Βρετανία: Μια υδραυλικός κατόρθωσε να ανατρέψει τα εκλογικά σχέδια του Κιρ Στάρμερ
Κόσμος 28 Φεβρουαρίου 2026, 07:00

Βρετανία: Μια υδραυλικός κατόρθωσε να ανατρέψει τα εκλογικά σχέδια του Κιρ Στάρμερ

Η Χάνα Σπένσερ, βουλευτής των Πρασίνων πλέον, μίλησε στους πολίτες για τα καθημερινά προβλήματα. Και απέδειξε ότι η στρατηγική του Στάρμερ να παίξει στην έδρα της ακροδεξιάς τον οδήγησε σε ήττα.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
A
A
Spotlight

Το όνομα αυτής, Χάνα Σπένσερ. Υδραυλικός στη βόρεια Αγγλία και πλέον βουλευτής των Πρασίνων στο βρετανικό κοινοβούλιο, αφού πέτυχε μεγάλη νίκη στις έκτακτες βουλευτικές εκλογές στην περιφέρεια Γκόρτον και Ντέντον. Φέρνοντας τον Στάρμερ και τους Εργατικούς σε ακόμη πιο δύσκολη θέση.

Όταν ο Κιρ Στάρμερ προκήρυξε τις έκτακτες εκλογές (στις οποίες παρεμπιπτόντως έχασε την έδρα του στο Μάντσεστερ), όλα έδειχναν ότι το αποτέλεσμα μεταξύ των τριών υποψηφίων θα ήταν ισόπαλο. Το Εργατικό Κόμμα στη Βρετανία κάνει αγώνα να διατηρήσει τον έλεγχο μιας έδρας στην ιστορική του καρδιά. Είχε απέναντί το ακροδεξιό λαϊκιστικό κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ και το νεοεμφανιζόμενο προοδευτικό Πράσινο Κόμμα, που κινείται στα αριστερά των Εργατικών.

Αλλά οι δημοσκοπήσεις διαψεύστηκαν.

Η Χάνα Σπένσερ στη συνέντευξη Τύπου των Πρασίνων μετά τη νίκη της / REUTERS/Phil Noble

14.890 ψήφοι

Η Χάνα Σπένσερ, μια 34χρονη υδραυλικός και μέλος του τοπικού συμβουλίου, κέρδισε την έδρα στο Γκόρτον και Ντέντον, κοντά στο Μάντσεστερ. Έλαβε 14.890 ψήφους, περισσότερο από το 40% του συνόλου. Το Reform UK, το οποίο προηγείται στις περισσότερες εθνικές δημοσκοπήσεις για περισσότερο από ένα χρόνο, ήρθε δεύτερο με 10.578 ψήφους, ενώ οι Εργατικοί έπεσαν στην τρίτη θέση, με 9.364 ψήφους. Περίπου το 25% του συνόλου.

Η Σπένσερ, στην ομιλία της μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, δήλωσε:

«Δεν μεγάλωσα θέλοντας να γίνω πολιτικός. Είμαι υδραυλικός». Μετά ζήτησε συγγνώμη από τους πελάτες της, γιατί τώρα θα πρέπει να ακυρώσει τα ραντεβού της. Μετακομίζει στο Λονδίνο και στο Κοινοβούλιο.

Η Χάνα Σπένσερ δεν απευθύνθηκε στους συμπολίτες της μιλώντας για «υψηλή πολιτική». Η εκστρατεία της αφορούσε το κόστος ζωής, τα τοπικά προβλήματα. Είπε ότι έθεσε υποψηφιότητα γιατί πλέον αμφισβητείται η αξία της «σκληρής δουλειάς» στη σημερινή Βρετανία.

«Η σκληρή δουλειά σου έφερνε κάτι. Σου έφερνε ένα σπίτι. Μια ωραία ζωή. Διακοπές», είπε. «Αλλά τώρα, η σκληρή δουλειά τι σου φέρνει αυτό; Όποιον και αν ρωτήσεις θα σου πει. Οι άνθρωποι εργάζονται σκληρά αλλά δεν μπορούν να βάλουν φαγητό στο τραπέζι. Δεν μπορούν να αγοράσουν σχολικές στολές στα παιδιά τους. Δεν μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι τους… Η ζωή έχει αλλάξει».

Ντροπιάζοντας τον Στάρμερ

Αυτή η ήττα των Εργατικών ήρθε σε μια πολύ κακή στιγμή για τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, που παλεύει να διατηρήσει τη θέση του, παρά το γεγονός ότι πριν από ενάμιση χρόνο πέτυχε σαρωτική εκλογική νίκη έναντι των Συντηρητικών.

REUTERS/Temilade Adelaja

Και είναι ντροπιαστική για τον ίδιο, διότι ήρθε στα προπύργια των Εργατικών, εκεί που είναι η δεξαμενή των ψηφοφόρων του. Φοιτητές, εργάτες, μειονότητες. Ο απερχόμενος για λόγους υγείας βουλευτής, Άντριου Γκριν, είχε κερδίσει τις εκλογές το 2024 με πάνω από 50% των ψήφων.

Και η νίκη των Πρασίνων είναι ένα σημάδι ότι οι Εργατικοί δεν είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να κερδίσει τον λαϊκιστή και ρατσιστή Φάρατζ. Όπως συμβαίνει συχνά, οι ενδιάμεσες εκλογές είναι οδηγός για τις εθνικές εκλογές.

Η νίκη της Χάνα Σπένσερ –η οποία κατηγορήθηκε για λαϊκισμό- αυξάνει τους βουλευτές των Πρασίνων σε πέντε στο κοινοβούλιο. Ταυτόχρονα, είναι η πρώτη νίκη τους σε ενδιάμεσες εκλογές. Και αυτό τους δίνει δυναμική εν όψει των τοπικών εκλογών τον Μάιο. Τότε θα εκλεγούν τα τοπικά συμβούλια στην Αγγλία και τα κοινοβούλιο στη Σκωτία και την Ουαλία.

Ο ηγέτης των Πρασίνων, Ζακ Πολάνσκι, δεν έκρυψε τις σκέψεις του. Είπε ότι η νίκη της Σπένσερ ήταν «η εκπυρσοκρότηση του αφέτη στην εκκίνηση» για τις τοπικές εκλογές σε 70 μέρες. Και εκτίμησε ότι πλέον το Εργατικό Κόμμα βρίσκεται σε «υπαρξιακή κρίση».

«Ο εκλογικός ασφυκτικός κλοιός των Εργατικών τελείωσε», είπε μιλώντας σε συγκέντρωση στο Μάντσεστερ. «Αυτή είναι μια σεισμική νίκη. Έχουμε απογυμνώσει τη βρετανική πολιτική. Και αυτό συμβαίνει επειδή οι άνθρωποι αναγνωρίζουν πλέον ότι υπάρχει μια εναλλακτική λύση».

Διπλό μέτωπο για τους Εργατικούς

Ο Κιρ Στάρμερ αποδείχθηκε λάθος και στην απόφασή του να επικεντρωθεί στο ακροδεξιό Reform UK. Ο ηγέτης του, Νάιτσελ Φάρατζ, φίλος του Ντόναλντ Τραμπ, αρέσκεται να αυτοχαρακτηρίζεται ως «πραγματική αντιπολίτευση» στην κυβέρνηση των Εργατικών. Σε ένα βαθμό, αυτό οφείλεται στην κρίση στο Συντηρητικό Κόμμα. Ο Στάρμερ ήλπιζε ότι αν παρουσίαζε την ακροδεξιά ως φόβητρο, οι ψηφοφόροι θα επέλεγαν τους Εργατικούς. Δεν το έκαναν.

Κιρ Στάρμερ / TOBY SHEPHEARD/Pool via REUTERS

Παράλληλα, κύλησε στο ίδιο λάθος που έχουν κάνει πολλοί στην Ευρώπη. Υιοθέτησε σκληρή μεταναστευτική ρητορική, για να προσελκύσει δεξιούς ψηφοφόρους. Επίσης απέτυχε.

Και τώρα έχει απέναντί του δύο μέτωπα. Και το Reform UK και τους Πράσινους.

Σύμφωνα με τον Άναντ Μένον, καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Βασιλικό Κολέγιο του Λονδίνου, οι Εργατικοί φαινόταν πρόθυμοι να διακινδυνεύσουν να αναστατώσουν τους προοδευτικούς ψηφοφόρους. Ήλπιζαν ότι αυτοί, αντιμέτωποι με την επιλογή μεταξύ Εργατικών και Reform, τελικά θα «ψήφιζαν τους Εργατικούς για να κρατήσουν αυτούς τους μπάσταρδους έξω».

Αλλά το κυνήγι ψηφοφόρων προς τα δεξιά, οδήγησε σε διαρροή ψηφοφόρων προς τα αριστερά.

Εμποδίζοντας τον αντίπαλο

Ένα ακόμη λάθος που αποδίδεται στον Κιρ Στάρμερ είναι η απόφαση των Εργατικών να εμποδίσουν τον Άντι Μπέρναμ, να βάλει υποψηφιότητα. Ο εξαιρετικά δημοφιλής δήμαρχος του Ευρύτερου Μάντσεστερ, θεωρείται πιθανός αντίπαλος του Στάρμερ για την ηγεσία του κόμματος. Σύμφωνα με βουλευτές των Εργατικών, αν είχε θέσει υποψηφιότητα, ο Μπέρναμ θα είχε κερδίσει… Αλλά ο Στάρμερ ήταν ανένδοτος.

Μιλώντας στη γλώσσα των ανθρώπων

Η νίκη της Χάνα Σπένσερ οφείλεται στον τρόπο προσέγγισης των ψηφοφόρων. Απευθύνθηκε στις εθνοτικές μειονότητες με προεκλογικό υλικό στα Ουρντού και τα Μπάνγκλα (πακιστανική και μπανγκαντεσιανή διάλεκτος). Και στη νικητήρια ομιλία της επέκρινε τις «διχαστικές προσωπικότητες που συνεχώς κατηγορούν τις κοινότητές μας για όλα τα προβλήματα στην κοινωνία».

Εμμέσως, πλην σαφώς, επέκρινε τον υποψήφιο των Μεταρρυθμιστών, ακροδεξιό ακτιβιστή, Ματ Γκούντγουιν. Αυτός ο πρώην ακαδημαϊκός αρνείται να αποκηρύξει τον ισχυρισμό ότι οι άνθρωποι που γεννιούνται στη Βρετανία από εθνοτικά μειονοτικά υπόβαθρα δεν είναι απαραίτητα Βρετανοί. «Χρειάζεται κάτι περισσότερο από ένα κομμάτι χαρτί για να κάνεις κάποιον Βρετανό», είπε στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Ο Φάρατζ καταγγέλλει «νοθεία»

Η νίκη της Χάνα Σπένσερ «πόνεσε» τον Νάιτζελ Φάρατζ όσο και τον Κιρ Στάρμερ. Ο ακροδεξιός πολιτικός υποστήριξε ότι το αποτέλεσμα ήταν «νίκη της διχαστικής ψήφου» και της «εκλογικής νοθείας». Δεν είχε αποδεικτικά στοιχεία.

Ωστόσο, ανεξάρτητοι εκλογικοί παρατηρητές διαπίστωσαν σχετικά με «εξαιρετικά υψηλά» επίπεδα οικογενειακής ψήφου. Δηλαδή, ένα μέλος της οικογένειας φαίνεται να επηρεάζει την ψήφο κάποιου άλλου, για παράδειγμα μπαίνοντας μαζί του στο εκλογικό τμήμα.

Η ουσία όμως είναι η ήττα. Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι το αποτέλεσμα ήταν «πολύ απογοητευτικό».  Επισήμανε ότι οι νυν κυβερνήσεις «συχνά έχουν τέτοια αποτελέσματα σε ενδιάμεσες εκλογές». Και τόνισε ότι κατανοεί ότι οι ψηφοφόροι είναι «ανυπόμονοι για αλλαγή».

Ναυτιλία
Capital Tankers Corp.: Ιστορικό ρεκόρ για την ελληνική ναυτιλία

Capital Tankers Corp.: Ιστορικό ρεκόρ για την ελληνική ναυτιλία

Stream newspaper
Ισορροπία σε τεντωμένο σχοινί – «Ακροβατισμοί» Μερτς μεταξύ ΗΠΑ, Κίνας και πολιτικής φθοράς στη Γερμανία
Αγώνας δρόμου 28.02.26

Ισορροπία σε τεντωμένο σχοινί – «Ακροβατισμοί» Μερτς μεταξύ ΗΠΑ, Κίνας και πολιτικής φθοράς στη Γερμανία

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανάμεσα σε Σι και Τραμπ, με φόντο μια οικονομία σε κρίση, εντεινόμενη λαϊκή δυσαρέσκεια στο εσωτερικό και κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις ενόψει

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ισραήλ: Πώς η αποδυνάμωση του Ιράν ανοίγει τον δρόμο στην επικράτηση της Τουρκίας – Ανάλυση του Γιόαβ Γκάλαντ
Γιόαβ Γκάλαντ 28.02.26

Μετά το Ιράν έρχεται... η σειρά της Τουρκίας

Η αποδυνάμωση του Ιράν προσφέρει ευκαιρία για την επέκταση της Τουρκίας, επισημαίνει ο Γιόαβ Γκάλαντ, σε ανάλυσή του για την «επόμενη στρατηγική μετατόπιση στη Μέση Ανατολή».

Σύνταξη
Η Μεγάλη Βρετανία ερευνά αν ο Έπσταϊν προσγειώνονταν σε στρατιωτικά αεροδρόμια
«Λολίτα Εξπρές» 28.02.26

Η Μεγάλη Βρετανία ερευνά αν ο Έπσταϊν προσγειώνονταν σε στρατιωτικά αεροδρόμια

Αρχεία από τα email Έπσταϊν εμφανίζουν πως ο καταδικασμένος παιδεραστής χρησιμοποιούσε βρετανικά στρατιωτικά αεροδρόμια. Διερευνάται αν το έπραττε για να αποφεύγει τους ελέγχους.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αφγανιστάν – Πακιστάν: Η Ευρωπαϊκή Ενωση ζητεί αποκλιμάκωση των μαχών
«Σοβαρές επιπτώσεις» 28.02.26

Η ΕΕ ζητεί αποκλιμάκωση των μαχών από Αφγανιστάν και Πακιστάν

«Παροτρύνουμε αμφότερες τις πλευρές να διεξαγάγουν διάλογο», τονίζεται σε ανακοίνωση Τύπου εξ ονόματος των 27 της ΕΕ, με αφορμή τις συγκρούσεις ανάμεσα στις δυνάμεις των Ταλιμπάν και του Πακιστάν.

Σύνταξη
Βόρεια Ντακότα: Επιδικάστηκε αγωγή 345 εκατ. δολαρίων υπέρ εταιρείας αγωγού πετρελαίου, ενάντια στη Greenpeace
Βόρεια Ντακότα 28.02.26

Βόρεια Ντακότα: Επιδικάστηκε αγωγή 345 εκατ. δολαρίων υπέρ εταιρείας αγωγού πετρελαίου, ενάντια στη Greenpeace

Δικαστήριο της Βόρειας Ντακότα καλεί την Greenpeace να πληρώσει αποζημίωση 345 εκατ. δολαρίων στην εταιρεία του αγωγού πετρελαίου «Dacota Access Pipeline».

Σύνταξη
Συρία: Το ΣΑ του ΟΗΕ αίρει τις κυρώσεις σε βάρος της οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ του τζιχαντιστή Τζολάνι
Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ 28.02.26

Το ΣΑ του ΟΗΕ «ξεχνάει» τις κυρώσεις σε βάρος της τζιχαντιστικής οργάνωσης του Τζολάνι

Αίρονται οι κυρώσεις από το ΣΑ του ΟΗΕ σε βάρος της Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ, της οργάνωσης του τζιχαντιστή de facto προέδρου της Συρίας Τζολάνι, η οποία είχε σχέσεις με την αλ Κάιντα.

Σύνταξη
Αφγανιστάν: Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν το δικαίωμα του Πακιστάν «να αμύνεται» έναντι των Ταλιμπάν
Στέιτ Ντιπάρτμεντ 28.02.26

Οι ΗΠΑ στηρίζουν Πακιστάν

«Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και εκφράσαμε υποστήριξη στο δικαίωμα του Πακιστάν να αμύνεται έναντι των επιθέσεων των Ταλιμπάν», αναφέρουν οι ΗΠΑ.

Σύνταξη
Πτώση στρατιωτικού αεροπλάνου στη Βολιβία – Τουλάχιστον 15 νεκροί – «Έβρεξε» λεφτά [βίντεο]
Κόσμος 28.02.26 Upd: 02:39

Πτώση στρατιωτικού αεροπλάνου στη Βολιβία - Τουλάχιστον 15 νεκροί - «Έβρεξε» λεφτά

Στρατιωτικό αεροσκάφος Hercules - C-130 κατέπεσε στην πόλη Ελ Άλτο στη Βολιβία και συγκεκριμένα στη μητροπολιτική περιοχή της Λα Παζ, της πρωτεύουσας της χώρας. Φόβοι για νεκρούς και στο έδαφος

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τραμπ έδωσε εντολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να σταματήσουν τη συνεργασία με την Anthropic
Claude 28.02.26

Ο Τραμπ έδωσε εντολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να σταματήσουν τη συνεργασία με την Anthropic

Η Anthropic έχει θέσει δύο όρους στο Πεντάγωνο: το Claude να μη χρησιμοποιηθεί σε αυτόνομα όπλα και στη μαζική παρακολούθηση πολιτών των ΗΠΑ. Τραμπ και Χέγκσεθ ζητούν πλήρη ελευθερία στη χρήση της ΑΙ

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ζητούν από το Ιράν να «απελευθερώσει τους Αμερικανούς ομήρους»
Κόσμος 28.02.26

Οι ΗΠΑ ζητούν από το Ιράν να «απελευθερώσει τους Αμερικανούς ομήρους»

Με ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων, οι ΗΠΑ δημιουργούν θέμα αμερικανών ομήρων στο Ιράν, ζητώντας την απελευθέρωσή τους. Δεν διασαφηνίζεται πότε συνελήφθησαν Αμερικανοί στο Ιράν και με ποιες κατηγορίες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γαλλία: Στα χέρια χάκερ ιατρικά στοιχεία 15 εκατομμυρίων πολιτών – Και πολιτικοί μεταξύ τους
Προσωπικά δεδομένα 27.02.26

Γαλλία: Στα χέρια χάκερ ιατρικά στοιχεία 15 εκατομμυρίων πολιτών – Και πολιτικοί μεταξύ τους

Από την κυβερνοεπίθεση εκτέθηκαν στο διαδίκτυο ακόμη και πληροφορίες όπως αν κάποιος είναι ομοφυλόφιλος ή αν έχει κάποια ασθένεια. Επίσης, σχόλια των γιατρών σχετικά με τους ασθενείς.

Σύνταξη
Μακρόν: Παρουσιάζει τη γαλλική πολιτική πυρηνικής αποτροπής σε βάση υποβρυχίων εν μέσω φόβων για την Ρωσία
Την Δευτέρα 27.02.26

Ο Μακρόν παρουσιάζει τη γαλλική πολιτική πυρηνικής αποτροπής σε βάση υποβρυχίων, εν μέσω φόβων για την Ρωσία

Η ομιλία του Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται από τους Ευρωπαίους εταίρους, εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με την αξιοπιστία της αμερικανικής πυρηνικής ομπρέλας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ιράν: Τύμπανα πολέμου στη Μέση Ανατολή, πού έχουν συγκεντρωθεί τα στρατεύματα των ΗΠΑ – Χάρτες και βίντεο
Παγκόσμια ανησυχία 27.02.26 Upd: 23:45

Τύμπανα πολέμου: Πού έχουν συγκεντρωθεί τα στρατεύματα των ΗΠΑ που απειλούν το Ιράν - Χάρτες και βίντεο

«Η ειρήνη είναι εφικτή» δήλωσε ο ΥΠΕΞ του Ομάν, χώρας που διαμεσολαβεί ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν μετά τη συνάντησή του με τον Τζέι Ντι Βανς - Δεν έχει πάρει τελική απόφαση ο Ντόναλντ Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κονγκό: Βρέθηκαν δύο ομαδικοί τάφοι στην πόλη Ουβίρα, μετά την αποχώρηση των ανταρτών – 172 πτώματα
Εμφύλιος πόλεμος 27.02.26

Κονγκό: Βρέθηκαν δύο ομαδικοί τάφοι στην πόλη Ουβίρα, μετά την αποχώρηση των ανταρτών – 172 πτώματα

Η οργάνωση Human Rights Watch κατήγγειλε τον Δεκέμβριο ότι αντάρτες προχωρούσαν σε εκτελέσεις ανθρώπων με συνοπτικές διαδικασίες στην Ουβίρα. Ωστόσο υπάρχουν καταγγελίες για βιαιότητες και από τον στρατό.

Σύνταξη
Ιράν: Αεροπορικές εταιρείες ακυρώνουν πτήσεις προς τα αεροδρόμια της Ισλαμικής Δημοκρατίας
Και προς Ισραήλ 27.02.26

Ιράν: Αεροπορικές εταιρείες ακυρώνουν πτήσεις προς τα αεροδρόμια της Ισλαμικής Δημοκρατίας

Εν μέσω φόβων για αμερικανική στρατιωτική επίθεση, οι τουρκικές αερογραμμές και δύο ιρανικές ακύρωσαν πτήσεις τους για την Τεχεράνη. Και άλλες εταιρείες έχουν αναστείλει πτήσεις τους προς τη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Γκουτέρες: Ζητά «άμεση εκεχειρία» ανάμεσα σε Πακιστάν και Αφγανιστάν – Το Ιράν πρότεινε να μεσολαβήσει
Διεθνείς εκκλήσεις 27.02.26

«Άμεση εκεχειρία» ανάμεσα σε Πακιστάν και Αφγανιστάν ζητά ο Γκουτέρες - Το Ιράν πρότεινε να μεσολαβήσει

Αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσε πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού - Ιράν και Ιράκ καλούν σε αυτοσυγκράτηση Πακιστάν και Αφγανιστάν 

Σύνταξη
Το Lancet προειδοποιεί πως η «επίθεση Κένεντι στην επιστήμη μπορεί να χρειαστεί γενιές να αναστραφεί»
«Σκορπά παραπληροφόρηση» 27.02.26

Το Lancet προειδοποιεί πως η «επίθεση Κένεντι στην επιστήμη μπορεί να χρειαστεί γενιές να αναστραφεί»

Το παγκοσμίως αναγνωρισμένο επιστημονικό περιοδικό The Lancet, δημοσίευσε editorial με τίτλο «Ένας χρόνος αποτυχίες» στο οποίο προειδοποιεί για τα πεπραγμένα του Ρόμπερτ Κένεντι στον τομέα της υγείας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026
