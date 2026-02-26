magazin
Διακρίνεται μια δυστοκία συστημικών ΜΜΕ που έθαβαν το σκάνδαλο των υποκλοπών να καλύψουν σήμερα τη δικαστική απόφαση και τα παράγωγά της. Γιατί άραγε;

Καρίνα Σουλιάκ – Τελευταία σύντροφος του Έπσταϊν, κύρια κληρονόμος του, παντρεμένη με μια άλλη γυναίκα
Fizz 26 Φεβρουαρίου 2026, 20:50

Καρίνα Σουλιάκ – Τελευταία σύντροφος του Έπσταϊν, κύρια κληρονόμος του, παντρεμένη με μια άλλη γυναίκα

Η τελευταία σύντροφος του Επστάιν, Καρίνα Σουλιάκ, παντρεύτηκε μια γυναίκα, αποκαλύπτοντας τον τρόπο με τον οποίο σεξουαλικός εγκληματίας εκμεταλλευόταν το μεταναστευτικό σύστημα με φοιτητικές βίζες, μαθήματα αγγλικής γλώσσας και εικονικούς γάμους για να κρατήσει ξένες γυναίκες στις ΗΠΑ.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Έρωτας: Αλλάζει με τα χρόνια και ο εγκέφαλος το ξέρει πριν από εμάς

Έρωτας: Αλλάζει με τα χρόνια και ο εγκέφαλος το ξέρει πριν από εμάς

Spotlight

Η Καρίνα Σουλιάκ, η γυναίκα από τη Λευκορωσία γνώρισε το σεξουαλικό αρπακτικό όταν ήταν 20 ετών και παρέμεινε δίπλα του μέχρι την αυτοκτονία του στη φυλακή –ήταν το τελευταίο του τηλεφώνημα στις 10 Αυγούστου 2019.

Ήταν ταυτόχρονα ερωμένη, μάνατζερ και προτεζέ του Τζέφρι Έπσταϊν κι εμφανίζεται ως η κύρια κληρονόμος του στη διαθήκη που έγραψε στο κελί του πριν από το θάνατό του.

Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, η Σουλιάκ επρόκειτο να κληρονομήσει 100 εκατομμύρια δολάρια (85 εκατομμύρια ευρώ) και τα ακίνητα του εγκληματία: το αρχοντικό του στο Μανχάταν, το διαμέρισμά του στην Avenue Foch στο Παρίσι, τα ιδιωτικά του νησιά, το ράντσο του στο Νέο Μεξικό, καθώς και ένα δαχτυλίδι 32 καρατίων που αγόρασε για 1,2 εκατομμύρια δολάρια.

«Ωστόσο, η 36χρονη, που ζει σήμερα στη Νέα Υόρκη, δεν θα δει ούτε ένα σεντ, καθώς οι αμερικανικές και γαλλικές αρχές αποφάσισαν να παγώσουν την περιουσία του Έπσταϊν για να την διαθέσουν σε ένα ταμείο αποζημίωσης θυμάτων του» αναφέρει σχετικό άρθρο στη Le Monde.

Η νεαρή γυναίκα

Όλα ξεκίνησαν το 2009. Η Σουλιάκ, τότε 20χρονη φοιτήτρια οδοντιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Μινσκ, άρχισε να αλληλογραφεί με τον δισεκατομμυριούχο, ο οποίος ήταν 36 χρόνια μεγαλύτερός της.

Γνωστός για την προτίμησή του στις γυναίκες από την Ανατολική Ευρώπη, ο Έπσταϊν την προσκάλεσε – με όλα τα έξοδα πληρωμένα – στις Ηνωμένες Πολιτείες, υποσχόμενος να την βοηθήσει με τις σπουδές της και να την υποστηρίξει στην αίτηση για βίζα.

Φτάνοντας στη Νέα Υόρκη τον Αύγουστο του ίδιου έτους, η νεαρή γυναίκα έγινε μέρος της ζωής του χρηματοδότη, αμέσως μετά την έκτιση της πρώτης ποινής φυλάκισης για προμήθεια ανηλίκων για πορνεία.

«Η εμμονή του Έπσταϊν με τη Σουλιάκ ήταν τέτοια που τη μεταμόρφωσε σε οδοντίατρο της Ivy League» σχολιάζει άρθρο της Daily Mail. «Δεν υπάρχουν αρκετά φιλιά, δεν υπάρχει αρκετός χρόνος, δεν υπάρχει αρκετό σεξ» της έγραφε. Και, φυσικά, κράτησε τον λόγο του για την πράσινη κάρτα.

«Ωστόσο, η 36χρονη, που ζει σήμερα στη Νέα Υόρκη, δεν θα δει ούτε ένα σεντ, καθώς οι αμερικανικές και γαλλικές αρχές αποφάσισαν να παγώσουν την περιουσία του Έπσταϊν για να την διαθέσουν σε ένα ταμείο αποζημίωσης θυμάτων του» αναφέρει σχετικό άρθρο στη Le Monde

«Δωρεά» στον πρύτανη

Αρχικά, ο Έπσταϊν κανόνισε την εισαγωγή της στο Κολλέγιο Οδοντιατρικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κολούμπια, κάτι που ήταν μια περίπλοκη διαδικασία, καθώς δεν είχε ολοκληρώσει τις σπουδές της στη Λευκορωσία.

Αυτό το εμπόδιο ξεπεράστηκε εύκολα, όπως αποκαλύπτουν τα email του παιδεραστή χρηματιστή, κάνοντας μια «δωρεά» 100.000 δολαρίων στον πρύτανη. Στη συνέχεια, άσκησε πιέσεις στο δίκτυο επιχειρηματιών και δικηγόρων του για να την βοηθήσουν να εξασφαλίσει άδεια διαμονής.

Το ζευγάρι των δύο γυναικών παντρεύτηκε τον Οκτώβριο του 2013 και χώρισε το 2018, λίγο μετά την απονομή της αμερικανικής υπηκοότητας στη Λευκορωσίδα. «Τώρα που είναι Αμερικανίδα, πρέπει να της οργανώσεις ένα μεγάλο πάρτι» πρότεινε ο δικηγόρος

YouTube thumbnail

Ο γάμος των δύο γυναικών

Όταν η άδεια αυτή έληξε το 2013, ο Έπσταϊν πρότεινε στη Σουλιάκ να παντρευτεί μια από τις γνωστές του: την Τζένιφερ Κ., πρώην σύντροφο του Κίμπαλ Μασκ, αδελφού του Έλον Μασκ.

Τον Αύγουστο του 2013, ο δικηγόρος μετανάστευσης Άρντα Μπερσκάρντες, έγραψε ένα email στον Έπσταϊν: «Πρέπει επίσης να συζητήσουμε για το γάμο το συντομότερο δυνατό. Είσαι στη Νέα Υόρκη;».

Το ζευγάρι των δύο γυναικών παντρεύτηκε τον Οκτώβριο του 2013 και χώρισε το 2018, λίγο μετά την απονομή της αμερικανικής υπηκοότητας στη Λευκορωσίδα. «Τώρα που είναι Αμερικανίδα, πρέπει να της οργανώσεις ένα μεγάλο πάρτι» πρότεινε ο δικηγόρος.

Οι πολλές ανταλλαγές email σχετικά με την υπόθεση της Σουλιάκ δείχνουν πώς ο Έπσταϊν χρησιμοποίησε τα δίκτυά του και τα οικονομικά του μέσα για να διατηρήσει τον έλεγχο των θυμάτων του.

Μεταξύ των εικόνων που απέκτησε η Daily Mail από τα αρχεία Έπσταϊν βρίσκεται και μια φωτογραφία της Σουλιάκ σε μια συνάντηση στο Χάρβαρντ με τους ακαδημαϊκούς φίλους του παιδόφιλου χρηματιστή, μεταξύ των οποίων και ο διάσημος γλωσσολόγος Νόαμ Τσόμσκι (δεξιά).

Ο ρόλος της Σουλιάκ

«Με το λεπτό σώμα και το αγγελικό της πρόσωπο, η νεαρή Λευκορωσίδα γρήγορα ανέλαβε έναν ουσιαστικό ρόλο στον σκοτεινό κόσμο του αρπακτικού, κυρίως ως διαχειρίστρια των περιουσιακών στοιχείων και των κοινωνικών υποθέσεών του» συνεχίζει η Le Monde.

«Ο σημαντικός της ρόλος αποδεικνύεται από το γεγονός ότι το όνομά της εμφανίζεται 40.144 φορές σε περισσότερα από τρία εκατομμύρια έγγραφα που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

»Σε όλα αυτά τα έγγραφα, εμφανίζεται να ενεργεί ως διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων, να διαχειρίζεται παραγγελίες για έπιπλα και φωτιστικά, να παραλαμβάνει στολές για το προσωπικό του σπιτιού και να οργανώνει συναντήσεις με επιφανείς προσωπικότητες».

Τακτική επιβάτιδα του «Lolita Express»

H Σουλιάκ εμφανίζεται συναισθηματική, να στέλνει ερωτικά μηνύματα στον εραστή της. «Σ’ αγαπώ πολύ, θα με έχεις πάντα, ό,τι και να γίνει, αρκεί να σε κάνει ευτυχισμένο» έγραψε στον Έπσταϊν το 2012. Σε άλλο email, δήλωνε: «Είσαι ο πιο αγνός άντρας από όλους τους άντρες».

Ωστόσο, η ακόρεστη όρεξη του προστάτη της για νεαρές γυναίκες δεν ήταν μυστικό για εκείνη. Εξάλλου, ήταν τακτική επιβάτης του «Lolita Express», του ιδιωτικού τζετ που χρησιμοποιούσε ο σεξουαλικός εγκληματίας για να μεταφέρει τα νεαρά θύματά του στους κακοποιητές τους. Φωτογραφίες την δείχνουν επανειλημμένα να επιβαίνει σε αυτό το αεροπλάνο.

Στοργικός πατερούλης

«Ένα πράγμα ήταν σίγουρο: ο Επστάιν έπαιζε το ρόλο του στοργικού πατερούλη για τη Σουλιάκ. Το δαχτυλίδι των 32 καρατίων είχε σκοπό να σφραγίσει τον αρραβώνα τους, και η νεαρή γυναίκα ξόδευε απλόχερα» σχολιάζει η Le Monde.

Σύμφωνα με τη ρωσική εφημερίδα Argumenty i Fakty ο Έπσταϊν βοήθησε να βελτιωθεί σημαντικά τη ζωή των γονιών της Καρίνα, Φίοντορ και Τατιάνα Σουλιάκ, ενός ζευγαριού μεσαίων εισοδημάτων, που ζούσε στο Μινσκ, την πρωτεύουσα της Λευκορωσίας. Αφού έλαβαν στον λογαριασμό τους αρκετές δεκάδες χιλιάδες δολάρια από τον χρηματιστή, το ζευγάρι φέρεται να μετακόμισε «σε ένα πολυτελές διαμέρισμα».

Η εφημερίδα ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Έπσταϊν κάλυψε το σύνολο του κόστους της θεραπείας της Τατιάνα, της μητέρας της Καρίνα, η οποία υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για όγκο σε κλινική της Νέας Υόρκης το 2013.

Οι ρίζες του

Ο Έπσταϊν έλκονταν από τη Λευκορωσία. Το 2016, υπέβαλε αίτηση για βίζα, ισχυριζόμενος ότι ήθελε «να διερευνήσει πιθανές επενδύσεις», σύμφωνα με την αίτηση που υπέβαλε στο προξενείο της Λευκορωσίας στη Νέα Υόρκη.

Από την πλευρά της, η Σουλιάκ δεσμεύτηκε να τον φιλοξενήσει στο σπίτι της, όπως επιβεβαιώνεται από μια επιστολή. Το ταξίδι δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Σύμφωνα με την Argumenty i Fakty, η ιδιαίτερη σχέση του Έπσταϊν με τη Λευκορωσία δεν είχε τόσο να κάνει με την πρόσληψη κοριτσιών, αλλά μάλλον με το γεγονός ότι οι πρόγονοί του κατάγονταν από τη χώρα και ήθελε «να επανασυνδεθεί με τις ρίζες του».

*Με στοιχεία από lemonde.fr / dailymail.com / scmp.com  | Αρχική Φωτό: Φωτογραφίες της τελευταίας φίλης του Τζέφρι Έπσταϊν, Καρίνα Σουλιάκ, οι οποίες αποκαλύφθηκαν ως μέρος των τριών εκατομμυρίων εγγράφων που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ / @DOJ

