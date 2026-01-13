Για τρεις ώρες έκλεισαν την παλαιά εθνική οδό στη Λάρισα με τρακτέρ οι αγρότες στο ύψος του Πλατυκάμπου κλιμακώνοντας τον αγώνα τους.

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες χωρίς να κλείνουν την πόρτα του διαλόγου

Οι αγρότες που συμμετέχουν στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων επανέλαβαν το αίτημά τους προς το Μέγαρο Μαξίμου να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση με τον πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή δύο αντιπροσωπειών: μίας 25 αγροτών και μίας δεύτερης 10 κτηνοτρόφων, αλιέων και μελισσοκόμων.

Για τον λόγο αυτόν, αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στη σημερινή προγραμματισμένη συνάντηση.

Συζήτηση «χωρίς όρους» και «επικοινωνιακά παιχνίδια»

Οι επόμενες κινήσεις των αγροτών αναμένεται να αποφασιστούν την Τετάρτη, στη νέα πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, που θα πραγματοποιηθεί στη 1:00 μ.μ. στον Παλαμά Καρδίτσας. Στο τραπέζι εξετάζονται όλα τα σενάρια ακόμα και συλλαλητήριο στην Αθήνα.

«Εμείς συνεχίζουμε να ζητάμε συνάντηση με τον πρωθυπουργό», αναφέρουν από τον κόμβο του Πλατυκάμπου οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας.

O εκπρόσωπος Τύπου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας, Ιορδάνης Ιωαννίδης, στάθηκε ιδιαίτερα στην αντιπροσωπεία αγροτών και κτηνοτρόφων που συμμετείχαν στη συνάντηση με τον κ. Μητσοτάκη, λέγοντας ότι «αντιπροσωπεύουν τον εαυτό τους και δεν έχουν κανένα θεσμικό ρόλο. Μιλάνε μεμονωμένα, χωρίς κανένα ρόλο και είναι δικαίωμα τους».

Από εκεί και πέρα κάλεσε τον πρωθυπουργό να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου για μια συζήτηση «χωρίς όρους» και χωρίς να υπάρχουν «επικοινωνιακά παιχνίδια».