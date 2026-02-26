newspaper
Γυμνές φωτογραφίες γυναικών, εγχειρίδια για σεξουαλικές σκλάβες, πορνοπεριοδικά: Μέσα στις μυστικές αποθήκες του Τζέφρι Έπσταϊν
Νέες αποκαλύψεις 26 Φεβρουαρίου 2026, 10:35

Γυμνές φωτογραφίες γυναικών, εγχειρίδια για σεξουαλικές σκλάβες, πορνοπεριοδικά: Μέσα στις μυστικές αποθήκες του Τζέφρι Έπσταϊν

Όσο περνάει ο καιρός όλο και περισσότερες σοκαριστικές λεπτομέρειες για την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με την εφημερίδα The Telegraph να αποκαλύπτει ότι διατηρούσε κρυφές αποθήκες σε όλες τις ΗΠΑ.

Φροίξος Φυντανίδης







Από τότε που «άνοιξε» ο φάκελος Τζέφρι Έπσταϊν και άρχισαν να αποκαλύπτονται λεπτομέρειες για τη δράση του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή, φάνηκε ότι δεν είναι μια υπόθεση που θα κλείσει εύκολα και γρήγορα. Και δεν πρέπει κιόλας.

Επί δεκαετίες, ο πρώην ισχυρός άνδρας του χρηματοοικονομικού τομέα, κατάφερνε να περνάει κάτω από το… ραντάρ για τα εγκλήματά του, χάρη στις ισχυρές διασυνδέσεις του και σε ένα κύκλωμα που είχε φτιάξει ώστε να λειτουργεί υπέρ του.

Όσο περνάει ο καιρός όλο και περισσότερες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με την The Telegraph να προχωράει σε μια ακόμα σοκαριστική αποκάλυψη.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Τζέφρι Έπσταϊν διατηρούσε σε διάφορες περιοχές των ΗΠΑ, δεκάδες μυστικές αποθήκες, προκειμένου να κρύβει υλικό από τα εγκλήματά του. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο καταδικασμένος παιδόφιλος, αποθήκευε σε αυτές τις μονάδες γυμνές φωτογραφίες των θυμάτων του, πορνοπεριοδικά, υπολογιστές, βιντεοκασέτες και DVD με έφηβες, σκληρούς δίσκους, σημειωματάρια με διευθύνσεις, αλλά και εγχειρίδια για σεξουαλικές σκλάβες.

Ο Έπσταϊν έδωσε χιλιάδες δολάρια για περίπου 16 χρόνια για αυτές τις αποθήκες, ενώ το 2005 φέρεται να πλήρωσε μια εταιρεία ιδιωτικών ντετέκτιβ προκειμένου να μεταφέρουν σε μια από αυτές ενοχοποιητικά αντικείμενα από το σπίτι του στη Φλόριντα πριν την επιδρομή των αστυνομικών Αρχών.

Σύμφωνα με την The Telegraph, ο Έπσταϊν άρχισε να χρησιμοποιεί τις αποθήκες το 2003, ενώ οι πληρωμές κράτησαν έως το 2019, όταν και έβαλε τέλος στη ζωή του στο Μητροπολιτικό Σωφρονιστικό Κέντρο της Νέας Υόρκης.

Έπσταϊν, Τραμπ και συγκάλυψη;

Πριν από μια ημέρα, πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκάλυψαν ότι η κυβέρνηση (σ.σ. το υπουργείο Δικαιοσύνης) απέσυρε από τον «φάκελο Έπσταϊν» έγγραφα που αναφέρονταν στον Ντόναλντ Τραμπ και ορισμένα από αυτά αφορούσαν τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση μιας ανήλικης.

«Αυτή είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση συγκάλυψης της κυβέρνηση, στη σύγχρονη ιστορία» κατήγγειλαν οι Δημοκρατικοί βουλευτές της ισχυρής Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων. «Απαιτούμε απαντήσεις», πρόσθεσαν στην ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ.

Το δημόσιο ραδιόφωνο NPR μετέδωσε την Τρίτη ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης, επικεφαλής του οποίου είναι μια έμπιστη του Ρεπουμπλικάνου προέδρου, εμπόδισε τη δημοσιοποίηση εγγράφων που σχετίζονται με κατηγορίες σε βάρος του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις οποίες φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά μια ανήλικη.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πολλά έγγραφα που αφορούσαν κατηγορίες κατά του Τζέφρι Έπσταϊν και στα οποία γινόταν αναφορά στο όνομα του Τραμπ, αποσύρθηκαν επίσης από τη δημόσια βάση δεδομένων.








Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.


