Ο Τζιμ Κάρεϊ διασκέδασε τα πλήθη στα βραβεία César – «Τι έχετε να πείτε για τα γαλλικά μου; Η γλώσσα μου κουράστηκε»

Ο Τζιμ Κάρεϊ προσέφερε άπλετη ψυχαγωγία και συγκίνηση στο κοινό του στα César, όπου έλαβε το φετινό τιμητικό βραβείο και εκφώνησε μια ομιλία στα γαλλικά.

Ο Κάρεϊ τιμήθηκε με το βραβείο που παραδοσιακά απονέμεται σε διεθνείς σταρ, όπως η Τζούλια Ρόμπερτς.

Πηλός

Ο Μισέλ Γκοντρί, σκηνοθέτης της ταινίας «Η Αιώνια Λιακάδα ενός Καθαρού Μυαλού» όπου πρωταγωνίστησε ο Τζιμ Κάρεϊ, προλόγισε τον ηθοποιό, ο οποίος στη συνέχεια πήρε τη σκυτάλη.

Ο Κάρεϊ είπε στα γαλλικά, με έντονη αμερικανική προφορά, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η δημοσιογράφος Έλσα Κεσλάσι στο Variety: «Ως ηθοποιός, κάθε χαρακτήρας που υποδύεσαι είναι σαν πηλός στα χέρια του γλύπτη, τον οποίο διαμορφώνεις όπως επιθυμεί η καρδιά σου. Πόσο τυχερός είμαι που μοιράζομαι αυτή την τέχνη με τόσους πολλούς ανθρώπους που μου άνοιξαν πραγματικά την καρδιά τους».

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι περίπου 300 χρόνια πριν, ο προ-προ-προ-προ-προ-προπάππος του, γεννήθηκε στη Γαλλία και μετανάστευσε στον Καναδά.

«Ευχαριστώ την υπέροχη οικογένειά μου, την κόρη μου Τζέιν και τον εγγονό μου Τζάκσον. Θα σας αγαπώ για πάντα. Ευχαριστώ την υπέροχη σύντροφό μου, Μίνα. Σ’ αγαπώ, Μίνα. Και τέλος, ευχαριστώ τον πιο αστείο άνθρωπο που γνώρισα ποτέ: τον πατέρα μου. Τον Πέρσι Τζόζεφ Κάρι, που μου έμαθε την αξία της αγάπης, της γενναιοδωρίας και του γέλιου», πρόσθεσε.

Στο τέλος της ομιλίας του, ρώτησε το κοινό: «Λοιπόν, τι έχετε να πείτε γι τα γαλλικά μου; Σχεδόν μέτρια, σωστά; Συγχωρέστε με, δεν μιλούσα γαλλικά, αλλά μαθαίνω. Η γλώσσα μου κουράστηκε».

Τι έγινε φέτος;

Η 51η τελετή απονομής των βραβείων César έφεραν έναν χολιγουντιανό αέρα, με τον Αμερικανό σκηνοθέτη, σεναριογράφο και παραγωγό ταινιών Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ να κερδίζει βραβείο για την ταινία «Nouvelle Vague», ένα αφιέρωμα στο γαλλικό Nέο Κύμα και μια γοητευτική αναπαράσταση ενός από τα πιο φημισμένα ντεμπούτα του κινηματογράφου: το «Με κομμένη την ανάσα» (1960) του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ.

Η ταινία, την οποία αγόρασε το Netflix στο Φεστιβάλ των Καννών όπου έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της, ηγήθηκε της κούρσας με 10 υποψηφιότητες και κέρδισε τα βραβεία καλύτερης σκηνοθεσίας, καλύτερης φωτογραφίας για τον Νταβίντ Σαμπίλ, καλύτερων κοστουμιών για την Πασκαλίν Σαβάν και καλύτερου μοντάζ για την Κατρίν Σουάρτς.

Τα βραβεία πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου, στο Olympia Theater στο Παρίσι, όπου συζητήθηκαν διάφορα πολιτικά ζητήματα, από την κρίση στο Ιράν έως την απειλή της τεχνητής νοημοσύνης και τις πιέσεις στο γαλλικό σύστημα χρηματοδότησης ταινιών, όπως αναφέρει η Κεσλάσι.

Η τελετή περιελάμβανε επίσης ένα αφιέρωμα στην Μπριζίτ Μπαρντό, η οποία απεβίωσε στις 28 Δεκεμβρίου, με μια αναδρομική προβολή σκηνών από ταινίες όπως «Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα» και «Η περιφρόνηση».

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάποιοι από το κοινό αντέδρασαν με γιουχαΐσματα στο αφιέρωμα, δεδομένου ότι η Μπαρντό εξέφραζε σε μόνιμη βάση ακροδεξιές απόψεις.

*Με πληροφορίες από: Variety & Roger Ebert