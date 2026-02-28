newspaper
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026
Η Μεγάλη Βρετανία ερευνά αν ο Έπσταϊν προσγειώνονταν σε στρατιωτικά αεροδρόμια
Κόσμος 28 Φεβρουαρίου 2026, 06:30

Η Μεγάλη Βρετανία ερευνά αν ο Έπσταϊν προσγειώνονταν σε στρατιωτικά αεροδρόμια

Αρχεία από τα email Έπσταϊν εμφανίζουν πως ο καταδικασμένος παιδεραστής χρησιμοποιούσε βρετανικά στρατιωτικά αεροδρόμια. Διερευνάται αν το έπραττε για να αποφεύγει τους ελέγχους.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
Το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας εξετάζει τα αρχεία πτήσεων που ενδέχεται να περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τον Τζέφρι Έπσταϊν, σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου, μετά την εμφάνιση αρχείων που φαίνεται να αποδεικνύουν ότι ο αποθανών καταδικασμένος παιδεραστής προσγειώθηκε με το ιδιωτικό του τζετ σε στρατιωτικές βάσεις.

Η βρετανική αστυνομία εξετάζει ήδη εάν ο Έπσταϊν διακινούσε γυναίκες ή ανήλικα παιδιά μέσω δύο αεροδρομίων του Λονδίνου και ενός στην κεντρική Αγγλία με ιδιωτικές πτήσεις, στο πλαίσιο μιας εθνικής συντονισμένης προσπάθειας για τη διερεύνηση των δεσμών του διασυρμένου χρηματοδότη με τη Βρετανία, σύμφωνα με το Reuters.

Ωστόσο, αυξάνονται οι φωνές που ζητούν από την αστυνομία να διερευνήσει επίσης εάν βάσεις της Βασιλικής Αεροπορίας, όπως η Μάρχαμ στην ανατολική Αγγλία και η Νόρθολτ κοντά στο Λονδίνο, χρησιμοποιήθηκαν για την ίδια δραστηριότητα, αφού τα αρχεία φαίνεται να δείχνουν ότι το ιδιωτικό τζετ του Έπσταϊν είχε προσγειωθεί και εκεί.

Τα ιδιωτικά τζετ χρησιμοποιούν τακτικά τη βάση της RAF στο Νόρθολτ, αλλά είναι πολύ λιγότερο συνηθισμένο να προσγειώνονται στη βάση RAF Μάρχαμ , η οποία θεωρείται βάση «πρώτης γραμμής». Για την ιστορία ο Έπσταϊν, φίλοι και συνεργάτες του, αποκαλούσαν τα αεροπλάνα του ως «Λολίτα Εξπρές».

Το κρεβάτι του κυρίως αεροπλάνου που χρησιμοποιούσε ο Έπσταϊν.

Θα επανεξεταστούν όλα τα αρχεία στρατιωτικών πτήσεων

Ο υπουργός Άμυνας Τζον Χέιλι διέταξε την επανεξέταση των αρχείων στρατιωτικών πτήσεων, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας σε δήλωση που εξέδωσε αργά το βράδυ της Πέμπτης.

«Ο υπουργός Άμυνας διέταξε την επανεξέταση όλων των αρχείων που μπορεί να διαθέτει το υπουργείο σχετικά με τις πτήσεις του Έπσταϊν που προσγειώθηκαν σε βάσεις της RAF, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με τα εγκλήματα του Έπσταϊν θα αποκαλυφθεί και θα παρασχεθεί στις αρμόδιες αρχές», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Το Υπουργείο Άμυνας θα υποστηρίξει οποιαδήποτε έρευνα της αστυνομίας, ανέφερε η δήλωση, προσθέτοντας ότι οι σκέψεις του υπουργείου είναι με τα θύματα των «απαίσιων εγκλημάτων» του Έπσταϊν. Σχεδόν επτά χρόνια μετά το θάνατό του, το σκάνδαλο συνεχίζει να ταράζει το βρετανικό κατεστημένο.

Η τελευταία σειρά αρχείων που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο οδήγησε στη σύντομη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου Μαουντμπάουτεν Γουίντσορ, αδελφού του βασιλιά Κάρολου, και στη συνέχεια του Πίτερ Μάντελσον, πρώην πρέσβη της Βρετανίας στις ΗΠΑ, λόγω της υποψίας ότι μοιράστηκαν εμπιστευτικά κυβερνητικά έγγραφα με τον Έπσταϊν.

Τι αναφέρει το BBC και πρώην πρωθυπουργός για τις κινήσεις Έπσταϊν σε άλλα αεροδρόμια

Πέρυσι, έρευνα της BBC αποκάλυψε ότι 87 πτήσεις που συνδέονταν με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Jeffrey Epstein είχαν προσγειωθεί ή απογειωθεί από αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ των αρχών της δεκαετίας του 1990 και του 2018. Το BBC News ανακάλυψε ότι τρεις Βρετανίδες, οι οποίες φέρεται να ήταν θύματα εμπορίας ανθρώπων, εμφανίζονταν στα αρχεία πτήσεων του Έπσταϊν από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρώην πρωθυπουργός Γκόρντον Μπράουν έγραψε στο New Statesman ότι η αστυνομία έπρεπε «επειγόντως» να επανεξετάσει εάν τα θύματα του Έπσταϊν είχαν υποστεί εμπορία ανθρώπων εντός και εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Brown έγραψε ότι τα αρχεία έδειχναν ότι το τζετ του Έπσταϊν είχε πραγματοποιήσει 90 πτήσεις προς ή από αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένων 15 πτήσεων μετά την καταδίκη του το 2008 για προσέλκυση παιδιού σε πορνεία. Είπε ότι ο καταδικασμένος παιδεραστής «καυχιόταν» για το πόσο φθηνά ήταν τα τέλη αεροδρομίου στο Στάνστεντ σε σύγκριση με το Παρίσι.

Ο Μπράουν πρόσθεσε ότι το Στάνστεντ, περίπου 65 χλμ. από το κέντρο του Λονδίνου, ήταν ένα από τα αεροδρόμια «όπου οι γυναίκες μεταφέρονταν από το ένα αεροπλάνο του Επστάιν στο άλλο», προσθέτοντας ότι «οι γυναίκες που έφταναν με ιδιωτικά αεροπλάνα στη Βρετανία δεν χρειάζονταν βρετανικές βίζες». Τα στοιχεία που αποκάλυψε το BBC έδειξαν ελλιπή αρχεία πτήσεων, με ανώνυμους επιβάτες που απλώς χαρακτηρίζονταν ως «Θήλυ» (female).

Αφγανιστάν – Πακιστάν: Η Ευρωπαϊκή Ενωση ζητεί αποκλιμάκωση των μαχών
«Σοβαρές επιπτώσεις» 28.02.26

Η ΕΕ ζητεί αποκλιμάκωση των μαχών από Αφγανιστάν και Πακιστάν

«Παροτρύνουμε αμφότερες τις πλευρές να διεξαγάγουν διάλογο», τονίζεται σε ανακοίνωση Τύπου εξ ονόματος των 27 της ΕΕ, με αφορμή τις συγκρούσεις ανάμεσα στις δυνάμεις των Ταλιμπάν και του Πακιστάν.

Σύνταξη
Βόρεια Ντακότα: Επιδικάστηκε αγωγή 345 εκατ. δολαρίων υπέρ εταιρείας αγωγού πετρελαίου, ενάντια στη Greenpeace
Βόρεια Ντακότα 28.02.26

Βόρεια Ντακότα: Επιδικάστηκε αγωγή 345 εκατ. δολαρίων υπέρ εταιρείας αγωγού πετρελαίου, ενάντια στη Greenpeace

Δικαστήριο της Βόρειας Ντακότα καλεί την Greenpeace να πληρώσει αποζημίωση 345 εκατ. δολαρίων στην εταιρεία του αγωγού πετρελαίου «Dacota Access Pipeline».

Σύνταξη
Συρία: Το ΣΑ του ΟΗΕ αίρει τις κυρώσεις σε βάρος της οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ του τζιχαντιστή Τζολάνι
Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ 28.02.26

Το ΣΑ του ΟΗΕ «ξεχνάει» τις κυρώσεις σε βάρος της τζιχαντιστικής οργάνωσης του Τζολάνι

Αίρονται οι κυρώσεις από το ΣΑ του ΟΗΕ σε βάρος της Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ, της οργάνωσης του τζιχαντιστή de facto προέδρου της Συρίας Τζολάνι, η οποία είχε σχέσεις με την αλ Κάιντα.

Σύνταξη
Αφγανιστάν: Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν το δικαίωμα του Πακιστάν «να αμύνεται» έναντι των Ταλιμπάν
Στέιτ Ντιπάρτμεντ 28.02.26

Οι ΗΠΑ στηρίζουν Πακιστάν

«Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και εκφράσαμε υποστήριξη στο δικαίωμα του Πακιστάν να αμύνεται έναντι των επιθέσεων των Ταλιμπάν», αναφέρουν οι ΗΠΑ.

Σύνταξη
Πτώση στρατιωτικού αεροπλάνου στη Βολιβία – Τουλάχιστον 15 νεκροί – «Έβρεξε» λεφτά [βίντεο]
Κόσμος 28.02.26 Upd: 02:39

Πτώση στρατιωτικού αεροπλάνου στη Βολιβία - Τουλάχιστον 15 νεκροί - «Έβρεξε» λεφτά

Στρατιωτικό αεροσκάφος Hercules - C-130 κατέπεσε στην πόλη Ελ Άλτο στη Βολιβία και συγκεκριμένα στη μητροπολιτική περιοχή της Λα Παζ, της πρωτεύουσας της χώρας. Φόβοι για νεκρούς και στο έδαφος

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τραμπ έδωσε εντολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να σταματήσουν τη συνεργασία με την Anthropic
Claude 28.02.26

Ο Τραμπ έδωσε εντολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να σταματήσουν τη συνεργασία με την Anthropic

Η Anthropic έχει θέσει δύο όρους στο Πεντάγωνο: το Claude να μη χρησιμοποιηθεί σε αυτόνομα όπλα και στη μαζική παρακολούθηση πολιτών των ΗΠΑ. Τραμπ και Χέγκσεθ ζητούν πλήρη ελευθερία στη χρήση της ΑΙ

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ζητούν από το Ιράν να «απελευθερώσει τους Αμερικανούς ομήρους»
Κόσμος 28.02.26

Οι ΗΠΑ ζητούν από το Ιράν να «απελευθερώσει τους Αμερικανούς ομήρους»

Με ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων, οι ΗΠΑ δημιουργούν θέμα αμερικανών ομήρων στο Ιράν, ζητώντας την απελευθέρωσή τους. Δεν διασαφηνίζεται πότε συνελήφθησαν Αμερικανοί στο Ιράν και με ποιες κατηγορίες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γαλλία: Στα χέρια χάκερ ιατρικά στοιχεία 15 εκατομμυρίων πολιτών – Και πολιτικοί μεταξύ τους
Προσωπικά δεδομένα 27.02.26

Γαλλία: Στα χέρια χάκερ ιατρικά στοιχεία 15 εκατομμυρίων πολιτών – Και πολιτικοί μεταξύ τους

Από την κυβερνοεπίθεση εκτέθηκαν στο διαδίκτυο ακόμη και πληροφορίες όπως αν κάποιος είναι ομοφυλόφιλος ή αν έχει κάποια ασθένεια. Επίσης, σχόλια των γιατρών σχετικά με τους ασθενείς.

Σύνταξη
Μακρόν: Παρουσιάζει τη γαλλική πολιτική πυρηνικής αποτροπής σε βάση υποβρυχίων εν μέσω φόβων για την Ρωσία
Την Δευτέρα 27.02.26

Ο Μακρόν παρουσιάζει τη γαλλική πολιτική πυρηνικής αποτροπής σε βάση υποβρυχίων, εν μέσω φόβων για την Ρωσία

Η ομιλία του Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται από τους Ευρωπαίους εταίρους, εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με την αξιοπιστία της αμερικανικής πυρηνικής ομπρέλας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ιράν: Τύμπανα πολέμου στη Μέση Ανατολή, πού έχουν συγκεντρωθεί τα στρατεύματα των ΗΠΑ – Χάρτες και βίντεο
Παγκόσμια ανησυχία 27.02.26 Upd: 23:45

Τύμπανα πολέμου: Πού έχουν συγκεντρωθεί τα στρατεύματα των ΗΠΑ που απειλούν το Ιράν - Χάρτες και βίντεο

«Η ειρήνη είναι εφικτή» δήλωσε ο ΥΠΕΞ του Ομάν, χώρας που διαμεσολαβεί ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν μετά τη συνάντησή του με τον Τζέι Ντι Βανς - Δεν έχει πάρει τελική απόφαση ο Ντόναλντ Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κονγκό: Βρέθηκαν δύο ομαδικοί τάφοι στην πόλη Ουβίρα, μετά την αποχώρηση των ανταρτών – 172 πτώματα
Εμφύλιος πόλεμος 27.02.26

Κονγκό: Βρέθηκαν δύο ομαδικοί τάφοι στην πόλη Ουβίρα, μετά την αποχώρηση των ανταρτών – 172 πτώματα

Η οργάνωση Human Rights Watch κατήγγειλε τον Δεκέμβριο ότι αντάρτες προχωρούσαν σε εκτελέσεις ανθρώπων με συνοπτικές διαδικασίες στην Ουβίρα. Ωστόσο υπάρχουν καταγγελίες για βιαιότητες και από τον στρατό.

Σύνταξη
Ιράν: Αεροπορικές εταιρείες ακυρώνουν πτήσεις προς τα αεροδρόμια της Ισλαμικής Δημοκρατίας
Και προς Ισραήλ 27.02.26

Ιράν: Αεροπορικές εταιρείες ακυρώνουν πτήσεις προς τα αεροδρόμια της Ισλαμικής Δημοκρατίας

Εν μέσω φόβων για αμερικανική στρατιωτική επίθεση, οι τουρκικές αερογραμμές και δύο ιρανικές ακύρωσαν πτήσεις τους για την Τεχεράνη. Και άλλες εταιρείες έχουν αναστείλει πτήσεις τους προς τη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Γκουτέρες: Ζητά «άμεση εκεχειρία» ανάμεσα σε Πακιστάν και Αφγανιστάν – Το Ιράν πρότεινε να μεσολαβήσει
Διεθνείς εκκλήσεις 27.02.26

«Άμεση εκεχειρία» ανάμεσα σε Πακιστάν και Αφγανιστάν ζητά ο Γκουτέρες - Το Ιράν πρότεινε να μεσολαβήσει

Αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσε πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού - Ιράν και Ιράκ καλούν σε αυτοσυγκράτηση Πακιστάν και Αφγανιστάν 

Σύνταξη
Το Lancet προειδοποιεί πως η «επίθεση Κένεντι στην επιστήμη μπορεί να χρειαστεί γενιές να αναστραφεί»
«Σκορπά παραπληροφόρηση» 27.02.26

Το Lancet προειδοποιεί πως η «επίθεση Κένεντι στην επιστήμη μπορεί να χρειαστεί γενιές να αναστραφεί»

Το παγκοσμίως αναγνωρισμένο επιστημονικό περιοδικό The Lancet, δημοσίευσε editorial με τίτλο «Ένας χρόνος αποτυχίες» στο οποίο προειδοποιεί για τα πεπραγμένα του Ρόμπερτ Κένεντι στον τομέα της υγείας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τραμπ μιλάει για «ειρηνική κατάληψη» της Κούβας – «Έχει μπελάδες η κυβέρνησή της», λέει
Παραδοχή στρατηγικής 27.02.26

Ο Τραμπ μιλάει για «ειρηνική κατάληψη» της Κούβας – «Έχει μπελάδες η κυβέρνησή της», λέει

Ο Τραμπ είπε ότι την Κούβα «δεν έχουν χρήματα, δεν έχουν τίποτα αυτήν τη στιγμή». «Χρειάζονται τη βοήθειά μας. Ο Ρούμπιο το χειρίζεται σε υψηλό επίπεδο», πρόσθεσε.

Σύνταξη
Ιράκ: Ο υποψήφιος πρωθυπουργός Νούρι αλ Μαλίκι συναντά Αμερικανό διπλωμάτη μετά το τελεσίγραφο των ΗΠΑ
Ραντεβού με Μπάρακ 27.02.26

Ο υποψήφιος πρωθυπουργός του Ιράκ Νούρι αλ Μαλίκι συναντά Αμερικανό διπλωμάτη μετά το τελεσίγραφο των ΗΠΑ

Τον περασμένο μήνα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε στείλει τελεσίγραφο όσον αφορά την υποψηφιότητα του αλ Μαλίκι στις εκλογές του Ιράκ

Σύνταξη
