ότι κόκκινη γραμμή είναι η επιβίωσή τους

Σύνταξη
Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – «Κόκκινη γραμμή η επιβίωσή μας»
Τι ζητούν 11.01.26

Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – «Κόκκινη γραμμή η επιβίωσή μας»

Οι αγρότες, παραμένουν στα μπλόκα και ετοιμάζονται για το ραντεβού με τον πρωθυπουργό, προειδοποιώντας με νέα κλιμάκωση αν δεν ικανοποιηθούν με όσα θα ειπωθούν την Τρίτη

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ποιοι είναι οι άνθρωποι πίσω από τα τρακτέρ: Μειώνονται σε αριθμό, «γκριζάρουν» σε ηλικία οι Έλληνες αγρότες
Έρευνα Eurostat 10.01.26

Ποιοι είναι οι άνθρωποι πίσω από τα τρακτέρ: Μειώνονται σε αριθμό, «γκριζάρουν» σε ηλικία οι Έλληνες αγρότες

Στην Ελλάδα σχεδόν οι τέσσερις στους δέκα αγρότες είναι άνω των 65 ετών. Μόλις το 7% είναι κάτω των 40 ετών. Τι δείχνουν τα στοιχεία της Εurostat για το δημογραφικό προφίλ του πρωτογενούς τομέα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Διάλογο με τα τρακτέρ στα Μπλόκα αποφάσισαν οι αγρότες – Τι δηλώνουν στο in
«Ενωμένοι θα νικήσουμε» 10.01.26 Upd: 20:27

Διάλογο με τα τρακτέρ στα Μπλόκα αποφάσισαν οι αγρότες – Τι δηλώνουν στο in

Επιτροπή αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων από τα 62 Μπλόκα θα συναντηθεί το απόγευμα της ερχόμενης Τρίτης στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αγρότες: Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνέλευση στη Νίκαια – Ανοιχτό αν πρέπει να πάνε σε διάλογο
Ώρα αποφάσεων 10.01.26

Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνέλευση των μπλόκων στη Νίκαια - Ανοιχτό αν πρέπει να πάνε σε διάλογο

Οργή κυριαρχεί στη πανελλαδική συνέλευση των μπλόκων στη Νίκαια με εκπροσώπους αγροτών να αμφισβητούν ακόμα και το εάν πρέπει να κατέβουν σε διάλογο - «Υποτίθεται συζητάμε και ψήφισαν τη Mercosur»

Σύνταξη
Αγρότες: Αποφασίζουν σήμερα την τακτική τους για το ραντεβού με τον Μητσοτάκη
Τι αποφασίζουν 10.01.26

Τα βλέμματα στη Νίκαια: Σήμερα οι κρίσιμες αποφάσεις για τη «γραμμή» διαλόγου και το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων

Οι αγρότες αποφασίζουν σήμερα τις «κόκκινες γραμμές» για τη συνάντησή τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη - «Βάση διαλόγου» οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης - Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχειας των κινητοποιήσεων

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κινητοποιήσεις αγροτών: Στο τραπέζι του διαλόγου μετά από εβδομάδες στα μπλόκα – Ανοίγουν οι δρόμοι, χωρίς να αποσύρονται τα τρακτέρ
Νέα κρίσιμη σύσκεψη 09.01.26 Upd: 20:34

Στο τραπέζι του διαλόγου μετά από εβδομάδες στα μπλόκα - Ανοίγουν οι δρόμοι, πρόταση για συλλαλητήριο στην Αθήνα

Μετά από από 40 και πλέον ημέρες κινητοποιήσεων, τα αγροτικά μπλόκα «χαλαρώνουν», με τους δρόμους να ανοίγουν και τα τρακτέρ να περνούν στην άκρη. Άνοιξαν Τέμπη, Μπράλος, Μάλγαρα, γέφυρα Χαλκίδας. Συσκέψεις για να συσταθεί η επιτροπή που θα εκπροσωπήσει τους παραγωγούς στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Πρόταση για διεξαγωγή συλλαλητηρίου στην πρωτεύουσα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγρότες: Διάλογος με Μητσοτάκη αλλά χωρίς ορίζοντα πρόσθετων μέτρων – Το Σάββατο αποφασίζουν για τις κόκκινες γραμμές
Την Τρίτη η συνάντηση 09.01.26

Διάλογος αγροτών - Μητσοτάκη αλλά χωρίς ορίζοντα πρόσθετων μέτρων - Το Σάββατο αποφασίζουν για τις κόκκινες γραμμές

Μετά τις απειλές της κυβέρνησης για καταστολή των κινητοποιήσεων, ήρθε η νέα πρόσκληση σε διάλογο - Οι αγρότες αποφασίζουν το Σάββατο το πλαίσιο της συνάντησης με Μητσοτάκη

Σύνταξη
Αγρότες: Το βάρος στη συμφωνία για τα αιτήματα που θα πάνε στο Μαξίμου – Θα συνεχιστεί ο 48ωρος αποκλεισμός;
Πυρετώδεις διαβουλεύσεις 08.01.26

Αγρότες: Το βάρος στη συμφωνία για τα αιτήματα που θα πάνε στο Μαξίμου – Θα συνεχιστεί ο 48ωρος αποκλεισμός;

Το επίκεντρο της συζήτησης αυτήν τη στιγμή στους κόλπους των αγροτοκτηνοτρόφων είναι με ποια αιτήματα και ποια βάση διαλόγου θα προσέλθουν οι ίδιοι στο Μαξίμου, τι θα ζητήσουν από τον πρωθυπουργό και πώς θα συνεχιστεί η συζήτηση από εκεί που την άφησε η πλευρά της κυβέρνησης μετά την εξειδίκευση των μέτρων

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος, Δήμητρα Τριανταφύλλου
«Ναι» στον διάλογο αλλά με τα τρακτέρ στους δρόμους η απάντηση των αγροτών στην κυβέρνηση – Τι δηλώνουν στο in
Στα μπλόκα 08.01.26

«Ναι» στον διάλογο αλλά με τα τρακτέρ στους δρόμους η απάντηση των αγροτών στην κυβέρνηση – Τι δηλώνουν στο in

Με τον πρωθυπουργό αναμένεται να συναντηθεί την Τρίτη, στο Μέγαρο Μαξίμου, αντιπροσωπεία της πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων. Με όρους που θα θέσουμε εμείς η όποια συζήτηση, τονίζουν οι αγρότες.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αγρότες: Κλειστή σε διάφορα σημεία η ΠΑΘΕ, στις σήραγγες των Τεμπών οι Λαρισαίοι – Νέες απειλές από το Μαξίμου
Ξεκίνησαν οι αποκλεισμοί 08.01.26 Upd: 13:51

Αγρότες: Κλειστή σε διάφορα σημεία η ΠΑΘΕ, στις σήραγγες των Τεμπών οι Λαρισαίοι – Νέες απειλές από το Μαξίμου

Αποφασιστικά υλοποιούν τις αποφάσεις τους για 48ωρους αποκλεισμούς οι αγρότες. Κλείνουν Αθηνών - Λαμίας, Τέμπη, Ιόνια Οδό και τελωνεία, ενώ το Μαξίμου εκτοξεύει απειλές

Σύνταξη
Αγρότες: Μπλόκο στην Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας από τους παραγωγούς της Εύβοιας – «Η κυβέρνηση ανακυκλώνει τα μέτρα»
Agro-in 08.01.26

Το in στη Χαλκίδα - Μπλόκο από τους αγρότες της Εύβοιας στην Υψηλή Γέφυρα - «Η κυβέρνηση ανακυκλώνει τα μέτρα»

Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους σήμερα και αύριο - Αγρότες από την Εύβοια έχουν φτάσει στη Χαλκίδα

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
«Η Γροιλανδία προτιμά να παραμείνει στη Δανία, παρά να εξαγοραστεί από τις ΗΠΑ», λέει ο πρωθυπουργός του νησιού
Μάχη για ανεξαρτησία 13.01.26

«Η Γροιλανδία προτιμά να παραμείνει στη Δανία, παρά να εξαγοραστεί από τις ΗΠΑ», λέει ο πρωθυπουργός του νησιού

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας θα συναντηθούν με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Τετάρτη

Σύνταξη
Τουρκία: Μια δικαστής θύμα απόπειρας γυναικοκτονίας μέσα σε δικαστήριο από τον εισαγγελέα πρώην σύζυγό της
«Πουθενά ασφαλείς» 13.01.26

Μια δικαστής θύμα απόπειρας γυναικοκτονίας μέσα σε δικαστήριο από τον εισαγγελέα πρώην σύζυγό της - Την έσωσε κρατούμενος

Σύμφωνα με την οργάνωση υπεράσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών, 294 γυναίκες δολοφονήθηκαν από άνδρες στην Τουρκία το 2025 και άλλες 297 πέθαναν υπό ύποπτες συνθήκες

Σύνταξη
Η Ελληνίδα Katherine Embiricos στο κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών με ένα πολυσυζητημένο ντοκιμαντέρ
Made in Greece 13.01.26

Η Ελληνίδα Katherine Embiricos στο κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών με ένα πολυσυζητημένο ντοκιμαντέρ

Στο κόκκινο χαλί βρέθηκε η Katherine Embiricos, η Ελληνίδα παραγωγός που υπογράφει, πίσω από τις κάμερες, ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ντοκιμαντέρ της χρονιάς, το «The Voice of Hind Rajab».

Σύνταξη
LIVΕ: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Super Cup βόλεϊ 13.01.26

LIVΕ: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVΕ: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τον τελικό του Super Cup στο βόλεϊ ανδρών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Κωνσταντινίδης: «Οι συγγενείς δεν θα σταθούν πολιτικά δίπλα στη Μαρία» – Άτυπος όρος η μη εμπλοκή των μελών σε κόμματα
Ελλάδα 13.01.26

Κωνσταντινίδης: «Οι συγγενείς δεν θα σταθούν πολιτικά δίπλα στη Μαρία» – Άτυπος όρος η μη εμπλοκή των μελών σε κόμματα

Ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στην Μαρία Καρυστιανού, σχετικά με τις κινήσεις της γύρω από τη δημιουργία πολιτικού κόμματος, εμφανίστηκε ο Χρήστος Κωνσταντινίδης.

Σύνταξη
Τριανταφύλλου: Η κυβέρνηση προστάτευε την Intellexa και το αντίστροφο – Οι υποκλοπές λειτούργησαν ως ΣΔΙΤ
27η δικάσιμος 13.01.26

Τριανταφύλλου: Η κυβέρνηση προστάτευε την Intellexa και το αντίστροφο – Οι υποκλοπές λειτούργησαν ως ΣΔΙΤ

Μισθοδοτούμενος από την ΕΥΠ ήταν, σύμφωνα με την κατάθεση της δημοσιογράφου Ελίζας Τριανταφύλλου, ο φίλος του αποκαλούμενου «κρεοπώλη» που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της prepaid κάρτας μέσω της οποίας πληρώθηκαν μηνύματα μολυσμένα με Predator.

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Πάτρα: Θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης – Το μήνυμα του πατέρα της – Τι λέει ο οδηγός ταξί που την μετέφερε στην Αθήνα
Ελλάδα 13.01.26

Πάτρα: Θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης – Το μήνυμα του πατέρα της – Τι λέει ο οδηγός ταξί που την μετέφερε στην Αθήνα

Στην περιοχή του Ζωγράφου εντοπίζονται τα τελευταία ίχνη της 16χρονης που έχει εξαφανιστεί από την περασμένη Πέμπτη φεύγοντας από την Πάτρα όπου έμενε με την οικογένειά της τα τελευταία τρία χρόνια

Σύνταξη
Παπασταύρου στο Future Minerals Forum: Η ΑΙ, η ενεργειακή και τεχνολογική μετάβαση εξαρτώνται απόλυτα από τον ορυκτό πλούτο
Σαουδική Αραβία 13.01.26

Παπασταύρου στο Future Minerals Forum: Η ΑΙ, η ενεργειακή και τεχνολογική μετάβαση εξαρτώνται απόλυτα από τον ορυκτό πλούτο

«Η Ευρώπη, για να παραμείνει ανταγωνιστική, οφείλει να αναπτύξει, σήμερα, τα κρίσιμα ορυκτά της», τόνισε ο Σταύρος Παπασταύρου στην υπουργική συνάντηση για τους Ορυκτούς Πόρους

Σύνταξη
Η ξεκάθαρη εντολή του «Μέντι»
On Field 13.01.26

Η ξεκάθαρη εντολή του «Μέντι»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού είδε στο Περιστέρι αυτό που είχε ζητήσει από τους παίκτες του και θέλει ανάλογη εικόνα και στο αυριανό παιχνίδι Κυπέλλου απέναντι στον ΠΑΟΚ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ξεπέρασε τα 16 δισ. ευρώ ο τζίρος των σούπερ μάρκετ το 2025 – Στην κορυφή τα τρόφιμα
Οικονομικές Ειδήσεις 13.01.26

Ξεπέρασε τα 16 δισ. ευρώ ο τζίρος των σούπερ μάρκετ το 2025 – Στην κορυφή τα τρόφιμα

Τα φρέσκα και χύμα προϊόντα (κρέας, ψάρια, φρούτα, λαχανικά κτλ.) σημείωσαν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο, με +10,1% σε αξία, στον συνολικό τζίρο των σούπερ μάρκετ

Σύνταξη
Συρία: Χιλιάδες Κούρδοι βγαίνουν στους δρόμους για να καταγγείλουν για τις σφαγές στο Χαλέπι
«Δολοφόνοι του κουρδικού λαού» 13.01.26

Συρία: Χιλιάδες Κούρδοι βγαίνουν στους δρόμους για να καταγγείλουν για τις σφαγές στο Χαλέπι

Συγκρούσεις στο Χαλέπι μεταξύ Κούρδων και δυνάμεων της νέας κυβέρνησης του Αχμέντ αλ-Σαράα στη Συρία είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 23 άνθρωποι

Σύνταξη
Πώς η επιτυχία του Πελέ «γέννησε» τη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου της Αργεντινής – Κομπίνες, ατυχήματα, βαρβαρότητα
Όραμα 13.01.26

Πώς η επιτυχία του Πελέ «γέννησε» τη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου της Αργεντινής – Κομπίνες, ατυχήματα, βαρβαρότητα

Η Lorena Muñoz πρόκειται να σκηνοθετήσει τη σειρά «Pioneers» - μια τηλεοπτική ωδή στη συμμετοχή της ποδοσφαιρικής ομάδας της Αργεντινής στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών του 1971.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπλόκα: Σοβαρές αιχμές για τους αποσχισθέντες αγρότες – Στο τραπέζι blackout σε κεντρικά οδικά σημεία
Όλα ανοιχτά 13.01.26

Σοβαρές αιχμές για τους αποσχισθέντες αγρότες - Στο τραπέζι blackout σε κεντρικά οδικά σημεία

Προς μετωπική σύγκρουση με την κυβέρνηση οδηγούνται τα 62 αγροτικά μπλόκα, που αποφάσισαν να μην προσέλθουν στον διάλογο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ανακοίνωση με σοβαρές αιχμές για δύο συναδέλφους του που συντάχθηκαν με τους «προθύμους» από τον Αγροτικό Σύλλογο Δ. Αχαΐας.

Σύνταξη
Ιράν: Το κύμα αμφισβήτησης ενισχύεται, αλλά το καθεστώς θα αντέξει, λένε αναλυτές
Reuters 13.01.26

Το κύμα αμφισβήτησης στο Ιράν ενισχύεται, αλλά το καθεστώς θα αντέξει, λένε αναλυτές

Επιβίωση του καθεστώτος, ωστόσο, δεν σημαίνει σταθερότητα, επισημαίνουν οι αναλυτές. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις από το 1979

Σύνταξη
Φουρνιέ: «Περιμένουμε μία δύσκολη μάχη με την Παρτιζάν – Ποτέ δεν είναι εύκολο να παίζεις εκεί»
Μπάσκετ 13.01.26

Φουρνιέ: «Περιμένουμε μία δύσκολη μάχη με την Παρτιζάν – Ποτέ δεν είναι εύκολο να παίζεις εκεί»

Ο Εβάν Φουρνιέ παραχώρησε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Παρτιζάν (14/1, 20:30) και τόνισε ότι οι Ερυθρόλευκοι αναμένουν μία δύσκολη μάχη.

Σύνταξη
Ο εισαγγελέας της Νότιας Κορέας ζητά την θανατική ποινή για τον πρώην πρόεδρο Γιουν
Επιβολή στρατιωτικού νόμου 13.01.26

Ο εισαγγελέας της Νότιας Κορέας ζητά την θανατική ποινή για τον πρώην πρόεδρο Γιουν

Στις 3 Δεκεμβρίου 2024, ο Γιουν κήρυξε στρατιωτικό νόμο, για πρώτη φορά στη Νότια Κορέα από την εποχή της στρατιωτικής δικτατορίας του Τσουν Ντου-Χουάν το 1980

Σύνταξη
Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ: «800 εκατ. από 64 δράσεις ΕΣΠΑ για ΜμΕ, μηδέν ευρώ δαπάνη – Είναι σκοπιμότητα, όχι ανικανότητα
«Συστημικό πρόβλημα» 13.01.26

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ: «800 εκατ. από 64 δράσεις ΕΣΠΑ για ΜμΕ, μηδέν ευρώ δαπάνη – Είναι σκοπιμότητα, όχι ανικανότητα

Πολλές δράσεις του ΕΣΠΑ, που αφορούν τις ΜμΕ, παραμένουν σε πλήρη ακινησία,«καθώς δεν έχει εκταμιευτεί ούτε ένα ευρώ», καταγγέλλουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
