Αλλάζουν οι λαϊκές αγορές – Πώς θα λειτουργούν, οι προωθούμενες ρυθμίσεις

Ανάσα στους εμπόρους των λαϊκών αγορών έδωσε η συνάντηση των επαγγελματιών με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο.

Το υπουργείο Ανάπτυξης έχει έτοιμη τη νομοθετική πρωτοβουλία που ενισχύει ριζικά την λειτουργία των λαϊκών αγορών, αντιμετωπίζοντας φαινόμενα γραφειοκρατίας και διευκολύνοντας έμπρακτα την είσοδο νέων πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών.

Με τις προωθούμενες ρυθμίσεις:

Εισάγεται η πλήρης ψηφιοποίηση των αδειών και τη μετατροπή τους σε αορίστου χρόνου, την υλοποίηση της προκήρυξης όλων των κενών θέσεων, την καθιέρωση ηλεκτρονικής κλήρωσης και τη δημιουργία μιας εξελιγμένης Ψηφιακής Πύλης Λαϊκών Αγορών.

Προβλέπεται ο καθορισμός ανώτατου ημερήσιου τέλους και η αντιμετώπιση μιας σειράς θεμάτων όπως η αμοιβαία αλλαγή θέσης και λαϊκής αγοράς, η βελτίωση θέσης, η μεταβίβαση, η εργασιακή υποστήριξη και αναπλήρωση και άλλα.

Θεσμοθετείται ποσοστό 10% για εποχικές θέσεις σε κάθε λαϊκή αγορά για παραγωγούς και η δημιουργία λαϊκών αγορών παραγωγών, με πρωτοβουλία και συμφωνία δήμων και φορέων λειτουργίας.

Οι λαϊκές αγορές

Η πλειονότητα των νοικοκυριών δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στις λαϊκές αγορές με σχεδόν το 95% να αγοράζει τρόφιμα κάθε είδους και άλλα είδη, τουλάχιστον μία με δύο φορές την εβδομάδα.

Οι κυριότεροι λόγοι που οι καταναλωτές προτιμούν τις λαϊκές αγορές είναι ο συνδυασμός ποιοτικών και φρέσκων προϊόντων σε προσιτές τιμές και σε μεγάλη ποικιλία, ενώ πάνω από οκτώ στους δέκα συμφωνούν ότι η εξυπηρέτηση από πωλητές και παραγωγούς και η διαπροσωπική σχέση που αναπτύσσεται αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό της λαϊκής αγοράς που τους ελκύει.

Έρευνα έχει δείξει ότι οι Έλληνες επισκέπτονται τις λαϊκές αγορές κατά μέσο όρο 4,4 φορές τον μήνα, ενώ ένα στα δύο φρούτα και λαχανικά που καταναλώνονται από τα νοικοκυριά αγοράζεται από τους πάγκους των παραγωγών και των πωλητών στις λαϊκές.

Τα βασικά ευρήματα υποδεικνύουν ότι σχεδόν οι επτά στους δέκα καταναλωτές στην Ελλάδα (68%) δηλώνουν ότι επισκέπτονται τη λαϊκή, και μάλιστα από αυτούς οι τρεις στους τέσσερις σε εβδομαδιαία βάση και με υψηλό δείκτη συνολικής ικανοποίησης, καθώς πάνω από το 80% λένε ότι είναι πολύ ή αρκετά ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες που λαμβάνουν.

Πηγή: ot.gr