Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη Λεωφόρο Γαλατσίου που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 32χρονου οδηγού μηχανής (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).

Η μηχανή που οδηγούσε ο 32χρονος εξετράπη της πορείας της, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του

Το τραγικό περιστατικό συνέβη γύρω στις 02:30 σήμερα Σάββατο στη διασταύρωση της Λεωφόρου Γαλατσίου με την οδό Αετοράχης, στο Γαλάτσι.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η μηχανή εξετράπη της πορείας της, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 32χρονος οδηγός της.

Προανάκριση

Ο άτυχος αναβάτης της μηχανής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.