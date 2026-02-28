Γαλάτσι: Θανατηφόρο τροχαίο στη Λεωφόρο Γαλατσίου με θύμα 32χρονο
Νεαρός οδηγός μηχανής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη διασταύρωση της Λεωφόρου Γαλατσίου με την οδό Αετοράχης, στο Γαλάτσι.
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη Λεωφόρο Γαλατσίου που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 32χρονου οδηγού μηχανής (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).
Η μηχανή που οδηγούσε ο 32χρονος εξετράπη της πορείας της, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του
Το τραγικό περιστατικό συνέβη γύρω στις 02:30 σήμερα Σάββατο στη διασταύρωση της Λεωφόρου Γαλατσίου με την οδό Αετοράχης, στο Γαλάτσι.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η μηχανή εξετράπη της πορείας της, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 32χρονος οδηγός της.
Προανάκριση
Ο άτυχος αναβάτης της μηχανής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.
