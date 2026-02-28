Η Μεγάλη Βρετανία ερευνά αν ο Έπσταϊν προσγειώνονταν σε στρατιωτικά αεροδρόμια

Το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας εξετάζει τα αρχεία πτήσεων που ενδέχεται να περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τον Τζέφρι Έπσταϊν, σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου, μετά την εμφάνιση αρχείων που φαίνεται να αποδεικνύουν ότι ο αποθανών καταδικασμένος παιδεραστής προσγειώθηκε με το ιδιωτικό του τζετ σε στρατιωτικές βάσεις.

Η βρετανική αστυνομία εξετάζει ήδη εάν ο Έπσταϊν διακινούσε γυναίκες ή ανήλικα παιδιά μέσω δύο αεροδρομίων του Λονδίνου και ενός στην κεντρική Αγγλία με ιδιωτικές πτήσεις, στο πλαίσιο μιας εθνικής συντονισμένης προσπάθειας για τη διερεύνηση των δεσμών του διασυρμένου χρηματοδότη με τη Βρετανία, σύμφωνα με το Reuters.

Ωστόσο, αυξάνονται οι φωνές που ζητούν από την αστυνομία να διερευνήσει επίσης εάν βάσεις της Βασιλικής Αεροπορίας, όπως η Μάρχαμ στην ανατολική Αγγλία και η Νόρθολτ κοντά στο Λονδίνο, χρησιμοποιήθηκαν για την ίδια δραστηριότητα, αφού τα αρχεία φαίνεται να δείχνουν ότι το ιδιωτικό τζετ του Έπσταϊν είχε προσγειωθεί και εκεί.

Τα ιδιωτικά τζετ χρησιμοποιούν τακτικά τη βάση της RAF στο Νόρθολτ, αλλά είναι πολύ λιγότερο συνηθισμένο να προσγειώνονται στη βάση RAF Μάρχαμ , η οποία θεωρείται βάση «πρώτης γραμμής». Για την ιστορία ο Έπσταϊν, φίλοι και συνεργάτες του, αποκαλούσαν τα αεροπλάνα του ως «Λολίτα Εξπρές».

Θα επανεξεταστούν όλα τα αρχεία στρατιωτικών πτήσεων

Ο υπουργός Άμυνας Τζον Χέιλι διέταξε την επανεξέταση των αρχείων στρατιωτικών πτήσεων, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας σε δήλωση που εξέδωσε αργά το βράδυ της Πέμπτης.

«Ο υπουργός Άμυνας διέταξε την επανεξέταση όλων των αρχείων που μπορεί να διαθέτει το υπουργείο σχετικά με τις πτήσεις του Έπσταϊν που προσγειώθηκαν σε βάσεις της RAF, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με τα εγκλήματα του Έπσταϊν θα αποκαλυφθεί και θα παρασχεθεί στις αρμόδιες αρχές», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Το Υπουργείο Άμυνας θα υποστηρίξει οποιαδήποτε έρευνα της αστυνομίας, ανέφερε η δήλωση, προσθέτοντας ότι οι σκέψεις του υπουργείου είναι με τα θύματα των «απαίσιων εγκλημάτων» του Έπσταϊν. Σχεδόν επτά χρόνια μετά το θάνατό του, το σκάνδαλο συνεχίζει να ταράζει το βρετανικό κατεστημένο.

Η τελευταία σειρά αρχείων που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο οδήγησε στη σύντομη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου Μαουντμπάουτεν Γουίντσορ, αδελφού του βασιλιά Κάρολου, και στη συνέχεια του Πίτερ Μάντελσον, πρώην πρέσβη της Βρετανίας στις ΗΠΑ, λόγω της υποψίας ότι μοιράστηκαν εμπιστευτικά κυβερνητικά έγγραφα με τον Έπσταϊν.

Τι αναφέρει το BBC και πρώην πρωθυπουργός για τις κινήσεις Έπσταϊν σε άλλα αεροδρόμια

Πέρυσι, έρευνα της BBC αποκάλυψε ότι 87 πτήσεις που συνδέονταν με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Jeffrey Epstein είχαν προσγειωθεί ή απογειωθεί από αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ των αρχών της δεκαετίας του 1990 και του 2018. Το BBC News ανακάλυψε ότι τρεις Βρετανίδες, οι οποίες φέρεται να ήταν θύματα εμπορίας ανθρώπων, εμφανίζονταν στα αρχεία πτήσεων του Έπσταϊν από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρώην πρωθυπουργός Γκόρντον Μπράουν έγραψε στο New Statesman ότι η αστυνομία έπρεπε «επειγόντως» να επανεξετάσει εάν τα θύματα του Έπσταϊν είχαν υποστεί εμπορία ανθρώπων εντός και εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Brown έγραψε ότι τα αρχεία έδειχναν ότι το τζετ του Έπσταϊν είχε πραγματοποιήσει 90 πτήσεις προς ή από αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένων 15 πτήσεων μετά την καταδίκη του το 2008 για προσέλκυση παιδιού σε πορνεία. Είπε ότι ο καταδικασμένος παιδεραστής «καυχιόταν» για το πόσο φθηνά ήταν τα τέλη αεροδρομίου στο Στάνστεντ σε σύγκριση με το Παρίσι.

Ο Μπράουν πρόσθεσε ότι το Στάνστεντ, περίπου 65 χλμ. από το κέντρο του Λονδίνου, ήταν ένα από τα αεροδρόμια «όπου οι γυναίκες μεταφέρονταν από το ένα αεροπλάνο του Επστάιν στο άλλο», προσθέτοντας ότι «οι γυναίκες που έφταναν με ιδιωτικά αεροπλάνα στη Βρετανία δεν χρειάζονταν βρετανικές βίζες». Τα στοιχεία που αποκάλυψε το BBC έδειξαν ελλιπή αρχεία πτήσεων, με ανώνυμους επιβάτες που απλώς χαρακτηρίζονταν ως «Θήλυ» (female).