Βρετανία: Έχασε την έδρα του στο Μάντσεστερ ο Στάρμερ – Στηρίζει την ελληνικής καταγωγής Αγγελική Στόγια

Μετά την απώλεια της κοινοβουλευτικής του έδρας στην εκλογική περιφέρεια Γκόρτον και Ντέντον του Μάντσεστερ, που για χρόνια θεωρούνταν προπύργιο των Εργατικών στην Βρετανία, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αναγνώρισε ότι το αποτέλεσμα «στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα» προς την ηγεσία του κόμματος του, τονίζοντας πως οι πολίτες ζητούν ταχύτερες αλλαγές και χειροπιαστά αποτελέσματα για να γίνει πιο εύκολη η καθημερινότητά τους.

«Ακούσαμε τους ψηφοφόρους και σεβόμαστε την απόφασή τους», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνησή του θα επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις σε τομείς όπως η οικονομία, το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) και η αντιμετώπιση του κόστους ζωής.

Παράλληλα, κάλεσε σε ενότητα τους Εργατικούς, ζητώντας από τα στελέχη και τα μέλη του κόμματος να αποφύγουν την εσωστρέφεια. «Οι εκλογικές μάχες κερδίζονται με συλλογική προσπάθεια. Δεν είναι ώρα για διχασμούς, αλλά για ανασύνταξη και δουλειά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έκανε ιδιαίτερη μνεία στην υποψήφια των Εργατικών, την ελληνικής καταγωγής Αγγελική Στόγια, η οποία, αν και ήρθε τρίτη, είναι βέβαιο ότι χαίρει της εκτίμησης και της στήριξης του Βρετανού πρωθυπουργού.

Ο Κιρ Στάρμερ την χαρακτήρισε «ισχυρή φωνή για την τοπική κοινωνία» και «εκπρόσωπο της ανανέωσης που χρειάζεται η πολιτική». Όπως σημείωσε, η υποψηφιότητά της σηματοδοτεί μια νέα γενιά πολιτικών, που βρίσκονται «πιο κοντά στις ανάγκες των πολιτών και λιγότερο εγκλωβισμένοι σε κομματικούς μηχανισμούς».

Από την άλλη πλευρά, στελέχη της αντιπολίτευσης υποστήριξαν ότι η απώλεια της έδρας του Στάρμερ αντικατοπτρίζει την ευρύτερη δυσαρέσκεια του κόσμου απέναντι στην κυβερνητική πολιτική.

Το αποτέλεσμα στο Μάντσεστερ εκτιμάται ότι εντείνει τις πολιτικές πιέσεις στο εσωτερικό των Εργατικών, ενώ αναμένεται να επηρεάσει τη στρατηγική του κόμματος σε επόμενες αναμετρήσεις, ιδιαίτερα σε αστικές περιφέρειες με παραδοσιακά ισχυρή παρουσία της κεντροαριστεράς.

Νέα ήττα των Εργατικών – Πλήγμα στον Στάρμερ

Να σημειωθεί ότι, χθες, Πέμπτη, έγιναν επαναληπτικές εκλογές για μία έδρα που «χήρεψε», όταν ο βουλευτής των Εργατικών παραιτήιθηκε για λόγους υγείας, στη βιομηχανική περιοχή Γκόρτον και Ντέντον του Μάνστεστερ, όπου το κυβερνών Εργατικό κόμμα ηττήθηκε από τους Πράσινους, οι οποίοι απέσπασαν το 41% των ψήφων.

Οι Εργατικοί πήραν μόλις το 25% και κατέλαβαν μάλιστα την τρίτη θέση πίσω από το δεξιό λαϊκιστικό κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ, που έλαβε ποσοστό 29%.

Αυτό το αποτέλεσμα αποτελεί μια ακόμη προειδοποιητική βολή για τους Εργατικούς εν όψει των τοπικών εκλογών του Μαΐου, τις οποίες πολλοί θεωρούν κρίσιμες για τη συνέχιση της παρουσίας του Κιρ Στάρμερ στην Ντάουνινγκ Στριτ. Οι Εργατικοί είχαν ήδη χάσει μια έδρα από το Reform UK σε ενδιάμεσες εκλογές. τον Μάιο του 2025.

Ποια είναι η Αγγελική Στόγια

Η Αγγελική Στόγια γεννήθηκε στην Άρτα και μετανάστευσε στην Βρετανία στα τέλη της δεκαετίας του ’90. Έχει εγκατασταθεί μόνιμα στο Μάντσεστερ και από το 2012 εκλέγεται δημοτική σύμβουλος της πόλης.

Κατά καιρούς, έχει ασχοληθεί με ζητήματα τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωνικής πολιτικής, στέγασης, μεταφορών και περιβάλλοντος, δίνοντας έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και στη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών.

Υποψήφια με το κόμμα των Εργατικών για το Βρετανικό Κοινοβούλιο ήταν και το 2024 στην περιφέρεια Τσέστερ Σάουθ και Έντισμπερι. Στο πολιτικό της μανιφέστο, μεταξύ άλλων, επικεντρώνεται στη συνέχεια της πολυετούς τοπικής της δράσης, δίνοντας έμφαση στην κοινωνική συνοχή, την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και τη στήριξη των εργαζόμενων νοικοκυριών σε μια περίοδο αυξημένων οικονομικών πιέσεων.